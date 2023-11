US, UK, AUS Defy International Law at UN Canada, Israel and three Pacific Island nations also voted at the General Assembly on Tuesday against what has been international law since 1967 — namely, that Israel must end its occupation of Syria’s Golan Heights. By Joe Lauria Special to Consortium News The United Nations General Assembly v

Auch Kanada, Israel und drei pazifische Inselnationen stimmten am Dienstag in der Generalversammlung gegen das, was seit 1967 internationales Recht ist – nämlich, dass Israel seine Besetzung der syrischen Golanhöhen beenden muss.

US, UK, AUS missachten internationales Recht bei der UN

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News

29. November 2023

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen stimmte mit 91 Ja- und 8 Nein-Stimmen bei 62 Enthaltungen für die Bekräftigung der Resolutionen 242 (1967) und 497 (1981) des UN-Sicherheitsrates, die Israel auffordern, die Kontrolle über die Golanhöhen zu beenden und sie an Syrien zurückzugeben.

Die Resolution 242 (1967) spricht von der „Unzulässigkeit des Erwerbs von Territorium durch Krieg“ und „fordert den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den im jüngsten Konflikt besetzten Gebieten“, der sechs Tage lang, vom 5. bis 10. Juni 1967, dauerte. Israel hatte den Krieg begonnen und die Golanhöhen von Syrien, den Gazastreifen von ägyptischer Verwaltung, den Sinai von Ägypten und das Westjordanland von jordanischer Kontrolle übernommen.

In der Resolution 497 (1981) wird außerdem bekräftigt, „dass die gewaltsame Aneignung von Territorium gemäß der Charta der Vereinten Nationen, den Grundsätzen des Völkerrechts und den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats unzulässig ist“, und „beschlossen, dass der israelische Beschluss, seine Gesetze, Rechtsprechung und Verwaltung in den besetzten syrischen Golanhöhen durchzusetzen, null und nichtig ist und keine völkerrechtliche Wirkung hat“, und „gefordert, dass Israel als Besatzungsmacht seinen Beschluss unverzüglich zurücknimmt“.

Abgesehen von einigen pro-israelischen Stimmen werden diese Resolutionen fast allgemein als rechtlich bindend für Israel angesehen, da alle Resolutionen des Sicherheitsrates für alle Nationen bindend sind. Resolutionen des Sicherheitsrats schaffen internationales Recht, selbst für Länder, die gegen sie stimmen. Die Resolutionen 242 und 497 wurden jedoch einstimmig angenommen, was bedeutet, dass sowohl die Vereinigten Staaten als auch Großbritannien, die beide ein Veto einlegen, für beide Resolutionen stimmten.

Gegen die Resolution 242 und 497 zu stimmen, wie es die Vereinigten Staaten und Großbritannien taten, bedeutete, sich über ihre eigenen Abstimmungen von 1967 und 1981 hinwegzusetzen und die Legitimität des Völkerrechts zu untergraben. Zwei der anderen fünf Staaten schlossen sich ihnen an, um sich über dieses Recht hinwegzusetzen: Kanada und Australien. Neuseeland und Europa als Block enthielten sich der Stimme.

Sehen Sie sich die Reden während der Sitzung der Vollversammlung am Dienstag an. Riyad Mansour, der palästinensische Botschafter bei der UNO, berichtete um 26:00 Uhr auf erschütternde Weise über die Zerstörung seines Volkes in Gaza:

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange. Sie können ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

Übersetzt mit Deepl.com

