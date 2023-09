BRICS Or NATO? G20 Or G77? – PopularResistance.Org Pepe and Michael and I are going to discuss the apparently unending series of summits and read their tea leaves to see what they tell us about how the world is changing. And that summitry has been pretty exhausting.

BRICS oder NATO? G20 oder G77?

Von Radhika Desai und Michael Hudson, Geopolitische Wirtschaft.

24. September 2023

Gipfeltreffen debattieren über die sich rasch verändernde Weltordnung.

Die politischen Ökonomen Radhika Desai und Michael Hudson diskutieren zusammen mit dem geopolitischen Analysten Pepe Escobar über die sich rasch verändernde Weltordnung in einer Zeit, in der die Gipfeltreffen der BRICS, G20 und G77 sowie die UN-Generalversammlung stattfinden.

Abschrift

Radhika Desai: Hallo und willkommen zur 17. Geopolitical Economy Hour, der Sendung, die sich mit der sich schnell verändernden politischen und geopolitischen Wirtschaft unserer Zeit befasst. Ich bin Radhika Desai.

Michael Hudson: Und ich bin Michael Hudson.

Radhika Desai: Und heute ist wieder einmal der unvergleichliche Pepe Escobar bei uns zu Gast. Willkommen zurück, Pepe.

Pepe Escobar: Hallo, allerseits. Es ist mir eine große Freude, bei Ihnen beiden zu sein.

Radhika Desai: Großartig. Pepe, Michael und ich werden also über die scheinbar nicht enden wollende Reihe von Gipfeltreffen diskutieren und die Teeblätter lesen, um zu sehen, was sie uns darüber sagen, wie sich die Welt verändert.

Und diese Gipfeltreffen sind ziemlich anstrengend gewesen. Da war der verhängnisvolle NATO-Gipfel im Juli, auf dem Präsident Zelensky zu seinem Leidwesen nicht einmal einen Zeitplan für den Beitritt zur NATO erhielt, nachdem er sein Land vor der NATO niedergeworfen und die NATO vor langer Zeit so treu in die Ukraine gelassen hatte.

Und dann war da noch der BRICS-Gipfel in Johannesburg im August, auf dem die Organisation entgegen den pessimistischen Prognosen sechs neue Mitglieder aufnahm. Es folgte der G20-Gipfel in Delhi, der von Premierminister Narendra Modi ausgerichtet wurde.

Präsident Putin nahm virtuell am BRICS-Treffen teil, aber sowohl er als auch Präsident Xi, der persönlich am BRICS-Treffen teilgenommen hatte, reisten nicht zum G20-Treffen. Sie überließen dies ihren Außenministern und Premierministern.

Präsident Putin war jedoch Gastgeber des äußerst wichtigen Treffens des Östlichen Wirtschaftsforums, das seit 2015 jährlich stattfindet, um Russlands eigene Hinwendung zu Asien zu demonstrieren, die natürlich eine freundliche Hinwendung war, im Gegensatz zu Obamas Hinwendung zu Asien, deren Ziel es natürlich war, die Spannungen mit China zu verschärfen.

Auf diesem Gipfeltreffen, das in den westlichen Medien kaum Beachtung fand, betonte Präsident Putin nicht nur die absolute Priorität des russischen Fernen Ostens und seiner Entwicklung, sondern auch die Beziehungen Russlands zu anderen fernöstlichen Volkswirtschaften, die natürlich zunehmend zum dynamischen Zentrum der Weltwirtschaft werden, wie wir in so vielen Sendungen besprochen haben.

Und Präsident Putin kündigte auch an, dass Russland nach seiner bereits spektakulären Entwicklung von Hyperschallwaffen, die bereits einen Sputnik-Moment in Washington D.C. ausgelöst hatte, neue Waffen plant, die, wie man uns sagte, auf bisher ungenutzten physikalischen Prinzipien beruhen und Lasertechnologie, Ultraschalltechnologie, Radiofrequenzen und dergleichen nutzen.

Dies wird also offenbar auch, so Präsident Putin, zu neuen Prinzipien der Kriegshandlung führen.

Nach diesem ereignisreichen Ostwirtschaftsforum folgte das Treffen der G77 plus China in Havanna, auf dem China erneut sein Engagement für die Entwicklung der Mehrheit der Menschheit als Grundsatz für die internationalen Beziehungen bekräftigte.

Und natürlich schaut die Welt im Moment auf die reguläre Jahrestagung der Vereinten Nationen in New York, wo Präsident Biden dank seiner schwindenden Popularität sowohl im In- als auch im Ausland demokratische Reformen für die Vereinten Nationen vorzuschlagen scheint, einschließlich der Erweiterung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen.

Der Grund, warum diese Gipfeltreffen so hektisch waren und sich wie ein Wirbelsturm von Ereignissen angefühlt haben, liegt ganz einfach darin, dass jedes von ihnen mit dem beschleunigten Tempo des Wandels auf der internationalen Ebene einherging, d.h. mit den raschen Veränderungen in der Weltordnung. Und genau diese Veränderungen wollen wir heute in diesem Gespräch untersuchen.

Pepe, ich dachte, es wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie den Anfang machen würden, denn Sie waren auf dem Ostwirtschaftsforum, und das ist eines der am wenigsten beachteten Gipfeltreffen dieser Art. Warum fangen Sie also nicht damit an, uns zu erzählen, was Sie davon mitgenommen haben?

Pepe Escobar: Um ehrlich zu sein, Radhika und Michael, sollte ich jetzt nicht hier sein. Ich sollte auf der Halbinsel Kamtschatka oder auf den Sachalin-Inseln sein, wissen Sie.

Als ich auf dem Flughafen war und zurück nach Moskau flog, war ich verzweifelt, weil ich mir meine Optionen ansah und sagte: Oh mein Gott, alles ist da. Blagoweschtschensk, die Grenze zwischen Russland und China am Amur, das Altai-Gebirge, die Halbinsel Kamtschatka, die Sachalin-Inseln, Burjatien.

Und ich sagte: „Oh, mein Gott, ich muss sieben Zeitzonen zurückfliegen, um nach Moskau zurückzukehren und zu arbeiten. OK, ich möchte alles stehen und liegen lassen und hier bleiben, vor allem, weil ich an einem der Gipfeltage den ganzen Nachmittag damit verbracht habe, zu den Ständen der verschiedenen Provinzen zu gehen und mit den Vertretern dort zu sprechen.

Sie hatten sehr, sehr gute Geschäftsleute, Start-ups, offizielle Vertreter. Man kann also zum Stand von Burjatien gehen und in einer Stunde alles über Burjatien erfahren, und man erhält eine Einladung, nach Burjatien zu reisen, um sich die Entwicklung der Provinz anzusehen.

Als ich den Stand von Tatarstan besuchte, gab man mir einen offiziellen Leitfaden für Investoren in Tatarstan, den ich an alle verteilen werde, auch an Sie. Wissen Sie warum? Weil der BRICS-Gipfel nächstes Jahr in Kasan stattfinden wird, das in Tatarstan liegt.

Wenn man all das live vor sich sieht und mit den Menschen aus den Provinzen spricht und sieht, wie diese öffentlich-private Partnerschaft im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung funktioniert, diese gigantischen Inseln, drei Millionen Quadratkilometer oder so, dann dämmert es einem, dass dies wirklich der asiatisch-pazifische Raum in Bewegung ist.

Und noch wichtiger ist, dass Japaner, Koreaner und andere Asiaten, wenn sie in Wladiwostok ankommen, sagen: Ah, das ist die europäische Hauptstadt Asiens. In ihren Köpfen ist Wladiwostok Europa.

Aber in dem Moment, als ich in Wladiwostok ankam, sagte ich: Nein, ich bin in Asien. Nun, ich habe seit den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre, in Asien gelebt. Für mich war Wladiwostok also wie eine chinesische Stadt oder ein Ort in Südostasien, natürlich mit einem etwas anderen Klima.

Man sieht Koreaner, Japaner, die Einheimischen dort drüben, und man hat das Gefühl, dass man in Asien ist. Das erste Restaurant, in dem ich gefrühstückt habe, war das Singapura Restaurant. Und ich dachte, ich wäre in Singapur und würde singapurisches Essen essen. Aber es ist faszinierend, den Kontrast zu sehen.

Und natürlich, um in der Praxis zu sehen, was Putin zu Beginn und am Ende seiner Ansprache auf der Plenarsitzung des Ostwirtschaftsgipfels sagte. Der Ferne Osten wird die strategische Priorität Russlands bis zum Ende des Jahrhunderts sein. Das bedeutet also, dass es sich um eine äußerst ernste Angelegenheit handelt.

Die Hinwendung zum Osten begann im Jahr 2012. Vor 2012 lag Wladiwostok ein wenig links, war also ein Rückzugsgebiet. Was haben sie dann getan? Sie haben diese hervorragenden Hängebrücken gebaut.

Jetzt ist der Verkehr, die verschiedenen Bereiche von Wladiwostok, viel einfacher. Die Stadt begann zu expandieren. Sie bauten eine absolut hervorragende staatliche Universität. Wir hatten das Gipfeltreffen auf dem Campus der Universität.

Ich habe sie mit Universitäten in Europa verglichen, und das ist ein Witz. Wenn man sie mit einer Universität in Frankreich, Deutschland, Großbritannien oder Italien vergleicht, dann ist sie ein Witz, verglichen mit dieser Bundesuniversität, den Wohnheimen, den grünen Ausgaben vor einer Bucht, den Abteilungen, die überdurchschnittlich gut ausgestattet sind, mit vielen Mitteln. Und sie liegt buchstäblich sieben Zeitzonen östlich von Moskau.

Sie sind also wirklich tief in Asien, im russischen Asien, im asiatisch-pazifischen Raum. Und wenn jemand den Begriff „Indopazifik“ erwähnt, weiß niemand, was er bedeutet, weil er absolut nichts bedeutet. Das sind die Menschen, die tatsächlich im asiatisch-pazifischen Raum leben.

Und was alle Provinzen im Osten, östlich des Urals, Südsibirien und den fernen Osten angeht, wie zum Beispiel die Halbinsel Kamtschatka oder Burjatien, die näher an Europa liegen, ist es erstaunlich, dass das Entwicklungstempo und das Innovationstempo hervorragend sind.

Ich habe zum Beispiel mit chinesischen Wissenschaftlern gesprochen. Es gab eine große chinesische Delegation und einige hervorragende Wissenschaftler, wie Wang Wen von der Renmin-Universität in China. Für sie ist es eine völlig andere chinesische Sichtweise: Das ist großartig, das ist fantastisch, aber sie brauchen dringend Infrastruktur.

Wang Wen hat das mindestens 10 Mal in seinen verschiedenen Panels gesagt. Und es ist wahr.

Und dann habe ich mich bei den Einheimischen erkundigt. Sie sagten, ach, er hat absolut Recht. Wissen Sie, dass es zwischen Wladiwostok hier und Chabarowsk, der zweitwichtigsten Stadt im Fernen Osten, keine Autobahn gibt?

Und, wissen Sie, die Straße ist absolut beschissen. Und das ist etwas, das die Chinesen in sechs Monaten bauen können, ganz einfach.

Auf der anderen Seite haben wir bereits einen expandierenden Flughafen in Wladiwostok. Sie wissen, dass sie auch in all diesen anderen Gebieten Flughäfen bauen werden. Es gibt sogar einen kleinen Flughafen auf der Halbinsel Kamtschatka, buchstäblich unter dem Vulkan, was uns an Malcolm Lowry erinnert.

Sie können sehen, wie all diese Entwicklungsprojekte aufeinander abgestimmt sind. Und natürlich haben die Chinesen, als sie sich umschauten, gesagt: Ja, wir werden hier sehr, sehr viel investieren.

Tatsächlich haben sich die Chinesen nach Putins Rede, die sehr detailliert in Zahlen war, vor allem in Zahlen und in Bezug auf die tatsächlichen Investitionen, umgesehen und gesagt: OK, jetzt werden wir mit voller Kraft kommen.

Und als ich mich unter anderem mit Wang Wenda unterhielt, sagte er, ja, von jetzt an sei eine Lawine chinesischer Investitionen im gesamten Fernen Osten zu erwarten. Und dann, inmitten all dieser hektischen Aktivitäten, kam der Zug mit einer rollenden Episode unseres Freundes Kim Jong-un ins Rollen.

Und an dem Tag, an dem wir erfuhren, dass der Zug Pjöngjang verlassen hatte und tatsächlich die Grenze überquerte. Viele von Ihnen wissen vielleicht nicht, dass die Grenze zwischen Russland und Nordkorea nur 140 Kilometer von Wladiwostok entfernt ist. Weiterlesen bei popularresistance.org

Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …