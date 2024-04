Reueloses Neonazi-Deutschland macht sich mitschuldig am palästinensischen Völkermord und dem andauernden Massaker im Gazastreifen von Dr. Gideon Polya

Unrepentant Neo-Nazi Germany Complicit In Palestinian Genocide & Ongoing Gaza Massacre Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailGermany has a shocking 8-century history of involvement in pogroms and genocides that culminated in the Nazi Germany- imposed WW2 European Holocaust (30 million Jews, Slavs and Gypsies killed). Post-WW2 Germany was supposedly de-Nazified and repented of its horrific WW2 crimes.

Deutschland hat eine schockierende acht Jahrhunderte lange Geschichte der Beteiligung an Pogromen und Völkermorden, die in dem von Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg verübten europäischen Holocaust gipfelte (30 Millionen Juden, Slawen und Zigeuner wurden getötet). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland angeblich entnazifiziert und bereute seine grausamen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. In Wirklichkeit war das neonazistische Deutschland jedoch eng in die schrecklichen Verbrechen der US-Allianz verwickelt, vom afghanischen Holocaust bis zum anhaltenden palästinensischen Völkermord in Gaza.

Diese deutschen Verbrechen werden im Folgenden systematisch für die folgenden Zeiträume zusammengefasst: (A) Verbrechen vor und während des Zweiten Weltkriegs, (B) Verbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg (8. Mai 1944 – 6. Oktober 2023) und (C) der aktuelle Völkermord in Gaza (ab 7. Oktober 2023).

(A). Die deutsche Beteiligung am Völkermord vor dem Zweiten Weltkrieg und der europäische Holocaust nach dem Zweiten Weltkrieg.

Im 20. Jahrhundert war ein völkermordendes, rassistisches Deutschland an schrecklichen, völkermörderischen kolonialen Gräueltaten beteiligt, nämlich (Todesfälle durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen in Klammern) dem namibischen Völkermord um 1900 (0,1 Millionen Namas und Hereros wurden im ersten großen Völkermord des 20. Jahrhunderts in Deutsch-Südwestafrika getötet), dem Völkermord an den Armeniern im Ersten Weltkrieg durch den deutschen Verbündeten Türkei (1,5 Millionen wurden getötet, indem sie in die Wüste getrieben wurden, wie beim Völkermord in Namibia, was den Naziführer Hitler zu der Aussage veranlasste: „Wer erinnert sich an die Armenier?“), und die 1939-1945 von Nazi-Deutschland in Osteuropa verübten Völkermorde, insbesondere der jüdische Holocaust (5-6 Millionen Tote), der polnische Holocaust (6 Millionen), der sowjetische Holocaust (27 Millionen) und der europäische Holocaust (30 Millionen getötete Slawen, Juden und Roma). Durch die Auslösung des Zweiten Weltkriegs mit dem Überfall auf Polen war Deutschland indirekt mitschuldig an den schrecklichen Todesfällen im östlichen Teil des Zweiten Weltkriegs: 35-40 Millionen Chinesen starben im Chinesischen Holocaust des Zweiten Weltkriegs unter den Japanern von 1937-1945 (Japan war in der Zeit von 1941-1945 mit Nazi-Deutschland verbündet) und dem „vergessenen“ Bengalischen Holocaust des Zweiten Weltkriegs (Indischer Holocaust des Zweiten Weltkriegs, Bengalische Hungersnot des Zweiten Weltkriegs; 6-7 Millionen Inder, die 1942-1945 in Bengalen, Assam, Bihar und Odisha aus strategischen Gründen von den Briten mit australischer Komplizenschaft absichtlich ausgehungert wurden) [1-6]. Von diesen schrecklichen Ereignissen ist nur der jüdische Holocaust des Zweiten Weltkriegs (5,6 Millionen Juden wurden durch Gewalt und erzwungene Entbehrungen getötet) [7-9] in der öffentlichen Wahrnehmung des Holocaust-ignorierenden Westens präsent.

Der entsetzliche und völkermörderische deutsche Antisemitismus des 20. Jahrhunderts (5-6 Millionen Juden wurden im von Nazi-Deutschland aufgezwungenen jüdischen Holocaust des Zweiten Weltkriegs getötet) [7-9] war keine isolierte deutsche Verirrung – er hatte seine Wurzeln in schrecklichen früheren deutschen Gräueltaten. Als der Schwarze Tod Europa im 14. Jahrhundert heimsuchte und etwa 25 Millionen Menschen oder etwa die Hälfte der Bevölkerung tötete (in Eurasien insgesamt starben etwa 75-200 Millionen Menschen) [2], machten Deutsche und andere Westeuropäer die jüdische Minderheit für diese Katastrophe verantwortlich, die etwa die Hälfte der Bevölkerung auslöschte. Nico Voigtländer und Hans-Joachim Voth: „In 320 Städten, in denen es im 14. Jahrhundert jüdische Siedlungen gab, kam es in fast drei Vierteln (73%) zu Pogromen, in 88 nicht… In einem Fall wissen wir mehr darüber, was den Ausschlag gab: Straßburg. Der Rat der Stadt weigerte sich zunächst, den Briefen Glauben zu schenken, in denen vor der Gefahr gewarnt wurde, dass die Juden die Brunnen vergifteten. Ein von der Gerberzunft angeführter Mob setzte daraufhin den amtierenden Rat ab. Die erste Amtshandlung seines Nachfolgers bestand darin, die Verbrennung der über 2.000 Straßburger Juden am Valentinstag 1349 anzuordnen. Hier wird deutlich, was den entscheidenden Unterschied ausmachte – die Bereitschaft eines gewalttätigen Mobs, die etablierten Autoritäten effektiv zu stürzen, um die jüdische Minderheit anzugreifen“ [10].

Im 18. Jahrhundert hegte Friedrich der Große (der von Hitler und den Nazis sehr bewundert wurde) einen Hass auf Juden, Slawen und Zigeuner, und unter diesem Proto-Nazi wurden Juden in vielerlei Hinsicht physisch und wirtschaftlich schwer verfolgt [11], sein gewalttätiger Hass auf unterjochte Slawen ging der ethnischen Säuberung Osteuropas durch die Nazis voraus, und Zigeuner wurden als „Ungeziefer“ betrachtet, das getötet werden sollte. Der Westen hat Friedrich den Großen als Liebhaber der Musik und der Philosophie gepriesen [12].

En passant: Meine jüdischen ungarischen Vorfahren flohen um 1800 vor den Grausamkeiten des preußisch besetzten Polens nach Ungarn. Die österreichisch-ungarischen Grenzbeamten gaben ihnen den Nachnamen „Pollak“ (was „aus Polen“ bedeutet), aber mein Urgroßvater änderte diesen Namen in Pólya (auf Ungarisch „poy-yah“ ausgesprochen, im Gegensatz zu „poy-yack“ für Pollak), um der massiven antijüdischen Ausgrenzung zu entgehen, aber dennoch wurde unsere Familie im Rahmen des jüdischen Holocausts in Ungarn 1944-1945 von den Nazis dezimiert. Ich wurde 1944 in Australien geboren, habe aber keine Anerkennung, Entschuldigung oder Wiedergutmachung von den deutschen Neonazis erhalten und 2 große Familienhäuser in Budapest und deren Inhalt wurden nicht zurückgegeben [13].

Es sei darauf hingewiesen, dass Zionisten in Europa und zionistische Terroristen in Palästina vor und während des Zweiten Weltkriegs mit Nazi-Deutschland kollaborierten. Nazideutschland und die völkermordenden Zionisten hatten ein gemeinsames Ziel: die Beseitigung der Juden aus Europa. Zionisten trugen zum Tod von Juden bei, indem sie sich dagegen wehrten, dass jüdische Flüchtlinge irgendwo anders als in Palästina hingehen.

(B). Die deutsche Komplizenschaft der Neonazis nach dem Zweiten Weltkrieg beim Völkermord und dem palästinensischen Völkermord (8. Mai 1945-6. Oktober 2023).

Ungeachtet der gut veröffentlichten deutschen Reue und Wiedergutmachung für die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs war ein neonazistisches Deutschland mitschuldig an (1) US-Kriegsverbrechen und Völkermord in der Nachkriegszeit und (2) Kriegsverbrechen und Völkermord durch das neonazistische Apartheid-Israel gegen die einheimischen Palästinenser.

(i). Deutsche Neonazis machen sich mitschuldig an den Verbrechen der US-Allianz.

Zwei Jahrzehnte lang habe ich ein reumütiges Deutschland beschrieben, das einem CAAAA-Protokoll (C4A) für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg folgt, das die Beendigung der Verbrechen, die Anerkennung der Verbrechen, die Entschuldigung und Wiedergutmachung für die Verbrechen und die Zusicherung „nie wieder jemandem gegenüber“ beinhaltet. Ich habe argumentiert, dass die westlichen imperialen Mächte dasselbe Protokoll für alle ihre kolonialen Verbrechen und auch für ihre Verbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg als Verbündete einer zügellosen US-Regierung anwenden sollten, die Deutschland als wichtige Militärbasis für ihre weltweiten Militäroperationen nutzte.

Krieg ist die vorletzte Form des Rassismus und Völkermord die ultimative rassistische Gräueltat. Im 21. Jahrhundert machten die direkte deutsche Beteiligung als Teil der NATO am afghanischen Holocaust und am afghanischen Völkermord (7 Millionen afghanische Tote durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen) und die weniger direkte, aber dennoch bedeutende Beteiligung am irakischen Holocaust und am irakischen Völkermord als Hauptverbündeter des neonazistischen Amerikas (5 Millionen Tote durch Gewalt und Entbehrungen) deutlich, dass ein erneuertes neonazistisches Deutschland das C4A-Protokoll verworfen hatte, wieder zu einem kriegsführenden und kriegsverbrecherischen Modus Operandi als Teil einer serienmäßig kriegsverbrecherischen und völkermordenden US-Allianz zurückkehrt. Man beachte, dass die USA seit dem Zweiten Weltkrieg 52 Länder überfallen haben [1-6, 14, 15]. Erst 2019 hat Deutschland (ebenso wie die USA, Großbritannien, Kanada und Australien) die Forderung des irakischen Parlaments abgelehnt, seine Streitkräfte aus dem Irak abzuziehen [16].

(ii). Deutsche Neonazis machen sich mitschuldig an neonazistischen israelischen Apartheid-Verbrechen.

(1). Deutsche Reparationen halfen, die Apartheid Israel zu errichten. Nach dem 2. Weltkrieg wurde Deutschland von den siegreichen Alliierten de-nazifiziert. Die deutsche Schuld am jüdischen Holocaust des Zweiten Weltkriegs (wenn nicht sogar an anderen Holocausts des Zweiten Weltkriegs) führte zu massiven Reparationszahlungen an die jüdischen Überlebenden, wobei große Summen auch dazu verwendet wurden, den hoch militarisierten, rassistisch geprägten Siedlerkolonialstaat Israel zu errichten. So beliefen sich die deutschen Zahlungen an das Apartheid-Israel bis 1987 auf etwa 14 Milliarden Dollar (das entspricht 36,5 Milliarden Dollar im Jahr 2022) [17]. Die Unterstützung der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands führte dazu, dass Israel zu einem atomar bewaffneten, hochmilitarisierten, völkermörderischen, rassistischen, serienmäßigen Kriegsverbrecher und grob menschenrechtsverletzenden, neonazistischen Apartheid-Schurkenstaat wurde.

(2). Das deutsche Engagement für die Sicherheit Israels als deutsche Staatsräson. Im Nachhinein ist es jedoch offensichtlich, dass Westdeutschland in den Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine neonazistische Haltung eingenommen hatte, indem es den auf Rassen- und Völkermord basierenden Siedlerkolonialstaat des neonazistischen Apartheid-Israel vehement unterstützte. Die deutsche Schuld am jüdischen Holocaust des Zweiten Weltkriegs (5-6 Millionen Juden wurden durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen getötet [7-9]) führte zu einem westdeutschen Engagement für die israelische Sicherheit als Deutschlands Staatsräson und Eckpfeiler der deutschen Außenpolitik, d.h. Deutschland betrachtet die israelische Sicherheit als entscheidend mit dem deutschen nationalen Interesse verbunden. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel benutzte den Begriff Staatsräson, als sie 2008 vor der Knesset, dem israelischen Parlament der Apartheid, sprach [18, 19].

(3). Die deutsche Nicht-Anerkennung des Staates Palästina. Trotz dieser entsetzlich völkermörderischen deutschen Bilanz erkannte Westdeutschland 1965 den Staat Israel an, den Staat der völkermörderischen rassistischen Kolonisatoren, der auf der ethnischen Säuberung Palästinas im Stil der Nazis beruht, weigert sich aber bis heute, den Staat Palästina, den Staat der einheimischen Palästinenser, anzuerkennen [20]. Die Gründung Israels im Jahr 1948 war mit der Massenvertreibung von 800.000 einheimischen Palästinensern (60 % der einheimischen palästinensischen Bevölkerung) in der Nakba (Katastrophe) verbunden. Nachdem Israel Mitte der 1960er Jahre in den Besitz von Atomwaffen gekommen war (ein weiterer Grund für die neonazistischen Deutschen, das neonazistische Israel eifrig zu unterstützen), eroberte Israel 1967 ganz Palästina sowie Teile des Libanon, Syriens, Jordaniens und Ägyptens, verbunden mit der lebensraumbezogenen Massenvertreibung von weiteren 400.000 Arabern in der Naksa (Rückschlag). In den letzten 6 Monaten hat das von Neonazi-Deutschland unterstützte, neonazistische, jüdisch-israelische Apartheid-Israel 2 Millionen Palästinenser aus ihren Häusern im laufenden Gaza-Völkermord vertrieben – die dritte Massenvertreibung palästinensischer Bevölkerung durch das von Neonazi-Deutschland unterstützte Apartheid-Israel.

(4). Deutschland, das den Holocaust verübt hat, ist mitschuldig an dem jahrhundertelangen, von den Zionisten verübten palästinensischen Völkermord und dem palästinensischen Holocaust. Nazi-Deutschland war für den europäischen Holocaust im Zweiten Weltkrieg verantwortlich (30 Millionen Slawen, Juden und Zigeuner wurden getötet). Durch seine massive und glühende Unterstützung der neonazistischen Apartheid Israel ist Deutschland jedoch zutiefst mitschuldig am jahrhundertelangen palästinensischen Völkermord und palästinensischen Holocaust (2 Millionen Tote durch Gewalt, 0,1 Millionen, und aufgezwungene Entbehrungen, der Rest). Die Todesfälle durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen im palästinensischen Holocaust (2 Millionen) [21-27] liegen in der gleichen Größenordnung wie die jüdischen Todesfälle durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen im jüdischen Holocaust des Zweiten Weltkriegs (5-6 Millionen [7-9]). Es sei darauf hingewiesen, dass der Begriff „Holocaust“ eine riesige Zahl von Toten impliziert, während der Begriff „Völkermord“ in Artikel 2 der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung von Völkermord wie folgt definiert ist: „In dieser Konvention bedeutet Völkermord jede der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten: (a) die Tötung von Mitgliedern der Gruppe; b) die Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden bei Mitgliedern der Gruppe; c) die vorsätzliche Zufügung von Lebensbedingungen, die darauf gerichtet sind, die physische Zerstörung der Gruppe ganz oder teilweise herbeizuführen; d) die Verhängung von Maßnahmen, mit denen Geburten innerhalb der Gruppe verhindert werden sollen; e) die gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.“ In Artikel 3 heißt es: „Folgende Handlungen sind strafbar: (a) Völkermord; (b) Verschwörung zum Völkermord; (c) direkte und öffentliche Aufforderung zum Völkermord; (d) Versuch des Völkermords; (e) Beihilfe zum Völkermord“ [28, 29]. Trotz der überwältigenden Unterstützung für das Apartheid-Israel durch die Mainstream-Medien und die Politiker im zionistisch geprägten Amerika ergab eine kürzlich durchgeführte Umfrage, dass 35% der Amerikaner glauben, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht [30].

(5). Apartheid-Israel unterstützte das neonazistische und pro-nazistische Deutschland Apartheid-Südafrika. Das Apartheid-Israel hat das explizit neonazistische Apartheid-Südafrika so weit unterstützt, dass es dem Land den Erwerb von Atomwaffen ermöglichte. In der Tat wurden viele Afrikaaner Apartheider während des Zweiten Weltkriegs als Nazi-Sympathisanten inhaftiert. Politiker, Unternehmen und Länder (wie Deutschland), die die israelische Apartheid unterstützen, unterstützen unausweichlich das böse Verbrechen der Apartheid und sind somit rassistische Parias, die mit der anständigen Menschheit nichts zu tun haben wollen. Nach dem Massaker von Sharpeville 1960 durch das Apartheid-Südafrika (69 Tote, 189 Verletzte) verhängte eine empörte Welt umfassende Handels-, Kultur- und Sportverbote und Sanktionen gegen das Apartheid-Südafrika und seine Unterstützer bis zum endgültigen Fall der Apartheid in Südafrika 1994 [2].

(6). Das neonazistische Deutschland stimmte gegen die jährliche Anti-Nazi-Resolution der UN-Generalversammlung (UNGA). Deutschland hat seine Neonazi-Referenzen fest etabliert, indem es sich selbst entehrt hat, indem es sich 2021 der jährlichen Anti-Nazi-Resolution der UN-Generalversammlung enthielt und sich dann den USA, der Ukraine und den meisten Ländern der US-Allianz anschloss, indem es 2022 mit Nein zur Anti-Nazi-Resolution der UN-Generalversammlung stimmte [31-33]. Natürlich stimmte das neonazistische Deutschland nicht allein gegen die jährliche Anti-Nazi-Resolution der UN-Generalversammlung im Jahr 2022 – die meisten Länder der US-Allianz stimmten ebenfalls mit Nein, insbesondere die USA, die Ukraine, das Vereinigte Königreich, Kanada, Neuseeland und das neonazistische, neue Vichy-Frankreich [33]. Das Apartheid-Israel stimmte aus etwa 6 Millionen offensichtlichen Gründen mit Ja. Nazi ist, was Nazi ist, und Neonazi ist, was Neonazi ist.

(7). Neonazi-Deutschland hat das neonazistische Apartheid-Israel in der UNO eifrig unterstützt. Neonazi-Deutschland hat sich, wie in diesem Aufsatz dargelegt, auf zahlreiche Weise am palästinensischen Völkermord beteiligt, nicht zuletzt durch die Unterstützung des Apartheid-Israel bei der UNO und in UNO-Ausschüssen. Aus 76 Jahren neonazistischer deutscher Unterstützung für das neonazistische Apartheid-Israel lassen sich zahlreiche Beispiele anführen. So stimmte der UN-Menschenrechtsrat vor kurzem für ein internationales Waffenembargo gegen das Apartheid-Israel, nachdem mehr als 40.000 Palästinenser von jüdischen Israelis in Gaza getötet wurden, darunter mehr als 15.000 Kinder; dies wurde natürlich vom neonazistischen Amerika und dem neonazistischen Deutschland abgelehnt, die die wichtigsten Waffenlieferanten für diesen völkermörderischen rassistischen Staat sind [34].

(8). Deutschland unterstützt das Apartheid-Israel trotz 52 Zionismus- und Apartheid-Israel-Nazi-Deutschland-Vergleichspunkten. Die grausame und völkermörderische Unterdrückung der einheimischen Palästinenser durch das nuklearterroristische, rassistische, von Zionisten geführte und völkermörderische Apartheid-Israel lädt zu Vergleichen mit den Grausamkeiten von Nazi-Deutschland ein. Solche Vergleiche, die von antirassistischen jüdischen und nichtjüdischen Menschenfreunden angestellt werden, laden jedoch zu falschen und diffamierenden zionistischen Behauptungen von Rassismus und Antisemitismus ein. Um dem entgegenzuwirken, habe ich eine detaillierte und dokumentierte Liste von 52 zionistischen und Apartheid-Vergleichen zwischen Israel und Nazideutschland veröffentlicht. Diese 52 Punkte umfassende Liste entsetzlicher Übergriffe und Menschenrechtsverletzungen durch das völkermörderische, rassistische, nazistische und neonazistische Apartheid-Israel, seine Führer und seine Unterstützer zwingt zu qualitativen und quantitativen Vergleichen mit dem Verhalten des völkermörderischen, rassistischen Nazi-Deutschlands vor und während des Zweiten Weltkriegs und mit rassistischen Faschisten, Faschoiden und Neonazis im Allgemeinen [35].

(9). Deutschland belieferte das Apartheid-Israel mit 5 U-Booten, um israelische Atomraketen zu transportieren. Deutschland lieferte U-Boote für den Transport israelischer Atomwaffen. Obwohl Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg in der Physik führend war, gewann Nazi-Deutschland glücklicherweise nicht den Wettlauf um die Entwicklung von Atomwaffen (das Thema des jüngsten, preisgekrönten Films „Oppenheimer“). Nachdem jedoch das Apartheid-Israel Mitte der 1960er Jahre Atomwaffen entwickelt hatte (und dem neonazistischen Apartheid-Südafrika dabei half, dies ebenfalls zu tun), wurden die USA dem nuklearterroristischen Apartheid-Israel zunehmend untergeordnet. Victor Gilinsky (ein Physiker und ehemaliger Kommissar der US Nuclear Regulatory Commission während der Ford-, Carter- und Reagan-Administrationen) im Bulletin of the Atomic Scientists (2017): „Aber der eigentliche Skandal ist, dass Deutschland die U-Boote überhaupt liefert, und zwar durch ein Schlupfloch im Atomwaffensperrvertrag (NPT). Jeder, der sich mit dem Thema befasst, weiß, dass die [5] U-Boote gebaut werden, um mit Atomwaffen bestückte israelische Marschflugkörper mit großer Reichweite zu transportieren … Indem Deutschland Israel mit strategischen U-Booten versorgt, hat es diesem Nicht-NPT-Mitglied eine im Wesentlichen unverwundbare Fähigkeit gegeben, überall in Europa, Nordafrika oder im Nahen Osten mit Atomwaffen zuzuschlagen“ [36].

(10). Ein terroristisches Deutschland bedroht die Menschheit und unterstützt das neonazistische Apartheid-Israel, indem es den Vertrag über das Verbot von Atomwaffen (TPNW) ablehnt. Das neonazistische Deutschland, das sich nicht damit begnügt, 30 Millionen Menschen im europäischen Holocaust des Zweiten Weltkriegs zu töten, ist eng in den US-amerikanischen und israelischen Atomterrorismus verwickelt, der die gesamte Menschheit existenziell bedroht. So hat Deutschland nach Angaben der mit dem Nobelpreis ausgezeichneten ICAN (International Campaign Against Nuclear Weapons) den Vertrag über das Verbot von Atomwaffen (TPNW) noch nicht unterzeichnet oder ratifiziert. Deutschland ist eines von fünf NATO-Mitgliedern, das im Rahmen eines Abkommens über die gemeinsame Nutzung von Atomwaffen US-Atomwaffen auf seinem Territorium beherbergt. Die deutsche Luftwaffe verfügt über etwa 15 B61-Atombomben, die auf dem Fliegerhorst Büchel stationiert sind“ [37]. Laut ICAN besitzt das von Deutschland aufgerüstete und völkermordende rassistische Apartheid-Israel 90 Atomwaffen, hat das TPNW nicht unterzeichnet und gab 2022 1,2 Milliarden Dollar für seine Atomstreitkräfte aus [38]. Das neonazistische Apartheid-Israel hat mit dem neonazistischen Apartheid-Südafrika bei der Entwicklung von Atomwaffen zusammengearbeitet; Südafrika hat seine Waffen mit dem Fall der Apartheid entsorgt. So ICAN: „1994 bestätigte die Internationale Atomenergiebehörde, dass Südafrika eine teilweise fertige Atomwaffe und sechs fertige Waffen abgebaut hat“ [39]. Einer der größten Geister der Welt, der theoretische Physiker Stephen Hawking, über die existenzielle Bedrohung durch Atomwaffen: „Wir sehen eine große Gefahr, wenn Regierungen und Gesellschaften nicht jetzt Maßnahmen ergreifen, um Atomwaffen obsolet zu machen und einen weiteren Klimawandel zu verhindern“ [40].

(11). Deutschland ist ein wichtiger Waffenlieferant für das neonazistische Apartheid-Israel. Mit Stand vom 2. November 2023 hatte Deutschland den Export von Rüstungsgütern im Wert von 323 Millionen Dollar nach Israel im Jahr 2023 genehmigt. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 wurden Rüstungsexporte nach Israel im Wert von 34 Millionen Dollar genehmigt, wobei 185 von 218 Ausfuhrgenehmigungen nach dem Ausbruch aus dem Konzentrationslager Gaza am 7. Oktober erteilt wurden. Die gesamten deutschen Rüstungsexporte beliefen sich in den ersten 9 Monaten des Jahres 2023 auf 9,3 Milliarden Dollar [41]. Die USA und Deutschland liefern laut dem Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) etwa 99% aller nach Israel importierten Waffen, wobei das neonazistische Apartheid-Israel in den Jahren 2019-2023 69% aus den USA und 30% aus Deutschland importieren wird [34, 41].

(l2). Nazi ist, was Nazi tut: Trotz der entsetzlichen Menschenrechtsverletzungen, Völkerrechtsverletzungen und Kriegsverbrecherakte des neonazistischen Apartheid-Israel wird es von Neonazi-Deutschland und der neonazistischen US-Allianz eifrig unterstützt. Das ist es, was Neonazi-Deutschland und die serienmäßig kriegsverbrecherische Neonazi-Allianz der USA leidenschaftlich unterstützen: Zu den 15 Millionen meist verarmten und schwer unterdrückten einheimischen Palästinensern gehören 7 Millionen Palästinenser im Exil (denen es verboten ist, in ihr Heimatland zurückzukehren, das von ihren Vorfahren seit Jahrtausenden bewohnt wird), 5. 6 Millionen besetzte Palästinenser (seit 56 Jahren in Ghettos im Westjordanland und im blockierten und bombardierten Konzentrationslager im Gazastreifen ohne Menschenrechte, einschließlich des Rechts, die sie regierende Regierung zu wählen, gefangen gehalten) und die 2,1 Millionen israelischen Palästinenser (die zwar die sie regierende Regierung wählen können, aber 65 rassendiskriminierenden Gesetzen im Stil der Nazis unterliegen). Armut ist tödlich, und das Pro-Kopf-BIP liegt bei 1.000 Dollar für die Bewohner des Gazastreifens, 3.500 Dollar für die besetzten Palästinenser und 55.500 Dollar für die Israelis. Das neonazistische Apartheid-Israel lehnt das Völkerrecht ab und verstößt gegen ein Dutzend wichtiger internationaler Gesetze und Konventionen, insbesondere gegen die UN-Völkermordkonvention, die Vierte Genfer Konvention und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR). 2 Millionen Palästinenser starben durch Gewalt (0,1 Millionen) und aufgezwungene Entbehrungen im jahrhundertelangen palästinensischen Völkermord, verglichen mit etwa 5.000 zionistischen Eindringlingen, die im gleichen Zeitraum von Palästinensern getötet wurden, was einem Verhältnis von 2.000.000/5.000 = 400 einheimischen und eindringenden Toten entspricht. Der Naziführer und Massenmörder Adolf Hitler ordnete ein Verhältnis von 10 zwischen Besatzern und Besatzern an, das beim Massaker von Ardeatine in Rom im Jahr 1944 erreicht wurde. In den 15 Jahren vor dem Ausbruch am 7. Oktober lag die Repressalien-Todesrate in Gaza bei 21. Nazi ist, was Nazi tut [27].

(C). Neonazi-Deutschland macht sich mitschuldig am jüdisch-israelischen Völkermord an den Palästinensern in Gaza, ab dem 7. Oktober 2023.

(1). Deutsche diplomatische Unterstützung für das neonazistische Apartheid-Israel. Nach dem Ausbruch der Palästinenser aus dem Konzentrationslager Gaza am 7. Oktober 2023 war das neonazistische Deutschland nach dem neonazistischen Amerika das zweitgrößte Land, was die diplomatische Unterstützung für das völkermörderische, rassistische, neonazistische Apartheid-Israel angeht. So zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Rede vor dem Deutschen Bundestag (8. Dezember 2023): „Wir verurteilen die Terroristen und wir sagen ganz klar, Israel hat nach dem Völkerrecht das Recht, seine Bürger gegen solche Akte der Barbarei zu verteidigen. Die Sicherheit in Israel und für Israel muss wiederhergestellt werden, und deshalb muss Israel die Fähigkeit haben, sich selbst zu verteidigen. Im Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels. Das ist es, was wir meinen, wenn wir sagen, dass die Sicherheit Israels Deutschlands Staatsräson ist… [an den Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas] Ich sage: Ihr Schweigen ist eine Schande, und unsere gesamte Entwicklungszusammenarbeit mit den Palästinensern wird überprüft werden, und wir werden sehen, wie unsere Projekte den Frieden in der Region und die Sicherheit Israels unterstützen können. Bis diese Überprüfung abgeschlossen ist, werden wir keine neuen Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit bereitstellen“ [42].

(2). Deutschland akzeptiert blind die offenkundig falsche jüdisch-israelische „offizielle Version“ des 7. Oktober, die ein angebliches „Hamas-Massaker“ beinhaltet. Doch die preisgekrönten westlichen Autoren Chis Hedges, Jonathan Cook und John Meersheimer und viele andere haben diese Version bestritten und Beweise dafür vorgelegt, dass die Israelis 12 Monate vor dem Ausbruch von dem Plan wussten, und das trotz des weltweit führenden israelischen Geheimdienstes und der Inhaftierungs- und Überwachungstechnologie, die das Land an die Welt verkauft [43, 44]. Die jüdischen Israelis behaupten, am 7. Oktober 1.500 palästinensische Kämpfer in Israel getötet zu haben, aber dass 1.200 Israelis von Palästinensern getötet wurden. Die Israelis (korrekt: jüdische Israelis, denn 99% der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) sind jüdische Israelis, die unter den Nürnberger Rassengesetzen des Apartheidstaates Israel stehen) reagierten auf den Ausbruch mit Panzerbeschuss und Höllenfeuer-Raketen von Kampfhubschraubern aus, und es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass die Zerstörung und Verbrennung von Fahrzeugen, Gebäuden und Menschen (israelischen und palästinensischen) durch diese hochexplosive Feuerkraft und nicht durch palästinensisches Handfeuerwerk erfolgte. In der Tat sind die Todesfälle in einer Feuerzone proportional zur Feuerkraft, und aus diesem Grund wurden die meisten israelischen Todesfälle am 7. Oktober von der zu 99% jüdischen IDF verursacht [45]. Die Zionisten sind völkermörderische Rassisten und krankhaft verlogen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Ereignis vom 7. Oktober von der israelischen Apartheid absichtlich geplant wurde und dazu diente, den anschließenden grausamen Völkermord und die Zerstörung eines Stadtgebiets mit 2,3 Millionen Einwohnern und einer der ältesten Städte der Welt zu rechtfertigen. Gaza reiht sich ein in eine Liste von Städten, die seit Menschengedenken weitgehend zerstört wurden, darunter Hamburg, Berlin, Dresden (Deutschland), Warschau (Polen), Stalingrad (Russland), Caen (Frankreich), Nanjing (China), Tokio, Hiroshima, Nagasaki (Japan), Haiphong (Vietnam, 1946), Hue (Vietnam, 1968), Ch’osan, Hoeryong, Huich’o, Kanggye, Kointong, Manp’ochin, Namsi, Sakchu (Korea), Fallujah, Mosul (Irak). Wenn man bedenkt, dass große US-Konzerne eine Schlüsselrolle beim Aufstieg des Nationalsozialismus und des Militarismus in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg spielten, dann war das amerikanische Establishment (nach dem Zweiten Weltkrieg der „militärisch-industrielle Komplex“ der USA) an fast allen diesen Gräueltaten beteiligt.

(3). Deutschland liefert Waffen für den Gaza-Völkermord der Apartheid Israel. Wie die Washington Post (5. April 2024) berichtet: „Die Vereinigten Staaten und Deutschland liefern rund 99 Prozent aller Waffen, die nach Israel importiert werden, so eine im März veröffentlichte Analyse des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Nach Schätzungen des SIPRI importiert Israel von 2019 bis 2023 69 Prozent seiner Waffen aus den Vereinigten Staaten und 30 Prozent aus Deutschland… Sowohl Präsident Biden als auch Bundeskanzler Olaf Scholz haben die Waffenlieferungen für Israel nach den Anschlägen vom 7. Oktober beschleunigt, bei denen 1.200 Menschen starben. …. Die Vereinigten Staaten sind mit Abstand der größte Unterstützer des israelischen Militärs und stellen jährlich [3,8] Milliarden Dollar an Hilfe bereit. Der größte Teil davon fällt unter das Foreign Military Financing-Programm, das Zuschüsse für den Kauf von US-Militärgütern und -dienstleistungen gewährt. Die deutschen Waffenexporte nach Israel haben sich im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2022 verzehnfacht und erreichten 354 Millionen Dollar. Davon entfielen rund 22 Millionen Dollar auf Offensivwaffen, darunter 3.000 tragbare Panzerabwehrwaffen und 500.000 Schuss Munition für Maschinengewehre, Maschinenpistolen oder andere vollautomatische oder halbautomatische Schusswaffen. Die meisten Exporte wurden nach dem 7. Oktober genehmigt. Die unnachgiebige Unterstützung der deutschen Regierung basiert auf der Vorstellung, dass die Sicherheit und das Existenzrecht Israels Teil der historischen Verantwortung und der „Staatsräson“ Deutschlands sind, eine Formulierung, die erstmals 2008 von Angela Merkel verwendet wurde“ [34].

(4). Das neonazistische Deutschland widersetzte sich den wiederholten Klagen Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) wegen des israelischen Apartheid-Völkermordes in Gaza. Südafrika hatte 56 Jahre lang (1948-1994) eine neonazistische Apartheid erlebt. Die schlimmste koloniale Gräueltat im südlichen Afrika war der von Deutschland verübte namibische Völkermord in den 1900er Jahren [2]. Südafrika hat beim IGH eine förmliche Beschwerde gegen den israelischen Völkermord im Gazastreifen eingereicht. Der IGH hat sich noch nicht dazu geäußert, ob Israel in Gaza gegen das Völkerrecht verstoßen hat, aber im Januar 2024 forderte er Israel auf, „alle Maßnahmen“ zu ergreifen, um einen Völkermord in Gaza zu verhindern. Südafrika reichte daraufhin eine weitere förmliche Beschwerde beim IGH ein, in der es Israel beschuldigte, in Gaza Völkermord zu begehen, und vor einem Hungernotstand warnte: „Die Bedrohung durch eine Hungersnot ist nun eingetreten. Der Gerichtshof muss jetzt handeln, um die drohende Tragödie zu verhindern, indem er sofort und wirksam dafür sorgt, dass die Rechte, die er gemäß der Völkermordkonvention für bedroht hält, geschützt werden“ [46, 47]. Das neonazistische Deutschland hat sich gegen die formelle Beschwerde Südafrikas über den israelischen Völkermord im Gazastreifen vor dem IGH ausgesprochen und hat sich auch gegen die anschließende Eingabe Südafrikas an den IGH gewandt, um den laufenden jüdisch-israelischen Völkermord im Gazastreifen zu stoppen.Das neonazistische Deutschland hat keine Mühen gescheut, sich vor dem IGH gegen Südafrika zu stellen. Stefan Tolman (15. Januar 2024): „Am 29. Dezember 2023 hat Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) ein Verfahren gegen Israel eingeleitet, in dem es Israel Verstöße gegen die Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes (Völkermordkonvention) im Gazastreifen vorwirft. Insbesondere wurde Israel vorgeworfen, es habe es versäumt, einen Völkermord zu verhindern und einen Völkermord in offensichtlicher Verletzung der Völkermordkonvention zu begehen. Südafrika beantragte beim IGH auch die Verhängung vorläufiger Maßnahmen und forderte den Gerichtshof unter anderem auf, Israel anzuweisen, seine Militäroperationen im und gegen den Gazastreifen unverzüglich einzustellen“. Am 3. Januar 2024 setzte der Gerichtshof Anhörungen über den Antrag auf vorläufige Maßnahmen an, die am 11. und 12. Januar 2024 stattfinden sollen. Deutschland wies die von Südafrika gegen Israel erhobene Anklage wegen Völkermordes zurück… Unabhängig davon, ob Deutschland mit seinem juristischen Bemühen, Israel in diesem Fall zu unterstützen, Erfolg haben wird, sind die politischen Auswirkungen und die politischen Kosten dieser Intervention bereits jetzt immens. Viele Staaten, insbesondere im globalen Süden, werden die deutsche Intervention als ein weiteres Beispiel für die Doppelmoral im internationalen Recht ansehen“ [48].

(5). Nicaragua hat vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) geklagt, weil Deutschland durch Waffenlieferungen an das völkermordende Apartheid-Israel am Völkermord in Gaza beteiligt ist. Neonazi-Deutschland reagiert auf die nicaraguanische IGH-Klage, indem es seine Waffenlieferungen an das Apartheid-Israel während des völkermörderischen israelischen Angriffs auf Gaza verteidigt. Carlos Jose Francisco Arguello Gomez (nicaraguanischer Botschafter in den Niederlanden und Leiter der Delegation Nicaraguas) „Schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht … einschließlich Völkermord, finden in Palästina statt … und werden offen begangen … Der Fall, der uns vorliegt, betrifft folgenschwere Ereignisse, die das Leben und das Wohlergehen von Hunderttausenden von Menschen und sogar die Vernichtung eines ganzen Volkes betreffen“ [49].

(6). Deutsche Anwälte haben bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige gegen hochrangige deutsche Politiker wegen Mittäterschaft am Völkermord im Gazastreifen gestellt. Deutsche Anwälte, die die Familien von zwei Palästinensern mit Wurzeln im Gazastreifen vertreten, darunter die der palästinensisch-deutschen Migrationswissenschaftlerin Nora Ragab, haben bei der deutschen Bundesanwaltschaft Strafanzeige gegen Mitglieder des Waffenexport genehmigenden Bundessicherheitsrates, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Annalena Baerbock, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner, erstattet und beschuldigen sie der Beihilfe zum israelischen Gaza-Völkermord. Das European Legal Support Center, das Palestine Institute for Public Diplomacy und die britische Organisation Law for Palestine gehören zu den zivilgesellschaftlichen Organisationen, die die Einreichung dieser Strafanzeige bei der deutschen Bundesanwaltschaft unterstützen [50].

(7). Neo-Nazi-Deutschland unterdrückt pro-palästinensische Menschenrechtsaktivisten. Die neonazistische deutsche „Besondere Aufbauorganisation“ (BAO), die Teil des Landeskriminalamtes (LKA) ist, überwacht „Linke“ und „ausländische Ideologien“, einschließlich kommunistischer Gruppen und pro-palästinensischer Gruppen. Antirassistische jüdische Deutsche wurden von diesen neonazistischen Schlägern der Regierung verhaftet und Palästinenser verprügelt. Der Satz „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ (d. h. Menschenrechte für alle in Palästina) wurde vom neonazistischen Deutschland verboten [51].

(8). Zur Unterstützung des Nuklearterrorismus der USA, Großbritanniens, Frankreichs und des israelischen Apartheidregimes lehnt Deutschland nach wie vor den Vertrag über das Verbot von Atomwaffen (TPNW) ab. Ungeachtet seiner entsetzlichen Bilanz der Massenvernichtung im Zweiten Weltkrieg beherbergt das neonazistische Deutschland Massenvernichtungswaffen und lehnt nach wie vor den Atomwaffensperrvertrag ab, der den Vertragsstaaten verbietet, die Herstellung, die Stationierung und den Einsatz von Atomwaffen „in irgendeiner Weise“ zu unterstützen [52, 53]. Die schiere moralische Entartung und der völkermörderische Rassismus des Apartheidstaates Israel machen es wahrscheinlich, dass er dem Beispiel des neonazistischen Amerikas folgen und tatsächlich Atomwaffen einsetzen wird. So war Itzhak Yaakov ein israelischer Ingenieur und Brigadegeneral, der für die Entwicklung einer israelischen Atombombe verantwortlich war, die auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel als Demonstration gezündet werden sollte, falls der Krieg von 1967 nicht wie geplant verlaufen würde. Er wurde später bestraft, als er dieses Geheimnis verriet. Itzhak Yaakov: „Die Operation des Jüngsten Gerichts… Sehen Sie, es war so natürlich. Du hast einen Feind, und er sagt, dass er dich ins Meer werfen wird. Du glaubst ihm. Wie kann man ihn aufhalten?“ Du machst ihm Angst. Wenn man etwas hat, womit man ihn erschrecken kann, dann erschreckt man ihn… [der Plan] bestand darin, eine neue Situation vor Ort zu schaffen, eine Situation, die die Großmächte zum Eingreifen zwingen würde, oder eine Situation, die die Ägypter dazu zwingen würde, innezuhalten und zu sagen: ‚Moment mal, darauf haben wir uns nicht vorbereitet.‘ Das Ziel war es, das Bild zu verändern“ [54, 55]

(9). Das neonazistische Deutschland hat großen Einfluss auf die Untätigkeit des Westens in Bezug auf den Gaza-Völkermord, da es ein wichtiges Mitglied der pro-Apartheid-Israel, holocaust-ignorierenden und antisemitischen International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) ist. Die gesamteuropäische IHRA ist eine zionistische Organisation, die dazu dient, das neonazistische Apartheid-Israel zu unterstützen, indem sie dessen antirassistische Kritiker fälschlicherweise diffamiert. Somit ist die IHRA-Definition von Antisemitismus antijüdisch und antiarabisch (durch falsche Diffamierung antirassistischer jüdischer, palästinensischer, arabischer und muslimischer Kritiker der Verbrechen des rassistischen Zionismus und der Apartheid Israel) und holocaustleugnend (durch Ignorieren aller Holocausts des Zweiten Weltkriegs außer dem jüdischen Holocaust des Zweiten Weltkriegs (5-6 Millionen Tote), nämlich (Todesfälle durch Gewalt und aufgezwungene Entbehrungen in Klammern) der polnische Holocaust des Zweiten Weltkriegs (6 Millionen), der sowjetische Holocaust des Zweiten Weltkriegs (27 Millionen), der europäische Holocaust des Zweiten Weltkriegs (30 Millionen getötete Slawen, Juden und Roma), der chinesische Holocaust des Zweiten Weltkriegs (35-40 Millionen Tote unter den Japanern, 1937-1945) und der bengalische Holocaust des Zweiten Weltkriegs (indischer Holocaust des Zweiten Weltkriegs, bengalische Hungersnot; 6-7 Millionen Inder wurden von den Briten aus strategischen Gründen absichtlich zu Tode gehungert, wobei die Australier als Nahrungsmittelverweigerer mitwirkten) [2]. Alle Verbündeten Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg sind Mitglieder der gesamteuropäischen IHRA, ebenso wie alle westeuropäischen Länder, die in jahrhundertelange Sklaverei und völkermörderischen Kolonialismus verwickelt waren, fast alle Mitglieder der nuklearterroristischen NATO, alle vier westlichen Atommächte (Großbritannien, Frankreich, USA und Apartheid-Israel) und das an Völkermord und Holocaust beteiligte Australien. Über 40 antirassistische jüdische Organisationen haben die IHRA-Definition von Antisemitismus verurteilt [56, 57].

(10). Acht Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist das neonazistische Deutschland immer noch in entsetzliche antisemitische Verbrechen verwickelt, dieses Mal in Palästina und im arabischen Nahen Osten gegen semitische Araber. Die jüdischen Israelis, die das Apartheid-Israel leiten (und auch einen unverhältnismäßig großen politischen Einfluss im Westen haben), sind meist nicht-semitische aschkenasische Juden (wie ich). Aschkenasische Juden stammen von nicht-semitischen türkischen Chasaren ab, die im 9. Jahrhundert n. Chr. in Chasarien (Südrussland) zum Judentum konvertierten [58-63]. Ich stamme aus einer sehr berühmten aschkenasisch-jüdischen ungarischen Familie (fragen Sie einen Mathematiker oder Chirurgen) und habe meine DNA testen lassen: Ich bin zu 57 % aschkenasisch-jüdisch und habe keinen Anteil aus dem Nahen Osten (ein anderes Familienmitglied hatte sehr ähnliche Ergebnisse). Im Gegensatz dazu sind die schwer unterdrückten einheimischen Palästinenser zweifelsohne semitisch. Die jüdischen Israelis stammen größtenteils von arabischen, jemenitischen, berberischen und chasarischen Konvertiten zum Judentum ab, während die Nachkommen der jüdischen und nicht-jüdischen Palästinenser zur Zeit Jesu die schwer unterdrückten einheimischen Palästinenser sind [61].

Der herausragende antirassistische jüdisch-amerikanische Wissenschaftler Professor Bertell Ollman (NYU): „Ein umfassender Kampf der Juden gegen den Zionismus ist daher auch der wirksamste Weg, um den echten Antisemitismus zu bekämpfen. Wenn der Zionismus tatsächlich eine besonders virulente Form des Nationalismus und zunehmend auch des Rassismus ist und wenn Israel gegenüber seiner gefangenen Minderheit in einer Weise handelt, die mehr und mehr der Art und Weise ähnelt, wie die Nazis ihre Juden behandelt haben, dann müssen wir das auch sagen. Aus offensichtlichen Gründen sind die Zionisten sehr empfindlich, wenn man sie mit den Nazis vergleicht (nicht so empfindlich, dass es sie in ihren Handlungen einschränkt, aber genug, um „unfair“ zu brüllen und „Antisemitismus“ zu beschuldigen, wenn es passiert). Doch die Tatsachen vor Ort, wenn sie nicht durch die eine oder andere zionistische Rationalisierung verdeckt werden, zeigen, dass die Zionisten heute die schlimmsten Antisemiten der Welt sind, die ein semitisches Volk unterdrücken, wie es seit den Nazis keine Nation mehr getan hat“ [64, 65]. Moshe Menuhin (Vater des berühmten Yehudi Menuhin): „Juden sollten Juden sein – keine Nazis“ [65]. Ebenso die berühmte antirassistische jüdisch-kanadische Schriftstellerin Naomi Klein: „Es gibt eine Debatte unter Juden – ich bin übrigens Jude. Die Debatte läuft auf die Frage hinaus: „Nie wieder für alle oder nie wieder für uns?“… [Einige Juden] denken sogar, dass wir eine Freikarte für Völkermord bekommen… Es gibt eine andere Richtung in der jüdischen Tradition, die sagt: „Nie wieder für alle“ [65]. Naomi Klein unterzeichnete zusammen mit den berühmten Schriftstellern Tariq Ali, John Berger, Noam Chomsky, Eduardo Galeano, Harold Pinter, Arundhati Roy, José Saramago und Howard Zinn anlässlich der Verwüstung des Gazastreifens und des Libanon durch die israelische Apartheid-Militärmaschinerie im Jahr 2006 einen Brief, in dem es unter anderem heißt: „Jede Provokation und Gegenprovokation wird bestritten und gepredigt. Aber die darauf folgenden Argumente, Anschuldigungen und Schwüre dienen alle als Ablenkung, um die Aufmerksamkeit der Welt von einer langfristigen militärischen, wirtschaftlichen und geografischen Praxis abzulenken, deren politisches Ziel nichts Geringeres als die Liquidierung der palästinensischen Nation ist“ [65]. Die völkermordenden, rassistischen, neonazistischen Zionisten wollen das Land Palästina und noch mehr, aber sie wollen nicht die einheimischen Bewohner.

(11). Mit Ausnahme der Linken unterstützen deutsche Politiker mit überwältigender Mehrheit das neonazistische Apartheid-Israel bei seinem Gaza-Massaker. So berichtete The Guardian (Oktober 2023): „Die rechtsextreme, einwanderungsfeindliche Alternative für Deutschland [AfD] hat sich selbst zu einer „großen gesamtdeutschen Partei“ erklärt, nachdem sie ihren bisher größten Stimmenanteil in einem westdeutschen Bundesland gewonnen hat. Die AfD, die einst als eine Partei galt, die vor allem in den postkommunistischen östlichen Bundesländern von Bedeutung ist, erhielt am Sonntag 18,4 Prozent der Stimmen in Hessen, einem leistungsstarken Bundesland in der Nähe von Frankfurt, und lag damit hinter der Christlich Demokratischen Union (CDU) an zweiter Stelle. In Bayern belegte sie den dritten Platz hinter den rechtspopulistischen Freien Wählern. Alice Weidel, die Co-Vorsitzende der AfD, bezeichnete die Zugewinne als Durchbruch, der zeige, dass „die AfD kein Ost-Phänomen mehr ist, sondern eine große gesamtdeutsche Partei geworden ist. Wir sind also angekommen.“ Die drei Parteien, die die Regierungskoalition von Bundeskanzler Olaf Scholz bilden – seine Sozialdemokraten, die Grünen und die wirtschaftsfreundliche FDP [Freie Demokratische Partei] – haben bei den beiden Wahlen eine herbe Schlappe erlitten, wobei die FDP in Bayern den Einzug in den Landtag verpasst hat“ [66]. Johannes Stern (10. Januar 2024): „Die aktuellen Reisen von Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) in den Nahen Osten unterstreichen vor allem zwei Dinge: Der deutsche Imperialismus spielt eine Schlüsselrolle bei Israels Völkermord in Gaza und den Vorbereitungen für einen umfassenderen Krieg gegen den Iran und seine Verbündeten in der Region. Und die ehemaligen Pazifisten der Grünen gehören zu den aggressivsten Kriegstreibern“ [67].

Die gegenwärtigen deutschen Wahlabsichten sind nach der jüdisch-israelischen Tötung von 40.000 Palästinensern, darunter 15.000 Kinder, wie folgt (22. März 2024): Christdemokraten (CDU/CSU, Christlich-Demokratische Union/Christlich-Soziale Union-Koalition) 31%; Alternative für Deutschland (AfD) 18%; Sozialdemokraten (SPD), 16%; Grüne (Die Grünen) 13%; Sahra Wagenknecht Partei (Bündnis Sahra Wagenknecht Partei, Sahra Wagenknecht Union, BSW)) 6%; Liberale (FDP) 4%; und Linkspartei (Die Linke) 3% [68]. Das einzige Licht in der völkermörderischen Dunkelheit dieses neuen Nazi-Deutschlands kommt von der neuen Linken BSW (angeblich pro Arbeitnehmer, aber flüchtlings- und einwanderungsfeindlich und islamophob) und der Linken. So Sahra Wagenknecht von der angeblich arbeitnehmerfreundlichen BSW (23. Oktober 2023): „Ich verurteile die barbarischen Angriffe auf Israel aufs Schärfste, es ist ein großes Verbrechen. Trotzdem muss jetzt deeskaliert werden, das geht nicht mit militärischen Mitteln… Der Nahostkonflikt kann nicht militärisch gelöst werden, und natürlich hat dieser Konflikt eine Geschichte. Der Gazastreifen ist seit vielen Jahren ein Freiluftgefängnis… Der Nahostkonflikt ist wieder ein Beispiel dafür, dass Waffen und militärische Aktionen die Spannungen nicht beruhigen werden. Im Gegenteil, es besteht die Gefahr, dass viele Menschen sterben und der ganze Nahe Osten zu einem Pulverfass wird“ [69].

Peter Schwartz von der World Socialist Web Site (WSWS) kritisiert dennoch die Schwäche der Linken und warnt: „Die deutsche Regierung bereitet sich auf einen dritten imperialistischen Weltkrieg vor und rüstet in einem Maße auf, wie es seit Hitler nicht mehr der Fall war. Sie führt Krieg gegen Russland, unterstützt den Völkermord an den Palästinensern in Gaza und hilft den USA, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu entfachen und eine nukleare Konfrontation mit China vorzubereiten“ [70].Auch Josephine Valeske verurteilt die Schwäche der deutschen Linken in Bezug auf den Völkermord in Gaza: „Nachdem [die schwedische Klimaaktivistin] Greta Thunberg im November ihre Unterstützung für Palästina erklärt hatte, distanzierte sich die deutsche Sektion ihrer Bewegung Fridays for Future von der Klimaaktivistin… Carola Rackete, Spitzenkandidatin der deutschen Partei Die Linke für die anstehenden Europawahlen, sagte in einem Interview, sie könne die Kritik an Thunberg verstehen. Dies entspricht der Parteilinie der Partei Die Linke, die sich, abgesehen von einigen wenigen Stimmen, auffallend still zu Gaza geäußert hat. Laut der Linke-Politikerin Christine Buchholz ist die derzeitige Positionierung der Partei „absolut unzureichend, da sie versucht, ein Gleichgewicht zwischen Kritik an Israel und Kritik an der Hamas zu halten“ [71].

(12). Wie der Rest der US-Allianz akzeptiert auch Neonazi-Deutschland blind das ungeheuerlich falsche Narrativ des völkermörderischen, rassistischen, verlogenen und neonazistischen Apartheid-Israel. Nach der Niederlage von Nazi-Deutschland am 8. Mai 1945 (meinem ersten Geburtstag) würden viele Deutsche sagen, dass sie nicht wussten, was vor sich ging. Heute wissen deutsche Politiker von links bis rechts genau, was in Gaza vor sich geht – es ist ein von Deutschland mitverschuldeter, jüdisch-israelischer Völkermord in Gaza, bei dem seit dem 160. Tag über 40.000 Palästinenser getötet wurden, darunter 15.000 Kinder. Das einzige Aufflackern von Anstand unter deutschen Politikern kommt von einer eingeschüchterten und pragmatischen Linken. Zwei der wichtigsten zionistischen Lügen, die von Neonazi-Deutschland akzeptiert werden, sind (i) dass die Hamas am 7. Oktober 1.200 Israelis massakriert hat (die meisten von ihnen könnten in Wirklichkeit durch Sprengstoff in der Reaktion der IDF-Panzer und -Hubschrauber getötet worden sein), und (ii) dass Israel „das Recht hat, sich zu verteidigen“, während die angeblich „terroristischen“ Palästinenser dies nicht haben (die AEMR und die UN-Charta erlauben es besetzten Völkern, sich aufzulehnen, während ein Besatzer in einem kriegerisch besetzten Gebiet kein Recht auf Selbstverteidigung hat) [72-74]. Deutsche und westliche Medien lügen massiv durch Unterlassung über den Gaza-Völkermord. So wurde zum Beispiel von den deutschen und westlichen Medienvertretern nicht berichtet, dass das Apartheid-Israel sowohl Entwicklungshelfer als auch Journalisten mit einer Rate von 1 pro Tag für jede Gruppe getötet hat (während die Japaner im Zweiten Weltkrieg australische Kriegsgefangene mit einer Rate von 0,5 pro Tag töteten). Wenn man großzügig davon ausgeht, dass alle 1.200 am 7. Oktober getöteten Israelis von Palästinensern getötet wurden, dann ergibt sich ab Tag 160 (40.000 seit dem 7. Oktober getötete Palästinenser) [75] ein Verhältnis von 40.000/1.200 = 33 im Vergleich zu 10, das der Nazi-Massenmörder Adolf Hitler beim Ardeatinischen Massaker in Rom 1944 anordnete (335 Italiener wurden als Vergeltung für 30 deutsche Soldaten, die in einem Partisanenhinterhalt getötet wurden, hingerichtet) [76]. Terrorismus ist, was Terrorismus tut. Nazi ist, was Nazi ist. Neo-Nazi ist wie Neo-Nazi ist. Das neonazistische Apartheid-Israel ist ein terroristischer Staat.

Abschließende Kommentare und Schlussfolgerungen.

Das neue Nazi-Deutschland – Neo-Nazi-Deutschland – hat das Nachkriegs-CAAAA (C4A)-Protokoll in Bezug auf den jüdisch-israelischen Gaza-Völkermord umfassend abgelehnt – Neo-Nazi-Deutschland (a) weigert sich, seine aktive Unterstützung für den jüdisch-israelischen Gaza-Völkermord einzustellen, (b) weigert sich, die Verbrechen anzuerkennen, (c) wird sich nicht für die Verbrechen entschuldigen, (d) wird nicht auf Wiedergutmachung für die Verbrechen bestehen und (e) wird nicht versichern, dass es „nie wieder jemandem etwas antut“. In der Tat ist es klar, dass das neonazistische Nachkriegsdeutschland bei seiner angeblichen Annahme des Protokolls über Beendigung, Anerkennung, Entschuldigung, Wiedergutmachung und die Behauptung „nie wieder jemandem gegenüber“ (CAAAA, C4A) völlig unaufrichtig und heuchlerisch war. Die Entnazifizierung Deutschlands in der Nachkriegszeit war eindeutig unzureichend, und die Welt muss zu ihrem eigenen Schutz alle Deutschen, die am Völkermord in Gaza beteiligt waren, entlarven und bestrafen.

Kann ein Leopard seine Flecken wechseln? Im Falle des neonazistischen Deutschlands lautet die Antwort nein. In der Tat, vielleicht um absichtlich oder unabsichtlich seine moralisch degenerierte und völkermörderische Position als Pro-Apartheid-„Staatsräson“ zu unterstreichen, hat Neonazi-Deutschland über 600 Leopard-Panzer bewaffnet und ist bereit, wieder „Blitzkrieg“ gegen Untermenschen zu führen. Abgesehen davon, dass es keine deutschen Frontsoldaten für den anhaltenden Massenmord an palästinensischen Kindern, Müttern, Frauen und Männern zur Verfügung stellt, ist das neonazistische Deutschland ein internationaler Paria, weil es sich umfassend am jüdisch-israelischen Völkermord an den Palästinensern im Konzentrationslager Gaza (40.000 getötete Palästinenser in 6 Monaten, davon 15.000 Kinder [75]) beteiligt.

Die serienmäßigen Kriegsverbrecher und bösartigen USA haben Russland in Osteuropa in den 34 Jahren seit dem Fall des Kommunismus unerbittlich provoziert. Dennoch war die russische Invasion in der Ukraine ein Kriegsverbrechen, und die westliche Welt reagierte darauf mit Sanktionen. So ist Russland vom Eurovisionswettbewerb ausgeschlossen, und seine Athleten dürfen bei den Olympischen Spielen nicht unter russischer Flagge antreten. Das Apartheid-Südafrika wurde drei Jahrzehnte lang wegen der menschenrechtsverachtenden Apartheid mit weltweiten Sanktionen in den Bereichen Handel, Kultur und Sport belegt [2, 77]. Das von Neonazi-Deutschland unterstützte Apartheid-Israel ist jedoch von solchen Sanktionen für seine völkermörderischen Verbrechen nicht betroffen.

Natürlich ist das neonazistische Deutschland nicht allein in seiner Komplizenschaft mit dem Gaza-Völkermord. So unterstützt das neonazistische Amerika entschlossen die Apartheid Israel und liefert 69% der israelischen Waffenimporte im Vergleich zu Deutschlands 30%. In einer orwellschen Obszönität droht der um seine Wiederwahl besorgte geriatrische Kindermörder Joe Biden damit, seine riesigen Bombenlieferungen einzuschränken, wenn Apartheid-Israel nicht mehr Lebensmittel in den hungernden Gazastreifen lässt. Der von den Zionisten verfolgte und feige US-Lakai Australien ist auf 20 Arten am Gaza-Völkermord beteiligt [26]. Der Senator der australischen Grünen, Jordon Steele-John (Sprecher der Grünen für Außenpolitik und Frieden): „Anstatt zu helfen, die Gewalt zu beenden, verkauft diese [australische Labor] Regierung weiterhin militärische Ausrüstung an Israel, kürzt die Hilfe für die Palästinenser und weigert sich, eine Untersuchung des Internationalen Gerichtshofs zu unterstützen. Diese Handlungen machen unser Land zum Komplizen eines Völkermordes“ [78]. Die einzigen Abgeordneten im australischen Bundesparlament, die einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza unterstützen, sind die Grünen, die ehemalige Grüne Lidia Thorpe und die sehr prinzipientreuen Unabhängigen Helen Haines und Andrew Wilkie.

Das völkermörderische, rassistische und neonazistische Apartheid-Israel und seine unverzeihlichen, rassistischen westlichen Unterstützer besudeln die wunderbare jüdische humanitäre Tradition, zu der wunderbare Beiträge wie die Zehn Gebote, Jesu „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“, Baruch Spinoza (ein Vater der Aufklärung) und wunderbare jüdische Gelehrte der Gegenwart von Hannah Arendt bis Howard Zinn gehören. Ebenso besudeln die deutschen Neonazis die wunderbaren deutschen Beiträge zur Zivilisation von Gottfried Leibnitz bis Albert Einstein, von Heinrich Heine und Friedrich Schiller bis Franz Kafka, Bertolt Brecht und Günter Grass, von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Georg Friedrich Händel bis Johannes Brahms, Franz Schubert, Robert Schumann, Clara Schumann, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Anton Bruckner, Max Bruch, Gustav Mahler, Richard Wagner und Richard Strauss…

Was können anständige Menschen tun, um die israelische Apartheid-Besetzung und das völkermörderische Töten in Gaza zu beenden? Anständige Menschen müssen (a) jeden, den sie können, informieren und (b) zu Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) gegen das neonazistische Apartheid-Israel und alle Menschen, Parteien, Politiker, Kollektive, Unternehmen und Länder, die das völkermörderische Apartheid-Israel und damit das böse Verbrechen der Apartheid unterstützen, aufrufen und diese anwenden. Insbesondere muss die Welt BDS gegen die völkermörderischen, rassistischen und neonazistischen Staaten Deutschland, USA, Großbritannien und Australien anwenden, die in der westlichen Komplizenschaft mit der unverzeihlichen, andauernden, jüdisch-israelischen Besatzung und dem palästinensischen Völkermord in Gaza hervorstechen. Wir sind alle Palästinenser.

