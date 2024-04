Warum das durchgesickerte Gaza-Memo der New York Times nur die Spitze des Eisbergs ist Mohamad Elmasry

Why the leaked New York Times Gaza memo is just the tip of the iceberg As media scholars have long called for, it is time to challenge the US outlet’s status as a newspaper of record on the Middle East due to its long-standing pro-Israel bias

Wie von Medienwissenschaftlern seit langem gefordert, ist es an der Zeit, den Status der New York Times als Referenzzeitung für den Nahen Osten in Frage zu stellen, da sie seit langem pro-israelisch eingestellt ist

Vor mehr als 20 Jahren kritisierte der Journalismuswissenschaftler Barbie Zelizer die israelfreundliche Ausrichtung der New York Times und rief Beobachter dazu auf, ihren „Status als Referenzzeitung für den Nahen Osten“ in Frage zu stellen.

Letzte Woche erhielt The Intercept ein durchgesickertes Memo der New York Times, aus dem hervorgeht, dass die Zeitung ihre Mitarbeiter angewiesen hat, Begriffe wie „Völkermord“, „ethnische Säuberung“ und „besetzte Gebiete“ in ihrer Berichterstattung über den laufenden Gaza-Krieg zu vermeiden.

Das durchgesickerte Memo der Times weist die Reporter außerdem an, bei der Beschreibung der von Israel verübten Gewalt gegen Palästinenser Worte wie „Gemetzel“ und „Massaker“ zu vermeiden.

Dies ist ein schwerwiegendes journalistisches Fehlverhalten – in der Tat haben die israelischen Führer die ethnische Säuberung zu einem ausdrücklichen Ziel gemacht und Völkermordabsichten erklärt, und Israel hat seit langem illegal palästinensisches Gebiet besetzt -, aber es reicht nicht annähernd aus, um das Ausmaß der pro-israelischen, anti-palästinensischen Voreingenommenheit der Times zu erfassen.

Im Dezember behauptete die Times, ein Programm systematischer Vergewaltigungen durch palästinensische Männer aufgedeckt zu haben, die Israel am 7. Oktober angegriffen hatten. Doch die Untersuchung der Times wurde inzwischen gründlich entlarvt, und die Zeitung sah sich gezwungen, einen geplanten Podcast zum Thema abzusetzen.

Anstatt gegen ihre eigenen Journalisten zu ermitteln, weil sie angeblich israelische Quellen manipuliert und einen Bericht verfasst haben, der sich auf falsche israelische Propaganda stützt, konzentrierte sich die Times darauf, herauszufinden, welche ihrer Mitarbeiter Informationen über die Vergewaltigungsuntersuchung durchsickern ließen.

Aber auch dies ist nur die Spitze des sprichwörtlichen Eisbergs.

Es gibt eine umfangreiche wissenschaftliche Literatur über die westliche Medienberichterstattung über den israelisch-palästinensischen Konflikt, wobei die meisten empirischen Daten eine vernichtende Anklage gegen die westliche Berichterstattung darstellen.

Doch kein anderes Blatt wurde so gründlich untersucht wie die New York Times – und kein anderes Blatt schneidet in den Daten schlechter ab.

Antipalästinensische Voreingenommenheit

2007 schrieben Richard Falk und Howard Friel, amerikanische Wissenschaftler für humanitäres Völkerrecht, ein ganzes Buch darüber, wie die Times den israelisch-palästinensischen Konflikt „falsch“ darstellt.

Wenn sowohl ein Israeli als auch ein Palästinenser am selben Tag getötet wurden, wurde der israelische Todesfall in der Regel zuerst erwähnt und stand eher im Mittelpunkt des Artikels

Die Forscher präsentierten eine Fülle von Daten, die zeigen, dass die Zeitung durchweg israelische Quellen gegenüber palästinensischen bevorzugt, israelische Menschenrechtsverletzungen ignoriert und bei der Berichterstattung über Verstöße gegen das Völkerrecht mit zweierlei Maß misst. Sie argumentierten weiter, dass die Times „zu wenig über den Tod und die Verletzungen palästinensischer Araberberichtet „, aber „regelmäßig und an prominenter Stelle Geschichten über Palästinenser veröffentlicht, die Israelis töten „.

Eine 2009 im Journal of Middle East Media veröffentlichte Studie, in der ich sowohl die Times als auch die Chicago Tribune untersuchte, kam zu Ergebnissen, die mit denen von Falk und Friel übereinstimmen.

In meiner Studie, bei der eine quantitative Inhaltsanalyse durchgeführt wurde, wurden beispielsweise Begriffe der Grausamkeit untersucht. Dazu gehören Wörter wie „Schlachtung“, „Massaker“, „abgeschlachtet“ und „grausam“, die Art von Wörtern, die die Times laut dem Bericht von The Intercept in letzter Zeit zu vermeiden versucht hat.

Ich fand heraus, dass die Zeitung in 34 Prozent der Artikel, die über die Tötung von Israelis durch Palästinenser berichteten, Grausamkeitsbegriffe verwendete, aber nur in acht Prozent der Artikel, die über die Tötung von Palästinensern durch Israelis berichteten.

Darüber hinaus ergab meine Studie, dass israelische gewaltsame Todesfälle in 60 Prozent der Fälle auf der Titelseite der Zeitungen erschienen, während es bei palästinensischen gewaltsamen Todesfällen nur 29 Prozent waren.

Wenn Israelis Palästinenser töteten, wurde die Tötung oder der Tod in 40 Prozent der Zeitungsartikel verschwiegen und erst im sechsten Absatz oder später erwähnt. Im Gegensatz dazu wurde in 91 Prozent der Artikel, die über die Tötung von Palästinensern durch Israelis berichteten, die Tötung oder der Tod innerhalb der ersten fünf Absätze des Artikels erwähnt.

Ich fand auch heraus, dass, wenn sowohl ein Israeli als auch ein Palästinenser am selben Tag getötet wurden, der israelische Tod in der Regel zuerst erwähnt wurde und eher im Mittelpunkt des Artikels stand.

Diese beiden Studien stellen jedoch nur einen kleinen Teil der Untersuchungen zur Berichterstattung der Times über Israel und Palästina dar.

Im Jahr 2023 zeigte Holly Jackson mit Hilfe von Big Data, wie die Times eine bestimmte Sprache, einen bestimmten Ton und ein bestimmtes Framing einsetzt, um israelische Positionen zu bevorzugen. Jackson setzte eine Sprachverarbeitungssoftware ein, um mehr als 33.000 Artikel der New York Times über Israel-Palästina quantitativ zu analysieren.

Sie fand heraus, dass die Times durchgängig viel häufiger gewalttätige Formulierungen verwendet, um Palästinenser zu beschreiben, als Israelis, obwohl Israel in den untersuchten Zeiträumen wesentlich mehr Gewalt ausübte. Jacksons Studie ergab auch, dass die New York Times sehr viel häufiger den aktiven Sprachgebrauch für Israelis und den passiven Sprachgebrauch für Palästinenser verwendete.

Darüber hinaus zeigte ihre Stimmungsanalyse, dass der Tonfall der Zeitung Israel gegenüber den Palästinensern, über die meist mit einer „negativen Voreingenommenheit“ berichtet wurde, sehr viel positiver war. Jackson fand auch heraus, dass die anti-palästinensischen und pro-israelischen Vorurteile im Laufe der Zeit eher zu- als abnahmen.

Offensichtlich pro-Israel

Eine Vielzahl von Studien – darunter die bereits erwähnte Arbeit von Falk und Friel sowie Studien von Matt Viser, Mohammed Mosheer Amer und Zelizer – zeigen, dass die Times weitaus mehr israelische als palästinensische Quellen verwendet.

So ergab eine Studie der US-Wissenschaftler John Noakes und Karin Wilkins aus dem Jahr 2002, dass die Times zwischen 1984 und 1998 fast doppelt so häufig israelische Beamte wie palästinensische Beamte zitierte. Andere Studien haben ähnliche Ergebnisse erbracht.

Die New York Times ist offenbar israelfreundlicher als einige israelische Zeitungen

Die Ergebnisse zur Quellenlage sind von Bedeutung, zumal die Medienforschung zeigt, dass die Quellen oft den Rahmen oder die Tendenz von Nachrichtenberichten bestimmen können. Sie sind auch im Zusammenhang mit dem US-Journalismus von Bedeutung, der sich in hohem Maße auf amerikanische Beamte stützt.

Amerikanische Beamte sind im Großen und Ganzen bereits ausreichend pro-israelisch eingestellt. Wenn sich also amerikanische Zeitungen mehr auf israelische als auf palästinensische Quellen stützen, kommt es zu einem Doppeleffekt – amerikanische und israelische Quellen zusammengenommen übertreffen bei weitem die relativ wenigen palästinensischen Quellen, die in Nachrichtenberichten zitiert werden. Schon allein diese grundlegende empirische Realität erklärt einen Großteil der israelfreundlichen Tendenz der Times.

Doch wie israelfreundlich ist die New York Times, insbesondere im Vergleich zu anderen Zeitungen?

Einiges deutet darauf hin, dass die Zeitung israelfreundlicher ist als andere israelfreundliche Zeitungen in den USA. Die Studie von Zelizer aus dem Jahr 2002 zeigte, dass die Times offener pro-israelisch ist als die Chicago Tribune und die Washington Post.

Mehr noch, die Times ist offenbar israelfreundlicher als einige israelische Zeitungen.

Eine Studie von Viser aus dem Jahr 2003 zeigte, dass die Times in drei Zeiträumen israelfreundlicher war als die israelische Zeitung Haaretz: während der ersten Intifada (1987-1988), während der zweiten Intifada (2000-2001) und nach den Anschlägen vom 11. September 2001 (2001-2002). Viser fand insbesondere heraus, dass die Times die palästinensischen Todesfälle eher entpersonalisiert und sich stark auf israelische Quellen stützt, neben anderen Ergebnissen.

Einige Analysen – darunter eine Studie von Susan Dente Ross aus dem Jahr 2003 und eine Studie von Amer aus dem Jahr 2009 – haben sich ausschließlich auf die redaktionellen Beiträge der New York Times konzentriert. In mancher Hinsicht sind die Ergebnisse dieser Studien sogar noch belastender.

Die Beschaffung kann automatisch zu Verzerrungen führen, ebenso wie andere strukturelle Zwänge bei der Nachrichtenproduktion, und wohlmeinende Times-Journalisten haben möglicherweise unbeabsichtigt und ohne es zu wissen eine israelfreundliche Tendenz erzeugt.

Aber vielleicht steckt mehr hinter der redaktionellen Politik der Times in Bezug auf Israel-Palästina.

Das jüngste Leck im Memo ist besorgniserregend, aber es gibt noch andere, größere Fragen. Warum zum Beispiel hat die New York Times plötzlich Anat Schwartz eingestellt, eine der Autorinnen der berüchtigten, inzwischen widerlegten Vergewaltigungsuntersuchung, und sie dann sofort mit einer kritischen, brisanten Untersuchung betraut?

Wie Mondoweiss berichtet hat, ist Schwartz Israelin, hat noch nie als Reporterin gearbeitet und hat in der Vergangenheit in den sozialen Medien Beiträge „geliked“, in denen Palästinenser entmenschlicht wurden, darunter ein Beitrag, in dem es darum ging, „Gaza in ein Schlachthaus zu verwandeln“, und ein anderer, in dem Palästinenser als „menschliche Tiere“ bezeichnet wurden. Dennoch wurde sie im Oktober eingestellt und sofort mit einer großen Untersuchung beauftragt.

Während zahlreiche andere Studien auf schwerwiegende Probleme mit der Berichterstattung der New York Times über andere innen- und außenpolitische Themen hinweisen, spart sich die Zeitung ihre schlechtesten Leistungen wohl für ihre Berichterstattung über Israel-Palästina auf.

Vielleicht hätten wir alle den Aufruf von Professor Zelizer beherzigen sollen, die New York Times schon im Jahr 2002 in Frage zu stellen.

Mohamad Elmasry ist Professor für Medienwissenschaft am Doha Institute for Graduate Studies.

