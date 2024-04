Active-Duty US Airman Refuses to Eat While Gaza Starves Gerry Condon reports on Larry Hebert’s hunger strike in Washington and the list of laws the Biden administration is breaking by sending weapons to Israel. By Gerry Condon Common Dreams An active-duty U.S.

Gerry Condon berichtet über den Hungerstreik von Larry Hebert in Washington und die Liste der Gesetze, gegen die die Regierung Biden verstößt, indem sie Waffen nach Israel schickt.

US-Luftwaffenoffizier weigert sich zu essen, während Gaza hungert

Von Gerry Condon

Common Dreams



4. April 2024

Ein aktiver Soldat der U.S. Air Force befindet sich vor dem Weißen Haus im Hungerstreik, um sich mit den Kindern in Gaza zu solidarisieren, die absichtlich verhungern.

Larry Hebert, ein älterer Flieger mit sechs Jahren in der Air Force, begann seinen Hungerstreik am Ostersonntag vor dem Weißen Haus. Er sagt, dass er vom 1. bis 6. April von 10.00 bis 15.00 Uhr im Weißen Haus anwesend sein wird und dann ab Montag, dem 8. April, wenn der Kongress wieder zusammentritt, zum Repräsentantenhaus weiterziehen wird.

Pilot Hebert, der kürzlich der Organisation Veterans For Peace beigetreten ist, sagt, dass er durch die Selbstverbrennung des aktiven Soldaten Aaron Bushnell inspiriert wurde.

„Als Aaron Bushnell sich in der israelischen Botschaft für die Menschen in Gaza das Leben nahm, hat mich das tief beeindruckt. Ich fühlte genau, wie er sich fühlte, und das war wirklich stark und einflussreich“, so Hebert.

„Aber was mich wirklich wütend gemacht hat, war die Reaktion danach. Die Führungskräfte des Militärs und unserer Regierung waren einfach still. Es herrschte völliges Schweigen über Aaron Bushnell und das, was er getan hatte.

„Ich wusste, dass ich meine Stimme gegen die US-Regierung erheben musste, die Israel mit Bomben und Raketen beliefert, um in Gaza einen Völkermord zu begehen“, so Hebert. „Mitglieder im aktiven Dienst haben Angst, ihre Stimme zu erheben, und ich hoffe, dass mein Beispiel und das anderer, wie Aaron, das ändern kann.“

Hebert vor dem Weißen Haus mit einem Schild, das seinen Hungerstreik erklärt. (Veteranen für den Frieden)

Mitte März nahm Hebert, der aus dem ländlichen New Hampshire stammt, einen genehmigten Urlaub von seinem Dienst auf der Marinestation Rota in Spanien. Seitdem hat er an Demonstrationen teilgenommen, bei denen ein dauerhafter Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wurde, und mehrere Büros des Kongresses besucht, um ein Ende der US-Waffenlieferungen an Israel zu fordern, die gegen mehrere US-Gesetze verstoßen.

Hebert steht diese Woche vor dem Weißen Haus mit einem Schild, auf dem steht: „Active-duty airman refuses to eat while Gaza starves“.

Er trägt keine Militäruniform, was als Verstoß gegen die militärischen Vorschriften angesehen werden könnte.

„Ich bin am vierten Tag meines Hungerstreiks in Solidarität mit den Zivilisten, die in Gaza absichtlich ausgehungert werden“, sagte Hebert am Mittwoch.

Hebert erklärte gegenüber Task and Purpose, dass er derzeit als Avionik-Techniker auf dem Marinestützpunkt Rota in Spanien arbeitet. Der NAVSTA-Stützpunkt versorgt die Militäreinheiten in der Region mit Fracht, Treibstoff und Logistik und unterstützt mit drei aktiven Anlegestellen die Schiffe der USA und der NATO.

Hebert plant, den Hungerstreik – bei dem er sich auf Wasser und einen Saft beschränkt – so lange fortzusetzen, wie er körperlich dazu in der Lage ist.

