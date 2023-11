https://mondoweiss.net/2023/11/from-the-river-to-the-sea-there-is-one-israeli-dictatorship/

Die ehemalige Knessetabgeordnete Haneen Zoabi wird von der israelischen Polizei in Nazareth festgenommen, bevor eine Mahnwache gegen den Krieg in Gaza beginnen kann, 9. November 2023. (Foto: Arab 48)

Seit dem 7. Oktober werden abweichende Meinungen in Israel von der Regierung unter der Führung von Itamar Ben-Gvir gewaltsam unterdrückt. Yoav Haifawi berichtet, wie sich die Unterdrückung innerhalb der israelischen Diktatur vertieft.

Vom Fluss zum Meer: Es gibt nur eine israelische Diktatur

Von Yoav Haifawi

11. November 2023

Eine der wichtigsten Errungenschaften der israelischen Apartheid war im Laufe der Jahre die Spaltung des palästinensischen Volkes. Während Juden (und andere kolonialistische Siedler aller Glaubensrichtungen) sich vom Fluss bis zum Meer frei bewegen können und das gesamte Spektrum an Privilegien genießen, von der Redefreiheit bis hin zum „Recht“, palästinensisches Land zu enteignen, sind die einheimischen arabischen Palästinenser in Enklaven eingesperrt und durch unterschiedliche Systeme der Diskriminierung und Unterdrückung, unterschiedliche Führungen und unterschiedliche (illusorische) politische Perspektiven geteilt.

Der Anschein von Demokratie im Palästina der 48er Jahre war eine starke Waffe in Israels Propagandakrieg, um sich selbst als „im Grunde eine Demokratie“ zu bezeichnen, die nur durch die (bereits 56 Jahre alte) „vorübergehende Besetzung“ des Westjordanlands und des Gazastreifens gestört wird. Die Realität für die Palästinenser in den besetzten Gebieten der 48er Jahre war nie demokratisch: Die großen politischen Parteien (al-Ard in den 50er und 60er Jahren und die Islamische Bewegung im vorangegangenen Jahrzehnt) wurden aufgelöst, und ihre Führer und Aktivisten wurden verfolgt. Die systematischen ethnischen Säuberungen, die Zerstörung von Häusern und die Konfiszierung von Land setzten sich während der 75 Jahre des Staates Israel ununterbrochen fort. Die Beteiligung einiger arabischer Parteien an der zionistischen Knesset wurde intern dazu benutzt, die rassistische öffentliche Meinung gegen sie aufzuwiegeln, während sie international als Beweis für Israels „lebendige“ Demokratie verkauft wurde.

Wir müssen immer abschätzen, welches Maß an politischer Aktivität uns in den 48er Jahren hinter Gitter bringen wird, und wir sind daran gewöhnt, bis zu den „demokratischen Rändern“ dessen zu sprechen, was vom Regime toleriert wird. Die Breite dieser Ränder hat sich im Laufe der Jahre verändert. Von 1948 bis 1966 waren die Palästinenser unter israelischer Herrschaft einem Militärregime unterworfen, das strenger war als das, was später im Westjordanland eingeführt wurde: Man musste den Militärgouverneur um eine Sondergenehmigung bitten, selbst wenn man seine Verwandten im nächsten Dorf besuchen wollte. Später, als Israel das Gefühl hatte, ein Reich von Weltrang geworden zu sein, und als die israelische Gesellschaft kapitalistischer und individualistischer wurde, weiteten sich diese Spielräume allmählich aus, aber nie so weit, dass die Palästinenser, die formal Bürger Israels sind, einen wirklichen Einfluss auf ihr Schicksal oder das des Landes hätten.

Mit dem Zerfall dieses Imperiums, dem erzwungenen Rückzug Israels aus dem Libanon (2000) und dem Gazastreifen (2005), begann die israelische Gesellschaft, ihre liberalen Ansprüche zugunsten eines messianisch-religiösen Nationalismus aufzugeben, und die demokratischen Spielräume verringerten sich drastisch. Seit dem 7. Oktober ist das Selbstvertrauen des Staates nach den Angriffen der Hamas zusammengebrochen, und der Unterdrückungsapparat und die zionistische Öffentlichkeit haben sich überall hysterisch gegen die Palästinenser gewandt und jeden demokratischen Spielraum zunichte gemacht.

Die Repression verschärft sich

Ich habe hier bereits ausführlich über die Unterdrückung der ersten Versuche berichtet, gegen Israels Massaker in Gaza zu protestieren und ein Ende des blutigen Krieges zu fordern. In diesem zweiten Beitrag über Israels umfassende Diktatur werde ich beschreiben, wie sich die Repression verschärft, während die neuen Spielregeln deutlich werden.

Beginnen wir mit Haifa. Im letzten Beitrag habe ich beschrieben, wie die Polizei am 18. Oktober eine Gaza-Solidaritätsdemonstration von Herak Haifa verhinderte, noch bevor sie begann. Sechs von uns wurden verhaftet, aber da wir keine Zeit hatten, etwas auf der Demonstration zu tun, wurden wir am nächsten Tag wieder freigelassen.

Am Morgen des 29. Oktober wartete die Polizei von Haifa nicht auf eine weitere Demonstration und drang in einer großen Demonstration in mein Haus ein. Sie beschlagnahmten palästinensische Flaggen, Plakate und Transparente von früheren Demonstrationen. Sie verhafteten mich für die Nacht. Am nächsten Tag beantragten sie eine Verlängerung meiner Haft mit der Begründung, dass ich durch das Mitführen von Fahnen und Spruchbändern zu Hause den Straftatbestand des „Verhaltens, das die öffentliche Ordnung stören könnte“ erfüllt hätte (dies war der Artikel des Gesetzes, den sie anführten). Sie erklärten, dass ich möglicherweise an künftigen Demonstrationen teilnehmen würde. Aufgrund meines schlechten Gesundheitszustands wurde ich hauptsächlich in einem Krankenhaus festgehalten, wo ich mit Handschellen an ein Bett gefesselt und von zwei bewaffneten Polizisten bewacht wurde. Die Polizei schickte der israelischen Presse auch einige Fotos von der Unordnung, die sie in meinem Haus angerichtet hatte, und ein Foto von mir in Gewahrsam, auf dem sie sich rühmte, „einen Hamas-Anhänger“ festgenommen zu haben.

Ein von der israelischen Polizei an die Presse veröffentlichtes Foto der in Yoav Haifawis Haus beschlagnahmten Materialien.Ein von der israelischen Polizei an die Presse veröffentlichtes Foto der in Yoav Haifawis Haus beschlagnahmten Materialien.

Am zweiten Tag wurde ich ordnungsgemäß freigelassen, weil ich wieder einmal für nichts verhaftet worden war. Als Reaktion auf meine Freilassung postete Israels Minister für „nationale Sicherheit“, der die Polizei beaufsichtigt, der berüchtigte Extremist Itamar Ben-Gvir, auch mein Bild in den sozialen Medien und beschrieb mich als „Hamas-Anhänger“, aber das Hauptthema seines Angriffs war der Richter, der meine Freilassung angeordnet hatte. Da der Richter zufällig Araber war, bezeichnete Ben-Gvir ihn als „inneren Feind“.

In meinem letzten Beitrag habe ich auch über eine friedliche „Stoppt den Krieg“-Demonstration berichtet, die am 19. Oktober erfolgreich durch die Straßen von Umm al-Fahm marschierte. Als sie sich auflöste, wurde sie von der Polizei gewaltsam angegriffen, und 12 der Demonstranten wurden verhaftet. Nach einigen Tagen wurden die meisten Verhafteten gegen Kaution freigelassen, aber die Polizei konzentrierte sich auf zwei Aktivisten, die sie für die Organisatoren hielt, und klagte sie der „Unterstützung des Terrorismus“ an. Bei den beiden handelt es sich um den Rechtsanwalt Ahmad Khalifa und den Erzieher Muhammad Taher Jabarin.

Die Demonstranten in Umm al-Fahm waren sehr darauf bedacht, keine Slogans zu verwenden, die als illegal angesehen werden könnten. Dennoch wurde jeder einzelne Slogan, den sie verwendeten, in einer Weise entstellt, die die eigentliche Bedeutung verfälschte. Einer der häufigsten Slogans bei palästinensischen Demonstrationen lautet: „Oh Massen, macht mit, macht mit, unser Volk opfert sein Blut“. Das palästinensische Blut bezieht sich auf die Opfer im Gazastreifen, von denen die meisten Zivilisten und viele von ihnen Kinder sind. Der Slogan ist als Aufforderung an die Menschen in Ihrer Umgebung gedacht, sich der Demonstration aus Solidarität anzuschließen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei den Menschen, die ihr Blut opfern, nur um Hamas-Kämpfer, so dass der Slogan die Menschen dazu auffordert, sich ihnen im Kampf anzuschließen!

Die Polizei beantragte beim Gericht, die Inhaftierung von Khalifa und Jabarin bis zum Ende des Prozesses, der viele Monate oder sogar mehr als ein Jahr dauern könnte, aufzuschieben. Die beiden werden nach wie vor zusammen mit Hunderten anderer neuer politischer Gefangener im „Sicherheitsgefängnis“ in Megiddo unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten und haben keinen Zugang zu lebenswichtigen Dingen wie Wechselkleidung, Seife, Strom oder einer Zahnbürste. Die nächste Anhörung in Untersuchungshaft wurde für den 13. November angesetzt.

Die Polizei verhindert eine Mahnwache in Nazareth, bevor sie beginnen kann, am 9. November 2023. (Foto: Arab 48)

Weitere Versuche zu protestieren

Ich habe auch darüber berichtet, wie die Polizei eine arabisch-jüdische Versammlung gegen den Krieg in einer geschlossenen Halle in Haifa verhinderte, indem sie den Eigentümer der Halle bedrohte. Die Versammlung sollte am 26. Oktober stattfinden und wurde vom High Follow Up Committee, der vereinigten Führung der 48 Palästinenser, einberufen. Am selben Tag berief das Komitee stattdessen eine Pressekonferenz in seinem Büro in Nazareth ein. Muhammad Barakeh, der Leiter des Komitees, versprach, dass die Stimme der palästinensischen Öffentlichkeit (in 48) gegen den Krieg nicht zum Schweigen gebracht werden würde. Auf die Frage, was die nächsten Schritte sein würden, antwortete er: „Wir werden eine Genehmigung für eine Demonstration beantragen.“

Schließlich war es Hadash, die arabisch-jüdische Front, die um die israelische Kommunistische Partei herum organisiert ist, die eine Genehmigung für zwei Demonstrationen gegen den Krieg am Dienstag, den 7. November, in Umm al-Fahm (im Dreieck) und in Sakhnin (in Galiläa) beantragte. Die Polizei lehnte beide Anträge ab. Hadash und Adalah (das Rechtszentrum für die Rechte der arabischen Minderheit in Israel) wandten sich an den israelischen Bagatz (hebräisches Akronym für „Oberster Gerichtshof“) und behaupteten, die Polizei verhindere jede Form von Protest der arabischen Bürger während des Krieges. Sie beriefen sich auf den Chef der israelischen Polizei, Shabtai, der erklärt hatte, es gebe keine Toleranz für jeden, der seine Solidarität mit dem Gazastreifen bekunden wolle, und versprochen hatte, Demonstranten in Busse zu setzen und sie nach Gaza zu fahren.

Die drei Bagatz-Richter versuchten, sich von den provokativen Erklärungen des Polizeichefs zu distanzieren, lehnten den Einspruch jedoch mit der Begründung ab, die Polizei verfüge nicht über genügend Kräfte, um bei den geplanten Demonstrationen für Ordnung zu sorgen. Sie ignorierten die durch zahllose frühere Proteste bewiesene Tatsache, dass bei jeder palästinensischen Demonstration in palästinensischen Städten der beste Weg zur Verhinderung von Unruhen darin besteht, dass die Polizei sich fernhält. Die Polizei behauptete vielmehr, sie habe nicht genügend Kräfte, um die Demonstranten anzugreifen und zu unterdrücken, wie es am 19. Oktober in Umm al-Fahm geschehen war.

Als letztes Feigenblatt betonten die Richter die Zusage der Polizei, jeden neuen Antrag auf Protest je nach den Umständen zu prüfen und kein totales Protestverbot auszusprechen.

Der Gerichtsbeschluss erging am Mittwoch, den 8. November, und wurde am nächsten Tag getestet. Das High Follow Up Committee informierte die Polizei von Nazareth, dass sie am Donnerstagmorgen eine kleine, nicht öffentlich angekündigte Mahnwache gegen den Krieg im Stadtzentrum abhalten wollen. Sie versprachen, dass die Teilnehmerzahl sehr begrenzt sein würde, weniger als 50 Personen, und erinnerten die Polizei daran, dass für eine solche Mahnwache keine Genehmigung erforderlich ist. Sie sagten, sie hätten die Polizei nur im Voraus informiert, um Missverständnisse zu vermeiden.

Am Donnerstagmorgen, dem 9. November, errichtete die Polizei einen Kontrollpunkt am Ortseingang von Nazareth und nahm Herrn Barakeh fest, noch bevor er sich dem Ort der Mahnwache nähern konnte. Fünf weitere prominente Palästinenserführer wurden auf dem „Frühlingsplatz“ im Zentrum von Nazareth festgenommen, noch bevor die Mahnwache beginnen konnte. Vier der Festgenommenen, darunter Herr Barakeh, Haneen Zoabi und der Vorsitzende der Nationalen Demokratischen Allianz, Sami Abu Shehadeh, waren ehemalige Mitglieder der israelischen Knesset. Als sie sich mit der Polizei über die Verhinderung ihres kleinen stillen Protests stritten, erfuhren sie, wie die Polizei das Gerichtsurteil auslegte: Sie haben nicht das Recht, gegen den Krieg zu demonstrieren.

Sami Abu Shehadeh und Yousef Tatour werden in Nazareth verhaftet (Foto: Arab 48)

Unterdrückung eines Protests gegen die Unterdrückung des Protests

Die Nachricht von der „Präventivhaft“ der Führung der arabischen Öffentlichkeit wurde in der kleinen demokratischen Sphäre der israelischen Gesellschaft als Schock empfunden. Die Unterdrückung der „Radikalen“ in Herak Haifa und Umm al-Fahm konnte leicht ignoriert werden, aber die Verhaftung der Führer des Follow-up-Komitees war ein deutlicher Beweis dafür, dass der rechtsextreme Ben-Gvir nicht nur nominell an der Spitze der Polizei steht, sondern auch den Ton angibt und die Befehle erteilt. Der „Hohe Gerichtshof“, von dem viele liberale Israelis hofften, er könne die faschistische Welle eindämmen, erwies sich (erneut) als nutzlos.

In der derzeitigen Stimmung in Israel gegen den Krieg zu demonstrieren, ist offenbar zu gefährlich. So kamen einige Aktivisten auf die Idee, dass man stattdessen gegen die Beschneidung des demokratischen Grundrechts auf Protest demonstrieren könnte. Schnell verbreitete sich in WhatsApp-Gruppen der Aufruf, am selben Tag, dem 9. November, um 17:00 Uhr vor den Polizeipräsidien in Tel Aviv und Jerusalem Mahnwachen gegen das Schweigen abzuhalten.

Ich nahm an dem Protest in Tel Aviv teil. Als ich ankam, waren es nur etwa 20 Personen, die sich auf den Protest vorbereiteten. Die Polizei hatte Eisengitter um uns herum aufgestellt, so dass wir dachten, sie würde die Mahnwache zulassen. Aber innerhalb weniger Minuten traf ein großes Polizeiaufgebot ein, und ihr Kommandant erklärte, dass es „keinen Protest, keine Megaphone und keine Transparente“ geben würde. Ohne sich um die reguläre Erklärung illegaler Versammlungen zu kümmern und ohne die Demonstranten aufzufordern, sich zu zerstreuen, befahl er seinen Männern, anzugreifen, und sie begannen, Transparente zu zerreißen und die lautstärkeren Demonstranten mit sich zu ziehen.

Ich stand mit Jonathan Pollak, einem bekannten Aktivisten aus Jaffa, im Hintergrund. Eine spezielle Polizeigruppe kam und verhaftete ihn, während er ruhig an meiner Seite stand, nur weil sie ihn erkannten.

Jonathan Pollack wird in Tel Aviv festgenommen, 9. November 2023 (Foto: Oren Ziv)

In der Zwischenzeit wuchs die Menge, und wir waren bereits etwa hundert Leute, aber wir wurden vom Polizeipräsidium weg in eine Seitenstraße gedrängt. Einige von uns versuchten, „Juden und Araber, weigert euch, dumm zu sein“, „Polizeistaat“ oder „Nein zur politischen Polizei, nein zu einem faschistischen Staat!“ zu rufen. Jedes Mal, wenn wir unsere Stimme erhoben, griff die Polizei erneut gewaltsam an, schleppte weitere Festgenommene mit und drängte uns weiter die Straße hinunter. Insgesamt wurden bei der Demonstration in Tel Aviv 18 Demonstranten festgenommen.

Siha Mekomit („Local Call“) berichtete über die Demonstration in Jerusalem:

Etwa zwanzig Demonstranten versammelten sich zu einer Protestmahnwache im Russian Compound, mit Klebepapier im Gesicht, um gegen die Knebelung zu protestieren. Nach weniger als drei Minuten kamen Polizeibeamte vom Bahnhof und erklärten, es handele sich um eine illegale Versammlung. Die Polizisten zogen Schlagstöcke, begannen auf die Demonstranten einzuschlagen und verfolgten sie über eine halbe Stunde lang durch die Straßen von Jerusalem.

Einer der Demonstranten wurde schwer verprügelt und festgenommen, da er ärztlich behandelt werden musste. Vier weitere Demonstranten mussten sich in ärztliche Behandlung begeben, nachdem sie schwere Schläge mit Schlagstöcken gegen Kopf, Rippen und Gliedmaßen erhalten hatten. Während der gesamten Zeit gab es keine Rufe, Transparente oder Megafone.

Ein Demonstrant wird in Tel Aviv festgenommen, 9. November 2023 (Foto: Oren Ziv)

Nun, um die Meinungsfreiheit in Israel sollte man sich keine allzu großen Sorgen machen. Am selben Tag fand in Tel Aviv eine rechtsgerichtete Demonstration zur Unterstützung der Besetzung des Gazastreifens statt. Sie war polizeilich genehmigt, und es gab keine Festnahmen.

Soweit ich weiß, wurden alle Festgenommenen aus Nazareth, Tel Aviv und Jerusalem noch am selben Tag wieder freigelassen.

Eine geheime Demonstration

Sitzung des Hohen Folgeausschusses nach den Verhaftungen, Nazareth, 11. November 2023. (Foto: Arab 48)

Das unermüdliche Follow-Up-Komitee hat bewiesen, dass es nicht zum Schweigen gebracht werden kann. Heute, am Samstag, den 11. November, hielten sie ein Treffen in der Stadt Ar’ara im Dreiländereck ab. Diesmal haben sie niemanden im Voraus informiert, schon gar nicht die Polizei. Am Ende der Versammlung gingen sie auf die nahe gelegene Straße und hielten Transparente hoch, auf denen sie das Ende des Krieges forderten.

Obwohl die Polizei nicht anwesend war, um die öffentliche Ordnung zu bewachen, endete die Veranstaltung ohne nennenswerte Störungen.

Geheime Mahnwache des Hohen Follow-up-Komitees, 11. November 2023 (Foto: Arab 48)Geheime Mahnwache des Hohen Follow-up-Komitees, 11. November 2023 (Foto: Arab 48)

Übersetzt mit Deepl.com

Yoav Haifawi ist ein antizionistischer Aktivist und unterhält die Blogs Free Haifa und Free Haifa Extra.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …