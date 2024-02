Is Europe finally turning up the heat on Israel? It is shameful it’s taken the deaths of 30,000 Palestinians, but the signs are that Europe’s leaders are thinking the previously unthinkable – holding Israel properly to account

Krieg gegen Gaza: Erhöht Europa endlich den Druck auf Israel?

Von Marco Carnelos

21. Februar 2024

Es ist eine Schande, dass 30.000 Palästinenser sterben mussten, aber es gibt Anzeichen dafür, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs das bisher Undenkbare wagen – Israel zur Rechenschaft zu ziehen

In einigen Wochen wird die Gaza-Krise in den fünften Monat gehen. In dieser Phase der brutalen israelischen Bombardierung des Gazastreifens lohnt es sich zu fragen, ob die Europäische Union und andere wichtige Akteure ihre Haltung zu diesem Konflikt ändern.

Den ersten Hinweis darauf, dass sich etwas ändern könnte, lieferte ein weitgehend unbekanntes vertrauliches Non-Paper, ein informelles Dokument, das in geschlossenen Verhandlungen innerhalb der EU-Institutionen vorgelegt wurde und das der Auswärtige Dienst der Europäischen Union (EAD) im Januar an die Mitgliedstaaten verteilte. In dem Dokument wird versucht, praktische Schritte zur Wiederaufnahme des Friedensprozesses im Nahen Osten zu skizzieren.

Das Dokument war rein politisch. Es zielte nicht auf den Angriff vom 7. Oktober und das, was darauf folgte – Israels völkermörderischer Krieg gegen den Gazastreifen – ab, sondern auf die eigentlichen Ursachen des Konflikts und Israels Besetzung palästinensischer Gebiete seit 1967.

Es wird endlich die tragische Realität der täglichen israelischen Gewalt gegen das palästinensische Volk sowohl im Gazastreifen als auch im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem anerkannt, die bereits vor dem 7. Oktober 2023 jahrzehntelang andauerte. Und in den letzten vier Monaten, während Israels Angriff auf den Gazastreifen, wurde über diese Gewalt, insbesondere im Westjordanland und in Ostjerusalem, weitgehend nicht berichtet.

Die Tatsache, dass ein solches Dokument innerhalb einer von Ursula von der Leyen geleiteten Kommission erstellt werden konnte, ist an sich schon ein Wunder.

In den vergangenen vier Monaten und während Israels Krieg gegen den Gazastreifen in den fünften Monat geht, hat sich die Präsidentin der Europäischen Kommission wie eine festgefahrene Schallplatte angehört, indem sie das Mantra wiederholte, dass Israel das Recht habe, sich zu verteidigen.

Gleichzeitig war sie nicht in der Lage, ein einziges Wort des Mitgefühls für die Tötung tausender palästinensischer Zivilisten, hauptsächlich Frauen und Kinder, zu äußern. Manchmal gab sie unaufrichtige Lippenbekenntnisse ab, indem sie eine angemessene Vergeltung forderte, aber sie war nie in der Lage, das Wort „Waffenstillstand“ auszusprechen.

Das Mindeste, was man sagen kann, ist, dass sie sich in guter Gesellschaft befand, flankiert von den EU-Spitzenmächten Deutschland, Frankreich und Italien – ganz zu schweigen von den USA und dem Vereinigten Königreich.

Ein Friedensplan

Der interessanteste Teil des Non-Papers war Absatz 11, in dem es heißt: „Sobald der Friedensplan fertiggestellt ist, sollte er den Konfliktparteien vorgelegt werden. Es ist ihre Aufgabe, den endgültigen Text auszuhandeln. Um diese Verhandlungen zu begünstigen, sollten die beitragenden Staaten und internationalen Organisationen zu diesem Zeitpunkt die Konsequenzen [meine Kursivschrift] darlegen, die sie mit einer Beteiligung oder Nichtbeteiligung an dem Friedensplan zu verbinden gedenken.“

Dieser Absatz sagt einige wichtige Dinge aus.

Erstens, dass dieser Friedensplan von einer Gruppe von Staaten und internationalen Organisationen beaufsichtigt werden sollte und nicht allein in den Händen der USA liegen darf.

Dies ist schon deshalb sinnvoll, weil ein Friedensprozess, der nur von den USA geleitet wird, keine Garantie für einen fairen Prozess ist, da die USA in den Augen der Mehrheit der Araber kein ehrlicher Makler sind. Das waren sie nie. Ein Prozess, der von einer Kontaktgruppe oder anderen Nationen und internationalen Organisationen geleitet wird, kann bessere Garantien bieten.

Es wäre eine radikale Abkehr von der üblichen Praxis der letzten Jahrzehnte, bei der der Friedensprozess von den USA geleitet und ausschließlich von Israel gestaltet wurde, das Ideen ausarbeitete und diese nach Washington lieferte. Die USA würden diese dann zu einem Friedensvorschlag ausarbeiten und ihn den Palästinensern als US-Plan vorlegen, wobei sie schwören würden, dass er nicht vorher mit Israel abgesprochen worden sei.

Wann immer die Palästinenser – die das amerikanisch-israelische Spiel genau kennen – Einspruch erhoben, warfen ihnen die US-Regierungen gewöhnlich vor, die sich bietende Gelegenheit zu verpassen.

Mit dem Non-Paper des EAD wurde im Wesentlichen eine Kontaktgruppe nach dem Vorbild des Quartetts (USA, UNO, EU und Russland) geschaffen, das Anfang der 2000er Jahre die so genannte Roadmap ausgearbeitet hatte, die leider nicht zustande kam.

Es ist zu bedenken, dass die israelische Regierung 15 Einwände gegen die Roadmap vorbrachte, mit der eindeutigen Absicht, sie ihrer Bedeutung zu berauben, ohne dass Washington und die anderen Mitglieder des Quartetts irgendwelche Konsequenzen zu befürchten hätten.

Das wichtigste Element von Absatz 11 ist jedoch die ausdrückliche Erwähnung der Möglichkeit von Konsequenzen für eine oder beide Parteien, wenn sie sich nicht auf den Friedensplan einlassen. Zum ersten Mal wurde angedeutet, dass der EAD bereit ist, Konsequenzen – Bestrafung? Sanktionen? – gegen Israel in Erwägung zu ziehen, wenn es die Vorschläge ablehnt oder nicht darauf eingeht.

Die EU hat in der Vergangenheit keine Probleme damit gehabt, die Palästinenser zu sanktionieren, aber sie hat eine solche Option für Israel nie in Betracht gezogen. Erleben wir hier den Anfang vom Ende der jahrzehntelangen Straffreiheit, die Israel genossen hat?

Israel verliert den Kampf um das Narrativ

Darüber hinaus hat der Hohe Vertreter der EU, Josep Borrell, in den letzten Wochen die mutige Initiative ergriffen und frühere Äußerungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu angeprangert, der behauptet hatte, die Finanzierung der Hamas sei wichtig, um die palästinensische Nationalbewegung weiter zu spalten und die Palästinensische Autonomiebehörde als Verhandlungspartner zu untergraben.

In jüngster Zeit hat er die Vereinigten Staaten aufgefordert, „weniger Waffen“ an Israel zu liefern.

Der zweite Hinweis darauf, dass sich möglicherweise etwas bewegt, kam am 30. Januar, als der britische Außenminister David Cameron erklärte, das Vereinigte Königreich erwäge die formelle Anerkennung eines palästinensischen Staates.

Er qualifizierte diese Option als Demonstration eines „unumkehrbaren Fortschritts“ in Richtung einer Zwei-Staaten-Lösung. Diese Klarstellung impliziert, dass London bereit sein könnte, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, bevor die Zweistaatenlösung vollendet ist.

Mit anderen Worten, es wäre ein Schlag ins Gesicht Israels und ein greifbares Zeichen des Engagements für die palästinensischen Bestrebungen.

Es ist nicht bekannt, ob Camerons Erklärung zuvor mit dem Weißen Haus abgesprochen war, aber es wäre gut, wenn dies der Fall wäre.

Am vergangenen Montag schließlich forderten 26 der 27 EU-Mitgliedstaaten – Ungarn schloss sich nicht an – einen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen und forderten, dass Israel seinen geplanten Militärangriff auf Rafah an der Grenze zwischen Gaza und Ägypten nicht fortsetzt. Ungarn blockierte auch EU-Sanktionen gegen gewalttätige israelische Siedler.

Es hat also den Anschein, dass sich etwas ändert. Dass es erst des Todes von 30.000 palästinensischen Zivilisten bedurfte, damit Europa seine Position überdenkt, ist beschämend, aber hoffen wir, dass die EU nun den richtigen Kurs eingeschlagen hat.

In der Zwischenzeit arbeiten die USA eine eigene Resolution des UN-Sicherheitsrats zu Gaza aus. In dem Text wird zum ersten Mal in der US-Diplomatie das Wort Waffenstillstand verwendet – wenn auch mit wichtigen Vorbehalten – und erklärt, dass eine Offensive auf Rafah nicht stattfinden sollte.

Um nichtsdestotrotz nichts unversucht zu lassen, um Israel in der UNO zu schützen, legten die USA am Dienstag ihr drittes Veto ein, um eine Resolution des Sicherheitsrates unter algerischer Führung zu blockieren, in der ein Waffenstillstand gefordert wurde. Die USA haben in letzter Zeit viele schöne Worte gemacht, aber was zählt, sind ihre Taten, und die sprechen für sich.

Für sich allein genommen mögen diese Schritte nicht viel bedeuten. Aber zusammengenommen sind sie ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die Stimmung ändert und dass Israel – zumindest – beginnt, den Kampf um das Narrativ zu verlieren.

Marco Carnelos ist ein ehemaliger italienischer Diplomat. Er war unter anderem in Somalia, Australien und bei den Vereinten Nationen tätig. Zwischen 1995 und 2011 war er im außenpolitischen Stab dreier italienischer Premierminister tätig. In jüngster Zeit war er Koordinator des Friedensprozesses im Nahen Osten, Sondergesandter der italienischen Regierung für Syrien und bis November 2017 Italiens Botschafter im Irak.

Übersetzt mit deepl.com

