https://strategic-culture.su/news/2025/01/25/lord-gave-abraham-land-elon-moreh/



…Und der Herr gab Abraham das Land Elon Moreh…

José Goulão

25. Januar 2025

© Foto: Public domain

Im Fall von Elon Moreh finden wir all die trügerischen Zutaten, die das Schreiben der aktuellen Weltgeschichte nach den westlichen Parolen nähren.

Ich werde Ihnen die Geschichte von Elon Moreh erzählen.

Fast jeder, der diese ungewöhnliche und scheinbar unvernünftige Entscheidung in bedrohlichen Zeiten liest und in der für diejenigen, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und die Gegenmittel gegen Gehirnvergiftungen nicht aufgegeben haben, der einzige anständige Neujahrswunsch darin besteht, dass der Planet vor dem Eintritt ins Jahr 2026 kein riesiger Friedhof ist, wird das Recht haben, sich zu fragen, was dem Erzähler durch den Kopf geht.

Seien Sie versichert, Sie werden sehen, dass am Ende alles einen Sinn ergibt. Einen abstoßenden, beängstigenden Sinn, der heute nichts Neues ist, was beweist, dass kleine Beispiele oft die deutlichsten Instrumente für weitreichende und globalisierende Situationen sind, die den ethischen, zivilisatorischen und menschlichen Verfall veranschaulichen, den unsere herrschenden Cliquen erreicht haben, begierig darauf, die beschleunigte geistige Zersetzung, die sie betrifft, zu verallgemeinern.

Elon Moreh ist eine zionistische Siedlung im Norden des besetzten Westjordanlands, nur wenige Kilometer von der historischen und bedeutenden palästinensischen Stadt Nablus entfernt, die in den Zeilen und zwischen den Zeilen von Dogmen, die ebenso heilig wie fiktiv sind, von den mythologischen Wahnvorstellungen europäischer zionistischer Siedler auf der Suche nach dem „gelobten Land“ als Sichem bezeichnet wird.

In der kriegerischen und objektiv terroristischen Welt der illegal und mit militärischer Unterstützung geschaffenen Siedlungen im gesamten palästinensischen Westjordanland, in dessen Gebiet gemäß dem seit 1948 konsolidierten Völkerrecht der größte Teil des Gebiets des zu schaffenden palästinensischen Staates abgegrenzt werden muss, leben etwa 700.000 zionistische Siedler, von denen viele – ein Tabuthema – keine ethnischen Bindungen zu Palästina haben. Diese von fanatischen Gruppen mit krimineller Berufung dominierte Horde stellt eine riesige Aufruhrmiliz dar, die bereit ist, sich ohne Rücksicht auf Verluste an der Vertreibung oder gar Ausrottung der Bevölkerung zu beteiligen, die seit Anbeginn der Zeit in diesen Gebieten lebt. Nicht ausgeschlossen ist auch die Möglichkeit einer Beteiligung an einem Bürgerkrieg, wenn die extremistische Fraktion, der sogenannte revisionistische Zionismus, der in Israel an der Macht ist, ernsthaft bedroht wird.

„Und der Herr sprach zu Abraham …“

Elon Moreh ist eine dieser Siedlungen. Nicht die größte, nicht die wichtigste, nicht die strategischste, aber eine Art Pionier, ein „vom Herrn“ empfohlener Altar, ein unantastbarer Präzedenzfall für die weit verbreitete zionistische Gesetzlosigkeit, die nach dem Krieg von 1967 im besetzten Palästina wütete. Eine unterdrückerische Bewegung der ethnischen Säuberung, die – wie wir täglich sehen – keine Rücksicht auf Mittel nimmt und deren letztendliches Ziel die Umwandlung des gesamten historischen Palästinas in eine Einheit namens Staat Israel ist, ein Vorzimmer des Groß-Israels – die zionistische, westliche und imperiale Kolonisierung der Gebiete vom Nil bis zum Euphrat, die feige auf den Überzeugungen und Glaubenssätzen basiert, die mit den Normen des Pentateuchs, der fünf Hauptbücher des Alten Testaments und der hebräischen Tora, verbunden sind.

Im Fall von Elon Moreh finden wir all die trügerischen Zutaten, die das Schreiben der aktuellen Weltgeschichte nach den einzigen westlichen Parolen, denen der „regelbasierten internationalen Ordnung“, nähren, in diesem Fall diejenigen, die durch den Einsatz und Missbrauch des Instruments „Israel“ erfüllt werden, ein Kunstgriff, der vom europäischen/britischen Kolonialismus und dem US-Imperialismus für die geostrategische Kontrolle des Nahen Ostens und der entsprechenden natürlichen Ressourcen erfunden wurde.

Wenn man versucht ist, sich selbst davon zu überzeugen, dass die „grüne Wirtschaft“ den Verzicht auf fossile Brennstoffe und sogar Mineralien wie Uran bedeutet – aber Vorsicht, die Kernenergie ist bereits „grün“ geworden –, dann muss man sein Lachen nicht verbergen, oder auch nur sein Lachen, denn es kursieren Anekdoten mit viel weniger Sinn für Humor. Der Nahe Osten und seine fossilen Brennstoffquellen – wie wir jetzt in Syrien mit absoluter Klarheit sehen können – erzeugen nach wie vor so viel Ehrgeiz und Herrschaftsstrategien wie eh und je, wie immer seit der industriellen Revolution. Der einzige Anschein eines Kampfes für den Umweltschutz und gegen den Klimawandel ist der, den die eifrigen Papalvos bei der Trennung von Haushaltsabfällen und der Verwendung von recycelten Materialien führen – eine neue und lukrative Industrie für einige, immer die gleichen – mit null Einfluss auf die Eindämmung des Weges in den ökologischen Abgrund. Was die Alternativen Wind- und Photovoltaik angeht, so wird das Scheitern von Propaganda und Lügenstrategien offensichtlich, sobald ernsthafte und unverfälschte Berechnungen nach Zeiträumen durchgeführt werden, die objektive Schlussfolgerungen zulassen, wenn die Zensur der einzelnen Meinung es nicht schafft, dies vollständig zu verbergen. All dies soll heißen, dass Kriege um die Vorherrschaft und Kontrolle des Nahen Ostens für die kapitalistische und imperiale Grausamkeit nach wie vor unverzichtbar sind. Das zionistische Regime spielt bei dieser Aufgabe eine entscheidende Rolle und kann daher ungehindert auf die größten Gräueltaten der modernen Geschichte zurückgreifen, einschließlich ethnischer Säuberungen und Völkermorde.

„Es wird noch viele weitere Elon Morehs geben“

Lassen Sie uns jedoch nicht von Elon Moreh als wegweisendem Beispiel für den Rückgriff auf die kriminelle und geächtete Kolonialdoktrin des Zionismus als Waffe des westlichen Expansionismus abweichen. Aus irgendeinem Grund erklärte Menahem Begin, ein Terrorist mit einem faschistischen Hintergrund à la Mussolini, der später Premierminister Israels wurde, in Ausübung dieser Funktionen: „Seit das Konzept des Rechts in der Menschheit Fuß gefasst hat, gab es keine rechtmäßigere Handlung als die jüdische Kolonisierung in allen Teilen des jüdischen Heimatlandes; daher wird es noch viele weitere Elon Morehs geben.“ Ohne Grund zur Überraschung ist die Prophezeiung nicht fehlgeschlagen und erfüllt sich weiterhin mit immer größerer Geschwindigkeit und lässt Ströme menschlichen Blutes fließen.

Es war das Jahr 1979, als ein halbes Dutzend Familien, die behaupteten, „orthodoxe Juden“ aus verschiedenen Teilen der Welt zu sein, hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten von Amerika, beschlossen, sich in palästinensischen Gebieten im Norden des Westjordanlandes niederzulassen, die ihren Besitzern aus „militärischen Gründen“ im Gebiet des Dorfes Bureij entzogen worden waren.

