Journalists under threat, unprotected in covering Gaza genocide Every time a journalist is killed we lose fragments of the truth.

Der Gazastreifen ist für Journalisten der gefährlichste Ort der Welt. Hier wird Mohammad Sawalha im al-Aqda-Krankenhaus in Deir al-Balah behandelt, nachdem er sich bei einem israelischen Luftangriff verletzt hat. Omar Ashtawy APA-Bilder

Bedrohte und ungeschützte Journalisten bei der Berichterstattung über den Völkermord im Gazastreifen

Von Fedaa al-Qedra

Die elektronische Intifada

4. Juni 2024

Ein Mann in Pressekleidung wird von einem Arzt behandelt

Am 4. Juni veröffentlichte das Komitee zum Schutz von Journalisten seinen neuesten Bericht über die Bedingungen für Medienschaffende in Gaza.

Neben den neuesten Opferzahlen – „mindestens“ 108 Journalisten und Medienmitarbeiter wurden bisher durch Israels völkermörderische Aggression getötet – geht der Bericht auf die verschiedenen Arten ein, wie die Medien ins Visier genommen werden.

Dazu gehören direkte Drohungen von israelischen Militärs, Cyberangriffe auf Websites, darunter die von al-Jazeera und dem Palästinensischen Journalistenverband, bis hin zu Verhaftungen, Übergriffen und Zensur, die internationalen Journalisten den Zugang zum Gazastreifen verwehrt und al-Jazeera in Israel geschlossen hat.

Die palästinensische Journalistin Fatima Abu Nadi, die ihren Vater während des gegenwärtigen Völkermords verloren hat, sagte, dass die Journalisten in Gaza „ihr Leben in den Händen halten“. Jeder Schritt, den sie tun, könnte ihr letzter sein angesichts eines Angriffs, der immer heftiger wird, weil das israelische Militär immer wieder versucht, die Berichterstattung zu verhindern.

Dies geschieht auf verschiedene Weise, nicht nur durch direkte Angriffe. Durch Unterbrechung der Kommunikation. Indem man die Ankunft von Ausrüstung und Schutzmitteln wie Helmen oder Westen verhindert, erklärte sie gegenüber The Electronic Intifada.

„Der ständige Druck und die ständigen Angriffe der Besatzung, die Ermordung unserer Familien, die Angriffe auf unsere Häuser und Arbeitsplätze und die Unterbrechung von Übertragungen“, sagte Nadi.

Trotzig

Aber Nadi schlug auch einen trotzigen Ton an.

„All diese Hindernisse zwingen uns dazu, weiterhin die Wahrheit zu verbreiten“.

Sami Abu Salem wies auf die Gefahren der bloßen Bewegungsfreiheit hin. Es gebe keine Bewegungsfreiheit für Journalisten von einem Ort zum anderen, was ihre Beiträge einschränke, sagte er.

„Die Besatzung verbietet die Mitnahme von Schutzmitteln wie Schutzwesten und Helmen, und es gibt keine Wohnungen, Büros oder Unterkünfte“, sagte Salem.

„Seit Beginn des Krieges in Gaza zahlen Journalisten den höchsten Preis – ihr Leben – für ihre Berichterstattung. Ohne Schutz, ohne Ausrüstung, ohne internationale Präsenz, ohne Kommunikationsmittel, ohne Nahrung und Wasser gehen sie immer noch ihrer wichtigen Aufgabe nach, der Welt die Wahrheit zu sagen“, sagte Carlos Martinez de la Serna, Programmdirektor des in New York ansässigen Committee to Protect Journalists.

„Jedes Mal, wenn ein Journalist getötet, verletzt, verhaftet oder gezwungen wird, ins Exil zu gehen, verlieren wir Bruchstücke der Wahrheit.“

Auch die Organisation Reporter ohne Grenzen hat die israelische Zensur und die Angriffe auf die Medien angeprangert.

„Die Reporter des Gazastreifens müssen geschützt werden, diejenigen, die es wünschen, müssen evakuiert werden, und die Tore des Gazastreifens müssen für internationale Medien geöffnet werden“, sagte Jonathan Dagher, Leiter des Nahostreferats der Gruppe, im April in einer Erklärung.

Fedaa al-Qedra ist Journalistin in Gaza.

Übersetzt mit deepl,com



