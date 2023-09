Israeli envoy to UN kicked out of UNGA hall after one-man show Gilad Erdan provocatively interrupted the Iranian President’s speech and raised a photo with the image of Mahsa Amini, citing unsubstantiated claims.



Israelischer Gesandter bei der UNO nach Ein-Mann-Show aus UNGA-Saal geworfen

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

Gilad Erdan hat die Rede des iranischen Präsidenten provokativ unterbrochen und ein Foto mit dem Bild von Mahsa Amini hochgehalten, um unbegründete Behauptungen aufzustellen.

Der israelische Besatzungsbotschafter bei den Vereinten Nationen, Gilad Erdan, wurde am Dienstag von einem UN-Sicherheitsbeamten hinausgeworfen, nachdem der Beamte während der Rede des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen ein Protestfoto hochgehalten hatte.

Newsmax veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie Sicherheitsbeamte den israelischen Diplomaten kurz nach seiner Ein-Mann-Show aus dem Saal eskortieren.

Der Jewish News Service zitierte die israelische Besatzungsdelegation mit den Worten, Erdan sei „vorübergehend festgenommen“ worden, aber „mit Hilfe der israelischen Sicherheits- und Diplomatenteams wieder freigelassen“ worden.

„Es gab in der Tat einen Zwischenfall, als der ständige Vertreter Israels während der Rede des iranischen Präsidenten in der Generalversammlung den Gang hinunterging und ein Foto entrollte“, zitierten Medienberichte einen UN-Sprecher.

„Der UN-Sicherheitsdienst hat mit ihm gesprochen. Der Botschafter wurde zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form festgehalten. Soweit es uns betrifft, ist der Vorfall abgeschlossen“, so der Sprecher.

Während Raisis Rede hatte Erdan provokativ ein Foto mit dem Bild der 22-jährigen Iranerin Mahsa Amini hochgehalten, auf dem zu lesen war: „Iranische Frauen verdienen jetzt Freiheit!“

Nach dem Vorfall griff auch der israelische Besatzungsbotschafter in den sozialen Medien den iranischen Präsidenten an.

Auf seinem Konto bei X, dem früheren Twitter, erklärte Erdan, er wolle Amini unterstützen, die seiner Meinung nach getötet wurde, weil sie den Hidschab nicht „richtig“ trug.

Aminis Tod löste vom Westen unterstützte und finanzierte Unruhen und bewaffnete Aufstände im Iran aus, wobei die Aufwiegelung auch von westlichen Medien ausging, die das Ziel hatten, die Nation zu untergraben.

Die iranfeindlichen Krawallmacher behaupten, Amini sei gestorben, nachdem sie in Polizeigewahrsam geschlagen wurde, weil sie angeblich gegen die Kleiderordnung des Landes für Frauen verstoßen hatte. Die iranische Organisation für Rechtsmedizin hat jedoch bestätigt, dass ihre Todesursache die Komplikationen waren, denen sie infolge einer Kraniopharyngiom-Operation im Alter von acht Jahren ausgesetzt war.

Israel hält derzeit mindestens 30 weibliche palästinensische Gefangene in seinen Besatzungsgefängnissen fest, wo sie harten und unmenschlichen Bedingungen ausgesetzt sind und ihrer Grundrechte beraubt werden.

Es ist bemerkenswert, dass seit Beginn der vom Westen unterstützten Unruhen und Sabotageaktionen nach dem Tod Aminis die Verbindungen und Verbindungen der iranischen Opposition zur israelischen Besatzung aufgedeckt wurden.

Es scheint, dass der israelische Gesandte so irritiert war von den Worten des iranischen Präsidenten über „die anhaltende Besetzung Palästinas und von Teilen des Libanon und Syriens durch das zionistische Regime und die Beraubung des unterdrückten palästinensischen Volkes seiner unveräußerlichen und angeborenen Rechte, insbesondere bei der Gründung eines palästinensischen Staates mit Bayt al-Maqdis als Hauptstadt, zur Eskalation der Verbrechen dieses Regimes und zur Ausweitung der Aggressionen und Bedrohungen auf andere Länder in der Region geführt hat“, dass er den Begriff „Mörder“ verwendete, um seinem Ärger Luft zu machen.

Die Wahrheit ist jedoch, dass es „Israel“ ist, das täglich Verbrechen an den Palästinensern begeht, ihnen ihr Land stiehlt, ihr Volk kaltblütig ermordet und die Übrigen brutal verhaftet, ohne von der so genannten internationalen Gemeinschaft zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Tatsächlich haben israelische Besatzungstruppen in weniger als 24 Stunden vier Palästinenser in Dschenin, einen in Areeha und einen weiteren im belagerten Gazastreifen getötet.

Lesen Sie mehr: Die tiefen Verbindungen zwischen der iranischen Opposition und der israelischen Lobby Übersetzt mit Deepl.com