Die zionistischen Angreifer folgten der Strategie der Terrorgruppe Gush Emunim, dem „Glaubensblock“, die 1974 auf der Grundlage von zwei Prämissen gegründet wurde: Gott „beabsichtigt, dass die Juden im Land Israel leben“; und die schrittweise Annexion der 1967 besetzten Gebiete – Gaza, Ostjerusalem, die Golanhöhen (Syrien), die Sinai-Halbinsel (Ägypten) und das Westjordanland –, um die „Lebensfähigkeit“ der Verteidigung Israels zu gewährleisten, die seit ihrer Gründung im Jahr 1948 im engsten Sektor des Territoriums nur zehn Kilometer breit war. In 50 Jahren hat die Kolonisierung ein überwältigendes Ausmaß angenommen und inzwischen skandalöse Ausmaße erreicht, während weiterhin Milliarden von Dollar aus den Vereinigten Staaten, der World Zionist Organization und den israelischen Ministerien fließen. Und auch von der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten durch Abkommen, Handel, Austausch, Zusammenarbeit und Handel, die umso intensiver werden, je mehr die zionistische Barbarei zunimmt.

Derzeit leben 700.000 Siedler in den besetzten palästinensischen Gebieten, etwa 10 % der israelischen Bevölkerung; es gibt 150 Siedlungen und 128 Außenposten, d. h. Siedlungen, die von der Regierung gerade legalisiert werden; 40 % des Territoriums des Westjordanlandes werden von Siedlungen kontrolliert; 26 % des Westjordanlandes sind „Staatsland“, ein Konzept, das alte osmanische und jordanische Gesetze verdreht, um es möglich machen, palästinensisches Privateigentum für Siedlungen, Straßen, die nur diesen Strukturen dienen, sowie Parks, Sportanlagen, Schwimmbäder und andere Einrichtungen, die ausschließlich den Siedlern zur Verfügung stehen, zu stehlen.

Die 700.000 Siedler verbrauchen sechsmal mehr Wasser, eine kostbare Ressource, als die 3,1 Millionen Palästinenser; außerdem haben arabische Bauern Verbrauchsbeschränkungen, die durch an ihren Brunnen montierte Zähler ermittelt werden, und müssen bei Überschreitung dieser Beschränkungen ruinöse Strafen zahlen.

Der Kolonisationsapparat der besetzten Gebiete wurde zum Kernstück des zionistischen Machtsystems. Die Minister für Finanzen und Sicherheit, die Befürworter der ethnischen Säuberung Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir, sind Siedler, ebenso wie der Stabschef der Streitkräfte, Generalmajor Herzi Halevi, und zahlreiche Militärkommandeure. Uri Ariel, einer der Gründer der Gush-Emunim-Bewegung, hat erst 2019 sein Amt als Minister für Bauwesen, Landwirtschaft und ländliche Entwicklung aufgegeben, das er viele Jahre lang innehatte.

Mitte letzten Jahres verabschiedete der hartnäckige und ewig kriminelle Premierminister Benjamin Netanjahu ein Gesetz, das den bürokratischen Prozess für den Bau neuer Siedlungen und den Bau weiterer Wohnungen in den bestehenden Siedlungen auf ein Minimum reduziert, und beauftragte den Finanzminister, den völkermörderischen Siedler Bezalel Smotrich, mit der Durchsetzung dieses Gesetzes.

Zuvor hatte Netanjahu 2017 ein Regierungskabinett gebildet, das ausschließlich darauf abzielte, die Legalisierung der Außenposten zu beschleunigen, die sich wie Pilze vermehrten und in Siedlungen umgewandelt wurden. Als Leiter dieser Abteilung ernannte der Premierminister Pinchas Wallenstein, einen der Gründer der terroristischen und annexionistischen Bewegung Gush Emunim.

„Deinen Nachkommen werde ich dieses Land geben …“

Elon Moreh ist eine dieser 150 Siedlungen, nicht die größte, aber die älteste, der eine ultranationalistische Symbolik im Bereich des Transzendenten zugeschrieben wird, die als unverzichtbar für das „Überleben“ Israels gilt. Sie liegt in den Bergen von Samaria und nutzt die biblische Topografie, die vom Zionismus in seiner Parallelwelt weiterhin verwendet wird, genau an dem Ort, an dem sich der Patriarch Abraham nach den Fiktionen des Alten Testaments erstmals im „gelobten Land“ niederließ, wo „Milch und Honig fließen“ sollten. Dort ließ er sich nieder, nachdem er auf seiner Reise von Ihrem, in Chaldäa, im südlichen Mesopotamien, wo er herkam, den Jordan überquert hatte. Der Herr war ihm erschienen, als Belohnung für seine Tugenden gegen eine götzendienerische und entwürdigende Welt, und hatte ihm geraten, die Reise anzutreten, als er kein Kind mehr war, im Alter von 75 seiner angeblich 175 Lebensjahre; und er erschien ihm erneut an diesem Ort, in der Nähe von Sichem, alias Nablus, im Westjordanland, neben der Moreh-Eiche, und befahl ihm, dort einen Altar zu seinen Ehren zu errichten . Es gibt keine Aufzeichnungen über die Existenz von Eichen in der Region, aber die Liste der Wunder in der Bibel ist endlos – was vollkommen irrelevant ist.

Der Pentateuch versichert uns im Buch Genesis (12:7), dass der Herr zu dieser Zeit zu Abraham sagte: „Deinen Nachkommen werde ich dieses Land geben“. Und für alle Fälle, um mögliche Ansprüche in ferner Zukunft vorherzusehen, „kaufte Isaak, der Enkel des Patriarchen, Land in der Nähe von Elon Moreh und Sichem“ – Genesis 33:19.

Es kann daher keine Vorbehalte gegen die Rechtmäßigkeit der Siedlung Elon Moreh geben, was auch immer das Völkerrecht sagt: Nicht nur hat der Herr sie Abraham angeboten, sondern sein Enkel bestand darauf, sie zu kaufen. Alles ist in Ordnung. Vor mehr als dreitausend Jahren waren es die Kanaaniter, die seit der Bronzezeit unrechtmäßig dort lebten; jetzt sind die Eindringlinge die Palästinenser, die sicherlich aus Zeiten vor Jesus Christus stammen.

Der ursprüngliche Ort, an dem sich die 17 Siedlerfamilien von außerhalb Palästinas niederließen, und möglicherweise ohne ethnische Verbindung zur Region, war das Dorf Bureij, aber pragmatische und prosaische Gründe, die mit der Logistik der militärischen Besetzung zusammenhingen, führten dann zur Verlegung in das vier Kilometer entfernte Elon Moreh.

Wie bereits erwähnt, lebten die Kanaaniter bereits seit vielen Jahrhunderten an dem Ort, als Abraham dort ankam. Die Situation stellte für den Patriarchen kein Problem dar. Die Kanaaniter stammten von Ham ab, dem verfluchten Sohn Noahs, dessen Nachkommen zehn Generationen lang dazu verdammt waren, Sklaven der Nachkommen seines Bruders Sem zu sein, dem auserwählten Sohn Noahs und direkten Vorfahren Abrahams.

Die Bibel erklärt uns, dass Hams Sünde darin bestand, dass er seinem Sohn Kanaan erlaubt hatte, seinen Großvater Noah nackt zu sehen, während dieser einen Rausch ausschlief, eine peinliche Verletzung der Privatsphäre, die für immer und ewig unverzeihlich ist.

„Hier wurde Israel geboren!“

Als die von Gush Emunim unterstützten Pioniere 1979 beschlossen, sich in Elon Moreh niederzulassen, und dafür eine Million Dollar und logistische Unterstützung von der zionistischen Regierung erhielten, war die Region viele, viele Jahrhunderte lang von palästinensischen Gemeinschaften bewohnt, die der Zionismus als Nachkommen der verfluchten Kanaaniter betrachtet; aber die Streitkräfte und die von der Regierung in Tel Aviv ausgearbeiteten Gesetze über „Staatsland“, die alte osmanische und jordanische Gesetze verdrehten, „räumten „ den Boden. In der ersten Phase, 1979, „deannexierten“ sie, d. h. sie stahlen 69,3 Hektar Land von den Bewohnern des palästinensischen Dorfes Deir el-Hatab und 63,9 Hektar vom Dorf Azmut; und 1995 reduzierten sie das Dorf Saliem auf eine winzige Fläche, um eine Straße zu bauen, die Elon Moreh und die benachbarte Siedlung Itamar bedient, die schließlich auf dem Dorf Bureij gebaut wurde, das inzwischen von der Landkarte verschwunden ist. Eine exklusive Straße für zionistische Siedler, ganz im Stil der Apartheid in Südafrika. Palästinenser dürfen diese Straße nicht einmal zu Fuß überqueren.

„Hier wurde Israel geboren“, so wird die Siedlung Elon Moreh der Welt präsentiert. Und die Touristenwerbung verspricht: “Kommen Sie an den besten Ort, um den Sonnenaufgang über den Bergen von Samaria zu sehen!“ Die Jerusalem Post schreibt: „Elon Moreh aufzugeben ist wie den Tempelberg aufzugeben“, d. h. den Bau des neuen Tempels an der Stelle aufzugeben, an der jetzt die Al-Aqsa- und die Felsmoschee stehen, der religiöse zionistische Traum in Palästina, einer von mehreren möglichen Zündern in einem weltweiten Krieg.

Die UN-Agentur für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) hat eine Studie durchgeführt, der zufolge die Gebietshoheit von Elon Moreh – d. h. die Gebiete und Strukturen, die für Palästinenser gesperrt sind – die offiziellen Gemeindegrenzen von 1550 Hektar um das Achtfache übersteigt; und dass 63 % des Gebiets, in dem sich die Siedlung befindet, Land umfasst, das sich im Privatbesitz palästinensischer Familien befindet – von denen es daher kurzerhand gestohlen wurde.

In Elon Moreh leben etwas mehr als zweitausend Menschen, deren Verbindungen zum historischen Palästina mehr als zweifelhaft sind, mit einem sehr hohen Lebensstandard, wo es an Schulen, gut ausgestatteten Gesundheitszentren, ausgezeichneten Wohnbedingungen, Freizeitbereichen, Sportanlagen und Schwimmbädern nicht mangelt.

In den zerstörten palästinensischen Dörfern Azmut, Bureij, Saliem und Deir El-Hatab leben etwa 15.000 Menschen mit enormen Wassereinschränkungen, die von dem zionistischen öffentlichen Unternehmen Mekorot auferlegt werden, das hervorragende Beziehungen zu Portugal unterhält. Das Unternehmen nimmt willkürliche Versorgungskürzungen vor, inspiziert die Versorgungsmittel der Bevölkerung und schränkt deren Nutzung unter Berufung auf die absurdesten Vorwände ein.

Wenn man solche Situationen mit den permanenten Angriffen von Elon Morehs Terroristen auf die Weinberge und Olivenbäume der Dorfbewohner, ihre einzige Lebensgrundlage, kombiniert, lässt sich leicht ableiten, dass es eine permanente Strategie der Zermürbung, Verarmung und des Hungers für die palästinensische Bevölkerung gibt, um aufzugeben und den Weg des Exils zu beschreiten, zu dem Millionen ihrer Landsleute seit fast 80 Jahren verurteilt sind und waren, angesichts einer blinden, untätigen „internationalen Gemeinschaft“, die sich auf Gesetze beruft, wie Pater Amaro, um, um mit Eça zu sprechen, „die Ave-Maria-Gebete zu verärgern“.

Es gibt auch eine permanente Strategie des zionistischen Terrors als System.

Ich besuchte das Dorf Saliem 1988, kurz bevor ein großer Teil seines Territoriums für den Bau einer für Palästinenser unzugänglichen Straße gestohlen wurde. Die Einwohner waren immer noch traumatisiert und in kollektiver Panik, nachdem der Kommandeur einer militärischen Besatzungsgarnison befohlen hatte, vier Jugendliche aus dem Dorf lebendig unter Erdschichten zu begraben, die von einem Militärbagger bewegt wurden. Der Offizier hatte zuvor dem Maschinenführer befohlen, über die jungen Männer zu steigen, aber dieser hatte den Mut, sich zu weigern, trotz des Zorns seines Vorgesetzten. Als die jungen Leute gerettet wurden, waren sie bewusstlos und zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Bewohner der Siedlung Elon Moreh waren eingeladen worden, um die Ereignisse mitzuerleben. Einige applaudierten und riefen: „Schönes Schauspiel“.

„Hier wurde Israel geboren“, heißt es über die Siedlung Elon Moreh, deren Geschichte ich hier auslasse. Und all dies ist Teil der Normalität der heutigen Welt.

José Manuel Goulão ist ein portugiesischer Journalist

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …