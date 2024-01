Which countries back South Africa’s genocide case against Israel at ICJ? Here are countries which welcomed the ICJ case that says Israel is committing genocide against Palestinians in Gaza.

Sowohl Südafrika als auch Israel sind Unterzeichner der Völkermordkonvention von 1948, die dem IGH die Zuständigkeit für die Entscheidung von Streitigkeiten über den Vertrag gibt [Fatima Shbair/AP].



Israel Krieg gegen Gaza

Welche Länder unterstützen Südafrikas Völkermordklage gegen Israel vor dem IGH?

Hier sind die Länder, die die Klage des IGH gegen Israel wegen Völkermordes an den Palästinensern in Gaza begrüßt haben.

Palästinenser stehen neben Leichen, die unter den Trümmern eines zerstörten Hauses nach israelischen Luftangriffen am Sonntag in Rafah im südlichen Gazastreifen gefunden wurden.

Welche Länder unterstützen Südafrikas Völkermordklage gegen Israel vor dem IGH?

9. Januar 2024

Der Internationale Gerichtshof (IGH) mit Sitz in Den Haag wird am Donnerstag seine erste Anhörung in der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel abhalten. Mehrere Länder begrüßten diesen Schritt inmitten der weltweiten Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza.

Südafrika reichte die Klage Ende Dezember ein und beschuldigt Israel des Völkermordes in seinem Krieg gegen den Gazastreifen und fordert ein Ende der brutalen Militärangriffe, bei denen mehr als 23.000 Palästinenser, darunter fast 10.000 Kinder, getötet wurden.

In der 84-seitigen Klageschrift Südafrikas heißt es, Israel habe gegen die Völkermordkonvention von 1948 verstoßen, die im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust verfasst wurde.

Sowohl Israel als auch Südafrika haben die Völkermordkonvention der Vereinten Nationen unterzeichnet, die dem IGH – dem höchsten Rechtsorgan der Vereinten Nationen – die Zuständigkeit für die Entscheidung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag verleiht.

Alle Staaten, die die Konvention unterzeichnet haben, sind verpflichtet, keinen Völkermord zu begehen und ihn auch zu verhindern und zu bestrafen. Der Vertrag definiert Völkermord als „Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören“.

Hier finden Sie Informationen über die Länder, die Südafrika in seiner Klage gegen Israel unterstützen, und die Länder, die sich der Klage vor dem Weltgerichtshof widersetzen.

Welche Länder haben die Klage Südafrikas gegen Israel vor dem IGH begrüßt?

Die Organisation der Islamischen Länder (OIC): Der 57 Mitglieder zählende Block, zu dem auch Saudi-Arabien, Iran, Pakistan und Marokko gehören, hat am 30. Dezember seine Unterstützung für den Fall zum Ausdruck gebracht.

Malaysia: In einer am 2. Januar veröffentlichten Erklärung begrüßte das malaysische Außenministerium den Antrag Südafrikas. Es bekräftigte seine Forderung nach einem unabhängigen palästinensischen Staat „auf der Grundlage der Grenzen von vor 1967, mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt“.



Türkei: Der Sprecher des türkischen Außenministeriums, Oncu Keceli, begrüßte am 3. Januar auf X den Schritt Südafrikas.

Jordanien: Außenminister Ayman Safadi sagte am 4. Januar, dass Amman Südafrika unterstützen werde.

Bolivien: Am Sonntag bezeichnete das bolivianische Außenministerium den Schritt Südafrikas als historisch, da es das erste lateinamerikanische Land sei, das die Klage vor dem IGH gegen Israel unterstützt.

Neben den Ländern haben sich auch viele Interessengruppen und Gruppen der Zivilgesellschaft weltweit dem Aufruf Südafrikas angeschlossen.

Dazu gehören Terreiro Pindorama in Brasilien, Asociacion Nacional de Amistad Italia-Cuba in Italien und Collectif Judeo Arabe et Citoyen pour la Palestine in Frankreich, berichtet das unabhängige Magazin Common Dreams.

Welche Länder haben den ICC-Antrag früher gestellt?

Bolivien wies auch darauf hin, dass es zusammen mit Südafrika, Bangladesch, den Komoren und Dschibuti einen früheren Antrag an den Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, gestellt hatte, um die Situation in Palästina zu untersuchen. Khan sagte, er habe den Antrag am 30. November erhalten.

Der IStGH und der IGH werden manchmal mit einander verwechselt. Beide Gerichte haben ihren Sitz in Den Haag, Niederlande. Während der IGH die Aufgabe hat, Konflikte zwischen Staaten zu lösen, verfolgt der IStGH laut der Pursuit-Plattform der Universität Melbourne Einzelpersonen, die Verbrechen begangen haben. Während Staaten vor dem IStGH nicht verklagt werden können, kann der Ankläger eine Untersuchung einleiten, wenn Verbrechen, einschließlich Völkermord, begangen worden sein könnten.

Wer unterstützt Südafrikas Klage vor dem IGH nicht?

Die Vereinigten Staaten haben sich gegen die Völkermordklage ausgesprochen. Der Sprecher für nationale Sicherheit, John Kirby, bezeichnete den Antrag Südafrikas bei einer Pressekonferenz des Weißen Hauses am 3. Januar als „unverdient, kontraproduktiv und völlig unbegründet“.

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog sagte am Dienstag zu US-Außenminister Antony Blinken, dass es „nichts Abscheulicheres und Absurderes“ gebe als die Klage. Herzog dankte Blinken auch für die Unterstützung Israels durch Washington.

Israels westliche Verbündete, darunter auch die Europäische Union, haben sich zu dem Fall vor dem IGH meist in Schweigen gehüllt.

Dem Vereinigten Königreich, das sich geweigert hat, den Fall zu unterstützen, wurde vorgeworfen, mit zweierlei Maß zu messen, nachdem es dem IGH vor etwa einem Monat detaillierte juristische Dokumente vorgelegt hatte, um die Behauptung zu untermauern, Myanmar habe Völkermord an der Rohingya-Gemeinschaft begangen.

Quelle: Al Jazeera

