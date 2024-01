Why, as a Palestinian American journalist, I had to leave the news industry What I experienced before October 7 and what I’ve seen after has made me lose hope that US media can change.

Eine Illustration, die eine Frau zeigt, die vor einem Computer auf dem Boden sitzt und traurig und verzweifelt wirkt

(Jawaher Al Naimi)

Israels Krieg gegen Gaza

Was ich vor dem 7. Oktober erlebt und was ich danach gesehen habe, hat mich die Hoffnung verlieren lassen, dass sich die US-Medien ändern können.

Warum ich als palästinensisch-amerikanische Journalistin die Nachrichtenbranche verlassen musste

Von Malak Silmi

28 Jan 2024

Ich hörte einem Vortrag in meiner örtlichen Moschee zu, als ich plötzlich das Gefühl hatte, der Imam würde direkt zu mir sprechen. Er interpretierte ein paar Verse aus dem Koran. Als er sich dem sechsten Vers des Kapitels näherte und begann, seine Bedeutung zu erklären, begann mein Herz schnell zu schlagen.

„O Gläubige, wenn euch ein Übeltäter eine Nachricht bringt, prüft sie, damit ihr nicht unwissentlich Menschen schadet und bereut, was ihr getan habt“, übersetzte er.

Ich fühlte mich bestätigt. Gott sagt uns, dass wir die Fakten überprüfen sollen. Keine Gerüchte oder Fehlinformationen zu verbreiten. Die Quelle von Informationen zu hinterfragen und den Schaden zu minimieren. Dies war ein Gebot, das ich fast täglich befolgte. Manchmal fiel es mir schwer zu erkennen, wie ich als Journalistin etwas bewirken konnte, aber in diesem Moment gab mir mein Glaube die Gewissheit, dass meine Bemühungen, egal wie gering sie waren, von Gott selbst gesehen und belohnt wurden.

Ich hatte den Koran schon ein paar Mal auf Arabisch gelesen, aber ich beschäftigte mich zum ersten Mal mit der englischen Übersetzung. Ich kam meiner Religion und Gott näher, während ich mich immer weiter von meiner Karriere entfernte. Ich erinnerte mich ständig daran, dass meine Aufgabe im Journalismus darin besteht, sachliche und wichtige Informationen weiterzugeben und meine beste Arbeit abzuliefern. Ich hoffte, dass ich eines Tages als Korrespondent für ein amerikanisches Medienunternehmen in den Nahen Osten geschickt werden würde, um anstelle eines der weißen Journalisten, die ich gewöhnlich im Fernsehen sah, zu berichten.

Das war ein hochgestecktes Ziel für jemanden, der in Dearborn, Michigan, aufgewachsen war, der Stadt mit einer der größten arabischen Bevölkerungsgruppen in den Vereinigten Staaten. Obwohl ich von Gleichgesinnten umgeben war, fühlte ich mich isoliert, als ich mich für ein Journalismusstudium entschied, da die meisten meiner Altersgenossen Ingenieurwesen und Medizin studiert hatten.

Ich lebte in einer Stadt, in der aufgrund der jahrelangen ungenauen oder fehlerhaften Berichterstattung über den Nahen Osten und die muslimischen und arabischen Gemeinschaften in den USA ein tiefes Misstrauen gegenüber den Nachrichtenmedien herrschte. Meistens sahen wir uns in den Nachrichten nur in einem negativen Licht dargestellt oder des „Terrorismus“ beschuldigt. Die arabischen Familien, mit denen ich aufgewachsen bin, schalteten die Lokalnachrichten nicht ein, weil sie ihnen nicht dienlich waren.

Die meisten Familien zogen nach Dearborn, um in der Nähe von frischem Fladenbrot und überfüllten Moscheen zu sein, wo man sich Zeit lassen kann, um Englisch zu lernen, weil man mit seiner Muttersprache auskommt. Mein Vater zog mit unserer Familie im Jahr 2000 nach Dearborn, und nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde daraus ein dauerhafter Aufenthalt. Ein Mann, der in mehreren Ländern gelebt hatte und nicht an einem Ort bleiben konnte, hielt seine Familie plötzlich enger zusammen und weigerte sich, umzuziehen. Er baute im Geiste dicke Tore um die Stadt, die nur selten durchbrochen wurden.

Da ich erst zwei Jahre alt war, kann ich Ihnen nichts über die unmittelbaren Auswirkungen des 11. September sagen, die ich erlebt habe. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, der nie verreist ist, außer nach Jordanien und Palästina. Während einige Familien im Sommer nach Mackinac Island fuhren, habe ich nie einen Fuß dorthin gesetzt, bis ich 21 war.

Als Familie besuchten wir die beiden nächstgelegenen Großen Seen, fuhren aber nie die zweieinhalbstündige Reise zum Michigansee, weil sie durch zu viele weiße, republikanische Bezirke führte, in denen mein Vater nicht das Gefühl hatte, uns vor möglichen Hassreden oder Diskriminierung schützen zu können, zumal meine Mutter und ich Hidschabs tragen.

Ich wuchs wütend auf meine Gemeinde auf, weil sie so isoliert war, aber später verstand ich die Entscheidungen, die die Generation meiner Eltern traf. Ihre Ängste wurden zum Teil durch die US-Medienberichterstattung über die Invasion in Afghanistan und im Irak und andere politische Maßnahmen nach dem 11. September 2001 geschürt, wie die Dämonisierung von Muslimen unter dem Deckmantel der „Terrorismusbekämpfung“.

Ich wollte Journalistin werden, um die Geschichte zu korrigieren. Ich wollte Geschichten genau erzählen und die Mächtigen zur Rechenschaft ziehen.

Auf dem College wurde mir beigebracht, dass Journalismus die Politik verändern, Regierungsgeheimnisse und Lügen aufdecken und zu Unrecht Verurteilte entlasten kann. Das hat mich angezogen. Ich wollte diese Macht auf mich und die Gemeinschaften, zu denen ich gehöre und die jahrzehntelang von der Nachrichtenindustrie und der Regierung verunglimpft worden waren, übertragen.

Ich verliebte mich in das Geschichtenerzählen und berichtete während meines Studiums für die Campus-Zeitung und absolvierte Praktika bei mehreren Zeitungen in Michigan. Ich hatte sogar die Möglichkeit, ein zweiwöchiges Praktikum bei der New York Times zu absolvieren.

Meine Mutter teilte meine Geschichten in den sozialen Medien, mein Vater las meine Artikel und stellte weitere Fragen zur Berichterstattung, und meine Brüder und Schwestern riefen mich mit „exklusiven Tipps“ über Vorfälle an, die in den Fluren ihrer Schule passiert waren. Ich bewahrte Ausdrucke aller meiner in Zeitungen abgedruckten Geschichten auf.

Im Jahr 2021 bekam ich meinen ersten Vollzeitjob nach dem College bei einer Lokalzeitung in Texas, wo ich der einzige Muslim und der einzige Palästinenser in der Redaktion war. In einem Jahr produzierte ich etwa 400 Geschichten über aktuelle Nachrichten und Trendthemen.

Darunter war auch eine Geschichte, die ich nur zögerlich abgab und später bereute, sie jemals geschrieben zu haben. Es handelte sich um einen Bericht über einen lokalen Protest gegen eine evangelikale Kirche, die Geld für Israel sammelte.

Ich machte meine eigenen Fotos von der Veranstaltung, interviewte mehrere Demonstranten, von denen die meisten Palästinenser waren, und fügte so viel Kontext wie möglich hinzu, ohne mich dabei zu sehr in die Länge zu ziehen. Die Geschichte durchlief mehrere Redakteure in der Redaktion, bevor sie veröffentlicht wurde. Normalerweise konnte ich mir die Änderungen ansehen, die vorgenommen wurden, aber dieses Mal sah ich sie erst nach der Veröffentlichung.

Anstatt die Anliegen der Demonstranten hervorzuheben und die Leser über die Lage der unter israelischer Besatzung lebenden Palästinenser zu informieren, wurde die Demonstration in dem Artikel fälschlicherweise als „ein weiterer Protest“ dargestellt, der jedes Jahr bei dieser Veranstaltung stattfindet. Mehrere Absätze wurden gestrichen und die Überschrift wurde in eine attraktivere Zeile geändert, die die Spendenaktion für ein anderes Land nur als eine „jährliche Veranstaltung“ bezeichnete.

Der Artikel zitierte den Gründer der Kirche und den Hauptredner der Veranstaltung, der ein Ende des Antisemitismus gefordert hatte, aber keinen der Palästinenser, die ich ursprünglich interviewt hatte.

Ich weiß noch, dass ich in meiner leeren Wohnung schreien wollte, als ich den veröffentlichten Artikel sah. Ich hatte das Gefühl, dass meine Stimme gelöscht worden war. Ich schämte mich, als ich von den Organisatoren der Proteste direkt angegriffen wurde, die sagten, dem Artikel fehle der Kontext und er gebe nur der Sichtweise der Kirche Raum. Ich hatte das Gefühl, Teil des Problems und nicht mehr Teil der Lösung zu sein.

Ich nahm aus dieser Erfahrung mit, dass ich mich von der Lokalisierung internationaler Angelegenheiten fernhalten sollte. Doch dann begann einige Monate später der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, und wir begannen, Artikel zu veröffentlichen, die sich mit diesem Thema befassten.

Einige dieser Geschichten wurden mir zugeteilt: eine lokale Bar, die russischen Wodka boykottiert, und ein US-Journalist, der in einem lokalen Krankenhaus behandelt wird, nachdem er sich in der Ukraine verletzt hat. Ich versuchte zu vermeiden, den Ärger über die Arbeit mit nach Hause zu bringen, aber es gelang mir nicht. Mein Mann hörte sich meine Frustration an und tröstete mich, während ich weinte.

Ich sah den Journalismus, an dem ich teilhaben wollte und der möglich war, erfuhr aber, dass seine Standards nicht auf mein Volk anwendbar waren. Ich sah die Anstrengungen, die unternommen wurden, um die Fakten richtig darzustellen und lokale ukrainische Stimmen in den Mittelpunkt zu stellen. Ich sah, was für andere möglich war, aber nicht für das palästinensische Volk.

Obwohl ich mich mit dem Chefredakteur traf und meine Bedenken äußerte, um zu versuchen, „von innen“ etwas zu ändern, fühlten sich meine Bemühungen fruchtlos und erschöpfend an. Es gab mehrere solcher Momente, die sich anhäuften und mich zutiefst frustrierten, bis ich beschloss, aufzuhören.

Meine Erfahrung war kein Präzedenzfall. Palästinensische Stimmen kommen in den USA aufgrund der starken pro-israelischen Medienpräsenz nur selten zu Wort. Wenn sie es doch tun, werden sie oft zensiert. Einige Verleger fürchten sich vor den Reaktionen ihrer Abonnenten oder Werbekunden, weil ihre pro-israelischen Gefühle durch eine pro-palästinensische Perspektive oder einen objektiven Bericht über Israel verletzt werden könnten. Andere sind der Meinung, dass die Geschichten, die wir erzählen wollen, „zu kompliziert“ sind und nicht mehr Zuschauer oder Klicks anziehen werden.

Nach meiner Erfahrung in Texas nahm ich eine andere Stelle als Reporterin in Michigan an, wo ich mich in die Berichterstattung über die Kommunalverwaltung vertiefte. Ich liebte meinen neuen Arbeitsplatz, aber es verlangte mir viel ab, einem Beruf treu zu bleiben, der zu langsam ist, um zuzuhören, obwohl Zuhören eine der wertvollsten Fähigkeiten für jemanden ist, der ihn ausübt.

Im August fuhr ich nach Palästina, um meine Verwandten dort zu besuchen und einige Zeit mit meinem Großvater mütterlicherseits zu verbringen.

Er wurde 1946 in Beit Nabala geboren, einem Dorf, das zwei Jahre später während der ethnischen Säuberung Palästinas – die wir als Nakba bezeichnen – von jüdischen Milizen zerstört wurde, als diese den Grundstein für den neuen Staat Israel legten.

Mein Großvater wurde zusammen mit seinen Eltern in ein Flüchtlingslager im Westjordanland verbannt, wo er bis heute lebt.

Als ich noch zur Schule ging, hoffte er, ich würde Jura studieren und es bis zum Internationalen Gerichtshof schaffen, um mich für die Palästinenser einzusetzen. Er war nicht sehr begeistert, als ich mich für Journalismus entschied, denn er verstand den Beruf nicht, den ich zu kennen glaubte. Er wusste nur, dass Journalisten in Palästina oft ihr Leben aufs Spiel setzen, wenn sie berichten, und dass der Westen ihre Stimmen nicht schätzt oder gar versucht, ihnen zuzuhören.

Aber ich war im Westen und hörte als junger arabischer Amerikaner Journalisten wie Shireen Abu Akleh (Gott hab sie selig) und Wael Dahdouh zu, die aus dem besetzten Westjordanland und Gaza berichteten. Ich sah, wie Ayman Mohyeldin Moderator bei MSNBC wurde und bisher unbekannte Geschichten auf den Bildschirm brachte. Ich war von ihrem Mut und ihren Bemühungen inspiriert. Ich glaubte, dass sich die Branche zum Besseren verändern würde und dass die Welt langsam zuhörte.

Eines Abends, gegen Ende meines Aufenthalts, saß ich bei meinem Großvater in seinem Haus. Der Fernseher lief mit einer wahnsinnigen Lautstärke; ein Moderator berichtete über die Proteste in Idlib, Syrien. Mein Großvater wandte sich an mich und erkundigte sich nach den Nachrichten, über die ich berichte, und bat mich, die Website auf seinem alten Samsung-Handy aufzurufen. Ich konnte sehen, wie stolz er auf meine Arbeit war, als er den englischen Text heranzoomte und versuchte, Wörter aus seinem begrenzten englischen Wortschatz herauszufiltern.

In diesem Moment, als er durch meine Geschichten scrollte, fühlte ich mich zutiefst beschämt und kam mir so naiv vor, weil ich dachte, ich könnte eines Tages etwas für ihn und andere Palästinenser bewirken. Ich hatte das Gefühl, dass ich meine Zeit damit vergeude, die Industrie anzuflehen, Menschen wie ihn zu vermenschlichen. Vor allem, wenn er immer noch an demselben Ort lebt, an dem seine Eltern vor 75 Jahren ein Zelt aufgestellt hatten, das von den Vereinten Nationen verteilt wurde.

Als ich zurück nach Michigan kam, musste ich eine Pause von der Berichterstattung einlegen. Ich hatte mein Wachstum im Journalismus an meine Fähigkeit geknüpft, sinnvolle Veränderungen in der genauen Berichterstattung über die Gemeinden, zu denen ich gehöre, zu erreichen. Als ich nach vorne blickte, sah ich keinen Platz für mich in den US-Medien. Das brach mir das Herz. Der gleiche Grund, warum ich Journalistin wurde, war auch der Grund, warum ich den Journalismus verlassen musste.

Ich sah, dass meine Gemeinde in Dearborn immer noch unter Fehlinformationen litt und dass sie den Medien immer noch nicht vertraute und kaum lokale oder nationale Nachrichten las. Die meisten Medien waren nicht gewillt, sich zu ändern, und vernachlässigten meine Gemeinde weiterhin, während sie sich selbst auf die Schulter klopften für die wenigen Einstellungen, die sie wegen der Vielfalt vornahmen.

Eine Woche, nachdem ich meinen geliebten Job verlassen hatte, startete die Hamas eine Operation im Süden Israels, die zu einem weiteren brutalen israelischen Krieg gegen Gaza führte. Die Berichterstattung in den US-Medien war ungeheuerlich.

Ich habe gesehen, wie große US-Fernsehsender bereitwillig Behauptungen der israelischen Armee und Regierung ohne Überprüfung berichteten. Ich habe gesehen, wie Redaktionen grundlegende Regeln zur Überprüfung von Fakten und glaubwürdigen Quellenangaben missachten und sich eine Sprache zu eigen machen, die die israelischen Verbrechen verschleiert und vertuscht. Ich habe erlebt, dass Redaktionen Wochen oder Monate nach einer fehlerhaften Berichterstattung Korrekturen herausgeben, wenn der Schaden bereits angerichtet ist.

Diese beunruhigenden Praktiken setzten sich selbst dann fort, als sich zahlreiche Rechtsgelehrte zu Wort meldeten und die Geschehnisse in Palästina als „Lehrbuchfall von Völkermord“ bezeichneten und eine Gruppe von Ländern, angeführt von Südafrika, ein Verfahren gegen Israel wegen des Vorwurfs des Völkermords vor dem Internationalen Gerichtshof einleitete.

Ich habe das Gefühl, wir befinden uns wieder im Jahr 2001. Die US-Medien fügen den Gemeinschaften, die sich aufgrund der einseitigen, feindseligen Berichterstattung nicht trauen, ihre Geschichten zu erzählen, erneut Schaden zu. Sie versäumen es erneut, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die einen völkermörderischen Krieg mit unseren Steuergeldern unterstützen und finanzieren.

In den letzten drei Monaten habe ich nur noch mehr Gründe gesehen, sich vom Journalismus fernzuhalten. Ein Beruf, der Mitgefühl, Einfühlungsvermögen und genaues Zuhören erfordert, um eine wirkungsvolle Berichterstattung zu produzieren, wurde von denen in Beschlag genommen, die den wahren Zweck dieses Berufs vergessen haben. Die Nachrichtenbranche hat die Grundlagen der Berichterstattung, die Überprüfung von Fakten und die Suche nach der Wahrheit vernachlässigt und wiederholt falsche und unbewiesene Behauptungen mit völkermörderischen Folgen.

Die US-Medien verlangen von ihren Reportern, sich weniger für das palästinensische Volk zu interessieren; sie verlangen von mir, einem palästinensischen Journalisten, mich überhaupt nicht für die Notlage meiner Familie zu interessieren und nicht an ihre grundlegenden Menschenrechte auf Leben, Nahrung, Wasser und Menschenwürde zu glauben; sie verlangen von mir, sie bereitwillig zu entmenschlichen. Journalisten wurden entlassen, weil sie ihre Empörung über die steigende Zahl der getöteten Zivilisten zum Ausdruck brachten oder weil sie einfach einen Waffenstillstand forderten, um die „Hölle auf Erden“, wie die UNO es nannte, zu beenden.

Ich glaube nicht, dass ich als Journalist von einer Medienindustrie geschätzt werden kann, die palästinensische Journalisten delegitimiert und dämonisiert und eine Berichterstattung zulässt, die zu Angriffen gegen sie aufruft und diese rechtfertigt. Ich glaube nicht, dass diese Branche mich wirklich hören wird, solange sie sich weigert, palästinensischen Stimmen zuzuhören und sie in den Mittelpunkt zu stellen.

Ich habe Hoffnung und glaube, dass kleine Anstrengungen einen Wandel herbeiführen können, aber ich glaube nicht, dass dies in der Nachrichtenbranche, die wir derzeit haben, möglich ist.

Malak Silmi ist eine palästinensisch-amerikanische freiberufliche Journalistin mit Sitz in Michigan. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Journalismus und internationalen Studien von der Wayne State University.

