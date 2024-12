https://countercurrents.org/2024/12/us-israel-launch-mass-bombing-campaign-against-syria-after-fall-of-assad/



USA und Israel starten nach dem Sturz Assads massiven Bombenangriff auf Syrien

von Alex Lantier

11. Dezember 2024

Israelische Soldaten stehen neben einem gepanzerten Fahrzeug an der Grenze, die die Golanhöhen von Syrien trennt, am 9. Dezember 2024. (AP Photo/Matias Delacroix)

Nachdem der syrische Präsident Baschar al-Assad am Sonntag zurückgetreten ist und eine friedliche Übergabe der Macht an „Rebellen“ unter Führung der mit Al-Qaida verbundenen Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) angeordnet hat, haben US-amerikanische und israelische Kampfflugzeuge eine massive Bombenkampagne gegen Syrien gestartet.

Washington und seine regionalen Verbündeten sind dabei, Syrien zu vergewaltigen und zu zerstückeln. Während die israelische Armee nach Norden in Richtung Damaskus angreift, greift die von der Türkei unterstützte Syrische Nationalarmee (SNA) nach Süden an und nimmt kurdische Kräfte in Nordsyrien ins Visier, während die HTS die Regierung in den zuvor von Assad kontrollierten Gebieten übernimmt. Aus Erklärungen israelischer Beamter geht klar hervor, dass die US-israelischen Bombardierungen darauf abzielen, die Fähigkeit Syriens zur militärischen Verteidigung zu vernichten.

Gestern Abend teilten israelische Militärquellen der Jerusalem Post mit, sie hätten 350 Luftangriffe auf „die meisten strategischen Waffenlager in Syrien“ durchgeführt. US-Kampfflugzeuge schlugen 75 weitere Ziele in Syrien. Zu den israelischen Zielen gehörten Luftabwehrsysteme, Raketenlager, Flugplätze, Kampfflugzeuge, Panzer und Drohnenflotten sowie militärische Produktionsanlagen in Städten wie Damaskus, Homs, Palmyra, Latakia und Tartus. Berichten zufolge versenkte Israel auch die syrische Marine, die in Al-Bayda und Latakia vor Anker lag.

Die US-amerikanisch-israelischen Angriffe stoßen auf keinen Widerstand der syrischen Luftabwehr. Israelische Beamte sagten der Post, sie hätten in Syrien „erweiterte operative Freiheit“.

Washingtons Bewaffnung Israels während seines Völkermords in Gaza hat sich als Teil einer breiteren Offensive zur Unterwerfung der gesamten Region erwiesen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat dies am Montag auf einer Pressekonferenz unverblümt dargelegt. Netanjahu begrüßte den Zusammenbruch des Assad-Regimes als „ein neues und dramatisches Kapitel“ in der Geschichte und verkündete: „Wir verändern das Gesicht des Nahen Ostens“.

Israelische Einheiten sind über die Grenze nach Syrien vorgedrungen, um Teile der Golanhöhen einzunehmen, und haben eine Panzeroffensive nach Norden in Richtung Damaskus gestartet. Al Jazeera berichtete, dass israelische Panzer nur noch 25 km von Damaskus entfernt seien und sich in der Nähe des Flughafens von Damaskus befänden. Israelische Offizielle bestritten zwar, dass ihre Streitkräfte 25 km von Damaskus entfernt sind, forderten aber die Einrichtung einer von Israel kontrollierten „sterilen“ Pufferzone zwischen den Golanhöhen und der syrischen Hauptstadt.

Gestern Morgen verkündete der israelische Verteidigungsminister Israel Katz bei einem Besuch eines Marinestützpunktes in Haifa: „Gemeinsam mit dem Premierminister habe ich das [Militär] angewiesen, eine sterile Verteidigungszone im Süden Syriens einzurichten, die frei von Waffen und terroristischen Bedrohungen ist und in der es keine ständige israelische Präsenz gibt.“ Unabhängig davon, ob es eine ständige israelische Militärpräsenz gibt oder nicht, würde eine solche Zone die Stadt Damaskus dauerhaft der Gnade eines israelischen Angriffs ausliefern.

Während US-amerikanische und europäische Medien behaupten, dass die Übergabe der Macht von Assad an die HTS eine neue demokratische Ära in Syrien einläutet, zeichnen Berichte vor Ort ein anderes Bild. Die von den NATO-Mächten und Israel unterstützten sunnitischen islamistischen Milizen terrorisieren die Bevölkerung, insbesondere die christlichen, drusischen und schiitischen alawitischen Gemeinschaften.

Kardinal Mario Zenari, der Gesandte der katholischen Kirche in Syrien, berichtete gegenüber Vatican News über die Situation in Aleppo nach der Einnahme durch die HTS: „In bestimmten Zonen ist es ziemlich ruhig, aber das ist verdächtig. Die Angst ist groß, die Regierungsstellen sind geschlossen, ebenso die Armee, die verschwunden ist. Bewaffnete Gruppen sind im Umlauf und versprechen, die Zivilbevölkerung nicht anzugreifen. Bis jetzt scheinen sie sich an dieses Versprechen zu halten, aber die Menschen haben trotzdem Angst und schließen sich zu Hause ein. … Es herrschen Angst, Terror und Unsicherheit.“

In den sozialen Medien kursieren bereits Videos, die zeigen, wie HTS-Kämpfer Alawiten auf der Straße hinrichten. Die HTS, wie auch die breiteren Al-Qaida-Netzwerke und ihre Unterstützer in den sunnitisch-muslimischen Ölscheichtümern am Persischen Golf, stehen dem schiitischen Islam, dem mehrheitlich schiitischen Iran und den Alawiten, der Gemeinschaft, der Assad angehört, gewaltsam feindlich gegenüber. Ein Video zeigt HTS-Kräfte, die in Lattakia angeblich Alawiten hinrichten:

Auf einem anderen Video ist zu sehen, wie ein HTS-Kämpfer zwei Männer bedroht und erschießt, die er für Alawiten hält:

US-Beamte bejubeln den Sieg der HTS als verheerenden Schlag für Russland und den Iran, die das Assad-Regime in einem fast 14-jährigen Krieg mit von der NATO unterstützten islamistischen Milizen unterstützt haben, der 2011 von Washington initiiert wurde. Assad lud iranische und dann russische Streitkräfte ein, um mit Al-Qaida oder dem Islamischen Staat verbundene Milizen zu bekämpfen, die zwar von der NATO unterstützt wurden, aber kaum Rückhalt in der Bevölkerung hatten. Jetzt frohlocken US-Beamte, dass ihre Unterstützung für Israel gegen den Gazastreifen und die Hisbollah sowie für den Krieg der Ukraine gegen Russland Russland und den Iran geschwächt hat, so dass Washington Syrien zerschlagen konnte.

„Unser Vorgehen hat das Gleichgewicht der Kräfte im Nahen Osten verschoben“, sagte der scheidende US-Präsident Joe Biden am Sonntag. „Zum ersten Mal überhaupt konnten weder Russland noch der Iran noch die Hisbollah dieses abscheuliche Regime in Syrien verteidigen. Dies ist ein direktes Ergebnis der Schläge, die die Ukraine und Israel in ihrer eigenen Selbstverteidigung mit der unermüdlichen Unterstützung der USA geführt haben.“

In Wirklichkeit ist die Machtübernahme durch Al-Qaida-Kräfte in Syrien eine monumental leichtsinnige und kriminelle Aktion, die unweigerlich Folgen haben wird, die von Washington nicht beabsichtigt sind. Sie wird die blutigen Stellvertreterkriege zwischen Israel, der Türkei, dem Iran und den großen Weltmächten um den Einfluss in Syrien und im Nahen Osten nicht lösen, sondern letztlich den Weg für deren Eskalation ebnen.

In diesem Zusammenhang sind Assads Befehl an sein Regime, die Macht an die islamistischen „Rebellen“ zu übergeben, und der Zusammenbruch der syrischen Armee eine bittere Erfahrung mit dem Bankrott und Verrat der arabischen Bourgeoisie. Die Geschwindigkeit des Zusammenbruchs des syrischen Regimes deutet nicht nur auf die bewusste Zurückhaltung von Assad hin, sondern auch auf die Komplizenschaft seiner Unterstützer in Moskau und Teheran.

Der Kreml, der seine Kriegsschiffe von seinem syrischen Marinestützpunkt in Tartus abgezogen hat, hat keine Erklärung für den Zusammenbruch Assads abgegeben. Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow bestätigte gestern, dass sich Assad in Moskau aufhält, weigerte sich jedoch zu sagen, warum er geflohen ist. Rjabkow sagte: „Er ist in Sicherheit, und das zeigt, dass Russland in einer solchen Ausnahmesituation wie erforderlich handelt. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Moment mit ihm los ist. Es wäre sehr falsch von mir, näher darauf einzugehen, was passiert ist und wie es gelöst wurde“.

Am Montag veröffentlichte die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Mehr jedoch einen Artikel, in dem die zunehmenden Konflikte zwischen Teheran und Assad vor der HTS-Offensive ausführlich beschrieben wurden. Demnach reisten iranische Militärkommandeure nach Syrien, als es Anzeichen dafür gab, dass HTS eine Offensive in den von der Türkei und den USA kontrollierten Gebieten Nordsyriens vorbereitete. Laut Mehr „kamen iranische Beamte nach stundenlangen Beratungen über die Entwicklungen in Syrien zu dem Schluss, dass dieses Mal die Voraussetzungen für eine militärische Unterstützung Irans für Bashar Assad nicht gegeben seien.“

Ursprünglich veröffentlicht in WSWS.ORG

