Mitglieder von UAW Labor for Palestine bei einer Demonstration in Brooklyn, 9. Dezember 2023. (Foto: UAW Labor for Palestine)

Die United Auto Workers hat zu einem Waffenstillstand in Gaza aufgerufen, kann aber noch viel mehr tun, um die Produktion von Waffen zu stoppen, mit denen Palästinenser massakriert werden.



Waffenstillstand fordern und trotzdem Bomben bauen: ein offener Brief an die UAW

Von UAW Labor for Palestine



8.Januar 2024

Am 16. Dezember wurden Bulldozer – wahrscheinlich von gewerkschaftlich organisierten Arbeitern in Caterpillar-Werken in Illinois hergestellt – eingesetzt, um Palästinenser in Khan Younis zu vernichten. Die Bulldozer gesellten sich zu zahlreichen anderen von Gewerkschaften hergestellten Waffen, von Präzisionsbomben bis zu Militärflugzeugen, und töteten in weniger als drei Monaten mindestens 22.000 Palästinenser.

Aber selbst wenn gewerkschaftlich organisierte US-Arbeitgeber aktive Verträge über die Produktion von Waffen für Israel haben, sind einige Gewerkschaftsführer der Kritik entgangen und haben die Wut ihrer Mitglieder durch Lippenbekenntnisse zu pro-palästinensischen Botschaften entschärft. Unsere Gewerkschaft, die United Auto Workers (UAW), ist beispielsweise kürzlich die größte US-Gewerkschaft geworden, die zu einem Waffenstillstand in Palästina aufgerufen hat. Mit dieser Aktion haben die Gewerkschaftsführer auf den immensen Druck reagiert, der von den Mitgliedern der Belegschaft durch Unterschriften auf Briefen, E-Mail-Kampagnen, Teach-Ins, lokale BDS-Resolutionen und mehr ausgeübt wurde. Ihr Aufruf zum Waffenstillstand erfüllt zwar nur teilweise unsere Forderung, BDS vollständig zu übernehmen und die Bewaffnung Israels einzustellen, aber er hat zu einer Reihe von Jubelartikeln in der linken Presse geführt, in denen die UAW als moralischer Kompass der Gewerkschaften dargestellt wurde. In These Times erklärte, der Aufruf zum Waffenstillstand signalisiere einen „tiefgreifenden Wandel in der Beziehung zwischen der Arbeiterbewegung und den Bewegungen für … palästinensische Rechte“. The Nation und Jacobin schlossen sich dem an.

In dem Monat seit ihrem Waffenstillstandsaufruf hat die UAW jedoch keine konkreten Schritte unternommen, um die Produktion von Waffen zu stoppen, die für die Massaker an Palästinensern verwendet werden. Stattdessen hat die Gewerkschaftsführung ihre Forderung nach einem Waffenstillstand als Endpunkt der Organisierungsarbeit und nicht als deren Beginn betrachtet. Auf die dringende Aufforderung der palästinensischen Gewerkschaften, die Bewaffnung Israels zu stoppen, angesprochen, haben die UAW-Führer ihren Mitgliedern im Wesentlichen gesagt, sie sollten warten, statt zu handeln: Darauf zu warten, dass die Gewerkschaft eine „Divestment and Just Transition Working Group“ einrichtet, die sich eines Tages mit diesen heiklen Fragen befassen wird; darauf zu warten, dass das Bewusstsein unter den UAW-Beschäftigten wächst; darauf zu warten, dass unsere Ortsverbände Resolutionen zum Waffenstillstand verabschieden. Schließlich haben wir ja bereits zu einem Waffenstillstand aufgerufen, so die Logik. Der Rest kann warten.

Als neue Gewerkschaftskoalition mit dem Namen UAW Labor for Palestine wissen wir, dass es eine Herausforderung ist, den Waffenfluss nach Israel zu stoppen. Es gibt eine Vielzahl von Waffenarbeitern, nicht nur in Fabriken, sondern auch an Universitäten, wo ein Großteil der MINT-Stipendien und der Forschungsunterstützung mit der Lieferkette der Waffenproduktion verbunden ist. Viele dieser Waffenarbeiter sind in der Palästina-Frage nicht politisiert, und selbst wenn sie es wären, sind ihre Möglichkeiten begrenzt. Dank der in den Gewerkschaftsverträgen vorherrschenden „Managementrechte“-Klauseln haben die Arbeitnehmer keinen Einfluss darauf, wie die von ihnen produzierten Waren verwendet werden, was bedeutet, dass es für die Arbeitnehmer keinen vertraglichen Mechanismus gibt, um sich zu weigern, Waffen nach Israel zu liefern. „Streikverbotsklauseln sorgen außerdem dafür, dass auf Waffenstillstand ausgerichtete Arbeitsniederlegungen oder betriebliche Aktionen ungeschützt bleiben.

Die Schwierigkeit dieser Arbeit ist jedoch keine Entschuldigung angesichts eines Völkermordes. Gewerkschaften in Orten von Barcelona bis Belgien haben bereits konkretere Maßnahmen ergriffen, indem sie sich beispielsweise weigerten, Waffen auf dem Weg nach Israel zu transportieren. Auch die Hafenarbeiter der ILWU an der Westküste der USA haben die Mahnwachen der Gewerkschaft Block the Boat respektiert, indem sie sich weigerten, israelische Fracht der Zim Line umzuschlagen. Wie wir verstehen sie, dass kein Arbeiter auf Krieg und den Terror des Imperiums angewiesen sein sollte, um seinen Arbeitsplatz zu sichern, aber im Gegensatz zu uns haben sie nach diesem Wissen gehandelt. Diese Beispiele zeigen uns, dass die Hindernisse, mit denen die UAW-Beschäftigten konfrontiert sind, unsere Bemühungen nicht zunichte machen müssen; im Gegenteil, der Moment verlangt nach entschlossenem Handeln.

Inspiriert von diesen Vorbildern haben die Mitglieder von UAW Labor for Palestine die Organisation von Waffengeschäften selbst in die Hand genommen und arbeiten daran, den von der UAW lediglich geforderten Waffenstillstand zu erreichen. Eine Gruppe von uns hat damit begonnen, eine Colt-Fabrik in Connecticut zu besuchen, die einen Vertrag zur Herstellung von Waffen hat, mit denen wahrscheinlich Siedler im Westjordanland bewaffnet werden. Während einzelne UAW-Spitzenfunktionäre mit dieser Verwendung von in der Gewerkschaft hergestellten Waffen unglücklich sein mögen, hat die UAW-Bürokratie unsere Bemühungen, die Dinge zu ändern, nur behindert. Im Werk haben uns die Gewerkschaftsfunktionäre der alten Garde wiederholt gefilmt, uns sogar mit Verhaftung gedroht und uns entschieden daran gehindert, mit ihren Mitgliedern Gespräche über den eigenen Waffenstillstandsaufruf der UAW zu beginnen (von dem viele Beschäftigte noch nie gehört haben). Die gewählten Vertreter der UAW, die hinter dem Waffenstillstandsaufruf stehen, haben ihrerseits ihre Sympathie für unsere Bemühungen zum Ausdruck gebracht, aber letztlich davor gewarnt, dass sie fehlgeleitet sind. Bis jetzt haben sie sich geweigert, die Macht ihres Amtes zu nutzen, um entweder selbst mit der Organisierung zu beginnen oder uns zu gestatten, Arbeiter bei Colt oder anderen Waffengeschäften für Waffenstillstandsaktionen zu organisieren.

Dieses Bekenntnis zur Untätigkeit steht in krassem Gegensatz zur früheren „Stand Up Strike“-Kampagne der UAW in diesem Jahr, bei der die neu gewählte Reformgewerkschaftsführung die beträchtlichen Ressourcen der Gewerkschaft und ihre enorme politische und organisatorische Maschinerie mobilisierte, um die Autoarbeiter im ganzen Land zu aktivieren und bessere Lebensstandards zu fordern. Diese gigantische landesweite Kampagne umfasste monatelange politische Bildungs- und Organisierungsarbeit. Die UAW veranstaltete offiziell Dutzende von Sitzungen in den Ortsverbänden der Schlüsselregionen, stellte Dutzende von Freiwilligen in Kontakt mit den einfachen Autoarbeitern, erstellte Unmengen von Aufklärungsmaterial, entwickelte eine innovative Organisationsstrategie, veranstaltete täglich Livestreams (unter der Leitung des Gewerkschaftspräsidenten), um die Arbeiter zu informieren und zum Streik aufzurufen, veröffentlichte Artikel in den Medien und nutzte ihr rechtliches und politisches Gewicht, um Druck auszuüben. Mit anderen Worten: Die Gewerkschaft zog alle Register und zeigte schließlich ihre Macht, als sie Joe Biden dazu zwang, sich einer UAW-Streikpostenkette anzuschließen, Tausende von Beschäftigten sowie die öffentliche Meinung voll aktivierte und die Mehrheit der erklärten Ziele erreichte.

Der Stand Up Strike hat bewiesen, dass die UAW eine Gewerkschaft ist, die, wenn sie es will, „für Palästina stilllegen“ kann – und zwar in einem viel realeren Sinne, als es Hunderte von Kundgebungen, die diesen Slogan skandieren, tun könnten. So entmutigend die Aufgabe auch erscheinen mag, die Gewerkschaft hat gezeigt, dass sie über die Infrastruktur, die Ressourcen und die Erfahrung verfügt, um die Waffen zu stoppen, die den Völkermord in Gaza anheizen.

Wenn die UAW-Führer sich dazu entschließen würden, könnten sie morgen eine landesweite Organisierungskampagne starten, um die Basis für den Aufruf der UAW zum Waffenstillstand und zum gerechten Übergang zu sensibilisieren und zu mobilisieren. Sie könnten in jeder Region Betriebsversammlungen abhalten; sie könnten ihren kleinen Kader von freiwilligen Organisatoren – wie uns – mit den Leuten in Verbindung bringen, mit denen wir uns so gerne organisieren würden; sie könnten sogar einige ihrer Mitarbeiter schicken, um bei dieser Arbeit zu helfen.

Wenn sie sich noch mehr engagieren würden, könnten sie sogar den mächtigen Streikfonds der Gewerkschaft, ihr solides juristisches Team, ihr wachsendes politisches Gewicht und ihre bewährte Fähigkeit zu strategischer Innovation nutzen, um sich Israels Völkermord in Gaza materiell entgegenzustellen.

Wenn sie sich noch mehr engagieren würden, könnten sie sogar den mächtigen Streikfonds der Gewerkschaft, ihr robustes Anwaltsteam, ihr wachsendes politisches Gewicht und ihre erwiesene Fähigkeit zu strategischer Innovation nutzen, um sich dem israelischen Völkermord in Gaza entgegenzustellen. Sie könnten den Waffenarbeitern versichern, dass die UAW alle betrieblichen Aktionen unterstützen wird, die dem Aufruf der palästinensischen Gewerkschaften folgen, die Bewaffnung Israels zu stoppen; sie könnten die Führung bei der Planung solcher Aktionen übernehmen, die von der Verweigerung von Überstunden bis hin zu vollständigen Betriebsschließungen reichen; und sie könnten solche Bemühungen mit denen der Universitätsarbeiter verbinden, die die Forschung betreiben, die zur Entwicklung dieser Waffen führt, sowie mit den Logistikern, die sie transportieren.

Kurz gesagt, wenn die UAW ihre strategische Position in den vielen Waffengeschäften, die die permanente Kriegswirtschaft dieses Landes ausmachen – von Universitäten über Fabriken bis hin zu Lagerhäusern und Häfen – nutzen würde, könnte sie die entstehende linke Koalition für Palästina anführen, der es allzu oft an der Art von konkretem Einfluss fehlt, den die Gewerkschaften haben.

Stattdessen hat sich die UAW-Führung dafür entschieden, keine unmittelbaren Maßnahmen in den Betrieben zu ergreifen, während sie als Anführerin der internationalen Arbeiterklasse gefeiert wird, weil sie lediglich einen Waffenstillstand befürwortet, für dessen Umsetzung sie keinen Plan hat – eine Aufgabe, bei deren Erfüllung die linke Presse sie nur allzu gern unterstützt hat, wobei die Reporter bereits damit begonnen haben, über die UAW-Führer in der Art der Berichterstattung über den „großen Mann“ zu berichten, anstatt sich auf die Arbeit zur Organisation des Waffenstillstands zu konzentrieren, die trotz der Aufforderungen dieser Führer, nichts zu tun, stattfindet.

Während der Völkermord an den Palästinensern immer weiter voranschreitet, hoffen wir, dass die UAW-Führung die Frage, auf welcher Seite sie steht, mit der Entschlossenheit beantwortet, die in diesem Moment erforderlich ist. Wenn sie bereit sind, mit der Arbeit zu beginnen, werden sie uns an den Werkstoren finden.

