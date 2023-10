Support BDS to stop Israeli war crimes in Gaza Palestinians cannot rely on the international community, we need civil society to act. The way forward for our struggle is resistance on the ground supported by international solidarity through Boycott, Divestment, and Sanctions.

Palästinenser inspizieren die Ruinen des Watan-Turms, der bei israelischen Luftangriffen in Gaza-Stadt zerstört wurde, am 8. Oktober 2023. (Foto: Naaman Omar/APA Images)

Die Palästinenser können sich nicht auf die internationale Gemeinschaft verlassen, wir brauchen die Zivilgesellschaft zum Handeln. Der Weg nach vorne für unseren Kampf ist der Widerstand vor Ort, unterstützt von internationaler Solidarität durch Boykott, Desinvestition und Sanktionen.



Unterstützen Sie BDS, um israelische Kriegsverbrechen in Gaza zu stoppen

Von Haidar Eid

9. Oktober 2023

Während die Apartheid ihren Angriff auf den Gazastreifen begann, tauchen Berichte über Gräueltaten auf, die die unmenschliche Barbarei des bisherigen Angriffs bestätigen. Mehr als 40 Prozent der Getöteten sind Kinder und Frauen. Nach den mir vorliegenden vorläufigen Zahlen des Gesundheitsministeriums beläuft sich die Zahl der Toten auf 436, darunter 91 Kinder, und mehr als 2.250 Verwundete. Und das heißt nicht, dass es sich bei den übrigen Toten um Freiheitskämpfer oder Mitglieder der militanten Organisationen handelt. Es sind ganz normale Menschen, junge und alte.

Aber die Warnungen und Botschaften, die Netanjahu und der Rest der faschistischen Bande ausgesandt haben, sind eindeutig. „Die Bewohner des Gazastreifens sollten JETZT gehen“, sagte ein wahnsinniger Netanjahu am ersten Tag des Angriffs, nachdem er grünes Licht von „sleepy Joe“ erhalten hatte, der sich entschlossen hatte, an diesem Tag aufzuwachen, nur um seine totale Unterstützung für Israels „Recht“ zu bekräftigen, sich an 2,4 Millionen Einwohnern des belagerten Gazastreifens zu rächen. Jetzt, während ich diesen Artikel schreibe, werden Wohnungen und Hochhäuser angegriffen. Es werden ganze Familien ausgelöscht. Bisher wurden 8 Familien mit 54 Mitgliedern ausgelöscht, die letzte davon sind die Abu Helals aus Rafah. Die Leichen von 14 Mitgliedern derselben Familie liegen noch immer unter den Trümmern.

Die Botschaft ist für uns also ganz klar. Sie haben es auf Zivilisten abgesehen, weil sie unseren Kämpfern nicht entgegentreten können. So war es auch 2021, 2014, 2021 und 2009. Deshalb können wir nicht mehr auf die internationale Gemeinschaft zählen. Der UN-Sicherheitsrat und die internationale Gemeinschaft im Allgemeinen spiegeln das Kräfteverhältnis wider, und dieses Kräfteverhältnis ist immer noch zugunsten der USA und Israels. Und reaktionäre arabische Regime sind damit beschäftigt, sich auf Kosten der palästinensischen Grundrechte mit dem Apartheidstaat Israel zu normalisieren.

Der amerikanische Imperialismus lässt sich nicht von Israel und dem Zionismus trennen. Der Krieg, der jetzt gegen uns geführt wird, ist Teil der amerikanischen Pläne für den Nahen Osten, mit „normalen“ Beziehungen zwischen den Arabern und dem Apartheidstaat Israel. Die Palästinenser müssen ihren Status als „Haussklaven“ akzeptieren, die die Brotkrumen annehmen müssen, die ihnen von den großzügigen weißen Herren des faschistischen Israel zugeworfen werden.

Es ist an der Zeit, dass die Organisationen der Zivilgesellschaft ihren Worten der Unterstützung auch Taten folgen lassen. Angesichts des Machtungleichgewichts zwischen Palästinensern und Israel ist dies unserer Meinung nach der einzige Weg nach vorn. Der Weg nach vorn für uns und unseren Kampf ist der Widerstand vor Ort, unterstützt von internationaler Solidarität durch Boykott, Desinvestition und Sanktionen. Wir brauchen eine internationale Intervention – und diese internationale Intervention kann nicht von offiziellen Stellen kommen.

Genau das geschah nach dem Massaker von Sharpeville im Jahr 1960, als 69 Schwarze vom weißen rassistischen Regime des südafrikanischen Apartheidsystems getötet wurden. Dieses Massaker war der Auslöser für die BDS-Kampagne gegen das südafrikanische Apartheidregime, die schließlich zur Freilassung von Nelson Mandela im Jahr 1990 und seiner Wahl zum ersten schwarzen Präsidenten des multikulturellen, multirassischen, säkularen und demokratischen Südafrikas, wie wir es heute kennen, führte.

Gaza könnte der Funke sein, der einen anderen „neuen Nahen Osten“ auslöst als das, was die Vereinigten Staaten, Israel und reaktionäre arabische Regime für uns planen.

Gaza könnte der Funke sein, der einen anderen „neuen Nahen Osten“ auslösen könnte als das, was die USA, Israel und die reaktionären arabischen Regime für uns planen. Kein „neuer Naher Osten“, der von der amerikanischen und israelischen Hegemonie geprägt ist. Was wir jetzt erleben, sind die Geburtswehen eines neuen Palästinas, das durch den Beginn des Endes der zionistischen Hegemonie gekennzeichnet ist.

Um dieses Stadium zu erreichen, müssen alle freiheitsliebenden Menschen den Aufruf der zivilgesellschaftlichen Organisationen Palästinas aus dem Jahr 2005 unterstützen, in dem sie die Menschen auf der ganzen Welt bitten, sie durch Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegen Israel zu unterstützen. Dies ist die ethische Verantwortung jedes einzelnen Menschen, der an die Freiheit für alle glaubt. Es liegt in ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sich das Grauen, das Gaza zugefügt wurde, nie mehr wiederholt.

Es geschah bereits im Zweiten Weltkrieg mit dem jüdischen Volk. Es geschah mit den Schwarzafrikanern in Südafrika, und freiheitsliebende Menschen sagten: „Nie wieder“. Aber wir lassen es jetzt in Palästina zu.

BDS liegt nicht nur in der Verantwortung der zivilgesellschaftlichen Organisationen, sondern jedes Einzelnen. Das ist es, was Sie tun können.

Deshalb sagen wir jetzt, dass BDS nicht nur in der Verantwortung von zivilgesellschaftlichen Organisationen liegt, sondern in der Verantwortung jedes Einzelnen. Das ist es, was Sie tun können. Sie können israelische Waren, Sport- und Kulturprodukte boykottieren. Sie können Ihren Abgeordneten bitten, Sanktionen zu fordern. Und nur dann wird Israel anfangen zu überdenken, was es den Palästinensern in Gaza angetan hat. Übersetzt mit Deepl.com

Haidar Eid ist außerordentlicher Professor für postkoloniale und postmoderne Literatur an der al-Aqsa-Universität in Gaza. Er hat zahlreiche Artikel über den arabisch-israelischen Konflikt verfasst, die unter anderem bei Znet, Electronic Intifada, Palestine Chronicle und Open Democracy veröffentlicht wurden. Er hat in einer Reihe von Zeitschriften Beiträge über Kulturwissenschaften und Literatur veröffentlicht, darunter Nebula, Journal of American Studies in Turkey, Cultural Logic und das Journal of Comparative Literature.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …