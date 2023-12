Beware the Ides of March? Amid Fear of Trump ‚Dictatorship‘, Some Read Assassination Between the Lines The Liberal media has shifted into full-panic mode, while making some not-so-subtle calls for the Orange Man’s ‚elimination.‘ ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact us: info@strategic-culture.su…

© Foto: SCF

Vorsicht vor den Iden des März? Inmitten der Angst vor Trumps „Diktatur“ lesen einige zwischen den Zeilen ein Attentat

Von Robert Bridge

6. Dezember 2023

Die liberalen Medien sind in den vollen Panikmodus geschaltet und fordern auf nicht ganz so subtile Weise die „Beseitigung“ des Orangenmannes.

Da die Umfragen zeigen, dass Donald Trump in fünf umkämpften Staaten einen großen Vorsprung vor US-Präsident Joe Biden hat, schalten die liberalen Medien in den Panikmodus und fordern auf nicht ganz so subtile Weise die „Eliminierung“ des Orangenmannes.

Ob real oder eingebildet, Washington, D.C. scheint auf seinen eigenen „Cäsar-Moment“ zuzusteuern, denn die Mainstream-Medien sprechen von der Aussicht auf eine Diktatur, die über das schöne Land hereinbrechen könnte, sollte es zu einer Wiedereinsetzung von Trump kommen.

„Haben Sie Angst vor einer Diktatur von Donald Trump?“, fragte Greg Sargent in einem Meinungsartikel in der Washington Post. „Nun, wissen Sie dies: Das Einzige, was Sie zu fürchten haben, ist die Angst vor Tyrannus Trumpus selbst.“

Halten Sie sich fest, liebe Leserin, lieber Leser, denn der Rest des Artikels ist gespickt mit nicht minder absurden Formen der Herrschaft, mit denen Donald Trump beschrieben wird, ohne auch nur einen einzigen Beweis für die Behauptungen zu liefern: „autoritäre Herrschaft“, „totale Autokratie“, „Trumpsche Tyrannei“, „diktatorische Absichten“, „Despotismus“, „Bedrohung der Demokratie“, „antidemokratische Bedrohung“, „gewaltsamer Staatsstreich“ und „autokratische Bedrohung“.

Es ist nur ein wenig ironisch, dass bei all dem liberalen Gezeter über die Möglichkeit, dass Donald im November „autokratische Befugnisse“ an sich reißen könnte, keine solche Bestürzung aufkam, als Joe Biden sich nur wenige Stunden nach seiner Wahl im Jahr 2020 schlimmer verhielt als jeder Caligula.

Der siebzigjährige Regierungschef, der allein an seinem Schreibtisch saß und eine schwarze Maske trug, unterzeichnete Dutzende von Durchführungsverordnungen, die das Todesurteil bedeuteten für: eine lebensfähige Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko; die 9 Milliarden Dollar teure, 1.200 Meilen lange Keystone XL-Pipeline aus Kanada, die Amerika energieunabhängig gemacht hätte; das Verbot für biologische Männer, die Toiletten und Umkleideräume von Frauen zu benutzen, und eine Reihe anderer Themen, die ohne eine einzige Debatte im Kongress gelöst wurden.

Unglaublich, am Ende seines neunten Tages im Weißen Haus hatte Biden 40 Durchführungsverordnungen, Maßnahmen und präsidiale Memoranden unterzeichnet – ein neuer Rekord.

Trotz alledem tut Biden jetzt so, als sei er die Maginot-Linie gegen die Möglichkeit einer totalen Tyrannei/Autoritarismus/Diktatur/Autokratie, suchen Sie sich etwas aus.

„Wenn Trump nicht kandidieren würde, bin ich mir nicht sicher, ob ich kandidieren würde. Aber wir können ihn nicht gewinnen lassen“, sagte der 81-jährige Demokrat bei einer Benefizveranstaltung in Massachusetts.

In einer Wolke von Selbstgerechtigkeit und großer Verblendung glauben die Liberalen aufrichtig, dass Trump im Begriff ist, in den Worten von Robert Kagan, dem führenden Neokonservativen, der das berüchtigte Traktat Project for a New American Century mitverfasst hat, „einen klaren Weg zur Diktatur in den Vereinigten Staaten zu genießen, und er wird jeden Tag kürzer“.

Leider dachte Kagan nicht daran, an dieser Stelle auf die Bremse zu treten, sondern fuhr fort, einen apokalyptisch klingenden Kotflügel zu liefern, den viele als den neuesten Aufruf verstanden, Trump, den kommenden „Präsidenten auf Lebenszeit“, „auszuschalten“.

„Werden wir etwas dagegen tun? Um eine andere Metapher zu verwenden: Wenn wir glauben, dass eine 50-prozentige Chance besteht, dass in einem Jahr ein Asteroid in Nordamerika einschlagen wird, würden wir uns dann damit begnügen, darauf zu hoffen, dass er nicht einschlagen wird? Oder würden wir alle erdenklichen Maßnahmen ergreifen, um ihn zu stoppen, einschließlich vieler Dinge, die vielleicht nicht funktionieren, die aber angesichts des Ausmaßes der Krise trotzdem versucht werden müssen?“

Wenn die Vereinigten Staaten nicht aus allen Nähten platzen würden, weil es mehr Schusswaffen als Menschen gibt, und wenn die Bevölkerung nicht mit einer schweren Opioidabhängigkeit zu kämpfen hätte, könnte man solche Kommentare über „alle denkbaren Maßnahmen“ vielleicht getrost ignorieren. Aber so wie die Dinge derzeit stehen, müssen sie für bare Münze genommen werden.

Wie der republikanische Kongressabgeordnete Matt Gaetz auf X schrieb: „Sie geben offensichtlich grünes Licht für die Ermordung.“

Es ist nicht das erste Mal, dass ein US-Demokrat eine vulgäre Unverschämtheit von sich gibt, die einen frühmorgendlichen Hausbesuch des FBI oder des Sondereinsatzkommandos hätte rechtfertigen müssen – und das hätte er sicherlich auch getan, wenn der schwatzhafte Narr ein Republikaner gewesen wäre. Anfang 2017 sagte der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Charles Schumer, gegenüber Rachel Maddow von MSNBC, dass der designierte Präsident Donald Trump „wirklich dumm“ sei, wenn er die Geheimdienste und ihre Einschätzungen zu den Cyberaktivitäten Russlands in Frage stelle.

War Schumer insgeheim besorgt, dass Trump in seiner neuen Rolle als Oberbefehlshaber dem „Russiagate“-Skandal auf den Grund gehen würde – und möglicherweise noch viel mehr? Das ist zwar durchaus plausibel, aber was Schumer als nächstes sagte, erforderte kaum ein Lesen zwischen den Zeilen.

Ich sage Ihnen, wenn Sie sich mit den Geheimdiensten anlegen, haben sie sechs Möglichkeiten, sich an Ihnen zu rächen“, sagte Schumer, der wahrscheinlich weiß, dass viele Amerikaner vermuten, dass die US-Geheimdienste und nicht Lee Harvey Oswald diejenigen waren, die sich an einem Wintertag in Dallas 1963 an JFK „rächten“.

Mit solch unbedachten Äußerungen wird der Begriff der „Annullierungskultur“ auf eine ganz andere Ebene gehoben. Wenn man bedenkt, dass Attentate auf US-Präsidenten (Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley, John F. Kennedy) und Attentatsversuche (Theodore Roosevelt, Ronald Reagan) kein kleines Kapitel in den Annalen der US-Politik darstellen, sind diese unbedachten Äußerungen jenseits des Akzeptablen und verdienen eine Rüge, wenn nicht sogar eine Untersuchung. Wer weiß? Vielleicht wird Trump, sollte er wiedergewählt werden, seine Aufmerksamkeit auf die Belästigung der Medien richten. In der Zwischenzeit scheint er jedoch Spaß daran zu haben, seine Gegner zu verhöhnen.

Trump spottete diese Woche über Fragen zur „diktatorischen Herrschaft“ und sagte, er werde nur am „ersten Tag“ ein Diktator sein, und dann werde er die Grenze schließen und nach Öl bohren.

„Danach bin ich kein Diktator, okay?“

Es ist verlockend zu fragen, wie die alten Römer auf einen solchen Deal reagiert hätten.

Übersetzt mit Deepl.com



