What went wrong with the British media coverage of the Gaza war? All journalists should take note of a new report on the shortcomings of British media’s output on Israel’s war on Gaza.

Proteste zur Nachtzeit, während Menschen palästinensische Flaggen schwenken

Pro-palästinensische Demonstranten schwenken palästinensische Flaggen und halten Plakate, während sie am 21. Februar 2024 auf dem Parliament Square in London protestieren [Henry Nicholls/AFP]

Israels Krieg gegen Gaza

Das CfMM hat einen neuen Bericht veröffentlicht, der die Mängel der britischen Medienberichterstattung über Israels Krieg gegen Gaza aufzeigt. Journalisten sollten dies zur Kenntnis nehmen.

Was ist bei der Berichterstattung der britischen Medien über Israels Krieg gegen Gaza schief gelaufen?

Zahera Harb



6. März 2024

In den vergangenen fünf Monaten wurde viel über die Berichterstattung der britischen Medien über Israels Krieg gegen Gaza gesagt und geschrieben. Experten, Journalisten und Aktivisten, darunter auch ich selbst, haben in zahlreichen Artikeln und Interviews argumentiert, dass die britischen Medien in ihrer Berichterstattung über diesen Krieg und die umfassendere israelisch-palästinensische Problematik gewisse Vorurteile aufweisen.

In einem neuen Bericht, der auf der umfangreichsten statistischen Analyse der Medienberichterstattung über die am 7. Oktober in Israel begangenen Gräueltaten und Israels völkermörderische Kampagne gegen das palästinensische Volk im ersten Kriegsmonat beruht, hat das Centre of Media Monitoring (CfMM) des Muslim Council of Britain die empirischen Belege für diese Beobachtungen und Bedenken dargelegt.

Anhand von rund 180.000 Videoclips von sieben britischen und drei internationalen Sendern sowie etwa 26.000 Nachrichtenartikeln von 28 britischen Medien-Websites hat CfMM untersucht, ob die britischen Medien die Öffentlichkeit zuverlässig über den Konflikt informiert und die Positionen aller betroffenen Parteien verantwortungsvoll wiedergegeben haben.

Im Einklang mit den Ergebnissen der bisher durchgeführten kleineren Studien wurde festgestellt, dass israelische Erzählungen, Stimmen und Beschwerden in der Berichterstattung gegenüber palästinensischen Stimmen, Erzählungen und Beschwerden bevorzugt wurden. Die „Rechte Israels“ wurden nachdrücklich hervorgehoben, was häufig dazu führte, dass die Rechte der Palästinenser ausgeklammert und ausgelöscht wurden. Für israelische Gewaltopfer wurde durchweg eine gefühlsbetonte Sprache verwendet, für die Palästinenser jedoch nicht so sehr. Vertreter und Befürworter Israels durften die Palästinenser in der Sendung entmenschlichen, ohne dass die Nachrichtensprecher und Talkshow-Moderatoren nennenswert dagegen vorgingen.

Bei der Analyse der Berichterstattung unter sechs Gesichtspunkten – Kontextualisierung, Sprache, Framing, Behauptungen, Untergrabung palästinensischer Quellen und falsche Darstellung pro-palästinensischer Demonstranten – wurde festgestellt, dass sich viele Nachrichtensender dafür entschieden haben, die Nachrichten aus israelischer Sicht zu präsentieren, wobei es häufig zu erheblichen Mängeln bei der Überprüfung der Fakten und der Verifizierung kam.

Bemerkenswerterweise ergab die Analyse, dass palästinensische Symbole, wie die palästinensische Flagge, überwiegend zur Illustration von Berichten über Antisemitismus verwendet wurden“. Außerdem wurden zahlreiche islamfeindliche Aspekte der Berichterstattung aufgedeckt, wie etwa die Darstellung der Pro-Palästina-Proteste und -Unterstützung als inhärent gefährlich und gleichbedeutend mit einer „terroristischen Bedrohung“, häufig aufgrund der muslimischen Präsenz unter ihnen.

Der Bericht zeigte, dass die islamfeindliche Behauptung, der Islam sei eine antisemitische Religion“, immer wieder – von Redakteuren, Analysten und Kolumnisten gleichermaßen – als treibende Kraft hinter der wachsenden Opposition gegen Israel und dessen Behandlung der Palästinenser dargestellt wurde. Dies führte dazu, dass der seit 75 Jahren andauernde israelisch-palästinensische Konflikt fälschlicherweise als „Religionskrieg“ zwischen Muslimen und Juden und nicht als eine Angelegenheit von Unterdrückung und Besetzung dargestellt wurde.

Der Bericht stellte fest, dass pro-palästinensische Stimmen und palästinensische Aktivisten von vielen britischen Medien seit Beginn des Konflikts wiederholt falsch dargestellt wurden. Der Bericht stellte fest, dass die rechten Medien den pro-palästinensischen Stimmen besonders feindselig gegenüberstanden, indem sie sie als Unterstützer des Terrorismus und Antisemiten sowie als Feinde der britischen Werte darstellten“.

Die Analyse deckte auch viele Fälle von Fehlinformationen durch absichtliches Weglassen auf. Der Kontext der jahrzehntelangen israelischen Unterdrückung des palästinensischen Volkes und der Besetzung der palästinensischen Gebiete wurde in den meisten Berichten nicht erwähnt. Die Berichterstattung wurde in einer Weise gestaltet, die den Eindruck erweckte, der Konflikt habe am 7. Oktober begonnen. Der Bericht zeigte, dass in einigen Berichten über den laufenden Krieg nicht einmal erwähnt wurde, dass das Westjordanland palästinensisches Gebiet ist, das von Israel besetzt ist, und dass der Gazastreifen nach internationalem Recht auch schon vor dem 7. Oktober effektiv von Israel besetzt war – obwohl es dort seit 2005 keine Militärpräsenz mehr gibt.

Es gab auch viele Fälle, in denen offensichtliche „Fehler“ und Fehlinformationen im britischen Fernsehen zugelassen wurden, solange sie die israelischen Darstellungen bestätigten. In einem Fall behauptete ein Verteidigungsexperte im Fernsehen, dass „das Westjordanland von Palästinensern besetzt ist“. Obwohl eine solche Behauptung keine Grundlage im internationalen Recht oder in der aktuellen oder historischen Realität vor Ort hat, korrigierte der Moderator ihn nicht und bat auch nicht um eine Klarstellung.

Die irreführende Verwendung von Bildern in einigen Zeitungen ist ein weiterer Fehler, der in der Analyse festgestellt wurde.

So wurden beispielsweise erschütternde Bilder, die die Flammen und die umfangreichen Zerstörungen durch die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen zeigten, mit Schlagzeilen gepaart, die auf die von der Hamas am 7. Oktober in Israel begangenen Gräueltaten hinwiesen. In einem Fall wurde ein erschreckendes Bild von verängstigten, verletzten palästinensischen Kindern in Gaza einer Schlagzeile über „verstümmelte Babys in Israel“ gegenübergestellt.

Die Verwendung irreführender Bilder, das Weglassen von Fakten, die unwidersprochene Verbreitung von Fehlinformationen durch Gäste und die Weitergabe ungeprüfter Informationen als Fakten sind Beispiele für unverantwortlichen und unethischen Journalismus. Und solche Handlungen können schwerwiegende Folgen haben.

Fehlinformationen und Desinformationen führen zu Hassreden, durch die unschuldige Menschen zu Schaden kommen können. Die falsche Darstellung des gegenwärtigen Konflikts als „Religionskrieg“ zwischen Juden und Muslimen, gepaart mit der Entmenschlichung der Palästinenser und der Verunglimpfung ihrer Anhänger in der ganzen Welt als Terroristen oder „Terroristen-Anhänger“, hat antimuslimische, antiarabische und antipalästinensische Stimmungen verstärkt.

Infolgedessen hat sich der gegen britische Muslime gerichtete Hass auf den Straßen und Bildschirmen im gesamten Vereinigten Königreich manifestiert. Nach Angaben von Tell Mama, der führenden Beobachtungsstelle für Hasskriminalität zur Messung von antimuslimischem Hass im Vereinigten Königreich, gab es zwischen Oktober 2023 und Februar 2024 mehr als 2.000 Fälle von antimuslimischem Hass im Vereinigten Königreich – ein schockierender Anstieg um 335 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Eine von den britischen Nichtregierungsorganisationen More in Common und Together Coalition seit Beginn des Gaza-Krieges durchgeführte Untersuchung, die am 3. März veröffentlicht wurde, machte deutlich, wie weit die antimuslimische Stimmung im Lande verbreitet ist. Von den Befragten gaben 21 Prozent – also jeder Fünfte – an, dass sie ein „sehr negatives“ oder „eher negatives“ Bild von Muslimen haben.

Die falsche Etikettierung pro-palästinensischer Demonstranten durch die Medien als „Terrorgefahr“, „pro-Hamas“, „Extremisten“ und „gegen britische Werte“ hat zweifellos zu diesem beispiellosen Anstieg von antimuslimischem Hass und Vorurteilen im Lande beigetragen.

Die antipalästinensische, antiarabische und antimuslimische Stimmung, mit der viele britische Palästinenser, Araber und Muslime derzeit in ihren Schulen, Universitäten und am Arbeitsplatz konfrontiert sind, könnte – zumindest teilweise – mit der überwiegend einseitigen Berichterstattung über den Gaza-Krieg zusammenhängen, wie sie im CfMM-Bericht beschrieben wird.

Die negative Etikettierung pro-palästinensischer Demonstranten als „anti-britisch“ und „anti-westlich“, nur weil sie für die Rechte und die Selbstbestimmung der Palästinenser eintreten, führt zu einer ungerechten Verunglimpfung ganzer Gemeinschaften. Dies nährt bestehende Vorurteile und könnte interreligiöse und interkommunale Spannungen und sogar Gewalt schüren.

Neben dem Schaden, der den muslimischen, arabischen und palästinensischen Briten zugefügt wird, schadet die Voreingenommenheit der Medien bei der Berichterstattung über diesen Konflikt auch den Palästinensern in Palästina und dem Wohlergehen der gesamten Region.

Die Ergebnisse des Berichts deuten darauf hin, dass zahlreiche Journalisten und Kommentatoren in Großbritannien wissentlich oder unwissentlich eine Propagandakampagne unterstützt haben, die darauf abzielt, Israels unerbittlichen Angriff auf den Gazastreifen falsch zu legitimieren – ein Angriff, der nach Ansicht des Internationalen Gerichtshofs plausibel einem Völkermord gleichkommen könnte.

Der CfMM-Bericht und dieser Artikel zielen natürlich nicht darauf ab, unfaire Verallgemeinerungen über eine vielfältige, reichhaltige Medienlandschaft zu machen und alle britischen Journalisten über einen Kamm zu scheren. Viele Journalisten in Großbritannien und vor Ort in Israel-Palästina haben ausgewogenen und informativen Journalismus über den Gaza-Krieg für britische Medien produziert, und Beispiele dafür sind auch im CfMM-Bericht enthalten.

Der Bericht und die vielen Probleme und Unzulänglichkeiten, die er aufzeigt, sollten von denjenigen, die in den britischen Medien arbeiten und über diesen Krieg berichten, als Weckruf verstanden werden. Sie sollten diesen umfangreichen Bericht und seine Ergebnisse als wertvolles Lernmittel betrachten und ihre Berichterstattung über Israel-Palästina anhand der darin enthaltenen gerechten und sinnvollen Kritikpunkte neu bewerten.

Das Ausmaß der Tragödie, die sich bis heute in Palästina abspielt, und die nachweislichen Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den Bevölkerungsgruppen hier in Großbritannien machen es erforderlich, dass jeder Journalist, der zur Berichterstattung über diesen Krieg beiträgt, sorgfältig darüber nachdenkt, was er der Öffentlichkeit vermittelt, und zusätzliche Schritte unternimmt, um die Werte und Prinzipien zu wahren, die den Berufsstand ausmachen.

Zahera Harb

Autorin, Forscherin und ehemalige Journalistin

Dr. Zahera Harb ist Mitherausgeberin des Middle East Journal of Culture and Communication und Mitherausgeberin der IB Tauris Buchreihe Political Communication & Media Practices in the Middle East and North Africa. Zu ihren Veröffentlichungen gehört ein Buch mit dem Titel Reporting the Middle East, The Practice of News in the 21st Century.

Übersetzt mit deepl.com

