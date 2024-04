Why I „arrested“ von der Leyen for aiding Gaza genocide EU boss pledged full support to Israel as massacres got underway.

Warum ich von der Leyen wegen Beihilfe zum Völkermord in Gaza „verhaftet“ habe

David Cronin

Rechte und Verantwortlichkeit

17. April 2024

Ich habe versucht, Ursula von der Leyen wegen Beihilfe zum Völkermord in Gaza unter Bürgerarrest zu stellen.

Mein Versuch wurde unternommen, als die Präsidentin der Europäischen Kommission ihre Rede auf einer Konferenz zur Stärkung der Waffenindustrie begann.

Die Beihilfe zum Völkermord ist eine sehr ernste Angelegenheit.

Die Völkermordkonvention von 1948 verpflichtet Regierungen auf der ganzen Welt dazu, dieses Verbrechen zu verhindern und zu bestrafen.

Alle 27 Länder der EU haben diese Konvention unterzeichnet und ratifiziert. Auf dem Papier betrachtet die EU die Verhinderung von Völkermord als „integralen Bestandteil“ ihrer Außenpolitik.

Von der Leyen hat diese Verpflichtung gebrochen, als sie in der Anfangsphase des Völkermordes im Gazastreifen hochrangige israelische Persönlichkeiten besuchte.

Am 13. Oktober sagte sie Isaac Herzog, dem israelischen Staatspräsidenten, dass „wir an Ihrer Seite stehen“.

Einen Tag zuvor hatte Herzog Israels Krieg gegen Gaza als reine Reaktion auf die Hamas-Operation vom 7. Oktober dargestellt.

Herzog behauptete, dass „eine ganze Nation“ für die Hamas-Operation verantwortlich sei. Er behauptete, dass „diese Rhetorik über [palästinensische] Zivilisten, die nichts wissen und nicht beteiligt sind“, „absolut nicht wahr“ sei.

In der gleichen Woche, in der von der Leyen ihre Zusicherung gab, ordnete Yoav Gallant, Israels Verteidigungsminister, eine „vollständige Belagerung“ des Gazastreifens an und bestand darauf, dass es „keinen Strom, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff“ geben werde. Gallant kündigte an, dass er „alle Fesseln gelöst“ habe, weil Israel, wie er sagte, „gegen menschliche Tiere“ kämpfe.

Der Internationale Gerichtshof nahm die Äußerungen sowohl von Herzog als auch von Gallant im Januar offiziell zur Kenntnis. Das Gericht zitierte diese Äußerungen, als es entschied, dass es einen plausiblen Fall gibt, dass Israel Völkermord begeht.

Es darf nicht vergessen werden, dass von der Leyen Israel öffentlich volle Rückendeckung gab, kurz nachdem die führenden Politiker Israels eindeutig völkermörderische Absichten gezeigt hatten.

Damit hat sie Israel wertvolle Zeit verschafft. Es konnte dem Gazastreifen massive Zerstörungen zufügen, ohne ernsthaften internationalen Druck ausüben zu müssen.

Business as usual

Obwohl von der Leyen in der Folgezeit ihr Unbehagen über einige Bilder aus dem Gazastreifen geäußert hat – insbesondere Bilder von Menschen, die massakriert werden, während sie auf Nahrungsmittelhilfe warten – haben sie und die für sie arbeitenden Beamten im Allgemeinen eine „Business as usual“-Haltung gegenüber Israel eingenommen, während es weiterhin einen Völkermord durchführt.

Durch einen Antrag auf Informationsfreiheit erhielt ich kürzlich ein internes Papier über den Handel mit Israel, das von der Europäischen Kommission, der Institution, der von der Leyen vorsteht, erstellt wurde.

Darin wird Israel als größter Handelspartner der EU bezeichnet, was den Eindruck erweckt, dass die Brüsseler Bürokratie bestrebt ist, äußerst enge wirtschaftliche Beziehungen zu Israel aufrechtzuerhalten.

Das Dokument (siehe unten) ist auf den 15. Februar datiert – mehr als zwei Wochen nachdem der Internationale Gerichtshof Israel aufgefordert hat, seinen Völkermord im Gazastreifen einzustellen. In dem Dokument wird die Anordnung des Gerichtshofs nicht erwähnt.

Und das, obwohl die gesamten Beziehungen der EU zu Israel nominell auf der Achtung der Menschenrechte beruhen.

Die wissenschaftliche Forschung ist ein weiterer vorrangiger Bereich der Zusammenarbeit zwischen der EU und Israel.

Vor dem Hintergrund des Völkermords in Gaza hat von der Leyens Europäische Kommission in den letzten sechs Monaten eine große Anzahl neuer Forschungszuschüsse für Israel genehmigt. Zu den Empfängern gehört auch der Waffenhersteller Israel Aerospace Industries, der sich damit brüstet, eine „Schlüsselrolle“ im Krieg gegen Gaza zu spielen.

Bevor sie Präsidentin der Europäischen Kommission wurde, bekleidete Ursula von der Leyen mehrere Ämter in der deutschen Regierung.

Sie war Teil der Regierung in Berlin, als Angela Merkel, die damalige Bundeskanzlerin, 2008 erklärte, dass die Existenz Deutschlands (oder die Staatsräson) an die Sicherheit Israels gebunden sei.

Etwa 30 Prozent aller von Israel in den letzten zehn Jahren importierten Waffen kamen aus Deutschland. Damit ist Deutschland nach den USA der zweitgrößte externe Waffenlieferant Israels.

Die EU verbietet theoretisch den Verkauf von Waffen, wenn die eindeutige Gefahr besteht, dass sie für Verstöße gegen das Völkerrecht eingesetzt werden.

Obwohl Israel routinemäßig gegen das Völkerrecht verstößt, hat von der Leyen offensichtlich kein Problem damit, wie es dies mit Hilfe von Waffen aus ihrem geliebten Deutschland tut.

Als sich von der Leyen im Oktober so entschieden auf die Seite Israels stellte, machte sie die Umarmung Israels durch die EU enger als je zuvor. Sie vermittelte den Eindruck, dass es keinen Unterschied mehr zwischen der deutschen Position gegenüber Israel und der der EU insgesamt gibt.

Ihr Einverständnis mit dem Völkermord ist verachtenswert.

