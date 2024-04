https://www.middleeastmonitor.com/20240411-german-airline-suspends-flights-to-tehran-for-security-reasons/

Deutsche Fluggesellschaft stellt Flüge nach Teheran aus Sicherheitsgründen ein

11. April 2024

Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie die Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran aus Sicherheitsgründen aussetzen wird.

Das Unternehmen habe nach eingehender Prüfung der aktuellen Lage im Nahen Osten beschlossen, die Flüge von und nach Teheran bis zum 11. April auszusetzen, heißt es in der deutschen Presse unter Berufung auf einen Lufthansa-Sprecher.

Der Sprecher sagte, das Unternehmen beobachte die Situation kontinuierlich und bleibe in Kontakt mit den Behörden, wobei er betonte, dass „die Sicherheit unserer Passagiere und der Besatzung oberste Priorität hat“.

Der Sprecher fügte hinzu, dass die Situation am 11. April neu bewertet werden wird.

In den Berichten wurde darauf hingewiesen, dass sich der Iran und Israel in der Vergangenheit gegenseitig mit Angriffen gedroht haben.

