© Foto: Social Media

Washington und westliche Verbündete wenden sich wegen Russland und China gegen Indien, indem sie ihre Behauptungen über „transnationale Unterdrückung“ verstärken

Finian Cunningham

May 17, 2024

Die gestraffte westliche Medienkampagne zur Kompromittierung der indischen Regierung ist verdächtig orchestriert.

Die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten scheinen eine feindliche Medienkampagne gegen die indische Regierung von Narendra Modi zu führen.

Sensationelle Anschuldigungen in den Medien, Indien betreibe ein Mordprogramm gegen im Ausland lebende Dissidenten und Spionageoperationen in westlichen Ländern, haben sich in letzter Zeit gehäuft und zu einer Verschärfung der Beziehungen geführt.

Wenn man die westlichen Anschuldigungen analysiert, ist es plausibel, dass Washington und seine Five-Eyes-Partner die Provokationen unter falscher Flagge verstärken, um Neu-Delhi zu einer prowestlichen Politik gegenüber Russland und China zu zwingen.

Der jüngste Streit folgt auf australische Medienberichte, wonach australische Behörden Gesetzgeber davor warnen, bei Besuchen in Indien besondere Vorsichtsmaßnahmen gegen Spionage zu treffen. Den australischen Abgeordneten wird geraten, „Wegwerfhandys“ zu benutzen, um zu verhindern, dass ihre regulären Geräte gehackt werden.

Die rasche Verschlechterung der Beziehungen hat die indische Regierung überrascht. Die lautstarke Leugnung der Spionage durch Neu-Delhi mischt sich mit einem Gefühl der Beunruhigung darüber, dass vermeintlich befreundete westliche Länder eine unerwartet provokative Haltung eingenommen haben.

Erst kürzlich wurden australische Politiker und Geschäftsleute, die nach Indien reisten, vor Telefonabhörungen gewarnt.

Diese angebliche Besorgnis der australischen Sicherheitsbehörden steht auch im Widerspruch zu einem im vergangenen Monat von der Regierung von Premierminister Anthony Albanese veröffentlichten Dokument zur nationalen Sicherheit, in dem Indien als „erstklassiger“ internationaler Sicherheitspartner gelobt wird.

Indiens Premierminister Narendra Modi wurde im vergangenen Jahr bei Staatsbesuchen in den Vereinigten Staaten und Australien fürstlich behandelt. US-Präsident Joe Biden pries bei einem üppigen Empfang im Weißen Haus die „gemeinsamen Werte“, während Albanese Modi bei einem Festival in Sydney scherzhaft als „den Boss“ bezeichnete.

In den letzten Monaten haben die westlichen Länder, die als Five Eyes bekannt sind – die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland -, jedoch sehr kritische Medienberichte veröffentlicht, die dem internationalen Image Indiens schaden. Das US-Außenministerium und der Kongress haben Berichte veröffentlicht, in denen behauptet wird, die Modi-Regierung verletze die Menschenrechte im In- und Ausland im Rahmen einer so genannten „transnationalen Unterdrückung“.

Die schwerwiegendste Anschuldigung wurde vom kanadischen Premierminister Justin Trudeau erhoben, der die indischen Sicherheitsdienste beschuldigte, an der Ermordung eines in Indien geborenen kanadischen Gegners der Modi-Regierung in Vancouver im vergangenen Juni beteiligt gewesen zu sein. Neu-Delhi wies die Behauptungen energisch als „absurd“ zurück.

An den Behauptungen, dass die indischen Staatsagenten Dissidenten in der riesigen indischen Diaspora im Ausland ausspionieren, mag etwas dran sein. Es scheint jedoch auch, dass Washington und seine westlichen Verbündeten eine Propagandamöglichkeit ausnutzen.

Es gibt Hinweise darauf, dass Trudeau von den US-Geheimdiensten zu seinen brisanten Behauptungen veranlasst wurde. Trudeaus öffentliche Äußerungen in dieser Angelegenheit entsprachen in keiner Weise dem diplomatischen Protokoll, und es wurde festgestellt, dass die Anschuldigungen auf vagen Geheimdienstbehauptungen und nicht auf stichhaltigen Beweisen beruhten. Bezeichnend war auch, dass der US-Botschafter in Kanada, David Cohen, als Trudeau für seine Voreiligkeit und mangelnde Klarheit kritisiert wurde, einschritt, um Trudeaus Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu gehen, zu verteidigen, und mitteilte, dass die Grundlage für die Behauptungen des kanadischen Premierministers „gemeinsame Geheimdienstinformationen der Five-Eyes-Partner“ gewesen seien. Kurzum, er wurde aufgefordert.

Wie Kanada, so auch Australien, denn es scheint, dass die Vereinigten Staaten die Medienkampagne gegen Indien vorantreiben.

Nach einem bahnbrechenden Bericht in der Washington Post im vergangenen Monat haben sich die australischen Medien fieberhaft mit Behauptungen über indische Spione beschäftigt, die von Canberra „rausgeschmissen“ wurden.

Die australischen Medien zitierten die staatlichen australischen Sicherheitsdienste mit der Bestätigung, dass es sich bei einem „Nest von Spionen“, die zum Verlassen des Landes aufgefordert wurden, um indische Agenten handelte. Es ist jedoch bezeichnend, dass die Kontroverse durch den ursprünglichen Bericht der Washington Post ausgelöst wurde.

Die Post hat ihre Behauptung über angebliche indische Spione in Australien nicht belegt. Der Leiter der australischen Sicherheits- und Geheimdienstorganisation, Mike Burgess, äußerte sich ebenfalls zurückhaltend zu den Vorwürfen und nannte keine indischen Agenten als Schuldige.

Darüber hinaus schien die australische Regierung von der Flut von Anschuldigungen gegen Indien überrumpelt zu werden.

Sowohl Außenministerin Penny Wong als auch Finanzminister Jim Chalmers lehnten es ab, sich zu den Behauptungen der Medien über indische Spionage gegen Australien zu äußern.

Das deutet darauf hin, dass der australische Staatssicherheitsapparat eine Agenda seiner US-Kollegen vermittelt, der sich die Regierung in Canberra nicht vollständig bewusst ist.

Worin besteht diese Agenda?

Wie in einem früheren Artikel dargelegt, besteht der geopolitische Preis für Washington darin, die indische Regierung unter Druck zu setzen, damit sie sich einer feindlicheren Politik gegenüber Russland und China anschließt.

Indien wird von Washington heftig umworben, sich seinen Sicherheits- und Militärbündnissen im indopazifischen Raum anzuschließen. Indien ist Mitglied des von den USA geführten Quadrilateralen Sicherheitsforums, dem auch Japan, Südkorea und Australien angehören. Das „Quad“ vertritt eine ähnliche Anti-China-Position wie das AUKUS-Bündnis aus Australien, Großbritannien und den USA.

Bemerkenswert ist jedoch, dass Indien im vergangenen Monat nicht an den gemeinsamen Marineübungen mit den USA und Australien teilgenommen hat. Die Übungen zielten darauf ab, den angeblichen Expansionismus Chinas im asiatisch-pazifischen Raum einzudämmen. Indien und China hatten in der Vergangenheit feindselige Differenzen über Grenzstreitigkeiten, aber in Neu-Delhi scheint man nicht bereit zu sein, sich dem offenen Antagonismus anzuschließen, den Washington mit Peking sucht.

Was Russland betrifft, so hat sich Narendra Modi von Washingtons Drängen, Moskau wegen der militärischen Intervention in der Ukraine zu verurteilen, nicht beirren lassen. Indien hat sich geweigert, die von den USA und ihren westlichen Partnern verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Russland umzusetzen. In der Tat kauft Indien russische Ölexporte in Rekordhöhe und bezieht weiterhin den Großteil seiner militärischen Einkäufe aus Russland. Washington möchte Russland zweifellos diesen milliardenschweren Militärexportmarkt in Indien entreißen.

Als wichtiges Mitglied des BRICS-Forums ist Indien ein strategischer Partner Russlands und Chinas, der sich für eine „multipolare Weltordnung“ einsetzt. Diese Ordnung legt den Schwerpunkt auf einen gerechteren Handel und egalitäre Partnerschaften zur Unterstützung der Mehrheit der ärmeren Nationen, die als globaler Süden bekannt sind. Das BRICS-Forum stellt den Status quo der westlichen Hegemonie unter der Führung der USA in Frage, den die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten euphemistisch als „regelbasierte Ordnung“ bezeichnen.

Indien, insbesondere unter Modi, stellt für Washington und seine westlichen Partner ein Rätsel dar. Washington möchte, dass sich Indien eindeutig für das westliche geopolitische Lager entscheidet, um das Ziel der Isolierung Russlands und Chinas zu verstärken und die geopolitische Herausforderung einer multipolaren Ordnung für die US-geführte Dominanz zu untergraben.

Das größere geopolitische Bild würde erklären, warum die USA und ihre westlichen Verbündeten eine Medienkampagne gegen Indien mit Anschuldigungen von Attentatsplänen und Spionage führen. Es handelt sich um eine Form der Nötigung – oder Erpressung – von Neu-Delhi, „mitzumachen“.

Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass die amerikanischen Geheimdienste und ihre Gegenspieler es auf indische Staatsbürger im Ausland abgesehen haben, um Neu-Delhi unter falscher Flagge zu provozieren.

Die Modi-Regierung ist sicherlich misstrauisch gegenüber dissidenten Gegnern wie den Sikh-Aktivisten, die für einen neuen unabhängigen Staat namens Khalistan auf der Grundlage des Punjabi-Separatismus von Indien agitieren. Es wäre nicht überraschend, wenn indische Agenten solche Gegner in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland überwachen würden. Die Frage ist jedoch: Übertreiben die USA und ihre Five-Eyes-Verbündeten die Anschuldigungen, um den Druck der Medien auf Neu-Delhi zu erhöhen?

Der oben zitierte Bericht der Washington Post, der die westliche Medienberichterstattung ausgelöst hat, trägt die Handschrift einer CIA-Psy-Op. Zunächst einmal wird darin enthüllt, dass ein angebliches Attentatskomplott Indiens von einem US-Doppelagenten aufgedeckt wurde, was nach einem abgekarteten Spiel klingt. Der Bericht enthält auch einen bemerkenswerten Widerspruch, da er behauptet, die USA seien sich des Ausmaßes der indischen Spionage und der „grenzüberschreitenden Unterdrückung“ nicht bewusst gewesen, bis ein Verdächtiger in der Tschechischen Republik verhaftet und sein Telefon gehackt wurde, wobei angebliche Verbindungen zum indischen Geheimdienst aufgedeckt wurden. Das war etwa im Juli 2023. Derselbe Bericht enthüllte jedoch auch, dass FBI-Agenten einige Wochen zuvor Sikh-Führer in Kalifornien darüber informierten, dass sie ins Visier genommen wurden. Wenn die US-Sicherheitsdienste nichts von den indischen Mordplänen wussten, wie konnten sie dann Warnungen an vermeintliche Zielpersonen herausgeben?

Die stromlinienförmige westliche Medienkampagne, die die indische Regierung kompromittieren soll, ist verdächtig inszeniert. Der Zeitpunkt deutet auf ein größeres geopolitisches Kalkül und Hintergedanken Washingtons hin.

Übersetzt mit deepl.com



