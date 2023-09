Why I Won’t Pray in Shul Tonight on Kol Nidre: – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Frieden im Nahen Osten

Warum ich heute Abend beim Kol Nidre nicht in der Synagoge beten werde: Obwohl das Judentum Teil meines Herzens und meiner Seele ist, bin ich dem jüdischen Mainstream und seinen Führern, die angesichts der israelischen Verbrechen zittern, entfremdet



Warum ich heute Abend bei Kol Nidre nicht im Shul beten werde:



Richard Silverstein



24. September 2023

nicht mein Judentum

Mahnwache der Jüdischen Stimme für den Frieden (Scott Olson/Getty)

Heute Abend ist Kol Nidre, eine der heiligsten Nächte des jüdischen Jahres und der Beginn des heiligen Tages Jom Kippur. Juden versammeln sich in den Schullen und Synagogen, um dem Kantor zuzuhören, der das klangvolle Gebet singt, in dem Gott uns von unseren Sünden des vergangenen Jahres erlöst. Obwohl ich zu einer Synagoge gehöre, werde ich nicht dort sein.

Früher war ich ein gläubiger Jude. Ich hielt mich koscher, betete jeden Schabbat in der Synagoge. Ich feierte alle Feiertage. Ich habe zwei Jahre lang Judaistik an der Hebräischen Universität studiert und einen Bachelor in hebräischer Literatur erworben.

Damals war ich ein radikaler Jude, der immer noch Hoffnung und Treue gegenüber der jüdischen Gemeinschaft und ihren Institutionen hegte. Ich habe sogar Spenden für mehrere jüdische Verbände gesammelt. Jetzt bin ich ein entfremdeter Jude.

Ich werde heute Abend nicht in der Shul sein. Und wahrscheinlich auch an keinem anderen Abend. Ich habe mich immer mehr von dieser Gemeinde und auch von Israel entfernt.

Um es klar zu sagen: Ich habe mich nicht vom Judentum oder seinen Werten entfremdet. Diese liegen mir sehr am Herzen – immer. Ich respektiere diejenigen, die an Jom Kippur beten, und hoffe, dass ihre Gebete im Himmel erhört werden.

Die folgende Bibelstelle berührt mich sehr. Hier wendet sich Jesaja gegen die Heuchelei eines Fastens ohne moralische Verpflichtung: (58:5):

„Doch am Tag eures Fastens tut ihr, was ihr wollt, und beutet alle eure Arbeiter aus. Euer Fasten endet in Streit und Zwietracht und darin, daß ihr euch gegenseitig mit bösen Fäusten schlagt. Ihr könnt nicht so fasten, wie ihr es heute tut, und erwarten, dass eure Stimme in der Höhe gehört wird.

Ist dies die Art von Fasten, die ich gewählt habe, nur ein Tag, an dem man sich demütigt? Ist es nur ein Tag, an dem man sein Haupt wie ein Schilfrohr beugt und sich in Sack und Asche legt? Ist es das, was du ein Fasten nennst, ein Tag, der dem Herrn gefällt?

„Ist es nicht vielmehr die Art des Fastens, die ich erwählt habe: die Ketten der Ungerechtigkeit zu lösen und die Stricke des Jochs zu lösen, die Unterdrückten zu befreien und jedes Joch zu zerbrechen?

Ist es nicht so, dass du deine Nahrung mit den Hungrigen teilst und dem armen Wanderer ein Obdach gibst, und wenn du einen Nackten siehst, ihn bekleidest und dich nicht von deinem eigenen Fleisch und Blut abwendest?“

Während Israel diese Werte verraten hat und zu einem jüdisch-supremistischen Apartheid-Terrorstaat geworden ist, hat sich die organisierte jüdische Gemeinschaft zurückgehalten und nur in den wenigen Fällen, in denen sie von israelischen Beamten direkt beleidigt oder angegriffen wurde, Widerspruch gemurmelt. Ansonsten bewahrt sie angesichts des israelischen Terrors und Völkermords ein bedrohliches Schweigen. Sie hat sich vom Sirenengesang des israelischen Hypernationalismus einfangen lassen. Sie ist machtlos zu handeln. Oder es fehlt ihr der Wille, dies zu tun.

Ich kann mich nicht mit einer Gemeinschaft assoziieren, die angesichts dieses Verrats an den jüdischen Werten, zu denen sich 80 % der amerikanischen Juden bekennen, eine bankrotte moralische Position vertritt. Während Israel in einen moralischen Mahlstrom hinabsteigt, sind wir zu Komplizen seiner Verbrechen gegen die Menschheit geworden. Wir haben unsere jüdischen Seelen verloren. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …