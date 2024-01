The West will stand in the dock alongside Israel at the genocide court Israel’s allies aren’t just turning a blind eye to Gaza’s killing fields. They have cheered on the bloodshed, provided diplomatic cover and supplied the arms

Ein Mädchen beklagt den Tod ihrer durch israelischen Beschuss getöteten Verwandten im European Hospital in Khan Younis, südlicher Gazastreifen, 31. Dezember 2023 (AFP)

Krieg gegen Gaza: Der Westen wird auf der Anklagebank neben Israel vor dem Völkermordgericht stehen

Von Jonathan Cook

9. Januar 2024

Israels Verbündete verschließen nicht nur die Augen vor den Tötungsfeldern in Gaza. Sie haben das Blutvergießen bejubelt, es diplomatisch gedeckt und die Waffen geliefert.

Israel fordert die westlichen Staaten auf, sich auf seine Seite zu stellen, da der Internationale Gerichtshof diese Woche die Klage Südafrikas verhandeln wird, wonach Israel in Gaza einen Völkermord begeht.

Pretoria bittet das Gericht, eine sofortige Verfügung zu erlassen, die Israel anweist, seine militärischen Angriffe auf die winzige Enklave einzustellen, um weitere Opfer zu vermeiden.

Bislang sind rund 23 000 Palästinenser von Israel getötet worden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, und man geht davon aus, dass viele Tausend weitere unter den Trümmern liegen. Zehntausende sind schwer verwundet. Ein Großteil der Bevölkerung hat durch den dreimonatigen Bombenangriff seine Häuser verloren.

Israel hat die vermeintlich „sicheren Zonen“, in die es die palästinensische Zivilbevölkerung zu fliehen aufgefordert hat, intensiv und wiederholt angegriffen.

Es hat fast die gesamte Infrastruktur des Gazastreifens zerstört und verhindert, dass die meisten Hilfsgüter die Enklave erreichen. Hungersnöte und Krankheiten werden die Zahl der Todesopfer wahrscheinlich schnell in die Höhe treiben.

In dem 84-seitigen Schriftsatz Südafrikas wird argumentiert, dass Israels Bombardierung und Belagerung gegen die Völkermordkonvention von 1948 verstößt, die Völkermord als „Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören“ definiert.

Israel rechnet mit der Unterstützung westlicher Hauptstädte, denn diese haben von einem Urteil gegen Israel fast genauso viel zu befürchten wie Israel selbst. Sie haben den Amoklauf entschieden unterstützt, wobei insbesondere die USA und das Vereinigte Königreich Waffen geliefert haben, die gegen die Bevölkerung des Gazastreifens eingesetzt werden, was beide potenziell mitschuldig macht.

Israel hofft, dass der diplomatische und politische Druck auf die Richter des Gerichtshofs angesichts der Schwierigkeiten, seine Handlungen juristisch zu rechtfertigen, den Sieg davontragen wird.

Laut einem Telegramm des israelischen Außenministeriums, das der Website Axios zugespielt wurde, hofft Israel, dass angesichts der Schwierigkeiten, seine Handlungen juristisch zu verteidigen, stattdessen diplomatischer und politischer Druck auf die Richter des Gerichtshofs den Sieg davontragen wird.

Die Biden-Administration hat Ende letzter Woche den ausführlichen juristischen Schriftsatz Südafrikas als „unverdient, kontraproduktiv und ohne jede Grundlage“ zurückgewiesen.

Das würde für das westliche Publikum offensichtlich lächerlich klingen, wenn es eine seriöse Berichterstattung über Gaza erhalten hätte. Doch Israel hat den Zugang zu der Enklave stark eingeschränkt und gleichzeitig palästinensische Journalisten in einem noch nie dagewesenen Ausmaß getötet, um ihre Berichterstattung zu unterbinden.

Darüber hinaus unterwerfen sich westliche Medien bereitwillig – und insgeheim – einem lästigen israelischen Zensurregime.

Aufstachelung zum Völkermord

Israels „strategisches Ziel“ vor dem Gerichtshof besteht laut dem durchgesickerten Telegramm darin, die Richter von der Feststellung abzubringen, dass es Völkermord begeht. Noch dringender ist jedoch, dass Israel das Haager Gericht daran hindern will, einen vorläufigen Stopp des Angriffs anzuordnen.

Wie Axios berichtet, werden israelische Beamte argumentieren, dass der anhaltende Angriff auf den Gazastreifen nicht die Schwelle zum Völkermord erreicht, der „die Schaffung von Bedingungen, die das Überleben der Bevölkerung nicht ermöglichen, zusammen mit der Absicht, sie zu vernichten“, erfordert.

Israel wird versuchen, die Richter davon zu überzeugen, dass es versucht hat, die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu verstärken und die Opfer unter der Zivilbevölkerung zu minimieren.

Diese Argumentation steht im Widerspruch zu den Beweisen, die Südafrika zusammengetragen hat.

Der Schriftsatz enthält neun Seiten mit Erklärungen führender israelischer Politiker, die eine eindeutige völkermörderische Absicht erkennen lassen, darunter Aussagen von Premierminister Benjamin Netanjahu, hochrangigen Kabinettsmitgliedern, Staatspräsident Isaac Herzog und vielen amtierenden und ehemaligen israelischen Militärkommandeuren.

Giora Eiland, ein Berater von Kriegsminister Benny Gantz, bezeichnete es als Israels Ziel, „Bedingungen zu schaffen, unter denen das Leben in Gaza unerträglich wird“. Ein israelischer Militärsprecher erklärte von Anfang an, dass es das Ziel sei, dem Gazastreifen „maximalen Schaden“ zuzufügen.

Herzog meint, die gesamte Zivilbevölkerung sei ein legitimes militärisches Ziel, während Netanjahu die Palästinenser als „Amalek“ bezeichnet, einen biblischen Feind. Im Alten Testament befiehlt Gott den Israeliten, die Amalekiter zu vernichten und „Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge“ zu töten.



Eine der Bestimmungen der Völkermordkonvention ist das absolute Verbot der Aufstachelung zum Völkermord. Israels ranghöchste Politiker und Militärbefehlshaber haben unbestreitbar gegen diesen Abschnitt der Konvention verstoßen.

Ein Schreiben einer Gruppe israelischer Akademiker, Anwälte, Menschenrechtsaktivisten und Journalisten an den israelischen Generalstaatsanwalt von letzter Woche unterstreicht diesen Punkt. Sie warnten, dass die Aufstachelung zum Völkermord „in Israel zum Alltag geworden“ sei.

Der Brief fügte hinzu: „Ein normalisierter Diskurs, der zu Vernichtung, Auslöschung, Verwüstung und dergleichen aufruft, kann sich auf das Verhalten der Soldaten [in Gaza] auswirken.“

Die Handschuhe ausziehen

Doch die Entmenschlichung – die Vorstufe zum Völkermord – ist nicht das einzige Problem.

Israels Verfolgung dessen, was es als „Krieg zur Ausrottung der Hamas“ bezeichnet, entspricht voll und ganz seiner eigenen Definition von Völkermord. „Bedingungen, die das Überleben der Bevölkerung nicht zulassen“, wurden bereits lange vor dem Angriff geschaffen, den Israel unmittelbar nach dem Ausbruch der Hamas aus dem Gazastreifen am 7. Oktober startete. Etwa 1.140 Israelis und andere Staatsangehörige wurden bei dem darauf folgenden Gemetzel getötet.

Bei dem ganzen Hin und Her um die Vorgänge in der Enklave wird meist der Kontext vergessen: Beamte der Vereinten Nationen warnten vor fast einem Jahrzehnt, dass Israels Belagerung des Gazastreifens – die nun schon 17 Jahre andauert – darauf abzielte, die Enklave „unbewohnbar“ zu machen.

Mit anderen Worten: Israel schuf genau die Bedingungen, die ein Überleben der Bevölkerung nicht zulassen.

Schon vor dem aktuellen, ausgedehnten Angriff hatte Israel den Zugang zu Wasser für die 2,3 Millionen Einwohner der Enklave stark eingeschränkt. Die Folge war, dass die überlasteten Grundwasserleiter unter dem Gazastreifen Meerwasser zuließen, wodurch das Trinkwasser der Enklave für den menschlichen Verzehr ungeeignet wurde.

Auch die Lebensmittel waren knapp bemessen. Im Jahr 2012 gelang es israelischen Menschenrechtsgruppen, ein geheimes Dokument zu veröffentlichen, aus dem hervorging, dass die Armee seit 2008 die Nahrungsmittellieferungen nach Gaza streng kontrollierte. Infolgedessen waren zwei Drittel der Bevölkerung ernährungsunsicher, und jedes zehnte Kind war durch Unterernährung behindert. Ziel war es, eine langfristige Nahrungsmittelarmut herbeizuführen und die Bevölkerung praktisch auf eine Hungerkur zu setzen.

Israels wiederholte Angriffe auf den Gazastreifen in den letzten 15 Jahren – von Israel als „Grasmähen“ bezeichnet – zerstörten viele Häuser und einen Großteil der Infrastruktur, was zu einer immer größeren Überbevölkerung und unhygienischen Bedingungen führte.

Israels wiederholte Bombardierung des einzigen Kraftwerks im Gazastreifen und die Unterbindung der Versorgung mit zusätzlicher Energie führten dazu, dass die Stromversorgung auf wenige Stunden am Tag beschränkt war.

Die israelische Belagerung verhinderte die Einfuhr von Medikamenten und medizinischer Ausrüstung in die Enklave, was die Behandlung schwerer Krankheiten oft erschwerte oder unmöglich machte. Und angesichts der von Israel auferlegten Beschränkungen für den Warenverkehr in und aus dem Gazastreifen lag die Wirtschaft bereits am Boden, fast die Hälfte der Bevölkerung war arbeitslos.

Vor langer Zeit, im Jahr 2016, warnte der Leiter des israelischen Militärgeheimdienstes, Herzi Halevi, dass die Katastrophe, die Israel im Gazastreifen anrichtet, ihm um die Ohren fliegen könnte – was am 7. Oktober tatsächlich geschah.

Israels dreimonatiger Amoklauf hat einfach alle völkermörderischen Maßnahmen beschleunigt und intensiviert, die schon lange etabliert waren. Der Ausbruch der Hamas gab Israel einfach die Erlaubnis, die Handschuhe auszuziehen.



Gaza ‚unbewohnbar‘

Aus diesem Grund erklärte der UN-Chef für humanitäre Angelegenheiten, Martin Griffiths, letzte Woche, dass der Gazastreifen in der Tat „unbewohnbar“ sei.

Er fügte hinzu: „Die Menschen sind mit der größten Ernährungsunsicherheit konfrontiert, die je verzeichnet wurde. Die Hungersnot steht vor der Tür“.

Da die große Mehrheit der Bevölkerung obdachlos ist und die meisten Krankenhäuser nicht mehr funktionieren, breiten sich Infektionskrankheiten aus.

Ein Sanitäter inspiziert die Schäden in einer Krankenstation nach dem israelischen Bombardement des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis, südlicher Gazastreifen, 17. Dezember 2023 (Stringer/AFP)

Israels Politik der „vollständigen Belagerung“ bedeutete, dass keine Hilfsgüter eindringen konnten. Laut Griffiths hat Israel Straßen zerstört, Kommunikationssysteme blockiert, auf UN-Lastwagen geschossen und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen getötet.

Nach der Rückkehr von einem Besuch am Grenzübergang zu Ägypten stellten zwei US-Senatoren am Wochenende fest, dass Israel unzumutbare Bedingungen auferlegt hat, die zu endlosen Verzögerungen führen und verhindern, dass die Hilfe die Menschen in Gaza erreicht.

Mit anderen Worten: Israel hat nun erfolgreich „Bedingungen geschaffen, die das Überleben der Bevölkerung nicht zulassen“.

Das Ziel der Völkermordkonvention von 1948, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust der Nazis verfasst wurde, bestand nicht nur darin, diejenigen zu bestrafen, die Völkermorde verüben.

Perverserweise macht Israel genau die internationalen Schutzmaßnahmen rückgängig, die eingeführt wurden, um eine Wiederholung des Nazi-Holocausts zu verhindern.

Sie sollte dazu beitragen, einen Völkermord im Frühstadium zu erkennen und einen Mechanismus zu schaffen – durch die Urteile des Internationalen Gerichtshofs -, durch den er gestoppt werden kann.

Mit anderen Worten, der Zweck des südafrikanischen Verfahrens ist nicht, zu entscheiden, was passiert, wenn Israel die Palästinenser in Gaza vernichtet hat, wie sich das viele Beobachter vorzustellen scheinen. Es geht darum, Israel davon abzuhalten, die Menschen in Gaza zu vernichten, bevor es zu spät ist.

Auf der Grundlage einer seltsamen Logik unterstellen Israels Befürworter, dass der Vorwurf des Völkermords ungerechtfertigt sei, weil das eigentliche Ziel nicht die Ausrottung der Palästinenser in Gaza sei, sondern sie zur Flucht zu bewegen.

Die israelische Führung hat dieser Annahme Vorschub geleistet. In einem Interview am Sonntag erklärte der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, in Bezug auf die Bevölkerung des Gazastreifens, dass – nachdem sie bombardiert, obdachlos, ausgehungert und anfällig für Krankheiten gemacht wurde – „Hunderttausende jetzt gehen werden“. Doppelzüngig bezeichnete er dies als eine „freiwillige“ Massenauswanderung.

Ein solches Ergebnis – selbst ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit – hängt jedoch vollständig davon ab, dass Ägypten seine Grenzen öffnet, um den Palästinensern die Flucht aus den Schlachtfeldern zu ermöglichen. Wenn Kairo sich weigert, der gewaltsamen Erpressung Israels nachzugeben, werden es Israels Bomben, die von ihm verursachte Hungersnot und die von ihm ausgelösten tödlichen Krankheiten sein, die die Bevölkerung des Gazastreifens dezimieren.

Der Internationale Gerichtshof darf nicht abwarten und darüber nachdenken, ob Israels Bombenangriffe und Belagerung zur Ausrottung oder „nur“ zur ethnischen Säuberung führen. Das würde dem humanitären Völkerrecht jegliche Relevanz nehmen.

Eine klare Linie im Sand

Sollte es Israel und seinen westlichen Verbündeten nicht gelingen, das Gericht in die Knie zu zwingen, und die Klage Südafrikas angenommen werden, wird nicht nur Israel in rechtliche Schwierigkeiten geraten.

Ein Völkermord-Urteil des Gerichts wird anderen Staaten Verpflichtungen auferlegen: zum einen, sich zu weigern, Israels Völkermord zu unterstützen, z. B. durch die Bereitstellung von Waffen und diplomatischem Schutz, und zum anderen, Israel zu sanktionieren, falls es sich nicht daran hält.

Eine einstweilige Verfügung, mit der Israels Angriff gestoppt wird, wird eine klare Linie im Sand ziehen. Jeder Staat, der der Anordnung nicht Folge leistet, läuft Gefahr, sich zum Komplizen des Völkermords zu machen.

Das wird den Westen in eine ernste rechtliche Zwickmühle bringen. Schließlich hat er nicht nur die Augen vor dem Völkermord im Gazastreifen verschlossen, sondern ihn aktiv unterstützt und sich an ihm beteiligt.

Führende Politiker in Großbritannien wie Premierminister Rishi Sunak und Oppositionsführer Keir Starmer haben sich standhaft gegen einen Waffenstillstand gewehrt und sich hinter einen zentralen Pfeiler der völkermörderischen Politik Israels gestellt: die „vollständige Belagerung“ des Gazastreifens, die dazu geführt hat, dass die Bevölkerung hungert und tödlichen Epidemien ausgesetzt ist.

Die britische und die US-amerikanische Regierung haben alle Aufrufe zur Einstellung der Waffenlieferungen zurückgewiesen. Die Regierung Biden hat sogar den Kongress umgangen, um die Lieferung von Waffen an Israel zu beschleunigen, darunter auch wahllose „stumme“ Bomben, die zivile Gebiete in Schutt und Asche legen.

Die israelische Botschafterin im Vereinigten Königreich, Tzipi Hotovely, wird in den britischen Medien regelmäßig mit völkermörderischen Äußerungen zitiert. Erst letzte Woche antwortete sie auf die Bemerkung eines Interviewers, dass sie anscheinend die Zerstörung des gesamten Gazastreifens – aller Schulen, Moscheen und Häuser – fordere: „Haben Sie eine andere Lösung?“

Britische und US-amerikanische Medien haben israelischen Beamten, die offen zum Völkermord aufrufen, Sendezeit eingeräumt.

All das müsste nach einem Urteil sofort aufhören. Von der Polizei in den westlichen Ländern würde erwartet, dass sie Ermittlungen anstellen und diejenigen, die zum Völkermord aufstacheln oder eine Plattform für die Aufstachelung bieten, gerichtlich belangen.

Von den Staaten würde erwartet, dass sie Israel Waffen verweigern und Wirtschaftssanktionen gegen Israel verhängen – ebenso wie gegen alle Staaten, die sich am Völkermord beteiligen.

Israelischen Beamten würde bei Reisen in westliche Länder eine Verhaftung drohen.

Doppelte Standards

In der Praxis wird natürlich nichts von alledem geschehen. Israel ist für den Westen viel zu wichtig – als Projektion seiner Macht in den ölreichen Nahen Osten – um geopfert zu werden.

Jeder Versuch, ein Völkermordurteil im UN-Sicherheitsrat durchzusetzen, wird von der Regierung Biden blockiert werden.

In der Zwischenzeit hat das Vereinigte Königreich zusammen mit Kanada, Deutschland, Dänemark, Frankreich und den Niederlanden bereits bewiesen, wie schamlos sie mit ihrer eigenen Doppelmoral umgehen.



Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

Übersetzt mit Deepl.com

