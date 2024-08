https://strategic-culture.su/news/2024/08/17/why-is-iran-revenge-so-late-coming/



Warum kommt die Rache des Iran so spät?

Von Lorenzo Maria Pacini

17. August 2024

© Foto: Public domain

Viele fragen sich, warum der Iran seine legitime Rache an Israel noch nicht vollzogen hat. Wir wollen versuchen, eine geopolitische Erklärung zu geben.

Viele fragen sich, warum der Iran seine legitime Rache an Israel noch nicht entfesselt hat. Lassen Sie uns versuchen, eine geopolitische Erklärung zu geben.

Eine uralte Kriegskunst

Lassen Sie uns eines klarstellen: Der Iran ist ein Jahrtausende altes Reich mit einer unglaublichen Geschichte, einer sehr reichen Kultur und einem Lebensstil, der sich von dem des Westens völlig unterscheidet. Aus diesen ganz einfachen Gründen können die Menschen im Westen den Iran nicht verstehen. Es ist ein Land, das sich zu sehr von dem des Westens unterscheidet. Dieses Interpretationsproblem führt zu vielen Missverständnissen bei westlichen Analysten und Journalisten, aber auch bei Politikern und Strategen, weil sie versuchen, Interpretationen anzuwenden, die nicht korrekt sind. Man kann den Iran nicht wie jeden anderen westlichen Staat „lesen“.

Dieser grobe Fehler ist eigentlich ein großer Vorteil für die Iraner, denn sie können ohne großen Aufwand auf der Ebene hybrider Konflikte spielen. Besonders im Zusammenhang mit Infowars genießt der Iran eine Aura des Geheimnisvollen und Verwirrenden, die die Wahrheit über die Vorgänge im Land undurchdringlich macht. Die mit Propaganda überladenen westlichen Medien verbreiten falsche, verzerrte und voreingenommene Informationen in der Überzeugung, dass sie den Knüller des Augenblicks haben und wer weiß welche Wahrheit erzählen. Abgesehen von den Nachrichten, die erfunden wurden, um die westliche Öffentlichkeit zu täuschen, ist es eine objektive Tatsache, dass die ausländischen Medien keinen Zugang zu den Geschehnissen im Land haben, es sei denn, der Iran gestattet ihnen, Informationen zu erhalten. Ob man es nun mag oder nicht, dies ist eine ausgezeichnete Verteidigungs- und Schutzstrategie, die immer funktioniert hat.

Heute mag es seltsam erscheinen, nichts über ein Land zu wissen, aber die Frage, die man sich stellen muss, lautet: „Warum sollte ich etwas wissen?“. Bis vor einem halben Jahrhundert waren die Informationen, die wir über fremde Länder hatten, sehr begrenzt, es gab keinen Zugang zu einem globalen Informationspool, wie wir ihn heute haben. Aus irgendeinem Grund haben wir uns davon überzeugen lassen, dass es die Norm ist, alles über jeden zu wissen, und wo es an Informationen mangelt, haben wir es mit einem Regime zu tun, das seine Bürger unterdrückt. Ist dies nicht eine gut organisierte kollektive kognitive Programmierung? Ist es nicht so, dass wir zwar Zugang zu so vielen Informationen haben, aber ständig mit Reizen, Nachrichten und Informationen bombardiert werden, so dass es fast unmöglich ist, die Wahrheit zu erkennen? Das Paradoxe ist, dass man uns dazu gebracht hat, uns zu vernetzen, ohne unser Gehirn einzuschalten. Der Iran weiß das sehr gut. Innerhalb des Landes ist die Technologie präsent und die Menschen sind problemlos mit der Welt verbunden; außerhalb des Landes ist es jedoch fast unmöglich, in sie einzudringen. Ein Verteidigungsmechanismus, der es dem Iran ermöglicht, angesichts zahlreicher Angriffe im Rahmen der Informationskriegsführung standhaft zu bleiben.

Der Iran hat seine territoriale Integrität seit Jahrtausenden bewahrt und weiß, wie er seine Interessen verteidigen kann. Nicht nur, dass sein Arsenalpotenzial – anders als in vielen westlichen Staaten – offiziell nicht bekannt ist, dem Iran wird sogar vorgegaukelt, er sei nicht in der Lage, einen Konflikt militärisch zu bestehen.

Auch in diesem Fall haben wir es mit einem psychologischen Spiel zu tun: Kein Land gibt die Größe seines Arsenals wirklich preis, die öffentliche Verbreitung von Daten ist Gegenstand eines sorgfältigen Aktions-Reaktions-Kalküls gegenüber Gegnern und Feinden, denn die Offenlegung der eigenen Rüstung wäre ein Schritt, der einen enormen Nachteil bedeuten würde; militärische Aktivitäten bestehen nicht aus journalistischen Verlautbarungen.

Tatsache ist jedoch, dass die Welt innehält, sobald der Iran droht, das Spiel zu beginnen. Das war der Fall, als Ismail Haniyeh in Teheran ermordet wurde und damit die territoriale Integrität des Irans verletzte, was die UNO veranlasste, einer Militäroperation gegen Israel zuzustimmen.

Der Iran handelte daraufhin wie folgt: Er erklärte gelassen seine Absicht, Rache zu üben – im Einklang mit dem Kampf um Palästina und für die Befreiung Jerusalems von der zionistischen Besatzung -, aber dann… ist noch nichts passiert. Warum eigentlich? Sind wir sicher, dass wirklich nichts geschehen ist?

Schauen wir genauer hin. Zum Zeitpunkt der iranischen Proklamation geschah an den meisten Börsen etwas Ungewöhnliches, aber Vorhersehbares: ein plötzlicher, starker Einbruch, der alle Sektoren betraf… außer der Verteidigung. Und insbesondere die amerikanische Verteidigung. Wie kommt das? Es ist interessant, sich anzusehen, was in diesen Stunden des finanziellen Zusammenbruchs geschah – in denen sogar Kryptowährungen, deren Blockchain zumeist von westlichen Ländern betrieben wird, abstürzten -, denn gerade die amerikanischen Militärunternehmen erlebten beim Zusammenbruch der Aktienwerte eine Welle von „intelligenten“ Käufen, die zumeist von Unternehmen getätigt wurden, die chinesischen und russischen Investmentgruppen gehören.

Ok, fassen wir zusammen: Der Iran kündigt seine Absicht zur militärischen Vergeltung an, der Markt bricht zusammen, China und Russland kaufen große Teile amerikanischer Unternehmen auf. Der perfekte Assist. 3:0, Ball in die Mitte. Satz. Spiel.

Mit einem sehr einfachen Schachzug hat der Iran in Abstimmung mit den multipolaren Verbündeten nicht nur die westliche Wirtschaftskrise beschleunigt, sondern auch den Erzfeinden der USA ermöglicht, Teile von Unternehmen aufzukaufen, was bedeutet, dass sie sie zumindest teilweise verwalten, manipulieren und sogar in den Bankrott treiben können. Genial, oder? Einfach, aber effektiv.

Eine Rache, die, wie versprochen, bereits begonnen hat, denn der Iran verfügt über eine tausendjährige Strategiegeschichte, die der Westen nicht versteht. Das Gleiche gilt für China: Der Konfuzianismus und die Kriegskunst von Sun Tzu lehren, genau so vorzugehen. Nur die Amerikaner sind immer noch davon überzeugt, dass Krieg führen bedeutet, eine gewalttätige, einschüchternde Rhetorik zu verwenden und wahllos hier und da zu schießen, bis ein Ergebnis erreicht ist. Und das haben die Amerikaner immer noch nicht verstanden. Man kann keinen Krieg mit einem Gegner führen, ohne seine Art der Kriegsführung zu verstehen. Ein solcher Fehler bedeutet eine Niederlage.

Sicherstellung von Rimland

Kommen wir nun zu einigen konkreteren Perspektiven.

Wie ich bereits in anderen Artikeln erläutert habe, sind sich die Mächte, die auf den Aufbau einer multipolaren Welt hinarbeiten, sehr wohl bewusst, dass sie die Verteidigung des Rimlands gewährleisten müssen. Der Iran weiß das sehr gut und ist, nachdem er Abkommen mit Russland, den kaspischen Ländern und den Golfstaaten geschlossen hat, nun auf dem Weg nach Osten: Indien, China und… Indonesien. Das letztgenannte Land wurde zu lange ignoriert: Es ist einer der am schnellsten wachsenden Staaten der Welt, demografisch jung und zahlreich, wirtschaftlich florierend, sozial stabil und militärisch gerüstet. Vor allem aber liegt es zur richtigen Zeit am richtigen Ort: auf halbem Weg zwischen Australien und Südostasien, aber auch auf halbem Weg zwischen dem Pazifischen und dem Indischen Ozean. Genau das Gebiet, in dem China ein geopolitisches und strategisches Interesse an der Entwicklung hat, und noch genauer das Gebiet, in dem die Angloamerikaner über den AUKUS einen Stellvertreterkrieg vorbereiten, indem sie Australien ausbeuten, das zur neuen Ukraine werden wird.

Schließen Sie das Rimland. Dies ist notwendig, um die eurasischen Mächte in einen internationalen Konflikt zu verwickeln. Vergessen Sie diese Worte nicht.

Der Iran hat begonnen, mit China einen Dialog in einer neuen Sprache zu führen, nicht nur auf diplomatischer, sondern auch auf militärischer Ebene. China seinerseits hat in Bezug auf den Palästinakonflikt eine sehr klare Position bezogen. Russland garantiert den westlichen, zentralen und nördlichen Teil Eurasiens; im Osten verteidigen Nordkorea und China die Grenzen. Bleibt noch der Süden, wo der Iran in Position ist und nun nur noch die letzten Teile fehlen. Erst vor wenigen Monaten unternahmen die Premierminister der südasiatischen Länder eine lange diplomatische Pilgerreise zwischen Peking, Moskau und Teheran, was kein Zufall war. Die Parteien sprechen schon seit einiger Zeit mit Indonesien, weil sie sich des strategischen Wertes des Landes bewusst sind, in dem sich auf verschiedenen Inseln verteilte amerikanische Militärstützpunkte befinden, die als Raketen- und Raumfahrtabwehrschild dienen.

In Bangladesch haben die USA einen Putsch ausgeheckt, um das Land zu destabilisieren. In Australien versuchen sie, eine Kriegsfront zu eröffnen. Das passt alles zusammen. Und es passt noch mehr, wenn wir bedenken, dass Russland erst vor wenigen Tagen seine ersten Militärübungen mit Indonesien angekündigt hat.

Jetzt verstehen wir, warum der Iran die Sache hinauszögert: Es ist nicht seine Art, Dinge zu überstürzen, und Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt isst.

Lorenzo Maria Pacini

Außerordentlicher Professor für politische Philosophie und Geopolitik, UniDolomiti von Belluno. Berater für strategische Analyse, Intelligenc

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …