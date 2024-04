Gaza: Ex-minister Duncan calls on Sunak to ‚flush out‘ senior pro-Israeli figures from parliament Alan Duncan said Stuart Polak and Eric Pickles from the Conservative Friends of Israel defended Israel’s illegal settlements and ‚did the bidding‘ of Netanyahu in parliament

Duncan forderte Großbritannien auf, alle Waffenverkäufe an Israel einzustellen, nachdem bei einem israelischen Angriff sieben Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, darunter drei britische Veteranen, in Gaza getötet wurden (AFP)

Alan Duncan sagte, dass Stuart Polak und Eric Pickles von den Konservativen Freunden Israels die illegalen Siedlungen Israels verteidigten und im Parlament auf Netanjahus Geheiß handelten“.

Gaza: Ex-Minister Duncan fordert Sunak auf, pro-israelische Persönlichkeiten aus dem Parlament zu entfernen

Von Areeb Ullah

4. April 2024

Die Konservative Partei ermittelt gegen den ehemaligen Minister Alan Duncan, nachdem dieser gesagt hatte, es sei an der Zeit, die Führungsspitze der Gruppe der konservativen Freunde Israels (CFI) aus dem Weg zu räumen, nachdem israelische Streitkräfte sieben Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in Gaza getötet hatten.

In einem Interview mit LBC sagte Duncan, dass hochrangige Vertreter der CFI, darunter Stuart Polak, Eric Pickles und Sicherheitsminister Tom Tugendhat, ihre Zeit im Parlament damit verbrächten, „die Befehle von [Benjamin] Netanyahu im Parlament auszuführen“.

Der ehemalige Minister forderte Großbritannien außerdem auf, alle Waffenverkäufe an Israel einzustellen, nachdem Aktivisten die Befürchtung geäußert hatten, dass eine israelische Drohne, die mit britischen Komponenten betrieben wurde, zur Tötung der Entwicklungshelfer eingesetzt wurde.

„Ich denke, es ist an der Zeit, diese Extremisten in unserer eigenen parlamentarischen Politik und in ihrem Umfeld auszusortieren“, sagte Duncan am Mittwoch.

„Die konservativen Freunde Israels haben auf Netanjahus Geheiß alle ordentlichen Prozesse der Regierung umgangen, um ungebührlichen Einfluss an der Spitze der Regierung auszuüben.“

„Um Rishi Sunak herum sitzen eine Menge Leute, die ihm schreckliche Ratschläge geben. Beginnen wir mit dem Chef des CFI – oder war es viele Jahre lang – Lord Polak.

Um Rishi Sunak herum sitzen jetzt viele Leute, die ihm schlechte Ratschläge geben.

– Sir Alan Duncan, ehemaliger Minister

„Meiner Meinung nach sollte er aus dem Oberhaus entfernt werden, weil er die Interessen eines anderen Landes vertritt und nicht die des Parlaments, in dem er zusammen mit Lord Pickles sitzt. Sie sind die Art von Laurel und Hardy, die zusammen rausgeschmissen werden sollten.“

Polak, der im Oberhaus sitzt, ist Ehrenpräsident des CFI und leitete die Organisation fast 28 Jahre lang.

Im Jahr 2017 wurde Polak dafür kritisiert, dass er ein Dutzend privater Treffen zwischen der ehemaligen Ministerin Priti Patel und hochrangigen israelischen Beamten organisierte.

Pickles, der derzeitige Vorsitzende des CFI, war zwischen 2010 und 2015 Minister für das Gemeinwesen und Sonderbeauftragter des Vereinigten Königreichs für Fragen nach dem Holocaust.

Die Konservative Partei bestätigte gegenüber dem Guardian und Politico, dass Duncan wegen seiner Äußerungen auf LBC von der Partei untersucht wird.

Duncan, der nicht mehr als Abgeordneter fungiert, behauptete in seiner Autobiografie, dass das CFI seine Beförderung zum Nahostminister unter Boris Johnson verhindert habe.

Ein Sprecher der Konservativen Freunde Israels sagte als Reaktion auf Duncans Angriff, dass sie „keiner politischen Partei in Israel angehören“.

Waffenverkäufe sofort stoppen

In seinem LBC-Interview forderte Duncan Großbritannien außerdem auf, alle Waffenverkäufe an Israel einzustellen, nachdem israelische Streitkräfte sieben Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) im Gazastreifen getötet hatten.

Unter den Toten waren drei ehemalige britische Soldaten, John Chapman, James Kirby und James Henderson. Das Trio arbeitete für die Sicherheitsfirma Solace Global, die WCK im Gazastreifen unterstützt hatte.

Waffenexperten und Aktivisten befürchten jedoch, dass die Drohne, die die sieben Entwicklungshelfer tötete, von einem Motor aus Großbritannien angetrieben wurde.

„Wir sollten Waffenverkäufe sofort stoppen. Alles, was eine totale Katastrophe in Gaza unterstützt, ist moralisch inakzeptabel“, sagte Duncan.

„Und wir müssen akzeptieren, dass nicht nur das, was sie jetzt tun, falsch ist, sondern auch das, was Israel seit Jahren tut, denn die israelischen Verteidigungskräfte halten sich nicht an internationales Recht, sie unterstützen illegale Siedler im Westjordanland, die palästinensisches Land stehlen.

„Dieser Landraub, diese Annexion Palästinas, ist der Ursprung des Problems, das zu den Gräueltaten der Hamas und den Kämpfen geführt hat, die wir jetzt erleben.

„Das Problem ist, dass es an der Spitze unserer eigenen Politik Leute gibt, die sich weigern, die Siedlungen zu verurteilen, und daher keine Anhänger des internationalen Rechts sind.

