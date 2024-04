https://www.middleeastmonitor.com/20240417-support-for-israel-in-gaza-war-has-damaged-germanys-relations-with-arab-world/



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (R) empfängt seinen israelischen Amtskollegen Isaac Herzog am 16. Februar 2024 im Bundespräsidialamt Schloss Bellevue in Berlin [ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images]

Unterstützung Israels im Gaza-Krieg hat die Beziehungen Deutschlands zur arabischen Welt beschädigt

17. April 2024

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (R) empfängt seinen israelischen Amtskollegen Isaac Herzog am 16. Februar 2024 im Präsidialpalais Bellevue in Berlin [ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images]

Deutschlands entschiedene Unterstützung Israels im Gaza-Krieg hat den Beziehungen zur arabischen Welt geschadet und ist „definitiv ein Problem“, sagte ein führender deutscher Nahost-Experte am Mittwoch, berichtet die Agentur Anadolu.

„Die Einschätzung ist, dass Deutschlands Beziehungen zur arabischen Welt seit der Fußballweltmeisterschaft in Katar sicherlich beschädigt sind“, sagte Andreas Reinicke, Direktor des Deutschen Orient-Instituts auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Deutschland ist international, insbesondere in den arabischen Ländern, für seine einseitige Unterstützung Israels im Gazastreifen kritisiert worden, vor allem wenn es um Waffenlieferungen an den jüdischen Staat geht.

Auf die Frage, wie Deutschland gegen pro-palästinensische Veranstaltungen vorgeht, sagte Reinicke, die Rückmeldungen, die er zu diesem Thema erhalten habe, seien in der Tat „sehr schlecht“.

„Letztlich wird dies als Einschränkung der Meinungsäußerung verstanden, und ich glaube nicht, dass dies das Bild eines weltoffenen Deutschlands in der arabischen Region unterstützt“, sagte er.

Deutschland wurde weithin für die Auflösung des Palästina-Kongresses am Wochenende verurteilt, da es mehreren hochrangigen Rednern sogar die Einreise nach Deutschland verwehrte, um auf dem Treffen in Berlin zu sprechen.

Unterdessen forderte Reinicke verstärkte internationale diplomatische Bemühungen zur Lösung des iranisch-israelischen Konflikts und des Krieges in Gaza.

Weder der Konflikt in Gaza noch die iranisch-israelische Krise können militärisch gewonnen werden. „Der einzige Weg, um Sicherheit für Israel und die anderen Staaten hier zu erreichen, ist der Frieden“, sagte Reinicke.

Er forderte die Einrichtung eines „kollektiven Sicherheitssystems“ im Nahen Osten, das die Sicherheitsinteressen aller Länder in der Region berücksichtigt.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …