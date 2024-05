Comparing Mass Murder of Prisoners By Japanese (Australians, WW2) & By Jewish Israelis (Palestinians, Gaza) Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailWar crimes are indefensible and war criminals must be punished to make the world safe for decent Humanity. Particularly awful crimes are the mass murder of prisoners by their captors. „People killed per day per million of relevant prisoner population“ was 22.9 […]

Vergleich des Massenmords an Gefangenen durch Japaner (Australier, 2. Weltkrieg) und durch jüdische Israelis (Palästinenser, Gaza)

in Palästina

von Dr. Gideon Polya

26. Mai 2024

Gaza

Die Leichen von Palästinensern, die bei israelischen Angriffen getötet wurden, sind in einem Massengrab in Khan Younis begraben. Bildnachweis: Al-Jazeera

Kriegsverbrechen sind unentschuldbar, und Kriegsverbrecher müssen bestraft werden, um die Welt für eine anständige Menschheit sicher zu machen. Zu den besonders schrecklichen Verbrechen gehört der Massenmord an Gefangenen durch ihre Peiniger. „Die Zahl der getöteten Menschen pro Tag pro Million der relevanten Gefangenenpopulation“ betrug 22,9 (japanische Tötung australischer Kriegsgefangener im Zweiten Weltkrieg), während die Zahl der jüdisch-israelischen Tötung von Palästinensern im Konzentrationslager Gaza 86,2 (Gesamtbevölkerung), 132,3 (Männer), 66,7 (Kinder) und 76,3 (Frauen) betrug.

„Die Zahl der pro Tag getöteten Menschen pro Million der relevanten Gefangenenbevölkerung“ ist ein guter Vergleichsmaßstab für die böse tägliche Intensität der an diesen Gräueltaten beteiligten Täter. Sie normalisiert auch die Daten in Bezug auf die jeweiligen Gefangenenpopulationen, denen Gewalt angetan wurde, sei es die Gesamtheit der australischen Kriegsgefangenen (POWs) der Japaner im Zweiten Weltkrieg oder die Gesamtheit der Männer, Frauen und Kinder im Konzentrationslager Gaza im gegenwärtigen und andauernden Gaza-Massaker und Gaza-Genozid.

Zur Veranschaulichung der Methodik kann man sich vergegenwärtigen, dass von den 34.000 Australiern, die im Zweiten Weltkrieg starben [1], 8.031 von den 22.376 australischen Kriegsgefangenen, die vom 15. Februar 1942 bis zum 12. September 1945 (15.706 Tage) von den Japanern festgehalten wurden, getötet wurden [2]. „Getötete pro Tag pro Million Kriegsgefangene“ = (8.031 getötete Personen x 1.000.000) / (22.376 gesamte Kriegsgefangenenpopulation x 15.706 Tage) = 22,9.

Ebenso hat Israel bis zum 13. Mai 2024 (Tag 220 des gegenwärtigen Gaza-Massakers) 43.640 Palästinenser in Gaza getötet (darunter 17.287 Männer, 15.971 Kinder und 10.382 Frauen [3] von einer Bevölkerung von 2,3 Millionen, darunter 1.087.900 Kinder [4], 1.212.100 Erwachsene, 618.171 Frauen und 593.929 Männer. „Getötete Menschen pro Tag pro Million der Gesamtbevölkerung des Gazastreifens“ = (43.640 Getötete x 1.000.000) / (2.300.000 Gesamtbevölkerung des Gazastreifens x 220 Tage) = 86,2.

Die Zahl der täglich getöteten Menschen pro Million Einwohner des Gazastreifens liegt also derzeit bei 86,2 (für die Gesamtbevölkerung), 132,3 (erwachsene männliche Bevölkerung), 66,7 (Kinder) und 76,3 (erwachsene weibliche Bevölkerung), also drei- bis sechsmal höher als die 22,9 für die schreckliche Tötung australischer Kriegsgefangener durch die Japaner im Zweiten Weltkrieg.

Der Massenmord an den europäischen alliierten Kriegsgefangenen durch die Japaner im Zweiten Weltkrieg hat sich im Bewusstsein der Länder der Anglosphäre, insbesondere der USA, des Vereinigten Königreichs, Australiens, Kanadas und Neuseelands, durch die Bilder der halbverhungerten, skelettierten Überlebenden, die Zeugenaussagen der Kriegsgefangenen, die Kriegsverbrecherprozesse [5], Filme wie „Eine Stadt wie Alice“ (1956), „Die Brücke am Kwai“ (1957) und „Frohe Weihnachten, Mr. Lawrence“ (1983) sowie zahlreiche Sachbücher und Belletristik eingebrannt. Erst 2014 wurde der berühmte tasmanische Schriftsteller Richard Flanagan für seine erschütternde Beschreibung der Schrecken der Burma-Eisenbahn in dem Roman „The Narrow Road to the Deep North“ mit dem renommierten Man Booker Prize für Belletristik ausgezeichnet.

Die anglophone Welt hat jedoch einen moralischen blinden Fleck, wenn es um Gräueltaten geht, die an nichteuropäischen Gefangenen (Subjekten) des europäischen und sogar japanischen Kolonialismus und Imperialismus begangen wurden. So ist der jüdische Holocaust des Zweiten Weltkriegs (5-6 Millionen Juden, die von den deutschen Nationalsozialisten gewaltsam oder durch erzwungene Entbehrungen getötet wurden) [6-8] zu Recht jedem bekannt, aber nur sehr wenige Menschen in der global dominierenden Anglosphäre sind sich des „vergessenen“ bengalischen Holocausts des Zweiten Weltkriegs bewusst (indischer Holocaust, bengalische Hungersnot des Zweiten Weltkriegs; 6-7 Millionen Inder, die aus strategischen Gründen in Bengalen, Bihar, Assam und Odisha von den Briten mit australischer Komplizenschaft absichtlich verhungern gelassen wurden) [6, 9-19]. Während die völkermordenden rassistischen Zionisten und die gesamteuropäische und hauptsächlich US-amerikanische International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) den jüdischen Holocaust des Zweiten Weltkriegs als „den Holocaust“ bezeichnen (unter Ausschluss der schrecklichen polnischen, sowjetischen, europäischen, chinesischen und indischen Holocausts des Zweiten Weltkriegs und in der Tat von etwa 70 Völkermorden und Holocausts) [13, 20-23], war die erste Gräueltat des Zweiten Weltkriegs, die als Holocaust bezeichnet wurde, der bengalische Holocaust des Zweiten Weltkriegs, der von N. G. Jog in seinem 1944 erschienenen Buch „Churchill’s Blind-Spot: India“ [25].

Vor 80 Jahren begannen die Briten damit, den bengalischen Holocaust des Zweiten Weltkriegs durch außerordentliche Zensur und Selbstzensur „verschwinden zu lassen“. So findet sich in Winston Churchills monumentalem, sechsbändigem Beitrag „Der Zweite Weltkrieg“, für den er den Literaturnobelpreis erhielt, kein einziger Hinweis auf diese schreckliche Gräueltat. Stattdessen äußerte Churchill in diesem Beitrag (Band IV, S. 181): „Kein großer Teil der Weltbevölkerung wurde so wirksam vor den Schrecken und Gefahren des Weltkriegs bewahrt wie die Menschen in Hindustan. Sie wurden durch den Kampf auf den Schultern unserer kleinen Insel getragen“. Im Koreakrieg (1950-1953) zerstörten US-Bombenangriffe, von Journalisten unbemerkt, jedes Gebäude und töteten 28 % der nordkoreanischen Bevölkerung [24], aber heute verhängt eine ignorante und rassistische US-Allianz immer noch lähmende Sanktionen gegen ein hungerndes Nordkorea. In der Tat haben die kaltschnäuzigen Amerikaner die Gräueltaten des Koreakriegs in den TV-Komödienhit „MASH“ verwandelt.

In der Folge wurden die Schrecken des Vietnamkriegs durch Journalismus, Film und Fotografie einem zunehmend empörten US-Publikum vor Augen geführt, wie etwa durch das bahnbrechende Bild des „brennenden Mädchens“ Phan Thị Kim Phúc, das vor einem amerikanischen Napalmangriff flieht [26]. Nach dem völkermörderischen Irakkrieg (5 Millionen Tote durch Gewalt und Entbehrungen), dem Afghanistankrieg (7 Millionen Tote) und dem „Krieg gegen den Terror“ im Allgemeinen (32 Millionen Tote) hatte das amerikanische Militär seine Lektion gelernt und Journalisten in das Militär eingebettet, um zu verhindern, dass die Öffentlichkeit Bilder von verstümmelten und brennenden Kindern sieht. Völlig ignoriert vom Völkermord-kompatiblen Westen, hat das Gemetzel im Krieg gegen den Terror nach Schätzungen von 2015 32 Millionen muslimische Tote durch Gewalt, 5 Millionen, und aufgezwungene Entbehrungen, 27 Millionen, in 20 von der US-Allianz überfallenen Ländern seit der von der US-Regierung am 11. September 2001 unter falscher Flagge begangenen Gräueltat [27, 28] gefordert. Medizinische Experten berichten von 5 Millionen irakischen Waisen [29], und bei einem Durchschnitt von 3 Kindern pro Familie bedeutet dies (5,0 Millionen x 2)/3 = 3,3 Millionen tote irakische Eltern allein (die kindermordenden USA weigern sich immer noch, den Irak zu verlassen). Das Gemetzel wird vom moralisch degenerierten Westen ignoriert, der beispielsweise den Irakkrieg lediglich als „Fehler“ abtut.

Die sozialen Medien und das allgegenwärtige Mobiltelefon haben jedoch das herzzerreißende Gemetzel des Massenmords und des Völkermords im Gazastreifen seit über sieben Monaten täglich in jeden westlichen Haushalt gebracht. So wie schockierende Medienberichte und Bilder das amerikanische Volk und damit die wählerempfindlichen Politiker dazu bewegten, den Vietnamkrieg zu beenden, so hofft man, dass anständige Menschen im Westen, wenn sie richtig informiert sind, diesen unverzeihlichen, aber andauernden jüdisch-israelischen Massenmord an Kindern, Müttern, Frauen und Männern im Konzentrationslager Gaza, der vom zionistisch unterwanderten und zionistisch unterwanderten politischen Establishment der USA und der US-Allianz unterstützt wird, einfach nicht länger tolerieren werden.

Unglücklicherweise wird die Politik im Westen von zionistisch verseuchten politischen Duopolen dominiert, wie die Duopole der US-Republikaner/Demokraten, der britischen Konservativen/Labour und der australischen Koalition/Labor, die sich zwar in wirtschaftlichen Fragen wie dem „sozialen Sicherheitsnetz“ geringfügig unterscheiden, aber eine gemeinsame Politik der glühenden Unterstützung für das Apartheid-Israel verfolgen, die für anständige Menschen völlig inakzeptabel sein sollte. Politiker von Duopolen wie den US-amerikanischen, australischen und britischen Duopolen, die die Apartheid Israel und damit das abscheuliche Verbrechen der Apartheid eifrig unterstützen, sind für eine anständige menschliche Gesellschaft, das öffentliche Leben und öffentliche Ämter in Demokratien mit gleichen Menschenrechten für alle und einer Person und einer Stimme völlig ungeeignet. Die Botschaft ist klar: Anständige Wähler müssen wählen gehen, um das zionistische und Apartheid-befürwortende Duo aus dem öffentlichen Leben zu entfernen.

In nicht-obligatorischen Erstwahl-Demokratien wie den USA und dem Vereinigten Königreich können anständige Anti-Apartheid-Wähler einfach nicht für die Pro-Apartheid-Duopol-Parteien stimmen und sind gezwungen, für anständige Dritte Parteien zu stimmen (z. B. Grüne und Sozialisten oder sogar rücksichtslose neoliberale Wirtschaftskonservative, die dennoch gegen den Massenmord an Kindern sind).

Im Gegensatz dazu gibt es in Australien ein obligatorisches Vorzugswahlsystem – die Wähler müssen alle Kandidaten in der Reihenfolge ihrer Präferenzen auflisten. Erreicht ein Kandidat nicht 50 % der Stimmen, werden die Zweitstimmen berücksichtigt. Bei der letzten Wahl (Mai 2022) wurde die australische Labor-Partei vor allem auf der Grundlage der Zweitpräferenzen der Grünen gewählt. Während die Labor-Partei eine gewisse Sympathie für die Palästinenser hegt, ist die derzeitige Labor-Regierung ein glühender Befürworter der israelischen Apartheid und auf schockierende Weise am Völkermord in Gaza beteiligt [30]. Tatsächlich ist nur ein einziger Labor-Abgeordneter aus der Reihe getreten, um den jüdisch-israelischen Völkermord in Gaza zu verurteilen, nämlich die Hidschab tragende muslimisch-afghanische australische Senatorin Fatima Payman [31].

Meiner Meinung nach wäre es eine angemessene Strategie für die Zeit bis zu den nächsten australischen Bundeswahlen (Mitte 2025), Labor an die letzte Stelle zu setzen [32, 33]. Die rechtsextreme Opposition der Koalition ist jedoch so unsagbar schrecklich, dass viele anständige Menschen gezwungen wären, die noch fanatischere Pro-Apartheid-Israel-Koalition als letzte zu wählen. Das mag den Leuten ein gutes Gefühl geben, ist aber ein strategischer Fehler. Labor ist tatsächlich in der Regierung, ist auf 20 Arten am Gaza-Völkermord beteiligt [30] und muss für seine abscheuliche moralische Entartung bestraft werden [30]. Im Gegensatz dazu ist die Opposition der Koalition nicht an der Regierung und verstößt derzeit, anders als die Labor-Regierung, nicht gegen Artikel 3 der UN-Völkermordkonvention, der Völkermordverbrechen einschließlich der „Komplizenschaft mit Völkermord“ unter Strafe stellt. In Analogie dazu würde Person X angeklagt werden, wenn sie tatsächlich einen Mord begeht, aber Person Y würde nicht dafür bestraft werden, dass sie dies lediglich wünscht.

Natürlich geht es fortschrittlichen und humanen Australiern gegen den Strich, Labor an die letzte Stelle zu setzen. Labor behauptet zu Recht, altruistischer und freundlicher gegenüber den Benachteiligten zu sein als die rücksichtslos neoliberale, wissenschaftsfeindliche und kriegsbefürwortende Koalition, aber ihre Leistungen in der Regierung entsprechen nicht ihrer Rhetorik. Während die Pro-Kriegs-Koalition alle US-Asienkriege nach 1950 unterstützt hat (Gräueltaten, bei denen 40 Millionen Asiaten durch Gewalt und kriegsbedingte Entbehrungen ums Leben kamen), hat Labor alle Kriege außer dem Vietnamkrieg und dem Irakkrieg unterstützt [34]. Die Welt ist durch den Klimawandel und Atomwaffen existenziell bedroht [35], aber während die Labor Party Maßnahmen gegen den Klimawandel fordert und dafür gestimmt hat, dass Australien den Vertrag über das Verbot von Atomwaffen (TPNW) unterzeichnet und ratifiziert, ist die Labor-Partei in der Regierung ein eklatanter Klimakrimineller (sie unterstützt die massive Gasausbeutung auch nach 2050) und weigert sich, den TPNW zu unterzeichnen. Ich persönlich habe die meiste Zeit meines Lebens Labor 1 gewählt und bin erst vor einem Dutzend Jahren wegen der Klimakriminalität der Labor-Regierung zu den Grünen 1 und Labor 2 gewechselt.

Generell gilt: „Regierungen lügen“, und solche kritischen Betrügereien sind für westliche Demokratien an der Tagesordnung, weshalb eine katastrophale Erderwärmung von plus 2 Grad Celsius im nächsten Jahrzehnt oder so unvermeidlich ist [35]. Der anhaltende Massenmord an palästinensischen Kindern in Gaza (bisher 16.000 Tote in 220 Tagen) [3] ist jedoch eine unmittelbare, unausweichliche und unantastbare moralische Grenze, die einfach nicht überschritten werden darf. Die australische [30], die US-amerikanische, die von den USA unterstützte israelische Apartheid-Regierung und die neonazistische deutsche Regierung [36] sind direkt am Massenmord an 16.000 Kindern in Gaza (bisher) durch neonazistische jüdische Israelis beteiligt, haben dementsprechend ein grundlegendes Gesetz der Menschlichkeit zutiefst verletzt und können von anständigen Menschen einfach in keiner Weise unterstützt werden. Der Massenmord an 16.000 Kindern ist nicht nur unverzeihlich böse, sondern auch die Untätigkeit angesichts dieses anhaltenden Übels ist böse und bedroht die gesamte Menschheit, uns alle.

Der globale Süden hat es verstanden, arabische, muslimische und junge Wähler im globalen Norden haben es verstanden, und es gibt jetzt eine wachsende Gegenreaktion gegen westliche Politiker, die sich am Gaza-Völkermord beteiligen [37]. In den USA droht dem kindermordenden geriatrischen Joe Biden eine Niederlage, weil viele palästinensische, arabische, muslimische, antirassistische jüdische (Not In My Name) und junge amerikanische Wähler (Not In Our Name) am Wahltag einfach zu Hause bleiben werden. Im pro-partheidischen Großbritannien hat Labour die bedeutenden muslimischen Stimmen verloren, und die wahrscheinliche neue pro-partheidische, Israel und damit den Gaza-Völkermord unterstützende Labour-Regierung unter Sir Keir Starmer wird für immer einen schrecklichen Makel haben, wie ihre rassistischen und kriegsverbrecherischen Vorgänger (insbesondere die notorisch den irakischen Völkermord unterstützende Labour-Regierung unter Blair). Jeremy Corbyn (der antirassistischste britische Labour-Führer aller Zeiten, der jedoch von verräterischen, verlogenen, rassistischen und pro-Apartheid-Zionisten aus der Labour-Partei ausgeschlossen wurde) kandidiert als Unabhängiger. In dem für die Apartheid eintretenden Australien ist es wahrscheinlich, dass die für die Apartheid und den Gaza-Völkermord eintretende Labour-Partei [30] besiegt wird, wenn palästinensische, arabische, muslimische, antirassistische, jüdische (Nicht in meinem Namen) und junge (Nicht in unserem Namen) Wähler sich dafür entscheiden, sich nicht an dem Gaza-Völkermord und dem Massenmord an palästinensischen Kindern mitschuldig zu machen, indem sie die Labour-Partei zuletzt wählen.

Abschließende Kommentare und Schlussfolgerungen.

