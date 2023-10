White House Says Continued Civilian Slaughter „Is Going To Happen“ In Gaza White House National Security Council spokesman John Kirby told the press on Tuesday that the continued killing of civilians in Israel’s bombing campaign in Gaza „is going to happen“. „This is war,“…



Weißes Haus erklärt, dass in Gaza weiterhin Zivilisten abgeschlachtet werden sollen

Caitlin Johnstone

–

25. Oktober 2023

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, hat am Dienstag vor der Presse erklärt, dass die fortgesetzte Tötung von Zivilisten durch die israelische Bombardierung des Gazastreifens „nicht zu vermeiden ist“.

„Dies ist Krieg“, sagte Kirby. „Es ist ein Kampf. Es ist blutig, hässlich und es wird chaotisch sein, und unschuldige Zivilisten werden weiterhin verletzt werden. Ich wünschte, ich könnte Ihnen etwas anderes sagen – ich wünschte, das würde nicht passieren, aber es wird passieren.“

„Und das macht es nicht richtig“, fügte Kirby hinzu. „Es macht es nicht entschuldbar. Es bedeutet nicht, dass wir nicht unsere Besorgnis darüber zum Ausdruck bringen und alles tun, was wir können, um den Israelis zu helfen, alles zu tun, was sie können, um es zu minimieren. Aber das ist leider die Natur des Konflikts.“

Oh, okay, solange Sie „Bedenken“ äußern werden.

Den Informationsinteressen Israels und seiner westlichen Verbündeten ist sehr damit gedient, diesen Angriff als „Krieg“ zu bezeichnen, obwohl diese Bezeichnung hier eigentlich nicht zutrifft. Ein Krieg liegt vor, wenn sich zwei Nationen oder Gruppen in einem bewaffneten Kampf miteinander befinden; eine Seite mag mächtiger sein als die andere, aber der Kampf geht eindeutig in beide Richtungen.

Das ist hier nicht der Fall. Israel lässt Hightech-Militärsprengstoff auf die zivile Infrastruktur in einem riesigen, dicht mit Kindern bevölkerten Konzentrationslager regnen, und hin und wieder feuert ein Kämpfer in Gaza eine Art Rakete ab, die im Wesentlichen ein verherrlichter Feuerwerkskörper ist, der historisch gesehen kaum jemanden tötet. Israel tötet Tausende von Zivilisten und verwandelt ganze Stadtviertel in Schutt und Asche, während die Hamas und andere Widerstandsgruppen im Gazastreifen leichte Sachschäden anrichten, was auf eine performative Darbietung des Trotzes hinausläuft.

Das ist kein Krieg. Das ist ein Massaker.

Indem sie es als etwas bezeichnen, das es nicht ist, anstatt als das, was es ist, können Israels Apologeten auf jede Kritik an seinen Aktionen mit einem Achselzucken und einem „Das ist Krieg, Mann. Krieg ist hässlich, was soll ich Ihnen sagen?“ Sie wären dazu nicht in der Lage, wenn sie diese Gräueltat wahrheitsgemäß ansprechen würden.

Das einzig Wahrheitsgemäße an Kirbys Ausführungen war seine Aussage, dass das Abschlachten von Zivilisten weitergehen wird. Die Zahl der Todesopfer der Luftangriffe in Gaza hat Berichten zufolge 6.500 überschritten, wobei die 24-Stunden-Perioden von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch jeweils mehr als 700 Todesopfer forderten. Wie Dave DeCamp von Antiwar anmerkt, fällt diese große Eskalation der Todesfälle mit den Behauptungen von Benjamin Netanjahu zusammen, dass Israel seine Bombenkampagne eskaliert hat.

All dies wird von den Vereinigten Staaten finanziert und unterstützt, die ihre militärische Präsenz im Nahen Osten auf ziemlich beunruhigende Weise verstärkt haben. Gleich zwei US-Flugzeugträger wurden seit Beginn der Morde in das östliche Mittelmeer verlegt, und das Pentagon hat der Presse mitgeteilt, dass es als Reaktion auf Israels unerbittlichen Angriff auf das Leben der Palästinenser eine „erhebliche Eskalation“ der Angriffe auf US-Truppen im Nahen Osten erwartet. US-Militärberater wurden nach Israel entsandt, um die IDF bei der Vorbereitung ihrer Bodeninvasion in Gaza zu unterstützen, und wie üblich schließt sich Australien der US-Kriegspolitik an, indem es ebenfalls mehr Truppen in den Nahen Osten schickt.

Wir können also in naher Zukunft noch viel mehr Tötungen erwarten, so oder so. Es wird kein nennenswerter Druck auf Israel ausgeübt, damit es aufhört, Zivilisten abzuschlachten, und eine Eskalation zu einem umfassenderen Krieg im Nahen Osten ist durchaus nicht ausgeschlossen. Die Dinge könnten sich in eine Richtung bewegen, die ein völkermörderisches Massaker im Rückblick wie sonnige Tage aussehen lässt. Übersetzt mit Deepl.com

_____________