Gegenüber Military.com sagte er: „Ich habe im Moment weder ein Ziel noch ein Ende dafür. Ich werde so lange weitermachen, bis mein Körper nicht mehr kann oder wir den Waffenstillstand und das Ende der bedingungslosen Hilfe für Israel erreichen.“

Der brasilianische politische Karikaturist Carlos Latuff vergleicht Aaron Bushnell mit Thích Quang duc. (Wikimedia Commons, Copyright frei zur Verwendung)

Hebert schließt sich Hunderten von amtierenden und pensionierten militärischen und zivilen Regierungsvertretern an, die die US-Regierung auffordern, Israels Krieg nicht länger anzuheizen, der über 32.000 Palästinenser getötet hat, von denen fast die Hälfte Kinder sind. Hunger und Krankheiten werden im Gazastreifen, wo Israel Krankenhäuser, Moscheen und Wohnviertel in Schutt und Asche gelegt hat, schnell genauso tödlich wie der Krieg selbst.

„Wir applaudieren und unterstützen von ganzem Herzen die mutige Aktion dieses jungen Fliegers“, sagte Mike Ferner, nationaler Direktor von Veterans For Peace. „Wir hoffen, dass er andere Militärangehörige und Veteranen zu ähnlichen Aktionen inspirieren wird.

Der Protest von Flieger Hebert erregt national und international Aufmerksamkeit. Allein am Dienstag wurde er von Democracy Now, The New York Times, TheGuardian, Voice of America, Al Jazeera, WMUR-New Hampshire und der Katie Halpern Show auf YouTube interviewt.

„Larry Heberts mutiges Handeln zeigt Wirkung“, sagte Ferner von Veterans For Peace. „Wir gehen davon aus, dass andere Militärs und Veteranen im aktiven Dienst seinem Beispiel folgen werden.

Waffenlieferungen an Israel verletzen US-Gesetze

Biden vor seiner Rede zur Lage der Nation vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses am 7. März. (Weißes Haus, Adam Schultz)

In einem Brief vom 12. Februar an den Generalinspekteur des US-Außenministeriums haben die Veterans For Peace detailliert die US-Gesetze aufgeführt, die derzeit von US-Beamten jedes Mal verletzt werden, wenn Waffenlieferungen nach Israel genehmigt werden:

Der Foreign Assistance Act, der es verbietet, eine Regierung zu unterstützen, die „in einem beständigen Muster grober Verletzungen der international anerkannten Menschenrechte verwickelt ist“.

Das Gesetz zur Kontrolle von Waffenexporten, das besagt, dass Länder, die US-Militärhilfe erhalten, Waffen nur für die legitime Selbstverteidigung und die innere Sicherheit verwenden dürfen. Israels völkermörderische Kampagne in Gaza geht weit über Selbstverteidigung und innere Sicherheit hinaus.

Das US-Kriegsverbrechergesetz verbietet schwere Verstöße gegen die Genfer Konventionen, darunter vorsätzliche Tötung, Folter oder unmenschliche Behandlung, vorsätzliche Verursachung großer Leiden oder schwerer Verletzungen des Körpers oder der Gesundheit sowie rechtswidrige Deportation oder Verbringung. Alle diese Verbrechen werden täglich von den israelischen Besatzungstruppen begangen.

Das Leahy-Gesetz, das es der US-Regierung verbietet, Mittel für die Unterstützung von Einheiten ausländischer Sicherheitskräfte zu verwenden, wenn glaubwürdige Informationen vorliegen, die diese Einheit in die Begehung grober Menschenrechtsverletzungen verwickeln.

Das Gesetz zur Umsetzung der Völkermordkonvention (Genocide Convention Implementation Act), das erlassen wurde, um die Verpflichtungen der USA aus der Völkermordkonvention umzusetzen, sieht strafrechtliche Sanktionen für Personen vor, die Völkermord begehen oder andere dazu anstiften.

Gerry Condon ist ein Veteran aus der Vietnam-Ära und ehemaliger Präsident der Veterans For Peace. Er stellt fest:

Veterans For Peace unterstützt Militärangehörige, die nach bestem Wissen und Gewissen handeln und sich weigern, sich an Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu beteiligen, sei es direkt oder in unterstützender Funktion. So sind zum Beispiel Befehle, US-Waffen nach Israel zu laden oder zu transportieren, sowohl nach amerikanischem als auch nach internationalem Recht illegal.

Veterans For Peace empfiehlt Militärangehörigen, die sich über ihre gesetzlichen Rechte informieren oder aus dem Militär entlassen werden wollen, sich an die GI Rights Hotline zu wenden.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

Übersetzt mit deepl.com

