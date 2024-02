Why so many young Jewish Americans are anti-Zionist Middle East Eye speaks to young Jewish Americans who reject the union between Judaism and Zionism, often at the cost of marginalisation within their communities

Warum so viele junge jüdische Amerikaner antizionistisch eingestellt sind

Von Zainab Iqbal

8. Februar 2024

Es gibt ein Bild, das sich für immer in Hanna Stolzers Gedächtnis eingebrannt hat. Es handelt sich um ein Foto, das am 10. Oktober in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Es zeigte ein chirurgisches Brett in einem Krankenhaus in Gaza, auf dem die Ärzte ihre Operationen notierten.

Darauf stand in Großbuchstaben und mit blauer Tinte eine einfache Botschaft geschrieben: „WER BIS ZUM ENDE BLEIBT, WIRD DIE GESCHICHTE ERZÄHLEN. WIR HABEN GETAN, WAS WIR KONNTEN. ERINNERT EUCH.“

Diese kraftvollen Worte ließen Stolzer innehalten. „Wie kann man sich das ansehen und nicht zum Handeln bewegt werden“, sagte sie.

Am 10. Januar wurde dieses Foto als Beweismittel vor dem Internationalen Gerichtshof verwendet, wo Südafrika Israel beschuldigte, mit der unablässigen Bombardierung und Belagerung des Gazastreifens seit dem 7. Oktober, als der Krieg nach dem Angriff der Hamas auf Südisrael ausbrach, gegen die Völkermordkonvention verstoßen zu haben.

Unmittelbar nach dem Bild des chirurgischen Brettes folgte ein weiteres, das zeigte, dass das chirurgische Brett zerstört worden war und die Worte in blauer Tinte gerade noch am Leben blieben.

„Ich sehe jetzt, wie schlimm die Umstände für die Palästinenser sind und wie sehr das in den direkten Händen Israels liegt, und auch wie sehr das in den direkten Händen der Vereinigten Staaten liegt, die Israel unterstützen“, sagte Stolzer gegenüber Middle East Eye.

Stolzer ist eine 24-jährige jüdische Amerikanerin, die mit Stolz ein freies Palästina unterstützt. Sie gehört zu den Tausenden von Juden, die glauben, dass Israel einen Völkermord am palästinensischen Volk verübt. Aber für viele wie sie war das nicht immer so.

Stolzer wuchs damit auf, dass ihr die Geschichte Israels und Palästinas nie vermittelt wurde. Sie besuchte eine hebräische Schule und wurde von klein auf gelehrt, dass Israel das heilige Land nur für das jüdische Volk ist. Sie erinnert sich daran, wie sie in der Schule vom Holocaust erfuhr und sich fragte: „Warum hat niemand etwas unternommen? Warum hat sich niemand zu Wort gemeldet?“

Sie erinnert sich daran, wie sie bei ihrer Bat-Mizwa auf der Bima, dem Podium der Synagoge, stand und die Werte der Tora wiederholte: „Ehre deinen Nächsten“.

Israel Palästina

Ein chirurgisches Brett in einem Krankenhaus in Gaza, auf dem die Ärzte ihre Operationen notieren, am 10. Oktober 2023 (soziale Medien)

„Heute, genau jetzt, bedeutet für mich, ein jüdischer Amerikaner zu sein, sich gegen die israelische Regierung zu stellen und die Werte zu praktizieren, die uns seit der hebräischen Schule beigebracht wurden. Jüdisch zu sein bedeutet, das Mitgefühl, die Empathie und die Menschlichkeit für alle zu erweitern, egal ob sie in DC, New York oder Gaza sind“, sagte sie.

Im Dezember 2019 ging Stolzer auf eine „Birthright“-Reise nach Israel.

Birthright Israel, oft einfach als Birthright bezeichnet, bietet eine kostenlose zehntägige Reise nach Israel an, mit Stationen unter anderem in Jerusalem und den besetzten Golanhöhen. Junge Erwachsene mit jüdischem Hintergrund im Alter zwischen 18 und 26 Jahren können an dieser Reise teilnehmen, die vom Staat Israel und von Spendern finanziert wird.

Sie sagte, es sei ihr peinlich, das zuzugeben, aber sie habe an der Reise teilgenommen, weil sie kostenlos war. Und wie könnte sie eine kostenlose internationale Reise zu einem historischen Ort ablehnen?

„Es gab eine Menge Propaganda“, sagte sie. Sie erklärte, dass sie auf der Reise zwar mit Palästinensern zusammentraf, diese aber für Frieden und eine Zwei-Staaten-Lösung eintraten. Es sei nun offensichtlich, dass die Teilnehmer der Reise nicht mit Menschen aus Palästina zusammengetroffen seien, die ihnen die wahre Realität der israelischen Aktivitäten erzählt hätten.

„Es war die am meisten geschönte Version von ‚beiden Seiten'“, sagte sie.

Stolzer nahm sich Zeit, um sich über die Geschichte Palästinas und die Intensität der Besatzung zu informieren. Sie erfuhr von den Hunderttausenden von Palästinensern, die während der Nakba, wie die Katastrophe im Englischen genannt wird, 1948 gewaltsam vertrieben worden waren. Sie erfuhr von den Kindern, die ohne ihre Eltern zurückgelassen wurden, und von den Eltern, die ohne ihre Babys zurückgelassen wurden. Sie las Artikel von Journalisten direkt aus Gaza, Jahre vor dem 7. Oktober. Sie vertiefte sich in Bücher über Bücher.

„Ich glaube, früher wäre ich stolz gewesen und hätte lautstark gesagt: ‚Wir brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung‘. Aber das ist nicht mehr so. Mein Verständnis hat sich geändert. Ich habe so viel mehr Informationen als früher“, sagte sie.

„Ich sehe eine ungeheure Menge an Menschlichkeit und ich sehe, dass sie von den Medien, die mich konsumiert haben, völlig ignoriert und absichtlich verdunkelt wurden.“

Wie viele andere hat auch Stolzer viel Kritik aus ihrer Umgebung erhalten. Manchmal reagiert sie darauf und versucht ihr Bestes, sie aufzuklären. Aber manchmal hat sie auch das Gefühl, dass es keinen Sinn hat.

Stolzer erklärt, dass sie weiß, was jüdische Schüler innerhalb und außerhalb Israels über den Gazastreifen lernen. Sie sagt, sie wisse, was ihnen ihr ganzes Leben lang erzählt worden sei. „Ich weiß auch, dass ich in DC in meiner komfortablen Wohnung sitze und ein Krieg so weit weg von meinem eigenen Zuhause ist.“

pro-palästina-protest

Ein pro-palästinensischer Protest in Bay Ridge, Brooklyn, New York, am 21. Oktober 2023 (Zainab Iqbal/MEE)

Von Mitgliedern ihrer jüdischen Gemeinde wurde ihr vorgeworfen, dass sie „ein Auge zudrückt“, wenn es um ihre Religion geht – etwas, dem sie ganz und gar nicht zustimmt.

„Ich wurde von der jüdischen Gemeinde angefeindet, und ich habe das Gefühl, dass man mir meine Religion vorenthält“, erklärt sie.

Aus diesem Grund weigert sich Stolzer zu schweigen. Als jüdische Person in Amerika hält sie es für wichtig, ihre Stimme zu erheben.

„Diese Kriegsverbrechen werden im Namen meiner Sicherheit und meiner Religion begangen. Und das beleidigt mich wirklich, denn es steht im Gegensatz zu allem, was das Judentum für mich ausmacht“, sagte sie.

„Wenn Sicherheit auf Kosten der Vernichtung einer anderen Bevölkerung geht, dann hat man diese Sicherheit nicht verdient und sie ist den Preis nicht wert.

Was Stolzer am meisten stört, ist, dass in der jüdischen Gemeinschaft die Angst vor einem Völkermord am jüdischen Volk beschworen wird. Sie sagte, dass sie den Antisemitismus erwähnen und dass es Leute gibt, die Juden töten wollen, und obwohl sie weiß, dass das stimmt, sagt sie, dass es nicht die ganze Wahrheit ist.

„Sie benutzen einen hypothetischen Völkermord, um einen tatsächlich stattfindenden Völkermord zu rechtfertigen“, sagte sie.

„Israel ist nicht gleich Judentum. Antisemitismus ist nicht gleich Pro-Palästina. Die Menschen unterstützen Palästina nicht, weil sie begeistert sind, die Juden zu vertreiben. Sie unterstützen Palästina, weil es es verdient, frei zu sein“.

Die Geschichte Palästinas lernen

Carly Shooster ist eine 28-jährige Jüdin aus Florida. Sie nimmt regelmäßig an Protesten in Gainesville, Florida, teil, die von ihrem palästinensischen Kollegen angeführt werden und sonntags an der Ecke der Hauptkreuzung in ihrer Universitätsstadt stattfinden.

Vorbeifahrende Autos hupen oft zur Unterstützung oder die Fahrer recken ihre Fäuste und Flaggen in die Höhe. Sie wurden aber auch schon angeschrien und belästigt, weil sie Juden sind. Einmal schrie jemand, er würde am liebsten alle Juden umbringen. Trotzdem geht Shooster jeden Sonntag an diese Ecke und ruft für ein freies Palästina.

Wie Stolzer besuchte auch Shooster eine hebräische Schule und nahm während ihres Studiums an einer Birthright-Reise nach Israel teil. Der größte Teil ihrer Ausbildung über ihr Erbe drehte sich um den Holocaust.

Ihre Reise zu den, wie sie es nennt, „kalten, harten Fakten der israelischen Besetzung Palästinas“ begann vor vielen Jahren mit dem Buch Mornings in Jenin von Susan Abulhawa, das ein erschütterndes Porträt der palästinensischen Realität in Form von Fiktion zeichnet.

Kürzlich hat sie auch Ilan Pappes Die ethnische Säuberung Palästinas gelesen und empfiehlt es jedem und jeder.

Seit 2014 wird sie von vielen jüdischen Menschen in ihrer Gemeinde, auch in ihrer Familie, beschuldigt, eine sich selbst hassende Jüdin zu sein. Man hat ihr gesagt, sie sei ungebildet, dass Israel den Gazastreifen mit Strom und Wasser versorgt und dass es eine „Million anderer arabischer Staaten“ gibt. Warum gehen die Palästinenser nicht einfach in einen von ihnen?“

pro-palästina-protest

Carly Shooster (links) bei einer Pro-Palästina-Demonstration in Florida, am 10. Dezember 2023 (Supplied/MEE)

Je mehr Shooster sich mit der Geschichte des Nahen Ostens beschäftigt, desto mehr ist sie davon überzeugt, dass der Zionismus und Israel militärische Strategien sind, um eine westliche Hochburg im Nahen Osten zu sichern. „Die Gewalt, die dies den Ureinwohnern des Landes angetan hat, ist unentschuldbar und sollte verurteilt werden“, erklärte sie.

Für Shooster bedeutet jüdischer Amerikaner zu sein heute, aktiv antizionistisch zu sein. Es bedeutet, dass sie sich von Israel auf jede erdenkliche Weise distanziert. Es bedeutet, das Judentum mit Freunden und Familie zu praktizieren. Es bedeutet, ihre Familie zu lieben, auch wenn diese unfähig ist, ihren eigenen Zionismus zu durchschauen, sagte sie.

„Ich bin fest entschlossen, die beste Tochter, Freundin, Hundemutter, Angestellte, Künstlerin und Lehrerin zu sein, die ich sein kann – und diese Verpflichtung ist untrennbar mit meinem jüdischen Hintergrund verbunden. Mein Humor ist mit meinem jüdischen Hintergrund verbunden. Die Art, wie ich esse, spreche, lache, kämpfe – all diese Aspekte von mir sind so jüdisch, so aschkenasisch“, sagte sie.

„Ich möchte nicht anders sein, also werde ich mich weiterhin für den Antizionismus engagieren und die Feiertage, Traditionen und Familienbande durch diese Verbindung weiter pflegen.

Israel und jüdisch-amerikanische Identität

Nach Angaben der Jüdischen Stimme für den Frieden (JVP) – die sich selbst als die größte progressive jüdische antizionistische Organisation der Welt bezeichnet – sind mehr jüdische Amerikaner, sowohl junge als auch alte, „antizionistisch (mehr) als je zuvor“.

„Jewish Voice for Peace ist eine antizionistische Organisation (und das schon seit 2019), und wir gehen sehr offen damit um“, sagte Sonya Meyerson-Knox, die Kommunikationsdirektorin der JVP, gegenüber Middle East Eye.

Knox erklärte, dass sich die JVP seit dem 7. Oktober in Bezug auf Mitglieder, Unterstützer, Follower und Menschen, die sich einfach nur anmelden, um aktiv zu werden, mindestens verdoppelt hat.

„Wir sehen mehr Interesse daran, was Zionismus ist und was es bedeutet, antizionistisch zu sein, als je zuvor.

In einer Umfrage unter amerikanischen Juden aus dem Jahr 2022, in der Zionismus als „der Glaube an die Bevorzugung jüdischer Rechte gegenüber nicht-jüdischen Rechten in Israel“ definiert wurde, sagten 69 Prozent der amerikanischen Juden, dass sie wahrscheinlich oder definitiv keine Zionisten seien.

Rachel Liberty, Sprecherin von IfNotNow (INN) NYC – einer amerikanisch-jüdischen Gruppe, die sich gegen die israelische Besetzung Palästinas wendet – glaubt, dass sich das Blatt wendet, da immer mehr Juden sich weigern, Israel bedingungslose militärische Unterstützung und finanzielle Hilfe zu gewähren.

„Seit Jahren arbeitet INN daran, Juden aller Altersgruppen in den Kampf gegen die Besatzung und das Apartheidsystem in Palästina einzubinden“, sagte Liberty gegenüber MEE.

Sie erklärte, dass INN in den letzten Monaten eine Welle der Unterstützung unter jungen Juden in den USA für einen dauerhaften Waffenstillstand und die Befreiung Palästinas erlebt hat.

„In den letzten Monaten sind mehr Menschen auf die Ungerechtigkeiten der israelischen Regierung aufmerksam geworden“, sagte Liberty. „Besonders in New York sind junge Juden in Massen aufgetaucht, um ihre Stimme an der Seite der Palästinenser zu erheben und der institutionellen Unterstützung der israelischen Regierung ein Ende zu setzen.“

Pro-Palästina-Protest

Ein orthodoxer jüdischer Rabbiner nimmt an einer Kundgebung zur Unterstützung der Palästinenser vor dem Barclays Center in Brooklyn, New York, am 7. November 2023 teil (Kena Betancur/AFP)

Nach Angaben der Brookings Institution gab es schon vor dem 7. Oktober deutliche Generationsunterschiede in der Einstellung der Amerikaner zu Israel, die sich auch in den Unterschieden zwischen älteren und jüngeren jüdischen Amerikanern widerspiegeln.

Im März 2023 stellte Gallup fest, dass die Sympathien der Demokraten im Nahen Osten nun eher bei den Palästinensern als bei den Israelis liegen (49 Prozent gegenüber 38 Prozent).

Ältere Amerikaner haben eine positivere Einstellung zu Israel als jüngere. In der von Brookings durchgeführten Umfrage äußerten sich 61 Prozent der 18- bis 29-Jährigen positiv gegenüber dem palästinensischen Volk. Auf die Frage, ob sie dem israelischen Volk gegenüber positiv eingestellt sind, antworteten 56 Prozent mit Ja.

Bei den 30- bis 49-Jährigen bejahten 65 Prozent die Frage, ob sie dem israelischen Volk positiv gegenüberstehen. Auf die Frage, ob sie den Palästinensern positiv gegenüberstehen, antworteten 55 % mit Ja.

Geoffrey Levin, Assistenzprofessor für Nahost- und Judaistik an der Emory University und Autor von Our Palestine Question: Israel and American Jewish Dissent, 1948-1978, stellt die herkömmliche Meinung über die Kluft zwischen den Generationen in Frage.

Er erklärt, dass fälschlicherweise behauptet wird, der „Dissens“ der jüngeren Generation sei auf ihre „Distanz“ zu Israel und ihr mangelndes Wissen darüber zurückzuführen.

Er ist jedoch der Meinung, dass diese Generation amerikanischer Juden weitaus stärker mit den Geschehnissen in Israel und Palästina konfrontiert ist und weniger Distanz zu ihnen hat als alle anderen Generationen vor ihr.

levin

Geoffrey Levin ist Assistenzprofessor für Nahost- und Judaistik an der Emory University (Supplied/MEE)

Dieses Wissen stammt von Reisen in die Region, von neuen Medienquellen, kulturellen Interaktionen, Bildungsressourcen und Gesprächen mit Palästinensern und Israelis im In- und Ausland.

„Ich habe den Eindruck, dass ein solches Engagement sowohl die Palästinenser vermenschlichen als auch linksgerichtete amerikanische Juden mit der extremen Rechten Israels vertraut machen kann, von der sie sich natürlich durch Erklärungen und Protestaktionen distanzieren wollen“, sagte er.

Er erklärte, dass Israel seit den 1940er Jahren eine zentrale Rolle in der amerikanisch-jüdischen Identität spielt und dass für viele nicht-orthodoxe Juden der Zionismus genauso wichtig für ihr Judentum ist wie die meisten religiösen Praktiken.

„Ist unser Status als Minderheit und historisch unterdrücktes Volk mit einer universalistischen Botschaft verbunden, die auch für die Palästinenser gilt – oder bedeutet das, dass wir uns vorrangig für Juden im Ausland einsetzen müssen, einschließlich Israelis, weil es sonst niemand tut?“ fragt Levin.

„Ich würde vermuten, dass die meisten amerikanischen Juden sagen würden, dass beides wichtig ist, aber es gibt eine große Debatte darüber, wie man das Gleichgewicht zwischen beiden hält.“

In den letzten drei Monaten hat die JVP in über 80 Protestaktionen und mit Hilfe enger Bündnisse im ganzen Land Geschäfte in Großstädten, Kleinstädten und auf Universitätsgeländen geschlossen.

Die Organisation hat in über 40 Bundesstaaten zahlreiche Proteste vor den Bezirksämtern gewählter Beamter abgehalten und jeden Tag aufs Neue einen Waffenstillstand gefordert.

„Wir sind uns einig in der Überzeugung, dass wir die Palästinenser einbeziehen müssen, wenn wir ’nie wieder‘ sagen. Wir wissen, dass unsere geliebte jüdische Tradition uns dazu auffordert, für Gerechtigkeit einzutreten, wo immer wir leben“, sagte Knox.

„Von unseren Vorfahren, die Pogrome und Völkermord ertragen mussten, haben wir gelernt, auszuharren, und wir werden ausharren, bis Palästina frei ist.“

Ich schiebe die Schuld auf die Hamas

Der Aktivismus kommt jedoch nicht ohne heftige Kritik aus. Für einige kommt sie aus den eigenen Reihen.

Tova Chatzinoff-Rosenfeld ist eine 30-jährige Jüdin in New York, die sich selbst als Zionistin bezeichnet. Für sie ist Zionismus definiert als die Überzeugung, dass Israel ein Recht auf Existenz als Staat hat. Es bedeutet, dass sie ein Heimatland hat, in das sie gehen kann, und dass sie an diesem Ort eine Verbindung hat, zu der sie „gehört“.

Sie glaubt, dass ihre jüdische Identität ihre Ansichten über den Krieg in Gaza und ihre volle Unterstützung für Israel beeinflusst. Sie kümmere sich darum, weil sie Jüdin sei, erklärte sie. „Diese Menschen sind wirklich mein Volk.“

israel-protest

Demonstranten versammeln sich während einer „#Metoo unless you are a Jew“-Demonstration vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York City, am 4. Dezember 2023 (Charly Triballeau/AFP)

Sie ist damit aufgewachsen, in der Tora Geschichten über jüdische Menschen zu lesen, die versuchen, nach Israel zu gelangen. Das habe viele ihrer politischen Ansichten geprägt, sagte sie.

„Meine ganze Identität ist mein Judentum. Mein Herz schmerzt für meine Brüder, die in Gefahr leben, die getötet wurden, die als Geiseln gehalten werden“, sagte sie.

„Mein Herz schmerzt auch für alle unschuldigen Menschen auf beiden Seiten. Aber natürlich fühlt sich jeder Mensch zu seinem Volk hingezogen. Und ich bin Jüdin. Israelis sind Juden.“

Als im Oktober über tausend überwiegend jüdische Demonstranten das Grand Central Terminal in Manhattan füllten und einen Waffenstillstand forderten, empfand Rosenfeld dies als sehr beunruhigend.

„Ich erhebe nicht den Anspruch, für alle Juden zu sprechen, und es macht mich wütend, wenn Leute so tun, als ob sie für alle Juden sprechen würden. Dabei sprechen sie letztlich nur für sich selbst und ein paar ihrer Freunde oder Kollegen.“

Pro-Palästina-Protest

Menschen demonstrieren am 27. Oktober 2023 an der Grand Central Station in New York und fordern einen Waffenstillstand (Kena Betancur/ AFP)

„Ich weiß nicht, wie jemand als Jude Dinge sagen kann, von denen er weiß, dass sie entweder zum Tod eines anderen Juden führen oder ihn zulassen“, sagte sie.

In den letzten Monaten wurde die JVP wegen ihrer unmissverständlichen Unterstützung des palästinensischen Volkes bedroht und eingeschüchtert. Mehrere Mitglieder der Organisation wurden Opfer von „Doxxing“ und einige erhielten sogar gewalttätige Drohungen. Andere wurden von Unbekannten mit ihren Arbeitgebern in Verbindung gesetzt, die versuchten, sie wegen ihrer antizionistischen Ansichten zu entlassen.

„Es war unglaublich schmerzhaft, zu hören, dass unser Jüdisch-Sein in Frage gestellt wird oder dass versucht wird, uns vom Judentum zu exkommunizieren – einschließlich eines Artikels in der Jerusalem Post, in dem behauptet wird, dass Mitglieder der Jüdischen Stimme für den Frieden keine Juden sind“, sagte Knox.

Sie sagte, dass die Unterstützer der israelischen Regierung zu glauben scheinen, dass es nur einen Weg gibt, jüdisch zu sein: die eindeutige Unterstützung des Staates Israel. Sie fügte hinzu, dass sowohl alte jüdische Institutionen als auch Einzelpersonen versucht haben, die reiche jüdische Tradition der Debatte zugunsten einer „engstirnigen Unterstützung von ethnischer Säuberung, Apartheid und Völkermord“ auszulöschen.

Knox sagt, dass es, solange es den Zionismus gibt, Juden gibt, die ihn ablehnen.

„Unsere Tradition sagt uns, dass ‚pikuach nefesh‘, die Rettung eines Lebens, die heiligste Verpflichtung im Judentum ist. Wir protestieren, um das Blutvergießen zu beenden, um so viele Leben wie möglich zu retten, und fordern einen durchschlagenden und dauerhaften Frieden, der auf Gerechtigkeit für alle beruht.“

israel protest

Tova Chatzinoff-Rosenfeld nimmt an einem Pro-Israel-Protest in Washington DC am 14. November 2023 teil (Supplied/MEE)

Rosenfeld sagte, es tue ihr zwar weh, wenn sie ein Video von toten palästinensischen Babys sehe, aber man müsse die Wahrheit akzeptieren.

Rosenfeld erklärte, dass der 7. Oktober einen enormen Einfluss auf sie und alle jüdischen Menschen hatte. Er löste ein Trauma aus, von dem sie nie gedacht hätte, dass sie es in ihrem Leben erleben würde.

„Ich schiebe die Schuld auf die Hamas, die Terroristen, die diesen Krieg mit einem Angriff am 7. Oktober begonnen haben“, sagte sie.

IGH-Anhörung in Den Haag

Jonas Nelson ist ein 21-jähriger Student im vierten Jahr am Oberlin College in Ohio. Er verbrachte seinen Donnerstag und Freitag damit, die Anhörungen des Internationalen Gerichtshofs zu verfolgen. Die Clips zu sehen, war alles, was er sich je erhofft hatte.

Nelson ist ein weißer jüdischer Mann, der in den USA lebt. Seine Familie stammt aus Südafrika und hat das meiste Geld ausgegeben, um das Land während der Apartheid zu verlassen.

Er erklärte, dass es für seine Familie sehr beeindruckend war, ein Land zu sehen, das sie mit „extremem Stolz betrachtet, weil es mit der Apartheid gebrochen hat und Palästina und viele andere Orte unterstützt, die Völkermord, Formen der Apartheid und ethnischen Säuberungen ausgesetzt waren“, sagte er.

Nelson ist nicht in der jüdischen Tradition aufgewachsen. Er feierte zwar alle wichtigen jüdischen Feiertage, aber das Jüdischsein war in seiner Familie nie von zentraler Bedeutung. In der High School belegte Nelson einen Geschichtskurs über den Nahen Osten, der sich auf „beide Seiten“ und einen Überblick über Israel und Palästina konzentrierte.

Im weiteren Verlauf der High School lernte er immer mehr Menschen kennen, erfuhr mehr über die Geschichte und geriet in Streit mit Zionisten. Damals wurde ihm die Einzigartigkeit von Israel und Palästina in der amerikanischen Politik bewusst.

„Ich traf viele Leute, die über Black Lives Matter sprachen, und wir waren uns die ganze Zeit einig. Aber wenn es um Israel ging, kamen sie mit allen möglichen Argumenten über technologische Errungenschaften und darüber, dass wir Israel verteidigen müssen, egal was passiert“, erinnert er sich.

icj

Südafrikas Justizminister Ronald Lamola (R) spricht am 11. Januar vor dem Internationalen Gerichtshof zu Journalisten (Remko de Waal/AFP)

Auf seinem Campus hilft Nelson bei der Leitung von Protesten und anderen Formen des Aktivismus als Teil einer neu gegründeten Organisation namens Jews 4 Palestine, die nicht von der Schule gegründet wurde.

Für Nelson bedeutet es, als jüdischer Amerikaner die Verpflichtung zu haben, zu verstehen, dass Amerika eine Nation von Einwanderern ist. „Und wir sind Teil einer Religion, die wandernd und diasporisch ist“, sagte er.

„Jüdischer Amerikaner zu sein bedeutet zu verstehen, dass viele von uns hierher gekommen sind, um sich der Unterdrückung und der ethnischen Säuberung zu stellen“, sagte er. „Man muss verstehen, welche Rolle die Unterdrückten spielen können, wenn sie eines Tages zu Unterdrückern werden.

Er erklärte, dass es wichtig ist, anzuerkennen, dass das Judentum niemals Israel sein wird und Israel niemals das Judentum sein wird.

Etwas, das Stolzer und Shooster befürworten.

„Sie werden immer auf unvorstellbar komplexe Weise miteinander verflochten sein, aber sie werden nie dasselbe sein“, sagte Nelson.

„Es ist wichtig, dass man als amerikanischer Jude, auch wenn man Israel unterstützt, diese Unterscheidung macht und sicherstellt, dass man seine Identität nicht benutzt, um sich auf die Seite eines Unterdrückers zu stellen, sondern um sich auf die Seite der Unterdrückten zu stellen.“

