Why is Jordan cracking down on support for Gaza? Support for the Palestinian cause, at an all-time high globally, is being actively suppressed by Jordanian authorities, under pressure to keep a lid on anti-Israel displays in the kingdom.

Warum geht Jordanien gegen die Unterstützung des Gazastreifens vor?

Von Kit Klarenberg

10. APRIL 2024

Die Unterstützung für die palästinensische Sache, die weltweit einen Höchststand erreicht hat, wird von den jordanischen Behörden aktiv unterdrückt. Sie stehen unter dem Druck, anti-israelische Kundgebungen im Königreich zu unterbinden.

In den letzten zwei Wochen sind Tausende Jordanier in Amman auf die Straße gegangen, haben die israelische Botschaft belagert, den Völkermord im Gazastreifen verurteilt und gefordert, dass das Haschemitische Königreich alle Beziehungen zu Tel Aviv abbricht – und insbesondere den Friedensvertrag von 1994 mit Israel aufkündigt.

Die jordanischen Sicherheitskräfte sind diesen Protesten mit zunehmender Härte begegnet und haben damit signalisiert, dass die Regierung mit zu viel öffentlicher Kritik an Israel nicht einverstanden ist. Inmitten des Aufruhrs beobachtet Saudi-Arabien – Jordaniens größter arabischer Gönner – das Geschehen mit Argusaugen, da es befürchtet, dass ein Anstieg der palästinensischen Solidarität seine eigene regionale Vorherrschaft in Frage stellen und alle Aussichten auf eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Riad und Tel Aviv zunichte machen könnte.

Palästina“-Verbot

Dazu gehört auch das Verbot palästinensischer Flaggen, Keffiyehs und Banner bei Protesten – ein Spiegelbild der Beschränkungen, die in mehreren pro-US-amerikanischen arabischen Staaten verhängt wurden. Darüber hinaus werden die Teilnehmer invasiven Leibesvisitationen und Ausweiskontrollen unterzogen, und ausgewählte Personen werden von der Teilnahme ausgeschlossen.

Die Razzien scheinen sich von Tag zu Tag zu ändern – an einem Tag werden Demonstranten mit ihren Keffiyehs gesehen, am nächsten nicht mehr. Das Gleiche gilt für palästinensische Flaggen. Manchmal sind sie im Gedränge zu sehen, dann wieder zeigen die Demonstranten die Fahne nur noch auf ihren Handys.

Die öffentlichen Demonstrationen beschränken sich hauptsächlich auf den stark verbarrikadierten Hof der Kaluti-Moschee in der Nähe der geräumten israelischen Botschaft in Amman und sind auf eine Dauer von nur zwei Stunden begrenzt.

Während des Fastenmonats Ramadan beginnen die Proteste um 22 Uhr nach dem Ende der Taraweeh-Massengebete. Wie ein Demonstrant gegenüber The Cradle berichtet:

Die Polizei besteht darauf, dass die Proteste bis Mitternacht beendet sein müssen, und bricht sie dann gewaltsam oder durch Einschüchterung ab, wenn sich die Menschen weigern, den Ort zu verlassen. Größere Einschränkungen schrecken viele Menschen ab, vor allem, wenn sie ihren Ausweis vorzeigen müssen – sie befürchten, dass dieser später gegen sie verwendet wird. Aufgrund der Absperrungen kommen manche Leute oft gar nicht erst rein, und die, die es tun, können sich nicht bewegen. Das soll uns demoralisieren, uns in einen Käfig sperren und uns daran hindern, auf die Straße zu gehen.

Das Verbot der palästinensischen Flagge ist eine besonders heikle Eskalation der jordanischen Behörden. Eine kleine Mehrheit der jordanischen Bevölkerung ist gebürtiger Palästinenser. Es handelt sich dabei um Flüchtlinge aus Palästina und deren Nachkommen sowie um Bewohner des Westjordanlandes während der Zeit der Verwaltung Ammans von 1948 bis 1967.

Da es in dem Land keine Volkszählung gibt, ist die genaue Zahl nicht bekannt. Dies mag beabsichtigt sein, um den gesellschaftlichen und politischen Einfluss Palästinas im von den Briten geschaffenen Haschemitischen Königreich zu verringern.

Ein symbolischer Kampf spitzt sich zu

Die Gewalt gegen Palästina-Solidaritätsdemonstranten in Amman erreichte ihren Höhepunkt am 30. März, dem Tag des Bodens, der an das schicksalhafte Datum im Jahr 1976 erinnert, an dem die zionistischen Behörden zum ersten Mal offiziell palästinensisches Land für Siedlungszwecke beschlagnahmten.

Sechs unbewaffnete Palästinenser – darunter drei Frauen – wurden an diesem Tag von den israelischen Besatzungstruppen ermordet, Hunderte weitere wurden bei den anschließenden Zusammenstößen verletzt. Seitdem haben jordanische Beamte versucht, die Lage zu beruhigen und sich als engagierte Antizionisten zu präsentieren.

In ihrer Reaktion auf die Proteste der vergangenen Woche haben die Behörden in Amman versucht, ein ruhiges Gleichgewicht zu finden. Der Kommunikationsminister der Regierung, Muhannad Mubaidin, erklärte, die Verurteilung Israels sei ein zentrales nationales Ethos, und bekräftigte die Solidarität Ammans mit Palästina und das Recht der Bürger, trotz der von einer Minderheit von Demonstranten begangenen „Verstöße“ zu protestieren.

Doch wie ein anonymer jordanischer Aktivist gegenüber The Cradle erklärte, „denken viele von uns, dass dies nur Gerede ist“. Schließlich befinden sich viele der in den letzten zwei Wochen verhafteten Demonstranten nach wie vor in „Verwaltungshaft“, und die formellen Beschränkungen der Proteste wurden seit dem 30. März nur noch verschärft.

Der X-Account der „Jordanian Youth Gathering for the Support of the Resistance“ listet die Namen und Fotos von 54 Demonstranten auf, die nach eigenen Angaben derzeit von jordanischen Sicherheitskräften festgehalten werden. Weil sie Palästina unterstützen, bleiben sie während des offiziellen muslimischen Eid al-Fitr-Festes, das das Ende des heiligen Monats Ramadan markiert, hinter Gittern.

Die palästinensische Identitätskrise in Jordanien

Im September 1970 begannen jordanische Streitkräfte als Reaktion auf die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO), die Jordanien als äußerst effektiven Schauplatz für Angriffe auf den Besatzungsstaat nutzte, mit Angriffen auf Städte, darunter auch Amman, in denen eine große Anzahl von Fedayeen präsent war.

Die Ereignisse in diesem Monat, die gemeinhin als „Schwarzer September“ bezeichnet werden, entwickelten sich zu einem regelrechten Bürgerkrieg, an dem Palästinenser und Jordanier auf beiden Seiten der Kluft beteiligt waren. Mehrere Demonstranten, die mit The Cradle sprachen, wiesen auf die offensichtlichen Parallelen zwischen damals und heute hin. So sagte einer, das Verbot von Symbolen der Palästina-Solidarität sei angesichts des historischen Kontextes solcher Aktionen in Amman „verrückt“.

Aktivisten sagen auch, dass die Anschuldigungen gegen Demonstranten der Palästina-Solidarität in Jordanien, sie dienten „ausländischen Agenden“ und würden von ausländischen Akteuren gelenkt, ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht haben.

Obwohl es eine uralte Taktik der Behörden ist, den „Anderen“ zu beschuldigen, um abweichende Meinungen in der Bevölkerung zu unterdrücken, haben diese Vorwürfe diesmal ein „schockierendes“ und noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht, so mehrere Aktivisten gegenüber The Cradle . Zu den Beschuldigten gehören die Muslimbruderschaft, der Iran, die Hamas und sogar der Westen.

Trotz dieser Anschuldigungen haben die Proteste eine echte internationale Komponente, die einen Geist der Einheit unter den Aktivisten der Palästina-Solidarität in ganz Westasien, einschließlich Ägypten, Jordanien, Marokko und Oman, gefördert hat.

„Vor ein paar Tagen skandierten die Menschen in Kairo gegen [Jordaniens König] Abdullah II., während wir gegen [den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah] al-Sisi skandierten. Wir rufen uns gegenseitig auf, uns zu erheben“, sagt ein jordanischer Demonstrant stolz gegenüber The Cradle. Solche Szenen sind für verschiedene Regierungen innerhalb und außerhalb Westasiens ein absolutes Gräuel.

Israels Gegenstrategie

Diese wachsende arabische Solidarität mit Palästina ist Israel nicht entgangen, das sich der schrecklichen Auswirkungen seines Völkermordes im Gazastreifen auf seinen Ruf im Ausland sehr wohl bewusst ist. Ein durchgesickertes Memo des US-Außenministeriums hat enthüllt, dass Tel Aviv „Influencer rekrutiert, die dabei helfen, Nutzer sozialer Medien“ in Europa und Nordamerika sowie in „Ägypten, Jordanien und den arabischen Golfstaaten“ anzusprechen, um auf angebliche Gräueltaten der Hamas hinzuweisen.

Dementsprechend hat die Open-Source-Untersuchungsplattform EekadFacts eine Reihe von X-Konten aufgedeckt, die Berichten zufolge in Jordanien ansässig sind und unerbittliche Anti-Hamas-Botschaften posten.

Diese verdeckten Aktivitäten haben nicht dazu beigetragen, die Palästina-Solidarität in irgendeiner Ecke der Welt zu unterdrücken, und haben die arabischen Verbündeten der USA, insbesondere Saudi-Arabien, auf die Palme gebracht.

Die Rolle von Riad

Wie die libanesische Tageszeitung Al-Akhbar am 4. April eindringlich feststellte, hat Riad „seine Presse und seine elektronischen Fliegen zur Verteidigung des haschemitischen Throns gestartet“ – eine Ironie des Schicksals, wenn man bedenkt, dass Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) im Jahr 2021 versuchte, König Abdullah II. zu stürzen und seinen Bruder, Prinz Hamzah, als Regenten einzusetzen. Die Putschisten stehen übrigens noch heute in Amman vor Gericht.

Eine weitgehend vergessene Komponente dieses gescheiterten Putsches war die zentrale Beteiligung Israels. Wie Al-Akhbar feststellte, versucht Bin Salman verzweifelt, die Palästina-Solidarität zu unterdrücken, da solche Aktivitäten sein langfristiges „Bestreben, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren, um so amerikanische Garantien für die Sicherheit des saudischen Regimes zu erhalten“, beeinträchtigen.

Dazu gehört auch die Zustimmung der USA zum Verkauf von F-35-Kampfjets an Riad und die Unterstützung der USA beim Aufbau einer nuklearen Infrastruktur einschließlich eines Kernbrennstoffkreislaufs auf saudischem Territorium – beides langjährige saudische Forderungen.

Riad und Tel Aviv waren kurz davor, ihre Beziehungen zu normalisieren, als die Operation Al-Aqsa-Flut begann, gefolgt von dem brutalen Angriff auf Gaza.

Israels militärischer Blitzkrieg machte die Normalisierung zu einer unhaltbaren Angelegenheit. Obwohl MbS anfangs andeutete, dass eine Normalisierung der Beziehungen nicht in Frage käme, war dies eindeutig ein Trick, um seine Behauptung aufrechtzuerhalten, dass das Königreich „das Herz der muslimischen Welt“ repräsentiere und „die Hoffnungen und Schmerzen der Muslime überall spürt und danach strebt, Einheit, Zusammenarbeit und Solidarität in unserer muslimischen Welt zu erreichen“.

Im Januar hatte er einen Kurswechsel vollzogen und offen und wiederholt sein „Interesse“ an einer „Anerkennung“ Tel Avivs bekundet – vorausgesetzt, Israel erklärt sich bereit, die Zweistaatenlösung voranzutreiben und eine „erneuerte“ Palästinensische Autonomiebehörde aufzubauen, die vermutlich die Unterstützung der tatsächlichen Palästinenser gewinnen kann.

Gleichzeitig hat sich Riad mit Vertretern Ägyptens, Jordaniens, Katars und der Vereinigten Arabischen Emirate getroffen, um einen „gemeinsamen Plan“ für die Nachkriegszeit im Gazastreifen auszuarbeiten. Dieser sieht vor, dass die brutale, kollaborierende und von den Briten ausgebildete Palästinensische Autonomiebehörde die unangefochtene Herrschaft über das Gebiet übernimmt und die Hamas aus allen offiziellen Ämtern und Behörden ausgeschlossen wird.

Das ist ein Vorschlag, den weder palästinensische Freiheitskämpfer noch Palästina-Solidaritätsaktivisten in der ganzen Welt akzeptieren werden.

