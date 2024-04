Sick Cultures: When Belief Systems Turn Pathological Lawrence Davidson on what your community point of view can make you feel and do. By Lawrence Davidson TothePointAnalysis.com Who Are We? It might come as a surprise but the answer to this question derives from influences many of which are beyond our control. For instance, most of us ex



Jerusalem nach dem Eindringen israelischer Soldaten auf den Tempelberg, 2009. (Synne Tonil, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Lawrence Davidson über das, was man aufgrund des Standpunkts seiner Gemeinschaft fühlen und tun kann.

Kranke Kulturen: Wenn Glaubenssysteme pathologisch werden

Von Lawrence Davidson

TothePointAnalysis.com

4. April 2024

Wer sind wir?

Es mag überraschen, aber die Antwort auf diese Frage ergibt sich aus Einflüssen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Zum Beispiel erleben die meisten von uns von Tag zu Tag oder vielleicht sogar von Stunde zu Stunde Einstellungsänderungen entlang eines Spektrums. Das hat mit unserer individuellen Reaktion auf alle möglichen hormonellen und anderen Ausscheidungen in unserem Körper zu tun. Diese wiederum werden durch epigenetische Faktoren beeinflusst, die durch innere und äußere Umweltbedingungen ausgelöst werden.

Viele dieser Faktoren werden vererbt. Sie haben sich Ihre genetische Veranlagung nicht ausgesucht und auch nicht die Eltern, die sie Ihnen vererbt haben, und diese haben sich ihre Eltern nicht ausgesucht, und so weiter. Dieses nicht gewählte Erbe bietet Ihrem Körper alle möglichen Möglichkeiten.

Einige davon könnten sich als gut für Sie erweisen: ein gut funktionierendes Immunsystem, eine relativ stabile und positive geistige Veranlagung und Schärfe, usw. Aber es muss nicht so sein, und eine Neigung zu Krankheit und Instabilität könnte Ihr ererbtes Los sein.

Auch das Umfeld, in dem Sie geboren wurden, haben Sie sich nicht ausgesucht. Ich könnte Ihnen sagen, dass Sie es vermeiden sollten, in Armut geboren zu werden, aber das können Sie nicht tun. Nichtsdestotrotz ist die Chance auf ein „wohlhabendes und produktives“ Leben statistisch gesehen gering, wenn frühe Armut Ihr Schicksal ist.

Ich würde vorschlagen, dass Sie Eltern meiden, die vernachlässigend sind oder körperlich und seelisch misshandeln. Wachsen Sie nicht neben einer „Superfonds“-verseuchten Baustelle auf. Genauso sollten Sie vermeiden, mitten in einem tobenden Krieg geboren zu werden.

Obwohl alle diese Folgen mit Sicherheit Auswirkungen auf Ihr Verhalten haben würden, handelt es sich dabei um Entscheidungen, die Sie selbst treffen können. Es ist erstaunlich, wie viel von unserer Geschichte und unserem Zustand außerhalb unserer Kontrolle liegt.

Woran glauben wir?

Genauso wie wir willkürlich in einem Körper stecken, den wir uns nicht ausgesucht haben, sind wir willkürlich lokal in Zeit und Raum verankert. Das heißt, in einer Kultur. Und auch hier liegt vieles außerhalb unserer Kontrolle.

Eines meiner häufigen Themen ist der so genannte „natürliche Lokalismus“. Das bedeutet, dass die meisten Menschen dazu neigen, sich in einer lokalen Gemeinschaft niederzulassen. In diesem Umfeld arbeiten sie oder gehen zur Schule, leben in einem Familien- und Freundeskreis und entwickeln ein Gefühl für die Identität einer Gemeinschaft.

Das bedeutet nicht, dass die Menschen nicht reisen (meist um Freunde und Familie zu besuchen) oder aus beruflichen oder schulischen Gründen innerhalb desselben Kulturkreises umziehen. Die meisten Menschen haben jedoch die natürliche Neigung, einen Ort zu finden, an dem sie sich niederlassen können.

Dies hat sogar einen evolutionären Aspekt. Die natürliche Ortsgebundenheit bietet eine Zeit und einen Raum, die ein Höchstmaß an Vertrautheit und Vorhersehbarkeit ermöglichen. Aus diesem Grund vermittelt er in der Regel ein Gefühl der Sicherheit.

Natürlich gibt es auch eine Kehrseite. Natürlicher Lokalismus bindet einen an eine gemeinschaftliche Weltanschauung, die ein unabhängiges Hinterfragen und Überprüfen von Fakten erschwert. Im Laufe der Zeit sozialisieren etablierte Gemeinschaften und Gruppen ihre Mitglieder in Ansichten, die von Traditionen, den Interessen der herrschenden Klasse und oft einer Ideologie, die die Daseinsberechtigung der Gemeinschaft idealisiert, gestützt werden.

Die meisten Menschen, die in einem solchen Umfeld leben, sehen die Welt fast gewohnheitsmäßig durch die Brille der Gemeinschaft.

Das bedeutet, dass unser Glaubenssystem, das unsere Vorstellung davon umfasst, was richtig und falsch ist und wer freundlich und wer unfreundlich ist, für die meisten von uns nicht etwas ist, das wir unabhängig voneinander gewählt haben. Hierfür gibt es unzählige Beispiele.

Nehmen wir den Kalten Krieg zwischen den USA und ihren Verbündeten auf der einen Seite und der Sowjetunion, den Ländern des Warschauer Pakts und China auf der anderen Seite.

Wenn Sie alt genug sind, um sich an diese Zeit zu erinnern (etwa von 1945 bis 1991), sollten Sie sich daran erinnern, dass die Mehrheit der Erwachsenen in den USA und Westeuropa der UdSSR und ihren Verbündeten gegenüber eine feindselige Haltung einnahm.

Berlin 1961. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Die meisten hatten keine direkten Kontakte oder Erfahrungen, die diese Feindseligkeit hervorgerufen hätten. Sie bekamen sie auf osmotische Weise. Die kulturell negativen Botschaften in der äußeren Umgebung prägten ihre Wahrnehmungen, so dass sie mit einer gemeinschaftsweiten Sichtweise übereinstimmten.

So wie der Körper auf Hormone und andere Sekrete unterschiedlich reagiert, so reagieren auch die Menschen unterschiedlich auf die ererbten Glaubenssysteme ihrer Kulturen.

Es ergibt sich eine Glockenkurve – die meisten Menschen liegen innerhalb eines durchschnittlichen Bereichs der kulturellen Konformität. Sie akzeptieren bereitwillig, was ihnen zu Hause und in der Schule beigebracht wird, was sie von ihren Lehrern, Führern und Medien hören. Es mag Meinungsverschiedenheiten über die Details geben, aber die meisten werden die allgemeine Botschaft akzeptieren.

Am Rande der Kurve werden diejenigen zu finden sein, die die Botschaft aus welchen Erfahrungsgründen auch immer ignorieren oder ablehnen. Die Mehrheit wird diese Minderheit als seltsam ansehen. Im Extremfall werden sie als Bedrohung für die gesellschaftliche Stabilität angesehen.

Das pathologische Potenzial von Glaubenssystemen

Die negativen Gefühle, die während des Kalten Krieges aufkamen, wurden von Bevölkerungsgruppen empfunden, die größtenteils geografisch voneinander getrennt waren. Was geschieht, wenn sich diese ererbte Angst und Negativität zwischen Bevölkerungsgruppen ausbreitet, die in der gleichen unmittelbaren Umgebung leben? Was können Sie dann aus der Sicht Ihrer Gemeinschaft fühlen und tun?

Hier sind zwei Beispiele.

Nr. 1: Die Vereinigten Staaten vor den 1960er Jahren

Die US-Kultur vor den 1960er Jahren war durch eine institutionell und rechtlich sanktionierte Rassentrennung zwischen weißen und schwarzen Amerikanern gekennzeichnet. Der Rassismus wies den schwarzen Amerikanern einen minderwertigen Status zu, der durch gesetzliche Segregation und Diskriminierung durchgesetzt wurde. Dies führte zu einem verarmten wirtschaftlichen und sozialen Umfeld.

Aus der Sicht vieler Weißer war die Benachteiligung der Schwarzen eine historisch begründete „normale“ Situation. Das heißt, sie erschien der weißen Bevölkerung aufgrund von Tradition und langer Praxis als natürlich und geordnet.

Geschäft eines Sklavenhändlers in Atlanta, 1864. (George N. Barnard, Library of Congress via Wikimedia Commons)

Die weißen Amerikaner hatten sich also an ein System gewöhnt, das die schwarzen Amerikaner in regelmäßigen Abständen zu Rebellionen – „Rassenunruhen“ – veranlasste.

Diese Aufstände versetzten die weißen Bürger in Angst und Schrecken, die daraufhin ein hartes polizeiliches Vorgehen gegen Schwarze unterstützten, um die soziale Stabilität und Sicherheit zu wahren. Eine solche Haltung machte zukünftige Aufstände nur noch wahrscheinlicher.

Diese Situation änderte sich erst mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von 1954 im Fall Brown v Board of Education und der darauf folgenden politischen Bewegung der Schwarzen unter der Führung von Martin Luther King Jr.

King spricht auf einer interreligiösen Bürgerrechtskundgebung im Cow Palace von San Francisco, 30. Juni 1964. (George Conklin, Flickr, CC BY-NC-ND)

Ziel dieser Bewegung war es, die Rassentrennung und andere ungeheuerliche Formen der Diskriminierung im öffentlichen Raum zu verbieten. Unterstützt wurden diese Bestrebungen von einem liberalen Teil der weißen Bevölkerung, der die Notwendigkeit eines Wandels auf der Grundlage einer kulturell idealisierten Sicht des sozioökonomischen Potenzials der USA erkannte.

King und seinen Verbündeten gelang es, den öffentlichen Raum zu verändern und im Wesentlichen eine neue Definition von Normalität auf der Grundlage eines egalitäreren Amerikas zu schaffen. Allerdings ist es relativ einfach, einzelne Gesetze zu ändern, verglichen mit einer Veränderung der Kultur.

Seit den 1980er Jahren erlebt das Land das, was man als „Kulturkampf“ bezeichnet. Dabei handelt es sich um den politischen Widerstand einer beträchtlichen Anzahl von „Konservativen“ gegen progressive Gesetze.

Dabei sind mehrere Dinge zu beachten:

(1) Die US-Kultur hat von Anfang an einen rassistischen Charakter gehabt, der die Minderheiten entmenschlichte. In diesem Sinne war und ist sie in mancher Hinsicht immer noch pathologisch.

George Floyd Protest in Madison, Wisconsin, 31. Mai 2020. (Ken Fager, Flickr)

(2) Die meiste Zeit seiner Geschichte war dieses toxische Umfeld unsichtbar und ist es für manche auch heute noch, weil die meisten Weißen in einer Familie und/oder einem lokalen Umfeld aufgewachsen sind, in dem die Toxizität als normal angesehen wurde.

Trotz des Wandels, der schließlich in den 1950er und 60er Jahren eintrat, sind heute einige so sehr von der alten Weltsicht abhängig, dass sie einen politischen Kampf um die Rückkehr zu einer „kranken Normalität“ führen.

Nr. 2: Das heutige Israel

Die Geschichte Israels überschneidet sich mit der der Vereinigten Staaten:

(1) Ein Gefühl der rassisch/religiös begründeten Überlegenheit. Während es in den Vereinigten Staaten weiße Christen sind, sind es in Israel jüdische Zionisten.

(2) Die Behauptung, das Land sei göttlich geschenkt oder gesegnet.

(3) Die Existenz einer weitgehend abgesonderten und benachteiligten Klasse von „Anderen“. In Israel sind die „Anderen“ die Palästinenser.

Israelische und andere Juden und viele, die sie unterstützen (z. B. US-Präsident Joe Biden), haben Israel durch eine voreingenommene Erzählung kennen gelernt. Das Ergebnis ist eine Haltung, die durch eine maßgeschneiderte, pro-zionistische Geschichte gestützt wird.

Um das Narrativ in Israel selbst aufrechtzuerhalten, wurde die Bildung zu einem Indoktrinationsprozess. Was wird in diesem Prozess gelehrt?

(1) Gott gab den hebräischen Vorfahren der heutigen Juden das Land Palästina.

(2) Juden brauchen den Staat Israel, um in einer Welt, in der Antisemitismus weit verbreitet ist, sicher zu sein.

(3) Die Welt ist es den Juden schuldig, diesen jüdischen Staat zu sichern.

(4) Die Palästinenser sind gefährliche Eindringlinge, die Juden hassen und versuchen, den jüdischen Staat zu zerstören.

Festung Nation

Für die Zionisten sind die Palästinenser an die Stelle der Nazis getreten, die für einen weiteren möglichen Holocaust verantwortlich sind. Das Ergebnis ist die Aufrechterhaltung Israels als Festungsstaat – ähnlich wie im antiken Sparta, wo eine Bevölkerungselite in Angst vor den Leibeigenen (Heloten) lebte, die sie unterdrückt hatten.

Von dieser Angst getrieben, trainierten diese Eliten ständig für den Krieg.

Israelische Streitkräfte bei einer Übung im Urban Warfare Training Center, bei der 2012 Kämpfe in bewohnten Städten simuliert werden. (IDF, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0)

Das nationale und lokale Umfeld, das die israelischen Juden geerbt haben, ist von dieser Mentalität durchdrungen. Die Verteidigung gegen palästinensische und arabische „Terroristen“ ist ein wichtiges psychologisches Thema in ihrer Kultur. Es wird in der durchschnittlichen Familie verstärkt.

