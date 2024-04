Dank an meinen Freund Joseph Massad für seinen neuen Artikel . Evelyn Hecht-Galinski



Ein Palästinenser trauert am 16. April im Al-Najjar-Krankenhaus in Rafah im südlichen Gazastreifen um die Leichen von Verwandten, die in der Nacht zuvor bei israelischem Bombardement getötet worden waren (AFP)

Krieg gegen Gaza: Warum Israels Grausamkeit ein Zeichen für seine bevorstehende Niederlage ist

Von Joseph Massad

16. April 2024

Die Erkenntnis, dass der Verlust der siedlungskolonialen Macht unmittelbar bevorsteht, treibt die Kolonialmächte dazu, die barbarischsten Methoden anzuwenden, um den Aufstand der einheimischen Bevölkerung niederzuschlagen

Die letzten Jahre aller Siedlerkolonien sind durch anhaltende koloniale Grausamkeiten, einschließlich Völkermord, gekennzeichnet. Die Erkenntnis, dass der Verlust der siedlungskolonialen Macht unmittelbar bevorsteht, treibt die Kolonialmächte dazu, die barbarischsten Methoden anzuwenden, um den Aufstand der einheimischen Bevölkerung niederzuschlagen.

In Kenia haben die Briten während des nationalen Befreiungskrieges, der 1963 die weiße Kolonialherrschaft beendete, schätzungsweise 100.000 Kenianer getötet. Die Befreiungskriege in Angola und Mosambik gegen die portugiesischen Kolonialherren und die weiße Vorherrschaft kosteten zwischen 1956 und 1976 Zehntausende von Menschenleben.

Aus Angst, dass die beiden unabhängigen Länder den Untergang der Apartheid in Südafrika beschleunigen würden, führten die USA und Südafrika zusammen mit afrikanischen Söldnern zwischen 1975 und 1992 rassistische Kriege gegen die Bevölkerung beider Länder, denen in Angola und Mosambik 1,5 Millionen Menschen zum Opfer fielen, bei einer Bevölkerung von insgesamt 23 Millionen. Zwölf Millionen weitere wurden zu Flüchtlingen.

In Südafrika versuchte das Siedlerkolonialregime, nachdem es 1989 keine andere Wahl hatte, als mit dem Afrikanischen Nationalkongress (ANC) zu verhandeln, die Einheit der schwarzen Südafrikaner zu brechen, indem es weiterhin den Politiker und Zulu-Fürsten Mangosuthu Buthelezi unterstützte, dessen Anhänger mit ANC-Anhängern aneinandergerieten.

Es wurde bekannt, dass die Regierung Buthelezis rechtsgerichtete und separatistische Inkatha Freedom Party (IFP) finanziell und militärisch ausbildete. Unterstützt von der Polizei griffen IFP-Mitglieder Menschen in den Townships an. Während dieses so genannten Friedensprozesses wurden zwischen 1989 und 1994 fast 15.000 Schwarzafrikaner von der südafrikanischen Polizei und dem Sicherheitsapparat getötet.

Israel hat in ähnlicher Weise Tausende von Palästinensern getötet, seit es im September 1993 einen vorläufigen „Friedens“-Vertrag unterzeichnet hat. In den 30 Jahren des „Friedensprozesses“ bis September 2023 – kurz vor dem aktuellen Völkermord in Gaza – hat Israel mehr als 12.000 Palästinenser getötet.

Aber von all diesen Präzedenzfällen ist Algerien vielleicht das treffendste Beispiel für das, was sich in Gaza abgespielt hat.

Gewaltsame Unterdrückung

Im Januar 1955 wurde der ehemalige französische Kolonialminister und Anthropologe für präkolumbianische Zivilisationen Jacques Soustelle, ein protestantischer Antifaschist aus Montpellier, zum Generalgouverneur von Algerien ernannt.

Während die neue Regierung Edgar Faure, die einen Monat später an die Macht kam, damit beschäftigt war, die antikolonialen Kämpfe in Tunesien und Marokko zu unterdrücken, leitete Soustelle Algerien auf eigene Faust. Er gründete die Sections Administratives Specialisees (SAS), um die algerische Nationale Befreiungsfront (FLN) zu untergraben und die Algerier für sich zu gewinnen.

Aber von allen Präzedenzfällen ist Algerien vielleicht das treffendste Beispiel für das, was sich in Gaza abgespielt hat

In der Zwischenzeit begann die Armee mit der Entvölkerung algerischer Dörfer und siedelte ganze Dörfer aus den Aktivitätsgebieten der FLN um. Außerdem gründete sie algerische Anti-FLN-Milizen und stellte die FLN-Kämpfer in einer groß angelegten Propagandakampagne als „Heuschrecken“ dar, während sie sich selbst als Retter der Algerier vor den Übeln des Kommunismus und des arabischen Nationalismus des ägyptischen Präsidenten Gamal Abdul-Nasser darstellte.

Dies ist nicht unähnlich den amerikanischen und israelischen Versuchen, die Palästinenser vor den Übeln des „Terrorismus“ und der iranischen Solidarität zu „retten“.

Im April 1955 verhängten die Franzosen über einige Gebiete den Ausnahmezustand, der nach und nach auf ganz Algerien ausgedehnt wurde. Kollektive Bestrafungen algerischer Dörfer und wahllose Folterungen von Verhafteten waren nun an der Tagesordnung, da die Regierung die Armeereserven der Kolonisten zum Kampf aufrief.

Bei einem Aufstand im August 1955 griffen Algerier die Kolonisten in der Kolonie Philippeville sowie Soldaten der Polizei und der Armee an. Sie töteten 100 Europäer, und viele von ihnen wurden zu Tode gehackt.

Die französische Armee, die Polizei und die Kolonisten töteten daraufhin Tausende von Algeriern. Dutzende wurden auf der Stelle erschossen, und Hunderte wurden im Fußballstadion von Philippeville zusammengetrieben und hingerichtet. Zwischen 12.000 und 20.000 Menschen wurden getötet. Eine neue Phase des Aufstands hatte gerade begonnen.

Selbst die assimilierten und assimilierten Algerier, die als „evolved“ oder „elus“ bezeichnet wurden, waren entsetzt über das Ausmaß der Repression und verließen Soustelle.

Im Juni 1956 waren 450.000 französische Soldaten in Algerien stationiert. Sie kämpften gegen die 20.000 Revolutionäre, die von 40.000 Hilfskräften unterstützt wurden. Die FLN rekrutierte auch fast 2.000 algerische Frauen in ihre Reihen.

Die Franzosen brannten Dörfer nieder, verfolgten eine Politik der summarischen Hinrichtungen und folterten gefangene FLN-Kämpfer oder solche, die mit ihnen verwechselt wurden. Gefangene der FLN wurden in Algier auch mit der Guillotine hingerichtet. Die FLN tötete zehn Kolonisten, um sich an ihnen zu rächen. Die Kolonisten ihrerseits sprengten das algerische Viertel in Algier in die Luft und töteten 70 Menschen. Die FLN schlug zurück, sprengte zwei Cafés im weißen Viertel von Algier in die Luft und tötete vier Kolonisten.

Kaiserliche Rechtfertigungen

Obwohl gleichzeitig in Kairo geheime Verhandlungen zwischen der französischen Regierung und den politischen Führern der FLN stattfanden, beschloss die französische Armee am 22. Oktober 1956, ein Flugzeug auf dem Weg von Marokko nach Tunis abzufangen, das den algerischen Luftraum passierte. Die fünf politischen Führer der FLN an Bord, darunter Ahmed Ben Bella, die zu einem solchen Geheimtreffen mit den Franzosen unterwegs waren, wurden verhaftet und bis 1962 inhaftiert.

Frankreich machte Ägypten für den Aufstand in Algerien verantwortlich und startete im November 1956 zusammen mit den Briten und Israelis eine Invasion des Landes, die mit einer Niederlage endete und Nassers Popularität in der gesamten arabischen Welt steigerte.

Der junge Psychiater Frantz Fanon aus Martinique, der sich 1956 der FLN angeschlossen hatte, verstand die Bedeutung der französischen Beweggründe für die Invasion: „Die Suez-Expedition sollte die algerische Revolution auf ihrem Höhepunkt treffen. Ägypten, das beschuldigt wurde, den Kampf des algerischen Volkes zu lenken, wurde auf verbrecherische Weise bombardiert.“

Im Gegensatz dazu wurden die deutsch-jüdischen Philosophen Max Horkheimer und Theodor Adorno, die Begründer der Frankfurter Schule der Kritischen Theorie, die in den 1930er Jahren vor den Nazis in die USA geflohen waren, nach dem Krieg zu zionistischen kalten Kriegern und unterstützten die Invasion Ägyptens mit Begeisterung. Sie hielten Nasser für einen „faschistischen Häuptling“, der „mit Moskau konspiriert“.

Sie fügten hinzu: „Niemand wagt es, darauf hinzuweisen, dass diese arabischen Räuberstaaten seit Jahren nach einer Gelegenheit Ausschau halten, über Israel herzufallen und die Juden abzuschlachten, die dort Zuflucht gefunden haben.“

Wenn uns diese imperialistischen Rechtfertigungen daran erinnern, wie der Iran heute als treibende Kraft hinter dem palästinensischen Aufstand in Gaza und im Westjordanland ins Visier genommen wird und ständig von Israel, den USA und ihren arabischen Verbündeten bedroht und angegriffen wird, dann deshalb, weil die Rhetorik dieselbe ist.

Internationale Isolierung

Die Mobilisierung des Widerstands gegen die koloniale Siedlerordnung führte während der Schlacht von Algier, die von Januar bis September 1957 stattfand, zu massiven französischen Repressionen, einschließlich der weit verbreiteten Folterung von Zivilisten.

Im Oktober 1957 wurde die Schlacht von Algier durch die französische Repression und den Massenmord durch Armee, Polizei und Kolonisten, bei dem wichtige Führer des FLN-Widerstands gefangen genommen oder getötet wurden, faktisch beendet.

Die FLN wurde zwar militärisch besiegt, konnte jedoch wichtige diplomatische Erfolge verbuchen. Im Dezember 1957 unterstützte die Afro-Asiatische Konferenz in Kairo die FLN und die Forderung nach Unabhängigkeit in vollem Umfang, ebenso wie der damalige US-Senator John F. Kennedy, der die algerische Unabhängigkeit bereits im Juli unterstützt hatte.

Auch in der UNO wächst die Unterstützung für die Unabhängigkeit Algeriens. Die USA enthielten sich jedoch bei einer Resolution der Generalversammlung im Dezember 1957, in der das Recht der Algerier auf Unabhängigkeit anerkannt wurde.

Ein Maschinengewehr der französischen Armee patrouilliert am 8. November 1954 in den Straßen von Arris in der Wilaya von Batna, während Verstärkung zur Bekämpfung des Aufstands nach Algerien geschickt wird (Pierre Bonnin/AFP)

Auch wenn die FLN in Algier besiegt wurde, ging der französische Krieg gegen ihre Kämpfer weiter und gipfelte im Massaker von Saqiyat Sidi Yusuf. Im Februar 1958 wurden bei der Bombardierung der tunesischen Grenzstadt durch die Franzosen 70 Zivilisten, darunter zahlreiche Kinder, getötet – ein Kriegsverbrechen, das in der gesamten arabischen Welt und von der Regierung Eisenhower verurteilt wurde.

Monate später besuchte Charles de Gaulle, der neue französische Premierminister, am 4. Juni Algerien und wurde von den Kolonisten begeistert empfangen : „Ich habe Sie verstanden.“ Bald darauf gab er eine neue Verfassung heraus und wurde Präsident der Republik. Seine Manöver beunruhigen einige Mitglieder der FLN-Führung, die befürchten, dass Algerien im Falle einer Niederlage das gleiche Schicksal erleiden würde wie Palästina„.

Im September 1958 rief die FLN in Kairo eine provisorische algerische Regierung der neuen algerischen Republik aus, die sofort von den arabischen Staaten und anderen Staaten der Dritten Welt anerkannt wurde.

Währenddessen verübte der französische Geheimdienst eine Reihe von Attentaten und griff FLN-Mitglieder und deutsche Waffenhändler in Deutschland an. Sie sprengten im Hamburger Hafen ein Schiff in die Luft, das Waffen nach Algerien transportierte, Anschläge, vor denen die Bundesrepublik Deutschland unter Bundeskanzler Konrad Adenauer die Augen verschloss, während sie für die Franzosen Algerier und andere Muslime bespitzelte.

Im Oktober sprach de Gaulle vom „Frieden der Tapferen“ (eine Formulierung, die später der alberne Jassir Arafat übernehmen sollte), den er in Algerien anstrebte, als er eine neue Offensive gegen die FLN anordnete.

Die letzten Tage

Die Franzosen rekrutierten weiterhin algerische Kollaborateure, die inzwischen von 26.000 auf 60.000 Mann angewachsen waren, um die Armee der Nationalen Befreiung (ALN) der FLN zu verfolgen, nicht unähnlich den Söldnern der Palästinensischen Autonomiebehörde, die heute von Amerikanern und Europäern ausgebildet werden.

