Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-01-25/ty-article/.premium/two-year-old-palestinian-killed-by-idf-fire-in-west-bank-army-investigating-incident/00000194-9f51-d083-abfd-dffb533b0000



Zweijährige Palästinenserin bei IDF-Feuergefecht im Westjordanland getötet; Armee: Untersuchung des Vorfalls

Das palästinensische Gesundheitsministerium berichtete, dass die zweijährige Laila Al-Khatib in den Kopf geschossen wurde. Die IDF gab an, dass Truppen auf ein Haus feuerten, in dem sich ein Terrorist versteckte, und später feststellten, dass sie das Kind getroffen hatten. Sowohl das Kind als auch seine schwangere Mutter, die leicht verletzt wurde, wurden

Laila Al-Khatib

Jack Khoury

Hagar Shezaf

25. Januar 2025

Laila Al-Khatib, ein zweieinhalbjähriges Mädchen aus dem palästinensischen Dorf Muthallat Ash Shuhada in der Nähe von Dschenin, wurde am Samstagabend durch Schüsse der israelischen Streitkräfte getötet.

Das palästinensische Gesundheitsministerium berichtete, dass Al-Khatib in den Kopf geschossen wurde.

Die israelische Armee gab an, dass Truppen ein Haus umstellt und auf ein Gebäude geschossen hätten, in dem sich nach Geheimdienstinformationen ein Terrorist versteckt gehalten haben soll.

Die IDF fügte hinzu, dass die Streitkräfte nach dem Schusswechsel feststellten, dass sie das Kind getroffen hatten, den Roten Halbmond riefen und dafür sorgten, dass das Kind und seine schwangere Mutter, die sich eine leichte Armverletzung zugezogen hatte, evakuiert wurden.

Die IDF gab an, dass die Einzelheiten des Vorfalls untersucht werden.

Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, dass die IDF das Dorf am Samstagabend überfiel, ein Haus umstellte und Scharfschützen in der Umgebung postierte, die das Feuer eröffneten, nachdem es in der Gegend zu Zusammenstößen gekommen war.

Dem palästinensischen Bericht zufolge nahm die IDF mehrere Bewohner fest und verhörte sie vor Ort.

Diese Woche startete die IDF eine groß angelegte Operation in Dschenin mit dem Namen „Eiserne Wand“, die darauf abzielt, die „Handlungsfreiheit“ Israels im gesamten Westjordanland aufrechtzuerhalten und die Terrorinfrastruktur und „tickende Bomben“ ins Visier zu nehmen. Nach Angaben der IDF soll die Operation in den kommenden Tagen fortgesetzt werden und sich hauptsächlich auf das Flüchtlingslager konzentrieren. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …