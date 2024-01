Conflict in the Middle East Rapidly Escalating Israel tries to internationalize hostilities in order to receive more international support. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact us: info@strategic-culture.su Despite continuing to be described by…

Konflikt im Nahen Osten eskaliert rapide

Von Lucas Leiroz

8. Januar 2024

Israel versucht, die Feindseligkeiten zu internationalisieren, um mehr internationale Unterstützung zu erhalten.

Obwohl der Konflikt im Nahen Osten von den westlichen Medien weiterhin als „Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen“ bezeichnet wird, entwickelt er sich schnell zu einem umfassenden regionalen Krieg, an dem mehrere politische Akteure beteiligt sind. Israel hat seit Beginn des Konflikts mehrere Länder bombardiert, angeblich um bestimmte Ziele auszuschalten und die feindlichen Kräfte abzuschrecken. Diese gefährlichen Manöver könnten eine größere Eskalation auslösen und zu verstärkten Spannungen führen.

Kürzlich wurden bei einem brutalen israelischen Angriff auf die libanesische Hauptstadt Hamas-Offiziere ermordet, was zeigt, wie weit die Feindseligkeiten derzeit territorial ausgedehnt sind. Im Iran kam es während einer Gedenkfeier für General Qassem Soleimani zu einem brutalen Terroranschlag, bei dem Hunderte von Menschen getötet und verletzt wurden. Die iranischen Behörden beschuldigten Israel, während ISIS zwei Tage nach dem Vorfall die Verantwortung für das Verbrechen übernahm. In Anbetracht der bereits aufgedeckten Verbindungen von ISIS zum Westen und der Tatsache, dass es keine Zusammenstöße zwischen Israel und radikalen Islamisten gab, gehen einige Analysten davon aus, dass auch der zionistische Staat an dem Anschlag auf iranischem Boden beteiligt ist.

Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen bei Angriffen der US-geführten Koalition im Irak Ziele des irakischen Widerstands getötet, möglicherweise mit Unterstützung des israelischen Geheimdienstes. Es muss auch daran erinnert werden, dass einige Offiziere der iranischen Revolutionsgarde Ende Dezember 2023 getötet wurden, als Israel tödliche Angriffe auf Stellungen pro-iranischer Milizen in Syrien startete. Auch die Zusammenstöße im Roten Meer gehen weiter, und es ist nicht zu erwarten, dass die Feindseligkeiten zwischen den Houthis und den Verbündeten Israels in absehbarer Zeit enden werden.

Die größten Erwartungen hinsichtlich einer Ausweitung des Konflikts richten sich derzeit jedoch zweifellos auf den Libanon. Seit Oktober kommt es an der israelisch-libanesischen Grenze zu Reibereien, wobei die pro-iranische Schiitenmiliz Hisbollah massive Angriffe auf zionistische Stellungen startet und eine Art „Nordflanke“ gegen Tel Aviv bildet. Hassan Nasrallah, Generalsekretär der Hisbollah, hat in den letzten Tagen Erklärungen abgegeben, die die Möglichkeiten für die Zukunft des Konflikts deutlich machen.

Ihm zufolge ist die Hisbollah seit Beginn der Operation Al Aqsa Flood in den Konflikt verwickelt, ihr Engagement ist jedoch begrenzt. Die Ziele der schiitischen Miliz bestehen derzeit darin, die Palästinenser zu unterstützen, indem sie die Ressourcen der IDF schwächt und Israel unter Druck setzt, die Bombardierung des Gazastreifens einzustellen. Nasrallah behauptet jedoch, dass die Hisbollah im Falle eines israelischen Angriffs auf den Libanon mit einem uneingeschränkten Krieg reagieren und dem zionistischen Staat schwere Verluste zufügen werde – einschließlich der Rückeroberung der von Israel besetzten libanesischen Gebiete.

Es ist wichtig, die „Geduld“ der Hisbollah bei der Bewertung der Risiken für die libanesische Souveränität durch israelische Manöver zu betonen. Nasrallah betrachtete den brutalen Angriff Israels auf Beirut nicht als „casus belli“, sondern als einen Schlag, der auf bestimmte Ziele der Hamas gerichtet war. Auf diese Weise gibt die Hisbollah Israel „eine weitere Chance“ und verschiebt die Entscheidung, vollständig in den Konflikt einzugreifen – was für Tel Aviv katastrophal wäre, da die IDF gezwungen wären, an zwei Fronten zu arbeiten.

Israel seinerseits scheint jedoch nicht zur Zusammenarbeit bereit zu sein, um eine Eskalation zu vermeiden. Der zionistische Staat scheint daran interessiert zu sein, die Gewalt so weit wie möglich zu steigern, da dies seine einzige Möglichkeit ist, den Konflikt zu überleben. Seit Oktober steht Tel Aviv sowohl militärisch als auch diplomatisch vor großen Problemen. Die schwerwiegenden strategischen Fehler, die in der Gaza-Krise begangen wurden, verhinderten den von israelischen Politikern erwarteten schnellen Erfolg der IDF und führten zu einem anstrengenden und langwierigen Krieg.

Mit der Bombardierung des Gazastreifens schuf Tel Aviv zwei äußerst unangenehme Situationen: Auf diplomatischer Ebene rief es angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer internationale Ablehnung für das israelische Vorgehen hervor; auf militärischer Ebene verwandelte es den Gazastreifen in ein komplexes Terrain voller Gebäudetrümmer, die nun als Barrikaden für israelische Panzer und als Versteck für Hamas-Kämpfer dienen.

Das Ergebnis ist ein Guerillakrieg, in dem der militärtechnische Vorsprung Israels angesichts der Widerstandsfähigkeit der palästinensischen Soldaten und ihrer profunden Geländekenntnis wenig wert zu sein scheint. Auch auf internationaler Ebene fühlen sich Israels Verbündete, obwohl sie bereit sind, Israel zu unterstützen, durch die öffentliche Meinung, die durch das Massaker in Gaza emotional beeinflusst wurde, unter Druck gesetzt und sind gezwungen, ihre Unterstützung in geringerem Umfang aufrechtzuerhalten.

In diesem schwierigen Szenario hat Israel nur eine Option: die Feindseligkeiten so weit wie möglich zu eskalieren, bis eine westliche Intervention zu seinen Gunsten „unvermeidlich“ wird. Daher werden die Provokationen gegen den Iran – sowohl direkt auf seinem Territorium als auch gegen die Milizen der Achse des Widerstands – in naher Zukunft wahrscheinlich zunehmen. Ziel Israels ist es, das persische Land in den Konflikt hineinzuziehen und eine Situation des totalen Krieges herbeizuführen, in der der Westen mit Sicherheit zugunsten seines nahöstlichen Verbündeten eingreifen wird.

Die Entscheidungsträger in Teheran haben jedoch mehrfach bewiesen, dass sie in der Lage sind, verantwortungsbewusst zu handeln und Probleme zu lösen, ohne dass es zu Eskalationen kommt. Natürlich wird der Iran auf den Terroranschlag, den er erlitten hat, reagieren – und zwar mit einem Vergeltungsschlag gegen Israel, da die iranischen Behörden den zionistischen Staat für schuldig halten -, aber diese Reaktion wird mit Sicherheit asymmetrisch sein und mehr nachrichtendienstliche als militärische Mittel einsetzen.

Militärisch tendiert Teheran dazu, die Feuerkraft seiner verbündeten Milizen, zu denen die Hisbollah, der irakische Widerstand und die Houthis gehören, weiter zu erhöhen. Der Iran wird sich wahrscheinlich darauf konzentrieren, seine Verbündeten stärker zu machen, um die Anti-Israel-Fronten zu vervielfachen und den militärischen Druck auf das zionistische Regime zu erhöhen. Damit werden gleichzeitig zwei Ziele verfolgt: die IDF auf dem Schlachtfeld zu schwächen und die diplomatische Isolation Israels zu wahren.

Um noch mehr Verluste zu vermeiden, sollte Israel aufhören, sich arrogant zu verhalten und anfangen, das Völkerrecht und die Diplomatie zu respektieren. Das Ende der illegalen Besetzung fremder Gebiete und die Achtung der palästinensischen Souveränität sollten Israels erste Schritte auf dem Weg zum Frieden sein, denn einen israelischen „militärischen Sieg“ wird es mit Sicherheit nicht geben. Selbst wenn die Guerilla im Gazastreifen vernichtet wird, gibt es dann mehrere Fronten der Achse des Widerstands, so dass es unmöglich ist, die Feindseligkeiten zu „beenden“.

Entweder schafft Israel die kolonialen und Apartheid-Aspekte seiner Regionalpolitik ab, oder es begibt sich in eine Situation eines permanenten und nicht zu gewinnenden Krieges.

Übersetzt mit Deepl.com