Im April 1959 wurde die Hälfte der ALN-Kämpfer getötet, weil sie von der Intensität der französischen Repression und der großen Zahl französischer Soldaten und algerischer Kollaborateure überwältigt waren. Bis Oktober wurden 2.157.000 Algerier von den Franzosen „umgesiedelt“ und in 1.242 Konzentrationslager unter Kontrolle der Armee gepfercht, mehr als eine Viertelmillion wurde zu Flüchtlingen in den Nachbarländern Tunesien und Marokko.

Die weiße, rassistische Welt Europas und seine überlebenden weißen Siedlerkolonien unterstützen den israelischen Völkermord genauso wie seine Vorgänger in Afrika

Die 60.000 algerischen Kollaborateure („Harkis„) wurden nun in Einheiten organisiert, um den Franzosen bei der Gefangennahme von ALN-Kämpfern zu helfen. Weitere 19.000 Kollaborateure wurden in einer Miliz organisiert.

Während französische Philosophen wie Jean-Paul Sartre und Francis Jeanson, ebenso wie Frantz Fanon, die algerische Unabhängigkeit und die FLN unterstützten, stellte sich der algerisch-jüdische Philosoph Jacques Derrida auf die Seite der Kolonisten und war gegen die Unabhängigkeit Algeriens.

Mit Unterstützung der Dritten Welt stimmte die UN-Generalversammlung für eine Resolution zur Unterstützung der algerischen Selbstbestimmung. Sie lehnte die Möglichkeit einer Teilung ab, die de Gaulle im Jahr zuvor vorgeschlagen hatte (63 Länder stimmten für die Resolution, acht dagegen, bei 27 Enthaltungen).

Kurz nach der UN-Abstimmung nahm de Gaulle Verhandlungen mit der FLN auf, und die französischen Kolonisten gründeten in General Francos Madrid eine neue terroristische Organisation, die Organisation de l’Armee Secrete (OAS). Als die Gespräche zwischen der FLN und den Franzosen im April 1961 in der Schweizer Stadt Evian beginnen sollten, ermordeten Kolonialterroristen den Bürgermeister von Evian.

In der Zwischenzeit bombardierten die Franzosen im Juli 1961 die tunesische Grenzstadt Bizerte, wobei 4.000 tunesische Zivilisten getötet und Tausende verletzt wurden, und zwar auf dem Gelände eines französischen Armeestützpunktes, den die Franzosen nicht räumen wollten.

Dies führte zu einer weiteren internationalen Verurteilung und einer weiteren Isolierung Frankreichs. Allerdings verhinderten die USA und das Vereinigte Königreich, ähnlich wie sie derzeit Israel in der UNO schützen, eine UN-Resolution, in der Verhandlungen über die Räumung des französischen Stützpunkts in Bizerte gefordert wurden.

Die terroristischen Angriffe der Kolonisten gingen weiter, wurden aber schließlich vom französischen Militär zurückgeschlagen.

Als die Algerier 1962 schließlich ihre Unabhängigkeit erlangten, hatten sie über 300 000 Menschen verloren, die die Franzosen seit 1954 getötet hatten. Insgesamt hat Frankreich seit der ersten Kolonisierung Algeriens im Jahr 1830 mehr als eine Million Algerier getötet.

Die Israelis haben in den letzten sechs Monaten mehr als 40.000 Palästinenser getötet, von denen Tausende unter den Trümmern begraben liegen.

Sie haben den Appetit und die Bereitschaft gezeigt, noch viel mehr zu töten, um ihre jüdische Vormachtstellung als Siedlerkolonie zu erhalten. Wie bei den früheren weißen Siedlerkolonien unterstützen die weiße suprematistische Welt Europas und seine überlebenden weißen Siedlerkolonien den israelischen Völkermord genauso, wie sie es bei seinen Vorgängern in Afrika seit dem Zweiten Weltkrieg getan haben – ebenso wie viele der westlichen Experten und Intellektuellen, einschließlich Jürgen Habermas, dem Erben der Frankfurter Schule.

Wie viele Palästinenser sie in den letzten Jahren Israels noch töten lassen werden, bevor es aufgelöst und durch einen entkolonialisierten, nicht-rassischen Staat ersetzt wird, wissen nur die Strategen des Weißen Hauses.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

