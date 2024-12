https://www.aljazeera.com/features/2024/12/11/israel-attack-syria-explainer



Warum greift Israel Syrien an?

Was hat Israel davon, Syrien nach dem Sturz von al-Assad anzugreifen?

Israelische Militärfahrzeuge überqueren den Zaun zur Pufferzone mit Syrien in der Nähe des drusischen Dorfes Majdal Shams in den von Israel annektierten Golanhöhen am 10. Dezember 2024 [Jalaa Marey/AFP]

Veröffentlicht am 11. Dezember 2024

Seit dem Sturz des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad dringt Israel in das Gebiet seines Nachbarn ein.

Seit al-Assads dramatischer Flucht nach Russland am Sonntag hat Israel Syrien mehr als 400 Mal angegriffen und ist trotz der Proteste der Vereinten Nationen militärisch in die Pufferzone eingedrungen, die die beiden Länder seit 1974 trennt.

Diese Aggressionen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem das Land versucht, sich von 53 Jahren dynastischer Familienherrschaft zu lösen.

In den letzten Monaten hat Israel sein Nachbarland Libanon angegriffen und führt weiterhin einen als Völkermord verurteilten Krieg gegen die belagerte Bevölkerung des Gazastreifens.

Aber warum greift Israel jetzt Syrien an? Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Warum greift Israel Syrien an?

Israel rechtfertigt seine Angriffe auf Syrien seit Jahren damit, dass es iranische Militärziele ausschalten will. Der Iran hat jedoch erklärt, dass sich derzeit keine seiner Streitkräfte in Syrien befinden.

Jetzt sagt Israel, dass es sich darauf konzentriert, die syrische militärische Infrastruktur zu zerstören.

Israel behauptet, es wolle verhindern, dass Waffen in die Hände von „Extremisten“ gelangen – eine Definition, die es auf eine wechselnde Liste von Akteuren anwendet, zuletzt auf Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die wichtigste syrische Oppositionsgruppe, die die Operation zum Sturz von al-Assad angeführt hat.

Was hat es getroffen?

Israel hat nach eigenen Angaben militärische Einrichtungen angegriffen, darunter Waffenlager, Munitionsdepots, Flughäfen, Marinestützpunkte und Forschungszentren.

Israel hat auch Militäreinheiten in die Pufferzone entlang der Golanhöhen, die Syrien und Israel trennen, entsandt. Das Gebiet wurde im Rahmen eines von der UNO vermittelten Waffenstillstandsabkommens von 1974 offiziell zur entmilitarisierten Zone erklärt.

Israel besetzt etwa zwei Drittel der Golanhöhen, wobei die von der UN verwaltete Pufferzone ein schmales, 400 Quadratkilometer großes Gebiet umfasst. Der Rest wird von Syrien kontrolliert.

Syrische Sicherheitskräfte haben außerdem berichtet, dass israelische Panzer von den Golanhöhen nach Qatana vorgedrungen sind, 10 km in syrisches Gebiet und nahe der Hauptstadt.

Israelische Militärquellen haben ein solches Vordringen dementiert.

Zusätzlich zu den mehr als 100 Angriffen auf die Hauptstadt führte Israel Angriffe in Al Mayadin im Osten, in Tartus und Masyaf im Nordwesten, am Grenzübergang Qusayr zum Libanon und auf den Militärflughafen Chalkhalah im Süden durch.

HTS-Anführer Ahmed al-Sharaa, auch bekannt als Abu Mohammad al-Julani [Al Jazeera

Wie rechtfertigt Israel diesen jüngsten Angriff auf ein souveränes Land?

Dass es zu dessen Verteidigung handelt.

Benjamin Netanjahu erklärte am Montag vor Reportern, dass das ehemalige syrische Gebiet auf den Golanhöhen, das seit 1974 als entmilitarisierte Zone gilt, „für immer“ zu Israel gehören werde.

Der israelische Außenminister Gideon Sa’ar hat die israelischen Angriffe seit Sonntag verteidigt und erklärt, Israel habe lediglich die Absicht gehabt, mutmaßliche Chemiewaffenlager und Standorte von Langstreckenraketen anzugreifen, um zu verhindern, dass diese von bewaffneten Gruppen eingenommen werden, die sich den laufenden Offensiven Israels gegen seine Nachbarn widersetzen.

Bei einem Briefing für ausländische Medien sagte Sa’ar, Israel habe „vorsorglich“ gehandelt.

„Deshalb haben wir strategische Waffensysteme angegriffen, wie z.B. verbliebene chemische Waffen oder Langstreckenraketen, damit sie nicht in die Hände von Extremisten fallen“, sagte er.

Was will Israel von Syrien?

Das ist noch nicht klar

Die Regierung hat keine Erklärungen abgegeben, die über das „Handeln im Interesse der Verteidigung Israels“ hinausgehen und auf ihre Absichten hindeuten könnten.

Einige prominente israelische Persönlichkeiten haben sich jedoch dazu geäußert, was ihrer Meinung nach als nächstes geschehen sollte

Benny Gantz, Vorsitzender der Partei der Nationalen Einheit und Netanjahu-Gegner, sagte am Montag vor Reportern, dies sei „eine Gelegenheit von historischem Ausmaß“ für Israel Er forderte die politischen Entscheidungsträger auf, „unsere Beziehungen zu den Drusen, Kurden und anderen Gruppen in Syrien auszubauen“, was darauf hindeutet, dass Israel in der Lage sein könnte, Beziehungen zu Gruppen aufzubauen, die sich traditionell gegen die Koalition der bewaffneten Opposition gestellt haben, die al-Assad abgesetzt hat

Am selben Tag interviewte die Times of Israel einen Wissenschaftler und ehemaligen Angehörigen des israelischen Militärs, der Gantz‘ Vorschlag sogar noch weiter führte und vorschlug, Syrien könne in eine Reihe von Kantonen aufgeteilt werden, von denen jeder frei sei, mit externen Akteuren, einschließlich Israel, zusammenzuarbeiten

„Der moderne Nationalstaat im Nahen Osten ist gescheitert“, sagte der ehemalige Oberst Anan Wahabi, der sich als Angehöriger der drusischen Minderheit identifizierte.

