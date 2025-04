https://strategic-culture.su/news/2025/04/03/how-trumps-tariff-tizzy-burning-down-house/

Wie Trumps Zoll-Theater das Haus in Brand setzt

Pepe Escobar

3. April 2025

Globale Mehrheit, freut euch! Und steigt auf den Hochgeschwindigkeitszug der De-Dollarization auf.

Zirkusdirektor Trumps Zoll-Tizzy (TTT), von ihm selbst als „Tag der Befreiung“ getauft, wird weltweit – im globalen Norden wie im globalen Süden – weitgehend als Schlachthof-Tag interpretiert.

Dieser de facto unkontrollierte wirtschaftliche Abriss beginnt mit der verzerrten Vorstellung, dass es eine gute Idee ist, einen Zollkrieg gegen China vom Zaun zu brechen. So gut wie das Eintreiben von ein paar Billionen Dollar an zusätzlichen Zöllen, in der Annahme, dass der Rest der Welt dadurch „ermutigt“ wird, an den Hegemon zu verkaufen, während man so tut, als würden diese Zölle zur Reindustrialisierung der USA führen.

Die tragikomische Maske eines selbsternannten Zirkusdirektors des Turbokapitalismus mag ebenso erbärmlich sein wie die Wut der europäischen Chihuahua, die ihre „Rache“ durch Aufrüstung vorantreiben – mit Geldern, die sie von den Sparkonten ahnungsloser Bürger stehlen wollen.

Der unentbehrliche Michael Hudson hat das Kernproblem auf den Punkt gebracht. Gestatten Sie mir eine kleine Änderung: „Sanktionen und Drohungen sind das Einzige, was den Vereinigten Staaten noch bleibt. Es kann anderen Ländern keine Win-win-Situation mehr bieten, und Trump hat gesagt, dass Amerika bei jedem internationalen Abkommen, das es abschließt, der Nettogewinner sein muss, egal ob es sich um ein Finanz- oder ein Handelsabkommen handelt. Und wenn Amerika sagt, bei jedem Abkommen, das wir abschließen, verlieren Sie, ich gewinne“, dann spiegelt dieses mafiöse Erpressungsspiel nicht gerade die Kunst des Verhandelns wider.

Prof. Hudson beschreibt Trumps Verhandlungstaktik treffend: „Wenn man wirtschaftlich nicht viel zu bieten hat, kann man nur anbieten, andere Länder nicht zu schädigen, sie nicht zu sanktionieren und nichts zu tun, was gegen ihre Interessen ist.“ Mit TTT ‚bietet‘ Trump nun tatsächlich an, sie alle zu schädigen. Und sie werden sicherlich in alle möglichen Gegenmaßnahmen investieren, um dieser ‚Strategie‘ der amerikanischen ‚Diplomatie‘ zu ‚entkommen‘.

Ein Handelskrieg gegen Asien

TTT greift alle an, insbesondere die EU („geboren, um uns zu schaden“, so der Zirkusdirektor). Falsch, denn die EU wurde 1957 von den Amerikanern erfunden, um Europa tatsächlich unter Kontrolle zu halten. Die EU exportiert jährlich rund 503 Milliarden Euro in die USA und importiert rund 347 Milliarden. Trump schäumt vor Wut über diesen Überschuss.

Eine Vergeltungsmaßnahme wird also unweigerlich bevorstehen, wie bereits von der giftigen Medusa von der Lugen in Brüssel angekündigt – übrigens der Sponsorin aller Waffenproduzenten in Europa.

TTT ist jedoch vor allem ein Handelskrieg gegen Asien. „Gegenseitige“ Zölle – nicht gerade gegenseitig – wurden gegen China (34 %), Vietnam (46 %), Indien (26 %), Indonesien (32 %), Kambodscha (49 %), Malaysia (24 %), Südkorea (25 %), Thailand (36 %), das vom Erdbeben betroffene Myanmar (44 %), Taiwan (32 %) und Japan (24 %) verhängt.

Nun, schon vor TTT wurde ein Novum erreicht: Der Zirkusdirektor hat einen einmaligen Konsens zwischen China, Japan und Südkorea erzielt, dass ihre Reaktion koordiniert wird.

Japan und Südkorea werden Halbleiterrohstoffe aus China importieren, während China Chips aus Japan und Südkorea kaufen wird. Das bedeutet: TTT wird die „Zusammenarbeit in der Lieferkette“ zwischen dieser Triade festigen, die bisher nicht gerade kooperativ war.

Was der Zirkusdirektor wirklich will, ist ein eiserner Mechanismus – der bereits von seinem Team entwickelt wird –, der einseitig jedes Zollniveau auferlegt, das Trump sich ausdenken könnte, aus welchem Grund auch immer: um „aktuelle Manipulationen“ zu umgehen, um eine Mehrwertsteuer zu kontern, aus „Sicherheitsgründen“, was auch immer. Und zum Teufel mit dem Völkerrecht. Für alle praktischen Zwecke begräbt Trump die WTO.

Selbst die Pinguine auf der Heard-Insel im Südpazifik, die unter Zollgebühren leiden, wissen, dass die nachgewiesenen Auswirkungen von TTT eine steigende Inflation in den USA, ernsthafte Probleme für die – ausgelagerten – Unternehmen und vor allem den völligen Zusammenbruch der amerikanischen „Glaubwürdigkeit“ als zuverlässiger und vertrauenswürdiger Handelspartner mit sich bringen werden, was zu ihrem nachgewiesenen Ruf als „nicht vereinbarungsfähig“ beiträgt – wie der globale Süden nur zu gut weiß. > Ант: Ein Rentier-FIRE-Imperium (Finanzialisierung, Versicherungen, Immobilien, wie von Michael Hudson meisterhaft analysiert), das seine Fertigungsindustrien ausgelagert hat und am Ende von einem Haufen überverschuldeter Hedgefonds, Wall-Street-Derivaten und der totalitären Überwachung des Silicon Valley verschlungen wurde, beschließt, … sich selbst zu bestreiken.

Es gilt die ausgleichende Gerechtigkeit. Das Haus niederbrennen – von innen. Die aufstrebende souveräne globale Mehrheit kann sich freuen: und auf den Hochgeschwindigkeitszug der Entdollarisierung aufspringen.

