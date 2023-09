Großen Dank an Ali Abunimah, dass er die Scheinheiligkeit von Politikern des „Werte“-Westens , sowie des „ethnischen Pseudojuden“ Selenskyj, der Mann, der mit Nazis paktiert aufdeckte und so treffend beschrieb. Evelyn Hecht-Galinski

Canada hails Nazi SS veteran from Ukraine as „hero“ Holocaust distortion and revisionism is apparently fine as long as it serves the pro-war agenda of the West.

Kanada ehrt Nazi-SS-Veteran aus der Ukraine als „Held“

Von Ali Abunimah



24. September 2023

Selenskyj im Militärhemd steht neben Trudeau, der einen Anzug trägt und klatscht, während andere zusehen

Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj, der kanadische Premierminister Justin Trudeau und andere Abgeordnete im kanadischen Parlament, 22. September. Während der Sitzung, in der Zelensky sprach, erhielt Jaroslaw Hunka, ein Veteran der Nazi-Waffen-SS in der Ukraine, stehende Ovationen. (über CBC News auf YouTube)

Zu Beginn dieses Monats kam es zu einem Sturm der Entrüstung seitens Israels, seiner Lobby und seiner Förderer im Westen über Äußerungen des Führers der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, der den Anschein erweckte, die Juden für ihre eigenen Morde durch die deutsche Regierung unter Adolf Hitler in den 1940er Jahren verantwortlich zu machen.

Eine der schärfsten Verurteilungen kam aus Kanada, dessen Vertreter in Ramallah erklärten, dass Abbas‘ Äußerungen „die historische Wahrheit über den Holocaust verzerren und klassische und aktuelle Tropen des Judenhasses fördern“.

Man könnte meinen, dass es den Mitgliedern dieses Chors wirklich um die Bewahrung des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus geht und dass sie sogar ihre regelmäßigen Beschwörungen von Slogans wie „Nie wieder“ ernst nehmen.

Doch das wäre ein Irrtum.

Heldenbegrüßung

Am Freitag wurde der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Ottawa, wo er vor dem kanadischen Parlament sprach, wie ein Held empfangen.

Nach Selenskyjs Rede würdigte Anthony Rota, der Sprecher des kanadischen Unterhauses, einen anderen Mann aus der Ukraine.

„Wir haben hier im Plenarsaal einen ukrainisch-kanadischen Kriegsveteranen aus dem Zweiten Weltkrieg, der für die ukrainische Unabhängigkeit gegen die Russen gekämpft hat und die Truppen auch heute noch unterstützt, selbst im Alter von 98 Jahren“, sagte Rota unter lautem Gejohle und stehenden Ovationen.

Rota fügte hinzu, er sei „sehr stolz“ darauf, dass dieser Mann, Jaroslaw Hunka, in seinem eigenen Wahlkreis in Ontario lebe.

„Er ist ein ukrainischer Held, ein kanadischer Held, und wir danken ihm für seinen Dienst“, fügte der Redner unter tosendem Beifall hinzu.

Ich habe das Gefühl, man könnte auch anders sagen, dass jemand im Zweiten Weltkrieg gegen die Russen gekämpft hat.“ pic.twitter.com/5bVlSAF4Uo

– Jeremy Appel – @jeremyappel.bsky.social (@JeremyAppel1025) September 23, 2023

AP News bestätigt, dass es sich bei dem 98-jährigen Veteranen, der vom kanadischen Parlament mit stehenden Ovationen bedacht wurde, um Jaroslaw Hunka handelt, der für die 14. Division der Waffen-SS gekämpft hat.

Das kanadische Parlament hat einem ausgesprochenen Nazi-Kollaborateur stehende Ovationen gegeben.

Zuerst bemerkt von @lingerence. pic.twitter.com/Vm8VAHq7yy

– The Canada Files (@TheCanadaFiles) September 23, 2023

Tatsächlich ist Hunka ein Veteran der 14. Waffen-Grenadier-Division der SS – Teil von Hitlers berüchtigter Schutzstaffel, den Elitetruppen, die einige der schlimmsten völkermörderischen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs begangen haben.

In einem Artikel in The Forward wird darauf hingewiesen, dass es sich um dieselbe Einheit handelt, die durch umstrittene Denkmäler in Kanada, Australien und, wie der Forward kürzlich aufdeckte, in den Vororten von Philadelphia und Detroit geehrt wird. Jüdische Gruppen haben ihre Entfernung gefordert“.

Die 1943 aus Rekruten in der Westukraine gebildete galizische Waffen-SS-Einheit wurde laut The Forward „von den Nazis bewaffnet und ausgebildet und von deutschen Offizieren befehligt“. Im Jahr 1944 wurde die Division von SS-Chef Heinrich Himmler besucht, der von der Bereitschaft der Soldaten sprach, Polen abzuschlachten“.

Das United States Holocaust Memorial Museum besitzt eine Reihe von Artefakten über die Division, darunter diesen Wochenschau-Film, der zeigt, wie die Soldaten der Waffen-SS-Division Galizien in einer aufwändigen Zeremonie von der Stadt Lemberg aus zur Ausbildung geschickt werden, bevor sie sich Hitlers Kriegsanstrengungen anschließen.

Nach dem Krieg durften Tausende von Veteranen der Waffen-SS Galizien in den Westen umsiedeln, mehrere Tausend davon nach Kanada, berichtet The Forward.

Beschönigung der Nazis

In gewisser Weise ist das schreckliche Spektakel vom Freitag im kanadischen Parlament der Höhepunkt einer jahrzehntelangen Beschönigung der ukrainischen Waffen-SS-Einheit durch Mitglieder der ukrainisch-kanadischen Diaspora und andere Nazi-Apologeten.

Ivan Katchanovski – ein ukrainisch-kanadischer Politikwissenschaftler an der Universität von Ottawa, der sich beharrlich weigert, den ukrainischen Ultranationalismus und dessen Rolle, die sein Heimatland in die gegenwärtige Katastrophe geführt hat, zu beschönigen – fragte sich: „Hat irgendjemand im Parlament oder Zelensky gewusst, dass [Hunka] in der Waffen-SS-Division gedient hat?“

Tatsächlicher Nazi-Kollaborateur erhält stehende Ovationen im kanadischen Parlament. Chrystia Freelands Großvater lächelt in seinem Grab.https://t.co/qRmFz9gR3F

– Mark Ames (@MarkAmesExiled) September 23, 2023

Es ist wahrscheinlich, dass viele von denen, die klatschten, keine Ahnung hatten oder sich nicht dafür interessierten, aber es gibt wenig Grund zu glauben, dass die kanadischen Politiker, einschließlich Premierminister Justin Trudeau, es nicht wussten. Und es gibt auch keinen Grund zu der Annahme, dass es ihnen egal wäre.

Es ist bekannt, dass eine von Trudeaus wichtigsten Verbündeten, die stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland, die stolze Enkelin eines von Hitlers führenden ukrainischen Propagandisten, Michael Chomiak, ist.

Ein älterer Mann mit runder Brille und Nazi-Uniform steht in einem Auto, umgeben von jungen Männern in Nazi-Uniformen

SS-Chef Heinrich Himmler spricht zu einer Gruppe von Waffen-SS-Soldaten in den „Ostgebieten“, 1942. (US Holocaust Memorial Museum)

Anstatt die historische Wahrheit über die Rolle ihres Großvaters bei der Rekrutierung für die SS und der Verbreitung antisemitischer Propaganda im Namen des Hitler-Regimes zu akzeptieren, hat Freeland versucht, seine Rolle zu beschönigen.

Und als es 2018 einen öffentlichen Aufschrei über Denkmäler in Kanada zu Ehren der ukrainischen Nazis gab, machte sich Trudeaus Büro an die Arbeit, um die Aufmerksamkeit von der Angelegenheit abzulenken.

Mit Hilfe von Anträgen auf Informationsfreiheit fand ein kanadischer Journalist heraus, dass „Regierungsbeamte unter starkem Druck“ aus dem Büro des Premierministers standen, „um den Nachrichten über die Denkmäler für Nazi-Kollaborateure entgegenzuwirken“, wie The Ottawa Citizen berichtete.

Während viele ukrainische Nationalisten die Flamme für die Waffen-SS-Einheit Galizien immer am Brennen hielten, nahm ihre Rehabilitierung nach dem von den USA unterstützten Putsch in der Ukraine 2014, der die derzeitige Clique von Ultranationalisten an die Macht brachte, richtig Fahrt auf.

Erst 2021 veranstalteten die Ukrainer in der Hauptstadt Kiew die erste Parade zu Ehren der Waffen-SS-Division Galizien, was Proteste aus Israel und sogar von Präsident Selenskyj auslöste.

Aber die Dinge ändern sich schnell.

Jetzt sind ein Großteil der westlichen Medien und des Establishments, einschließlich Israels und seiner Lobbygruppen wie der Anti-Defamation League, bereit, die ukrainischen Nationalisten zu beschönigen, die Hitler bei der Ausrottung der Juden und Polen geholfen haben, denn das passt zur Politik des aktuellen Stellvertreterkriegs des Westens gegen Russland, der die Ukrainer als Kanonenfutter benutzt.

Es ist üblich, dass Apologeten von Hitlers ukrainischen Freiwilligen behaupten, dass die Männer der Waffen-SS-Division Galizien heute trotz ihrer Verbindung zu den Nazis positiv in Erinnerung bleiben, weil ihre wahre Motivation darin bestand, für die ukrainische Unabhängigkeit und gegen die Sowjetunion zu kämpfen.

Letztes Jahr jedoch bezeichnete Ellen Germain, die US-Sonderbeauftragte für Holocaust-Fragen, diese Art der „Rehabilitierung“ von Nazi-Kollaborateuren als eine Form der „Holocaust-Verzerrung“. Sie hatte Recht.

Zynismus und Heuchelei

All dies zeigt, wie zynisch all die frommen Verurteilungen von Mahmoud Abbas waren.

Der deutsche Botschafter in Tel Aviv, die US-Antisemitismus-Beauftragte Deborah Lipstadt und ihre EU-Kollegin Katharina von Schnurbein sowie Jonathan Greenblatt, der Vorsitzende der Anti-Defamation League – unter den zahllosen anderen, die Abbas verurteilt haben – haben bis jetzt nichts über die Feier der Nazis durch das gesamte politische Establishment Kanadas gesagt.

Offen gesagt wäre es überraschend, wenn einer von ihnen dies jemals tun würde.

Unter den westlichen Regierungen und Eliten wird der Holocaust nicht mehr als historisches Verbrechen mit echten Opfern behandelt, deren Andenken es verdient, wirklich geehrt zu werden – falls er das jemals war.

Er ist einfach eine politische Keule, die heuchlerisch im Namen Israels und gegen offizielle Feinde geschwungen wird, wenn es nützlich und bequem ist.

In diesem Zusammenhang sollten die palästinensischen Akademiker und Aktivisten, die pflichtbewusst einen offenen Brief zur Verurteilung der Äußerungen von Abbas unterzeichnet haben, über die Vergeblichkeit ihrer Geste nachdenken – bestenfalls.

Die Regierung der Vereinigten Staaten hat den „offenen Brief“ einiger Palästinenser, die Abbas‘ jüngste Äußerungen über den Holocaust kritisieren, zustimmend zur Kenntnis genommen. Hintergrund: https://t.co/pM093xhO3k https://t.co/rifR2AfFZP

– Ali Abunimah ist jetzt auf bluesky (@AliAbunimah) September 21, 2023

In der Zwischenzeit werden Studenten und Pädagogen, Schriftsteller und Künstler – jeder, der sich für Palästina einsetzt – regelmäßig fälschlicherweise des Antisemitismus beschuldigt, während lebende, atmende Nazis von Israels engsten Freunden mit stehenden Ovationen bedacht werden.

Das ist einfach ekelhaft.

Aktualisierung: 25. September

Am Sonntagabend gab Anthony Rota, der Sprecher des kanadischen Unterhauses, eine Erklärung ab, in der er sich für sein warmes Lob für den Nazi-SS-Veteranen Yaroslav Hunka entschuldigte, den er zu der Sitzung am Freitag eingeladen hatte, bei der der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach.

Am 22. September habe ich im Unterhaus eine Person auf der Tribüne erkannt. Ich bedauere diese Entscheidung und übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln. Lesen Sie meine Erklärung hier: https://t.co/Hd9chtHFNJ

– Speaker of the HoC (@HoCSpeaker) September 24, 2023

„Ich habe im Nachhinein von weiteren Informationen erfahren, die mich veranlassen, meine Entscheidung zu bedauern“, schrieb Rota.

Der Sprecher übernahm die alleinige Verantwortung und versicherte, dass „niemand, einschließlich der Parlamentskollegen und der ukrainischen Delegation, von meiner Absicht oder meinen Äußerungen wusste, bevor ich sie machte.“

Das kommt der politischen Klasse Kanadas sehr gelegen, die nun alle so tun können, als hätten sie keine Ahnung, wie tief verwurzelt die Verehrung der Waffen-SS-Galizien-Division bei vielen in Kanadas politisch einflussreicher ukrainischer Diaspora ist.

Die Erklärung des Sprechers kam, nachdem die Freunde des Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies, eine entschieden pro-israelische Gruppe, eine Erklärung und Entschuldigung für die stehenden Ovationen für den Nazi-Veteranen gefordert hatten.

Michael Mostyn, der Vorsitzende von B’nai Brith Canada, einer weiteren einflussreichen Pro-Israel-Gruppe, verurteilte ebenfalls den Heldenempfang für den 98-jährigen ehemaligen Nazi-Soldaten.

Seitdem hat sich die Angelegenheit zu einem politischen Eklat ausgeweitet, der in ganz Kanada und auf der ganzen Welt für Schlagzeilen sorgte.

Premierminister Justin Trudeau, der, wie oben erwähnt, sehr wohl um die tiefen Nazi-Verbindungen in Teilen der ukrainisch-kanadischen Diaspora wissen muss, versucht ebenfalls geschickt, sich von dem peinlichen Debakel zu distanzieren.

„Der unabhängige Sprecher des Repräsentantenhauses hat sich entschuldigt und die volle Verantwortung für das Aussprechen der Einladung und für die Anerkennung im Parlament übernommen. Das war richtig“, erklärte das Büro des Premierministers.

Eine Vertreterin der Regierung, Karin Gould, bestritt ebenfalls, dass Trudeau persönlich mit Hunka zusammengetroffen sei, obwohl Bilder, die offenbar von einem Verwandten Hunkas in den sozialen Medien gepostet wurden, darauf hindeuten, dass, ob ein Treffen mit Trudeau stattgefunden hat oder nicht, eines geplant oder erwartet worden sein könnte.

Ein weiteres Foto, das offenbar von Gould auf Instagram gepostet und dann gelöscht wurde, zeigt sie in Pose mit Hunka und Sprecher Rota.

Diese Bilder haben in den sozialen Medien weite Kreise gezogen, obwohl The Electronic Intifada nicht in der Lage war, die ursprünglichen Quellen ausfindig zu machen – wahrscheinlich wurden sie gelöscht.

Die Vorsitzende der Liberalen Karina Gould und Kanadas Parlamentspräsident Anthony Rota halten Händchen mit dem Waffen-SS-Nazisoldaten Yaroslav Hunka. pic.twitter.com/ZMzeqZu6gN

– Harrison Faulkner (@Harry__Faulkner) September 24, 2023

Bisher sind noch keine Fotos von Trudeau mit Hunka aufgetaucht.

Jagmeet Singh, der Vorsitzende der nominell Mitte-links orientierten Neuen Demokratischen Partei Kanadas, entschuldigte sich ebenfalls für seine Teilnahme an dem beschämenden Spektakel, einem Nazi zu applaudieren.

Ich teile die Besorgnis über die Veranstaltung vom Freitag im Unterhaus.

Wir alle müssen uns gegen Antisemitismus stellen. So etwas darf nie wieder geschehen.

Bitte lesen Sie meine vollständige Erklärung. pic.twitter.com/kuQ5irLR3l

– Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) September 24, 2023

All diese Entschuldigungen werden wenig dazu beitragen, die Bedenken über Kanadas langjährige Unterstützung für die Nazis in der Ukraine zu zerstreuen, und zwar nicht nur mit Lob und Beifall, sondern auch mit Ausbildung und Waffen, die Jahre zurückliegen.

Der Historiker Tarik Cyril Amar, ein Experte für ukrainische Ultranationalisten, sagte, der Sprecher des kanadischen Unterhauses betreibe „Schadensbegrenzung“ und versuche, die politische Klasse Kanadas zu schützen, indem er die alleinige Verantwortung übernimmt.

Wie nobel! Ein Schadensbegrenzungs-Kamikaze aus dem Waffen-SS-feiernden Oh-Kanada.

Aber auch das ist zutiefst unehrlich. Kanada hat ein tiefgreifendes Problem mit seinen Politikern, die sich bei den organisierten Rechtsextremen der ukrainischen „Diaspora“ einschleimen und dieses verabscheuungswürdige Verhalten verschleiern… https://t.co/s6O6hRijw0

– Tarik Cyril Amar (@TarikCyrilAmar) September 25, 2023

„Aber die Sache ist die, dass auch dies zutiefst unehrlich ist. Was Kanada hat, ist ein tiefes, durchdringendes Problem mit seinen [Politikern], die sich bei der organisierten rechtsextremen ukrainischen ‚Diaspora‘ einschleimen und diese verabscheuungswürdige Normalisierung als ‚Multikulturalismus‘ und ‚Toleranz‘ tarnen“, so Amar weiter.

„Das Land braucht eine schmerzhafte nationale Debatte und eine ernsthafte Kurskorrektur. Nicht einen Sündenbock, nicht einmal einen freiwilligen Sündenbock.“

Vom Beifall für einen Nazi-SS-Veteranen bis hin zu Grüßen für Jom Kippur – und doch keine Spur von Reflexion oder Reue von @JustinTrudeau. Wir leben in einer finsteren Komödie https://t.co/4Kcy1gUzLc https://t.co/WqJGBYAWlF

– Ali Abunimah ist jetzt auf bluesky (@AliAbunimah) September 25, 2023