Der Kern des Problems des moralisch degenerierten westlichen Schweigens und der Untätigkeit angesichts des jüdisch-israelischen Massenmords an 16.000 palästinensischen Kindern ist die zionistische Subversion und Perversion, die zu massiven Lügen durch Unterlassung und Beauftragung durch den westlichen Mainstream führt. Frieden ist der einzige Weg, aber Schweigen tötet und Schweigen ist Mittäterschaft. Seit 30 Jahren recherchiere und schreibe ich über die schrecklichen völkermörderischen Gräueltaten, die die USA und die US-Allianz dem globalen Süden in den letzten 80 Jahren (d.h. seit Menschengedenken) angetan haben, die aber von den aufeinanderfolgenden Generationen von Gütigkeit und Wahrheit verletzenden, rassistischen und verlogenen westlichen Mainstream-Journalisten, -Redakteuren, -Politikern, -Akademikern und -Kommentatoren beschönigt wurden [10, 11, 13, 34-42]. Doch was ich in meiner humanitären Wahrheitserzählung in 9 riesigen Büchern geschrieben habe (die insgesamt dreimal so dick sind wie mein Exemplar von „The Complete Works of William Shakespeare“ [43]), wurde von dem rassistischen, verlogenen und in der Tat Orwellschen westlichen Mainstream, der die Wahrheit zur Fiktion macht, genauso wie der Große Bruder in George Orwells „1984“ behauptete, dass „Sklaverei Freiheit ist“, „Unwissenheit Wahrheit ist“, „Krieg Frieden ist“ und „2 plus 2 ist nicht gleich 4“, faktisch völlig ignoriert.

Das Schicksal der folgenden Briefe, die ich vor kurzem an 9 große australische Medien geschickt habe, veranschaulicht gut, dass der Mainstream durch Unterlassung lügt, wenn es um Völkermord geht. Das Schweigen war ohrenbetäubend, und diese unveröffentlichten Briefe dienen einfach dazu, zu veranschaulichen, was die von den Zionisten unterwanderten australischen Mainstream-Medien und die Duopol-Politiker nicht wollen, dass die Australier davon wissen oder darüber nachdenken:

BRIEF (16. Mai 2024). „Bis zum 23. April 2024 wurden einschließlich der Toten unter den Trümmern insgesamt 43.000 Palästinenser im Gaza-Völkermord getötet, darunter 16.000 Kinder und 10.000 Frauen. Mitte Mai 2024, nach mehr als sieben Monaten Massenmord an einheimischen Palästinensern in Gaza, sind die einzigen australischen Abgeordneten, die im Bundesparlament für einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand gestimmt haben, 15 Grüne, die ehemalige grüne Senatorin Lidia Thorpe und die unabhängigen Dr. Helen Haines und Andrew Wilkie – nur 18 von insgesamt 227 Bundesabgeordneten (76 Senatoren und 151 Mitglieder des Repräsentantenhauses). Schande über Australien, Schande. Die eindringlichen humanitären Erklärungen der Labor-Senatorin Fatima Payman gegen den von Israel verübten Völkermord in Gaza bedeuten, dass es jetzt 19 Abgeordnete gibt, denen anständige, antirassistische jüdische und nichtjüdische australische Wähler ihre Stimme geben können. Das Völkermord-befürwortende, pro-Apartheid-Israel und daher pro-Apartheid-Labor-Koalitions-Duopol und seine Mitläufer sind völlig ungeeignet für das öffentliche Leben und öffentliche Ämter in einer Ein-Person-eine-Stimme- und gleichen Menschenrechts-Demokratie wie Australien. Säubert Australien.“ ENDE BRIEF.

BRIEF (23. Mai 2024). „Von den USA, Israel und der Koalition verurteilt, hat der IStGH mit der Verfolgung von Kriegsverbrechen gegen die Hamas und Netanyahu begonnen. Die Hamas tötete am 7. Oktober 2023 höchstens 1.200 Israelis (1.170 Erwachsene und 30 Kinder) und nahm 250 Geiseln (die meisten israelischen Todesopfer dürften jedoch durch die hochexplosive Feuerkraft der IDF-Reaktion verursacht worden sein). Im Vergleich dazu hat Israel bis zum 13. Mai 2024 (Tag 220 des Gaza-Massakers) 43.640 Palästinenser in Gaza getötet (darunter 17.287 Männer, 15.971 Kinder und 10.382 Frauen) und hält etwa 10.000 palästinensische Geiseln in israelischen Militärgefängnissen sowie 5. 6 Millionen besetzte Palästinenser werden unter Militärherrschaft als Geiseln gehalten, darunter 2,3 Millionen im Konzentrationslager Gaza (1.212.100 Erwachsene, 618.171 Frauen, 593.929 Männer und 1.087.900 Kinder). 34.000 Australier starben im Zweiten Weltkrieg im Dienst, darunter 8.031 von 22.376 australischen Kriegsgefangenen, die vom 15. Februar 1942 bis zum 12. September 1945 (15.706 Tage) von den Japanern festgehalten wurden. „Getötete pro Tag pro Million der relevanten Gefangenenpopulation“ (d.h. australische Kriegsgefangene in japanischer oder Gaza-Haft, Erwachsene, Männer, Kinder und Frauen): 22,9 (australische Kriegsgefangene) gegenüber 86,2 (Gesamtbevölkerung), 132,3 (Männer), 66,7 (Kinder) und 76,3 (Frauen) in Gaza. Bestrafen Sie alle Kriegsverbrecher. Schweigen ist Mittäterschaft“. ENDE BRIEF.

Man spürt, dass die unsagbare Schrecklichkeit des andauernden jüdisch-israelischen Gaza-Völkermordes und des Massenmordes an Kindern und Müttern nun die westliche Haltung gegenüber dem Apartheidstaat Israel verändert. Spanien, Irland und Norwegen sind aus der Reihe getanzt und werden nun den Staat Palästina anerkennen, und weitere westliche Staaten werden wahrscheinlich folgen. Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat das Apartheid-Israel aufgefordert, den völkermörderischen Angriff auf Rafah einzustellen, und der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat Haftbefehle gegen die israelischen Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu und Yoav Gallant beantragt (auch wenn dies vom kindermordenden Apartheid-Israel und seinen US-Unterstützern hysterisch und fälschlicherweise verurteilt und abgelehnt wird). Laut der australischen Anwaltskanzlei Birchgrove Legal: „Der australische Premierminister Anthony Albanese wurde wegen Beihilfe zum Völkermord in Gaza vor den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zitiert. Damit ist er das erste Staatsoberhaupt einer westlichen Nation, das nach Artikel 15 des Römischen Statuts vor den IStGH zitiert wird. Ein Team australischer Anwälte von Birchgrove Legal unter der Leitung von King’s Counsel Sheryn Omeri hat Monate damit verbracht, die mutmaßliche Mittäterschaft zu dokumentieren und die individuelle strafrechtliche Verantwortung von Herrn Albanese in Bezug auf die Situation in Palästina darzulegen. Das 92-seitige Dokument, das von mehr als hundert australischen Anwälten und Barristers unterstützt wurde, wurde gestern dem Büro des IStGH-Anklägers Karim Khan KC“ [44] vorgelegt (ich habe in der Tat 2010 eine ausführliche Beschwerde beim IStGH über den palästinensischen Völkermord und andere Genozide eingereicht [45]).

Für anständige Menschen ist es genug. 16.000 Kinder, die bisher durch das neonazistische Apartheid-Israel getötet wurden, erfordern dringende, vereinte und unerbittliche Maßnahmen der Welt, wie die Boykotte und Sanktionen, die erfolgreich gegen das Apartheid-Südafrika nach dem Sharpeville-Massaker von 1960 angewendet wurden, bei dem 69 Afrikaner getötet wurden. Die Welt muss sich rigoros an das Kernethos der Güte und Wahrheit halten, rigorose Intoleranz gegenüber dem völkermörderischen Rassismus und der ungeheuerlichen Verlogenheit des von Zionisten und Neonazis geführten Apartheid-Israel und seiner Unterstützer an den Tag legen und Boykotte, Desinvestitionen und Sanktionen (BDS) gegen das Apartheid-Israel und gegen alle Personen, Parteien, Unternehmen und Länder verhängen, die diesen unverzeihlichen kindermordenden und völkermordenden Neonazi-Schurkenstaat unterstützen.

Quellenangaben.

[1]. Matthew Higgins, „Australier im Krieg“, ABS, 1. Januar 1988: https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/featurearticlesbytitle/00753BC276CCB154CA2570FF000075A8?OpenDocument .

[2]. Australian War Memorial, „Allgemeine Informationen über australische Gefangene der Japaner“: https://www.awm.gov.au/articles/encyclopedia/pow/general_info .

[3]. Euro-Med Human Rights Monitor, „Tag 220 Der israelische Völkermord im Gaza-Streifen 7. Oktober 2023- 13. Mai 2024“: https://x.com/RamiKawas/status/1790004316222157127 .

[4]. John Lyons, „Die Kinder tragen die Hauptlast des Grauens in Gaza. Wie kann das weitergehen?“, ABC News, 12. Februar 2024: https://www.abc.net.au/news/2024-02-12/gaza-children-most-dangerous-place/103453292 .

[5]. PBS, „Die Kriegsverbrecherprozesse von Tokio“: https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/macarthur-tokyo-war-crimes-trials/ .

[6]. Gideon Polya, „UK Zionist Historian Sir Martin Gilbert (1936-2015) Variously Ignored Or Minimized WW2 Bengali Holocaust“, Countercurrents,19 Februar 2015:

[7]. Martin Gilbert, „Jewish History Atlas“, Weidenfeld and Nicolson, London, 1969.

[8]. Martin Gilbert, „Atlas of the Holocaust“, Michael Joseph, London, 1982.

[9]. Gideon Polya, „Australia And Britain Killed 6-7 Million Indians In WW2 Bengal Famine“, Countercurrents, 29 September, 2011: http://www.countercurrents.org/polya290911.htm .

[10]. „Bengali Holocaust (WW2 Bengal Famine) writings of Gideon Polya“: https://sites.google.com/site/drgideonpolya/bengali-holocaust .

[11] . „Gideon Polya Countercurrents Artikel“, Palestinian Genocide Essays: https://sites.google.com/site/palestinegenocideessays/gideon-polya-countercurrents-articlesideon

[12]. J. Dreze und Amartya Sen „Hunger and Public Action“ (Clarendon, Oxford, 1989).

[13]. Gideon Polya, „Jane Austen und das schwarze Loch der britischen Geschichte. Koloniale Vergewaltigung, Holocaust-Leugnung und die Krise der biologischen Nachhaltigkeit“, 3. Auflage, Korsgaard Publishing, 2022.

[14]. Madhusree Muckerjee, „Churchill’s Secret War. Das britische Empire und die Verwüstung Indiens während des Zweiten Weltkriegs“ (Basic Books, New York, 2010).

[15]. Colin Mason, „Eine kurze Geschichte Asiens. Steinzeit bis 2000AD“ (Macmillan, 2000).

[16]. „Bengalische Hungersnot“, BBC-Radiosendereihe „The things we forgot to remember“, 2008: http://www.open2.net/thingsweforgot/bengalfamine_programme.html .

[17]. Paul Greenoughs „Prosperity and Misery in Modern Bengal: the Famine of 1943-1944“ (Oxford University Press, 1982).

[18]. Thomas Keneally, „Drei Hungersnöte“ (Vintage House, Australien, 2011).

[19]. Cormac O Grada. „Hungersnot – eine kurze Geschichte“ (Princeton University Press, 2009).

[20]. Gideon Polya, „US-auferlegter muslimischer Holocaust nach 9/11 und muslimischer Völkermord“, Korsgaard Publishing, 2020.

[21]. Gideon Polya, „Racist Mainstream Ignores „US-Imposed Post-9/11 Muslim Holocaust & Muslim Genocide“, Countercurrents, 17. Juli 2020: https://countercurrents.org/2020/07/racist-mainstream-ignores-us-imposed-post-9-11-muslim-holocaust-muslim-genocide/ .

[22]. „Report genocide“: https://sites.google.com/site/reportgenocide/ .

[23]. Gideon Polya, „On Anzac Day Australia Ignores Its Complicity in Horrendous War Crimes & Climate Crimes“, Countercurrents, 24. April 2017: https://countercurrents.org/2017/04/on-anzac-day-australia-ignores-its-complicity-in-horrendous-war-crimes-climate-crimes/ .

[24]. Michel Chossudovsky, „Know the facts: Nordkorea hat durch die US-Bombardierung in den 1950er Jahren fast 30 % seiner Bevölkerung verloren“, Global Research, 27. November 2010: http://www.globalresearch.ca/know-the-facts-north-korea-lost-close-to-30-of-its-population-as-a-result-of-us-bombings-in-the-1950s/22131 .

[25]. N.G. Jog, „Churchills blinder Fleck: Indien“, New Book Company, Bombay, 1944.

[26]. „Phan Thi Kim Phuc“, Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Phan_Thi_Kim_Phuc .

[27]. Gideon Polya, „Paris Atrocity Context: 27 Million Muslim Avoidable Deaths From Imposed Deprivation In 20 Countries Violated By US Alliance Since 9-11“, Countercurrents, 22 November, 2015: http://www.countercurrents.org/polya221115.htm .

[28]. „Experts: US did 9-11“: https://sites.google.com/site/expertsusdid911/home .

[29]. Wahiba Abu-Ras et al, „Orphans in Syria and Iraq Juggling Balls: Wars, COVID-19, and the NGO’s financial crisis“, Int J Qual Stud Health Well-being, 6. Februar 2023; 18(1): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9904298/ .

[30]. Gideon Polya, „20 Ways Antisemitic Australian Labor Government Complicit In Jewish Israeli Gaza Genocide“, Countercurrents, 5. März 2024: https://countercurrents.org/2024/03/20-ways-anti-semitic-australian-labor-government-complicit-in-jewish-israeli-gaza-genocide/ .

[31]. Gideon Polya, „Breakthrough: Australian Labor Senator Fatima Payman Condemns Jewish Israeli Gaza Genocide, Human Rights Denial & Occupation“, Countercurrents, 17. Mai 2024: https://countercurrents.org/2024/05/breakthrough-australian-labor-senator-fatima-payman-condemns-jewish-israeli-gaza-genocide-human-rights-denial-occupation/ .

[32]. Gideon Polya, „Put Labor Last: End Anti-Jewish Anti-Semitic & Gaza Genocide-complicit Australian Labor Government“, Countercurrents, 9. Mai 2024: https://countercurrents.org/2024/05/put-labor-last-end-anti-jewish-anti-semitic-gaza-[38]. genocide-complicit-australian-labor-government/ .

[33]. Gideon Polya, „Put Labor Last: Traitorous Australian Labor Government Deceives Australians For US & Genocidal Apartheid Israel“, Countercurrents, 21. Mai 2024: https://countercurrents.org/2024/05/put-labor-last-traitorous-australian-labor-government-deceives-australians-for-us-genocidal-apartheid-israel/ .

[34]. Gideon Polya, „Body Count. Die globale vermeidbare Sterblichkeit seit 1950“, Korsgaard Publishing 2021.

[35]. Gideon Polya, „Climate Crisis, Climate Genocide & Solutions“, Korsgaard Publishing, 2020.

[36]. Gideon Polya, „Unrepentant Neo-Nazi Germany Complicit In Palestinian Genocide & Ongoing Gaza Massacre“, Countercurrents, 11 März 2024: https://countercurrents.org/2024/04/unrepentant-neo-nazi-germany-complicit-in-palestinian-genocide-ongoing-gaza-massacre/ .

[37]. Gideon Polya, „Game-changing Muslim, Arab & Young Voter Backlash Against Western Politicians Complicit In Gaza Genocide“, Countercurrents, 21. Februar 2024: https://countercurrents.org/2024/02/game-changing-muslim-arab-young-voter-backlash-against-western-politicians-complicit-in-gaza-genocide/ .

[38]. Gideon Polya in Soren Korsgaard, Herausgeber, „The Most Dangerous Book Ever Published: Tödliche Täuschung aufgedeckt“, Korsgaard Publishing, 2020.

[39]. Gideon Polya, „Body count. Die weltweite vermeidbare Sterblichkeit seit 1950“, Korsgaard Publishing 2021.

[40]. Gideon Polya, „US-auferlegter muslimischer Holocaust und muslimischer Völkermord nach 9/11“, Korsgaard Publishing, 2020.

[41]. Gideon Polya, „Freies Palästina. Schluss mit Apartheid-Israel, Menschenrechtsverweigerung, Gaza-Massaker, Kindermord, Besatzung und palästinensischem Völkermord“, Korsgaard Publishing, 2024.

[42]. Gideon Polya, „Wie man Palästina befreit: Beenden Sie Apartheid-Israel, Menschenrechtsverweigerung, Gaza-Massaker, Kindertötung, Besatzung und palästinensischen Völkermord“, Countercurrents, 2. Mai 2024: https://countercurrents.org/2024/05/how-to-free-palestine-end-apartheid-israel-human-rights-denial-gaza-massacre-child-killing-occupation-and-palestinian-genocide/.

[43]. „The Complete Works of William Shakespeare“, Abbey Library, London.

[44]. Birchgrove Legal , „Birchgrove Legal reicht Klage wegen Beihilfe zum Völkermord beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ein [Medienmitteilung]“, 5. März 2024: https://birchgrovelegal.com.au/2024/03/01/birchgrove-legal-files-case-for-complicity-to-genocide-to-the-hague-international-criminal-court-media-release/.

[45]. 9. Januar 2010 Formelle Beschwerde von Dr. Gideon Polya beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen Völkermordes der US-Allianz an den Palästinensern, Völkermordes an den Irakern, Völkermordes an den Afghanen, Völkermordes an den Muslimen, Völkermordes an den Ureinwohnern, Völkermordes an den Biokraftstoffen und Völkermordes am Klima: https://sites.google.com/site/aboriginalgenocide/9-january-2010-formal-complaint .

Dr. Gideon Polya unterrichtete vier Jahrzehnte lang Studenten der Naturwissenschaften an der La Trobe University in Melbourne, Australien. In seiner fünf Jahrzehnte währenden wissenschaftlichen Laufbahn veröffentlichte er etwa 130 Beiträge, darunter ein umfangreiches pharmakologisches Nachschlagewerk „Biochemical Targets of Plant Bioactive Compounds“ (2003). Außerdem hat er „Body Count. Global avoidable mortality since 1950“ (2007, 2021), „Jane Austen and the Black Hole of British History“ (1998, 2008, 2022), „US imposed Post-9-11 Muslim Holocaust & Muslim Genocide“ (2020), „Climate Crisis, Climate Genocide & Solutions“ (2020), „Free Palestine. End Apartheid Israel, Human Rights Denial, Gaza Massacre, Child Killing, Occupation and Palestinian Genocide“ (2024), und trug zu Soren Korsgaard (Herausgeber) „The Most Dangerous Book Ever Published – Dangerous Deception Exposed!“ (2020). Bilder von Gideon Polyas großen Gemälden für den Planeten, den Frieden, die Mutter und das Kind finden Sie unter: http://sites.google.com/site/artforpeaceplanetmotherchild/.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …