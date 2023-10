https://www.middleeastmonitor.com/20231019-why-do-you-hate-us-this-much/



Zivilschutzteams und Bewohner starten eine Such- und Rettungsaktion rund um die Gebäude, die nach den israelischen Luftangriffen in Deir al-Balah, Gaza, am 19. Oktober 2023 zerstört wurden [Ashraf Amra/Anadolu Agency].

Warum hassen Sie uns so sehr?

von Mohammad Krishan

19. Oktober 2023

Das Niveau der westlichen Heuchelei im Umgang mit unseren Problemen ist sehr hoch geworden, zusammen mit der aufrührerischen Entlarvung der erschütterten Normen und Werte und dem Mangel an Respekt für die Menschlichkeit der „Anderen“, der sogar so weit geht, dass sie als eine andere Spezies behandelt werden, die weder Freiheit noch Respekt verdient.

Das ist sicherlich nichts Neues, aber es nimmt zu und hat im Hinblick auf die Geschehnisse in Gaza nicht nur das Niveau von Lügen und Erfindungen in Bezug auf die tatsächlichen Ereignisse des 7. Oktober erreicht, sondern auch das Niveau der Verachtung und Missachtung des Leidens der palästinensischen Zivilbevölkerung durch die westlichen Regierungen und ihre Politiker, die Tötung von Kindern und Frauen durch die israelische Kriegsmaschinerie, die Zerstörung von Häusern über die Köpfe ihrer Bewohner hinweg, sowie die Warnungen vor der Bombardierung von Krankenhäusern, die gezielte Bombardierung von Krankenwagen, die Vertreibung der Bewohner in einer neuen Nakba, die Ermordung von Journalisten und die Verdunkelung all dessen durch die westlichen Medien. Es ist, als ob die Menschen in Gaza keine Menschen wären, und das hat der israelische Verteidigungsminister vor einigen Tagen unverhohlen gesagt.

Selbst das, was westliche Länder zuvor über die Notwendigkeit des Schutzes von Zivilisten auf beiden Seiten und die Notwendigkeit der Selbstbeschränkung sagten, mit willkürlicher Gleichheit zwischen dem Besatzer und dem besetzten Volk; zwischen dem Aggressor und dem Opfer, das seit 16 Jahren im größten Freiluftgefängnis der Welt gefangen ist, war völlig abwesend und hat sich nun in eine vollständige, offene und bedingungslose Rechtfertigung für alles, was Israel tut, verwandelt, auf der anderen Seite wurden alle palästinensischen Verluste, wie auch immer sie aussehen mögen, heruntergespielt und missachtet, was so weit ging, dass der Premierminister des Vereinigten Königreichs sagte, er weigere sich, israelische zivile Opfer und palästinensische zivile Opfer als gleichwertig zu betrachten.

Auf amerikanischer Seite wurde das Beharren auf Lügen und Irreführung noch deutlicher. Nachdem Präsident Biden über Bilder von enthaupteten israelischen Kindern gesprochen hatte, zog das Weiße Haus die Erklärung zurück und erklärte, dass dies noch nicht überprüft worden sei und die Behauptung auf der israelischen Darstellung beruhe. US-Außenminister Anthony Blinken sagte, er habe die Fotos davon gesehen, aber die Welt habe nichts gesehen. Daraufhin erklärte der Sprecher für nationale Sicherheit des Weißen Hauses, John Kirby, er sehe keinen Grund, die Aussagen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu anzuzweifeln. So einfach war das.

Die Angelegenheit ist damit nicht erledigt. Stattdessen versuchten Länder, die seit langem demokratisch sind, auf unterschiedliche Weise, die Organisation von Demonstrationen zur Solidarität mit den Palästinensern und das Hissen palästinensischer Flaggen zu verhindern. Andere Länder lösten die Demonstrationen auf und verhafteten die Teilnehmer, wie in Frankreich und Deutschland geschehen. Wenn eine große Demonstration stattfand, wie die in London, versuchten die britischen Medien, einschließlich der BBC, diese ironischerweise herunterzuspielen und sie irreführend als Unterstützung der Hamas darzustellen. Die BBC war später gezwungen, sich zu entschuldigen.

Dies wurde von einer heftigen Medienkampagne in fast allen westlichen Medien begleitet, die nichts anderes kennen als Solidarität mit Israel und Missachtung dessen, was es in Gaza tut. Sie weigerten sich, den gegenwärtigen Krieg in den richtigen Kontext zu stellen, indem sie ihn so darstellten, als sei er nach Jahren der Ruhe und der guten Nachbarschaft ohne jede Vorwarnung als heimtückischer Angriff des „Staates Gaza“ gegen den „Staat Israel“ gestartet worden. Hinzu kommt die Bestrafung oder Entlassung von Personen, die eine gegenteilige Meinung vertreten, wie es bei mehreren internationalen Medien der Fall war, z. B. bei einem Moderator des amerikanischen Fernsehsenders MSNBC oder dem Karikaturisten der britischen Zeitung The Guardian.

Sogar in den USA, Kanada und Europa lebende Araber haben Angst davor, ihre Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden, was so weit ging, dass ein sechsjähriges Kind in den USA brutal niedergestochen und getötet wurde, nur weil es Palästinenser war. Solidaritätsbekundungen in den sozialen Medien sind auch in Ländern, die nach eigenen Angaben die Meinungsfreiheit und die freie Meinungsäußerung respektieren, mit Gefahren behaftet, aber diese Solidarität wird in der Regel zensiert und sogar sofort als Antisemitismus abgetan.

Diese blinde, uneinsichtige Sympathie für die Israelis – mit Ausnahme der mutigen Äußerungen des norwegischen Ministerpräsidenten, seines Außenministers und eines spanischen Ministers – hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass die arabische und muslimische Öffentlichkeit den Westen, seine Werte und seine jahrzehntelange Behauptung, die angeblich universellen Menschenrechte zu achten, unweigerlich und endgültig abschütteln wird. Der Westen wurde durch die Doppelmoral im Ukraine-Krieg entlarvt, und der Gaza-Krieg hat ihn vollständig entlarvt. Die moralische Referenz des Westens ist fast vollständig zusammengebrochen, abgesehen von einigen wenigen Kräften seiner Lebensgemeinschaft. Der Westen hat das internationale Menschenrechtssystem nahezu wertlos gemacht, was die Kluft zwischen den Arabern und dem Westen, die keine Kluft des Missverständnisses mehr war, dauerhaft vergrößern und unweigerlich zur Dominanz einer neuen, völlig anderen Generation führen wird. Diese Generation hat bereits begonnen, sich herauszubilden, indem sie die politische Lösung zugunsten von Gewalt aufgibt, die sich allen aufdrängt. Die derzeitigen offiziellen palästinensischen und arabischen Führer werden eines Tages abtreten, und Washington und seine Verbündeten werden niemanden mehr finden, mit dem sie verhandeln, den sie zähmen oder einschüchtern können.

Weder die Amerikaner noch sonst jemand hat das Recht zu fragen: „Warum hassen sie uns?“ Stattdessen haben wir jetzt das Recht, mit Nachdruck die Frage zu stellen: „Warum hasst ihr uns so sehr?“ Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Al-Quds Al-Arabi am 17. Oktober 2023

