Warum israelische Politiker zugeben, dass sie als Palästinenser für die Freiheit kämpfen würden

Von Joseph Massad

16. September 2024

Trotz ihres kolonialen Rassismus haben viele prominente zionistische Persönlichkeiten zugegeben, dass sie, wenn sie Palästinenser wären, für ihr Heimatland gekämpft hätten

Palästinensische Schüler, die auf den Ruinen eines Hauses sitzen, nutzen ihre Mobiltelefone, um nach der Zerstörung und Schließung von Schulen und Universitäten in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am 20. August 2024 online zu lernen (Reuters/Mohammed Salem)

21 Shares

In einem kürzlich in der israelischen Zeitung Maariv veröffentlichten Interview erklärte Ami Ayalon, der ehemalige Leiter der israelischen Geheimdienstorganisation Shabak, dass er, wenn er Palästinenser wäre, diejenigen, die sein Land gestohlen haben, „ohne Grenzen“ bekämpfen würde.

„Was die Palästinenser betrifft, so haben sie ihr Land verloren. Wenn mich also jemand fragt, was ich tun würde, wenn ich Palästinenser wäre, dann sage ich, dass ich, wenn jemand käme und mein Land, das Land Israel, stehlen würde, ihn ohne Grenzen bekämpfen würde“, fügte er hinzu.

Die Palästinenser, so Ayalon, “sehen sich selbst als Volk. Eine unserer Tragödien ist, dass wir sie als Individuen betrachten, von denen einige gut und andere schlecht sind.“

In der Flut von israelischen und pro-israelischen Verurteilungen von Palästinensern als Barbaren, Antisemiten, Pogromisten, Terroristen, Wilde und menschliche Tiere, neben anderen rassistischen Schimpfnamen, mit denen sie von einer Reihe israelischer Politiker Propaganda-Zwecken, haben sich viele der prominentesten israelischen Politiker, wie Ayalon, immer mit dem Kampf der Palästinenser identifiziert und würden öffentlich zugeben, dass sie sich, wenn sie Palästinenser und keine jüdischen Siedler wären, bereitwillig dem Kampf gegen die Zionisten und Israel angeschlossen hätten.

Selbst der berühmte israelische Verteidigungsminister Moshe Dayan verstand den Kampf der Palästinenser in Gaza und ihren Widerstand gegen den israelischen Kolonialismus. Im April 1956 töteten palästinensische Widerstandskämpfer einen Sicherheitsbeamten in Nahal Oz, einer Kolonie, die 1953 eine Meile von der Grenze zu Gaza entfernt gegründet wurde.

Der Offizier hatte einige Tage zuvor mehrere Palästinenser zusammengeschlagen, als er sie dabei erwischte, wie sie versuchten, auf ihr Land zurückzukehren, nachdem sie von Israelis vertrieben worden waren. Er zwang sie, nach Gaza zurückzukehren. Bei seiner Beerdigung erinnerte Dayan die Trauergäste:

Lasst uns heute nicht die Mörder beschuldigen. Wer sind wir, dass wir gegen ihren Hass argumentieren würden? Seit acht Jahren sitzen sie nun in ihren Flüchtlingslagern in Gaza, und vor ihren Augen verwandeln wir das Land und die Dörfer, in denen sie und ihre Vorfahren gelebt haben, in unser Heimstätten … Wir sind eine Generation von Siedlern, und ohne den Stahlhelm und die Kanone können wir keinen Baum pflanzen und kein Haus bauen.

Ayalons jüngste Worte sind nicht neu. In einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender ABC im März erklärte er, dass er, wenn er Palästinenser wäre, „gegen Israel kämpfen“ und „alles tun“ würde, um Freiheit zu erlangen.

Ayalon ist nicht der erste israelische Führer, der den Kampf der Palästinenser um die Beendigung des zionistischen Siedlerkolonialismus und der israelischen Apartheid vollkommen versteht. Tatsächlich ist er Teil einer langen Liste zionistischer und israelischer Führer, die ohne zu zögern ihr Verständnis oder sogar ihre Identifikation mit dem palästinensischen Kampf beteuerten.

1923 kommentierte Vladimir Jabotinsky, der Begründer des revisionistischen Zionismus, der später von Menachem Begin abgelöst wurde, den palästinensischen Widerstand:

Jedes einheimische Volk – egal ob zivilisiert oder wild – betrachtet sein Land als seine nationale Heimat, deren uneingeschränkte Herren es immer sein wird. Sie werden nicht freiwillig nicht nur einen neuen Herren, sondern auch nur einen neuen Partner zulassen. Und so ist es auch bei den Arabern. Kompromissbereite in unserer Mitte versuchen uns davon zu überzeugen, dass die Araber eine Art von Dummköpfen sind, die sich austricksen lassen … [und] die ihr Geburtsrecht auf Palästina für kulturelle und wirtschaftliche Gewinne aufgeben werden. Ich weise diese Einschätzung der palästinensischen Araber rundheraus zurück. Kulturell liegen sie 500 Jahre hinter uns, spirituell haben sie nicht unsere Ausdauer oder Willensstärke, aber das erschöpft alle internen Unterschiede … Sie betrachten Palästina mit derselben instinktiven Liebe und wahren Leidenschaft, mit der jeder Azteke sein Mexiko betrachtete oder jeder Sioux auf die Prärie blickte … Diese kindische Fantasie unserer „Arabo-Philister“ entspringt einer Art Verachtung für das arabische Volk … [dass] diese Rasse [ein] Gesindel ist, das bereit ist, sich bestechen zu lassen oder sein Heimatland für ein Eisenbahnnetz zu verkaufen.

David Ben-Gurion, Israels erster Premierminister, verstand den Kampf der Palästinenser voll und ganz, obwohl er entschlossen war, ihn zu zerschlagen

Jabotinsky identifizierte sich jedoch nicht mit den Palästinensern (obwohl er versuchte, sie mit den europäischen Juden gleichzusetzen, mutatis mutandis, auf der Ebene der Verbundenheit mit ihrer Heimat und der Anwendung von Gewalt zur Verteidigung ihres Landes).

Er war sich darüber im Klaren, dass die Palästinenser „kein Gesindel, sondern eine Nation“ sind. Als Faschist, der Mussolini bewunderte, ließ sich Jabotinsky von seinem Rassismus gegenüber den Palästinensern nicht die Augen vor den Bedingungen vor Ort verschließen, und genau deshalb versuchte er, die Palästinenser zu bekämpfen und sie der zionistischen Herrschaft und Vertreibung zu unterwerfen.

Andere Zionisten identifizierten sich sogar noch mehr mit den Palästinensern.

David Ben-Gurion, Israels erster Premierminister, verstand den Kampf der Palästinenser voll und ganz, obwohl er sich dafür einsetzte, ihn zu zerschlagen. Er erklärte:

Wenn ich ein arabischer Führer wäre, würde ich mich niemals mit Israel einigen. Das ist natürlich; wir haben ihr Land genommen. Sicher, Gott hat es uns versprochen, aber was bedeutet das für sie? Unser Gott ist nicht ihrer. Wir kommen aus Israel, das stimmt, aber das ist zweitausend Jahre her, und was geht sie das an? Es gab Antisemitismus, die Nazis, Hitler, Auschwitz, aber war das ihre Schuld? Sie sehen nur eines: Wir sind gekommen und haben ihr Land gestohlen. Warum sollten sie das akzeptieren?

Keine Verirrung

Die Identifikation der zionistischen Führer mit den Palästinensern hielt in den folgenden Jahrzehnten an und wurde vielleicht am eindringlichsten vom ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak zum Ausdruck gebracht. Barak war Mitglied einer israelischen Todesschwadron-Kommandoeinheit, die 1973 nach Beirut entsandt wurde, um drei palästinensische Revolutionäre zu töten.

Barak identifiziert sich vorbehaltlos mit den Palästinensern und erklärte in einem Interview mit der israelischen Zeitung Haaretz: „Wenn ich Palästinenser wäre, würde ich mich auch einer Terrorgruppe anschließen.“

Warum Israels Völkermord in Gaza ein Krieg des Westens gegen das palästinensische Volk ist

Mehr lesen »

Leah Rabin, die Witwe des verstorbenen Yitzhak Rabin, die selbst an der zionistischen Eroberung Palästinas im Jahr 1948 teilgenommen hatte, war bei der Darstellung ihrer Identifikation mit den Palästinensern klüger als alle anderen zionistischen Führer.

Sie behauptete 1997: „Wir [die Juden] haben Terrorismus eingesetzt, um unseren Staat zu gründen. Warum sollten wir erwarten, dass die Palästinenser anders sind?“ Palästinenser, so scheint es, sind genauso wie Juden und unterscheiden sich überhaupt nicht von ihnen.

Es ist äußerst wichtig zu beachten, dass in diesen Erklärungen keiner dieser israelischen Führer der Meinung war, dass der Grund für den Widerstand der Palästinenser gegen Israel darin besteht, dass Israel jüdisch ist.

Im Gegenteil, sie alle bekräftigten, dass der Grund für den Widerstand der Palästinenser gegen Israel und israelische Juden darin besteht, dass Israelis ihr Land und ihr Land gestohlen haben und weiterhin stehlen, sie unterdrücken und ihnen ihre Unabhängigkeit und Freiheit nehmen.

Die entsetzliche Propaganda der derzeitigen israelischen Regierung, dass die palästinensische Operation vom 7. Oktober israelische Juden als Juden und nicht als Kolonisatoren ins Visier nahm und daher der „tödlichste“ Angriff auf Juden seit dem Holocaust war, wie uns westliche Staats- und Regierungschefs und ihre hörigen Mainstream-Medien nicht müde werden zu erzählen, zielt eindeutig darauf ab, die israelisch-jüdische Kolonisierung des Landes der Palästinenser als Grund für den Widerstand der Palästinenser zu vertuschen.

Diese Lügen zielen darauf ab, israelische Juden vom Verbrechen des Landraubs an den Palästinensern freizusprechen, und stehen im Gegensatz zu der Beharrlichkeit der Palästinenser und all dieser zionistischen und israelischen Führer, die den Kampf der Palästinenser immer verstanden haben, nämlich dass der palästinensische Widerstand sich gegen israelische Juden richtet, weil sie Kolonisatoren sind, und nicht, weil sie Juden sind.

Israelische Führer haben immer verstanden, dass der palästinensische Widerstand sich gegen israelische Juden richtet, weil sie Kolonisatoren sind, und nicht, weil sie Juden sind

Das Verständnis und die Identifikation mit dem palästinensischen Kampf durch dieselben israelischen Führer, die die Palästinenser unterdrückt haben, sind nicht nur rhetorische Schnörkel oder Ausrutscher. Sie sprechen ganz klar von einem klaren Verständnis für die Art der Gewalt und Unterdrückung, die Israel dem palästinensischen Volk angetan hat und weiterhin antut.

Im Gegensatz zur offiziellen israelischen Propaganda und deren Wiederholung durch westliche Politiker und Mainstream-Medien sind die Palästinenser, die seit den frühen 1880er Jahren Widerstand gegen die zionistische Kolonisierung leisten, keineswegs eine Anomalie. Tatsächlich sind die Palästinenser, laut den oben zitierten israelischen Führern, den kolonisierenden zionistischen Juden, die sie unterdrücken, am ähnlichsten und nicht so verschieden von ihnen.

Der einzige Unterschied scheint darin zu bestehen, dass Palästinenser keine Juden sind und ihnen daher nicht der Respekt und die Bewunderung entgegengebracht werden kann, die jedem Volk gebühren, das sich anderthalb Jahrhunderte lang dem Kolonialismus widersetzt hat.

Während sich israelische Politiker trotz ihres kolonialen Rassismus immer noch mit den Palästinensern identifizieren können, ist der tiefsitzende westliche Rassismus gegen die Palästinenser der Grund dafür, dass kein westlicher Politiker jemals darüber nachgedacht hat, was er tun würde, wenn er Palästinenser wäre.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit Deepl.com