In der Schule wird es ihnen ausführlich vermittelt. Sie sorgt für ein Gefühl der Kameradschaft unter Freunden und am Arbeitsplatz. Abgerundet wird es durch ein Programm der nahezu allgemeinen Wehrpflicht für jüdische Israelis. Es ist außerordentlich schwierig, sich dem Druck eines solch übermächtigen kulturellen Klimas zu entziehen.

Auch hier ist die toxische Natur dieses Umfelds für viele jüdische Bürger Israels unsichtbar, da sie in einer Umgebung aufgewachsen sind, die sie als normal wahrgenommen haben.

Die vorherrschende Begründung für die daraus resultierende israelische Aggressivität war immer die „nationale Verteidigung“. Was kann normaler sein als das?

Daher die Tatsache, dass „die Israelis mit überwältigender Mehrheit von der Gerechtigkeit des gegenwärtigen Gaza-Krieges überzeugt sind.“ Und diese Unterstützung der groß angelegten Zerstörung des Gazastreifens ist der letzte bestätigende Faktor, der die pathologische Natur der israelischen/zionistischen Kultur zeigt.

Israel hat den Gazastreifen in Trümmer gelegt. (UNRWA über DeclassifiedUK)

Die Vereinigten Staaten und Israel sind nicht die einzigen kranken Kulturen auf diesem Planeten. Wie bereits erwähnt, stehen sie jedoch aufgrund einer historischen Symmetrie zusammen.

Diese Verbindung ermöglichte es den Zionisten in den USA, eine mächtige Interessenorganisation aufzubauen und einen Großteil der amerikanischen Bevölkerung leicht davon zu überzeugen, das israelische Narrativ zu akzeptieren, das unter anderem behauptet, die beiden Länder hätten ähnliche Werte.

Und das, obwohl Israel nicht einmal den Rahmen für eine idealisierte gerechte Gesellschaft hat. Es hat keine Verfassung und garantiert mit seinem Beharren auf einer Kultur der jüdischen Vorherrschaft, dass es keine gleiche Gerechtigkeit für alle gibt.

Die Verbindung besteht auch darin, dass beide Nationen versuchen, ähnliche Sünden zu leugnen, während sie ähnliche Tugenden für sich beanspruchen. Die israelische Behauptung, „die einzige Demokratie im Nahen Osten“ zu sein, verschleiert die Tatsache, dass es sich um einen Apartheidstaat handelt.

Im Falle der USA verdeckt die Behauptung, aufgrund hoher ethischer Standards eine Ausnahme zu sein, den anhaltenden nationalen Kampf gegen Rassismus und eine Außenpolitik, die im Widerspruch zu den Behauptungen der USA steht, Demokratie zu verbreiten.

Bombardierung des chilenischen Präsidentenpalastes während des von den USA unterstützten Putsches, 11. September 1973. (Bibliothek des Chilenischen Nationalkongresses/Wikipedia)

Andererseits haben die Vereinigten Staaten im Laufe der Zeit legislative und juristische Ideale für sich selbst geschaffen, die auf einer selbstverherrlichenden Erzählung beruhen – dass die USA eine Nation mit einem überlegenen moralisch-ethischen Potenzial sind. Wenn also die Regierung die Bürger im Stich lässt, kommt es zu Bürgerrechtsbewegungen und Antikriegsprotesten von historischer Bedeutung.

Bezeichnenderweise ist es dieses lauernde moralische Unbehagen an der Heuchelei ihrer Nation, das vor allem von der Jugend empfunden wird, das jetzt das amerikanische Bündnis mit Israel untergräbt.

Die ethnischen Säuberungen und der Völkermord, die für die israelischen Juden so akzeptabel sind, werden von einer Reihe von Amerikanern als unvertretbar angesehen – insbesondere von einem „Verbündeten“, der behauptet, ähnliche Werte zu vertreten wie sie selbst.

So ist ein Wandel auch in einem Umfeld möglich, auf das wir nur nominell Einfluss haben. Und in diesem Fall müssen die USA, um ihre eigene Heuchelei – die kranken Elemente ihrer eigenen Kultur – zu überwinden, Israel endlich hinter sich lassen.

Lawrence Davidson ist emeritierter Professor für Geschichte an der West Chester University in Pennsylvania. Seit 2010 veröffentlicht er seine Analysen zu Themen der US-amerikanischen Innen- und Außenpolitik, des internationalen und humanitären Rechts sowie der israelisch-zionistischen Praktiken und Politik.

Dieser Artikel stammt von der Website des Autors TothePointAnalysis.com.

Übersetzt mit deepl.com



