https://www.middleeastmonitor.com/20231205-us-house-to-pass-another-resolution-conflating-anti-zionism-with-anti-semitism/



Von links: Reps. Michael McCaul, R-Texas, Max Miller, R-Ohio, und David Kustoff, R-Tenn, sprechen mit Reportern im Capitol Visitor Center nach einem Briefing aller Mitglieder über den Angriff auf Israel am Mittwoch, 11. Oktober 2023 [Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images].

US-Repräsentantenhaus will erneut Resolution verabschieden, die Antizionismus mit Antisemitismus vermengt

5. Dezember 2023

Eine Woche, nachdem US-Gesetzgeber ihre Frustration darüber zum Ausdruck brachten, dass sie für eine weitere israelfreundliche Resolution stimmen mussten, wird erwartet, dass das Repräsentantenhaus diese Woche erneut darüber abstimmen wird, Antizionismus als Antisemitismus zu erklären, und zwar in einem neuen Gesetzentwurf, der nach Ansicht von Kritikern die von der US-Verfassung geschützte Meinungsfreiheit weiter untergraben wird.

Die von den jüdischen Republikanern David Kustoff (Tenn.) und Max Miller (Ohio) eingebrachte Resolution 894 des Repräsentantenhauses stellt klar und deutlich fest, dass Antizionismus Antisemitismus ist“. Der Gesetzentwurf macht sich die höchst umstrittene Arbeitsdefinition des Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) zu eigen, die zwar den Antizionismus nicht ausdrücklich erwähnt, aber „die Leugnung des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung“ und „die Behauptung, dass die Existenz des Staates Israel ein rassistisches Unterfangen ist“ als antisemitisch einstuft.

„Seit dem 7. Oktober haben wir einen alarmierenden Anstieg antisemitischer Vorfälle, Angriffe, Belästigungen und Diskriminierungen sowohl in den Vereinigten Staaten als auch auf der ganzen Welt erlebt“, sagte Kustoff in einer Erklärung, in der er den Gesetzentwurf vorstellte. „Solcher Hass hat keinen Platz in unserem nationalen Diskurs, und es ist zwingend notwendig, dass die führenden Politiker ihre starke Opposition gegen diese schrecklichen Akte der Gewalt und Diskriminierung zum Ausdruck bringen“.

Viele jüdisch-amerikanische Kritiker haben jedoch die Verquickung von Judenhass mit der Opposition gegen Israel angeprangert, einem siedler-kolonialen Apartheidstaat mit kodifiziertem jüdischem Primat, der Palästina illegal besetzt hält und unterdrückt, während er einen Krieg gegen Gaza führt, den viele als Völkermord bezeichnen.

„Diese von den Republikanern geführte Resolution bedroht sowohl die jüdische als auch die palästinensische Sicherheit, ignoriert die Bedrohung durch den zunehmenden weißen Nationalismus und ist ein direkter Angriff auf die Meinungsfreiheit“, so Jewish Voice for Peace Action on X.

„Antizionismus mit Antisemitismus zu verwechseln, bringt alle Juden mit dem israelischen Staat in einen Topf und gefährdet jüdische Gemeinden“, fügte die jüdische Gruppe hinzu.

„Genauso wie es antisemitisch ist, alle Juden für Israels Handlungen verantwortlich zu machen, ist es auch das Gegenteil: zu behaupten, dass jüdische Menschen ein Synonym für Israel und Zionismus sind.“

Jewish Voice for Peace Action argumentierte, dass die Gleichsetzung von Kritik an Israel mit Antisemitismus in unfairer Weise Palästinenser und Befürworter der palästinensischen Rechte ins Visier nimmt. Durch die Vermischung der beiden Themen werden Palästinenser gezwungen, über die Ungerechtigkeit ihnen gegenüber zu schweigen oder sich falschen Anschuldigungen der Bigotterie auszusetzen. In der Vergangenheit seien derartige Taktiken bereits eingesetzt worden, um palästinensische Ansichten in den USA durch Zensur, Arbeitsplatzverlust und Gewalt zu unterdrücken, heißt es weiter.

Während echter Antisemitismus sehr ernst zu nehmen ist, suggerieren die Tweets, dass die vorgeschlagene Resolution den Kampf gegen Antisemitismus als Waffe einsetzt, um Palästinenser anzugreifen und zum Schweigen zu bringen. Sie behaupten auch, die Resolution verletze das Recht auf freie Meinungsäußerung, indem sie versuche, israelkritische Äußerungen zu kontrollieren.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …