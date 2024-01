Watch: NY Times „investigation“ of mass rape by Hamas falls apart Family of woman featured prominently in story, denies claim, says newspaper manipulated them.



Angesichts der zunehmenden internationalen Isolierung und einer drohenden Anklage wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof verdoppelt Israel eines seiner reißerischsten Propagandanarrativen: Die Behauptung, Hamas-Kämpfer hätten am 7. Oktober 2023 systematisch israelische Frauen, Mädchen und sogar einige Männer vergewaltigt.

Beobachten: NY Times „Untersuchung“ der Massenvergewaltigung durch die Hamas fällt auseinander

Von Ali Abunimah

9. Januar 2024

Die jüngste Folge dieser Geschichte wurde am 28. Dezember in Form einer „Untersuchung“ der New York Times veröffentlicht, die von dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Reporter Jeffrey Gettleman geleitet wurde.

Sie trägt die dramatische Überschrift „‚Screams Without Words‘: How Hamas Weaponized Sexual Violence on Oct. 7“.

Die Times behauptet, sie habe eine zweimonatige Untersuchung durchgeführt, „die ergab, dass die Angriffe auf Frauen keine isolierten Ereignisse waren, sondern Teil eines umfassenderen Musters geschlechtsspezifischer Gewalt.“ Doch bei näherer Betrachtung wird der Artikel dieser kühnen Behauptung in spektakulärer Weise nicht gerecht.

Der Artikel ist ein emotional manipulativer Betrug, der darauf abzielt, Israels Völkermord in Gaza zu rechtfertigen oder davon abzulenken.

Deshalb hielt ich es für unerlässlich, ihn zu entlarven – was ich im Gespräch mit meiner Kollegin Nora Barrows-Friedman im Livestream von The Electronic Intifada am 3. Januar tat.

Wir hatten bereits am 4. Dezember in einem Beitrag Israels Behauptungen über Massenvergewaltigungen entlarvt, kehrten aber nach der sensationslüsternen und falschen Berichterstattung der New York Times zu diesem Thema zurück.

Sie können sich den letzten Beitrag im obigen Video ansehen.

Lügen und Manipulation

Im Mittelpunkt der Times-Geschichte steht die Behauptung, dass eine israelische Frau namens Gal Abdush Opfer einer Vergewaltigung war, bevor sie am 7. Oktober getötet wurde.

Die Zeitung behauptet, dass Abdush „zu einem Symbol für die Schrecken geworden ist, die israelischen Frauen und Mädchen am 7. Oktober widerfahren sind“.

Die Familie von Abdush hat diese Behauptung jedoch zurückgewiesen und erklärt, es gebe keine Beweise für eine Vergewaltigung.

Sie sagen, sie seien von der New York Times manipuliert worden und hätten nicht geahnt, dass die Zeitung ihre geliebte Frau benutzen würde, um die Vergewaltigungsgeschichte voranzutreiben, obwohl es keine Beweise für eine Vergewaltigung gibt.

Die Verzerrungen und Manipulationen in diesem Artikel geben nun Berichten zufolge Anlass zu „wachsender Besorgnis“, selbst in der Redaktion der New York Times, einer privaten Zeitung, die seit langem als halboffizielles Sprachrohr der US-Regierung und der Geheimdienste fungiert und vor allem für ihre Lügen über den Besitz von Massenvernichtungswaffen im Irak bekannt ist.

Abschaffung der Gräuelpropaganda

Zu den wichtigsten Punkten, die wir in unserem letzten Beitrag zu dieser Geschichte behandelt haben, gehören auch:

Die New York Times nennt vier Augenzeugen für angebliche Vergewaltigungen und Morde – eine Frau, die nur als Sapir bezeichnet wird, und drei Männer: Yura Karol, Raz Cohen und Shoam Gueta. Jedem dieser Augenzeugen, deren Berichte nicht neu sind, mangelt es an Glaubwürdigkeit. Das liegt entweder daran, dass ihre Geschichten von vornherein unwahrscheinlich oder unmöglich sind, dass es an jeglicher Bestätigung fehlt, einschließlich Leichen und anderer physischer und forensischer Beweise, oder dass die angeblichen Zeugen ihre Geschichten im Laufe der Zeit geändert haben.

Die „Untersuchung“ der Times, wie auch frühere ähnliche Berichte der Washington Post, CNN, Haaretz, der Times of Israel und anderer, bestätigt weder die Existenz von Opfern noch physische oder forensische Beweise. Stattdessen liefert sie eine Litanei von Ausreden, warum es keine gerichtsmedizinischen Beweise oder Tatortfotos gibt – obwohl die Behörden reichlich Gelegenheit hatten, diese zu sammeln.

Eine weitere wichtige Quelle der Times ist die ZAKA, die die Zeitung irreführend als gemeinnütziges „Notfallteam“ bezeichnet. Tatsächlich wurden diese extreme jüdische religiöse Gruppe und ihre Führer dabei ertappt, wie sie Gräuelpropaganda über den 7. Oktober fabrizierten, einschließlich der entlarvten Geschichten von enthaupteten Babys, aneinander gefesselten Kindern, die erschossen und verbrannt wurden, und von einer schwangeren Frau, deren Fötus aus ihrem Bauch gerissen wurde.

ZAKA wurde außerdem von einem Mann gegründet, der jahrzehntelang der Serienvergewaltigung beschuldigt wurde – ein Mann, den die Leiter der Organisation bis zu seinem Tod im Jahr 2021 verteidigten, obwohl es Beweise dafür gab, dass er das Geld und die Ressourcen der Organisation für seine Verbrechen, auch gegen Kinder, nutzte.

Obwohl Israel behauptet, dass es Zehntausende von Videos gibt, die am 7. Oktober aufgenommen wurden, haben die Behörden nicht behauptet, dass auch nur ein einziges davon eine Vergewaltigung oder einen sexuellen Übergriff zeigt – ein eklatantes Fehlen, wenn man bedenkt, dass Israel behauptet, dass Vergewaltigungen in großem Umfang als Kriegswaffe eingesetzt wurden.

Eine der Hauptquellen der Times ist das israelische Militär, das derzeit im Gazastreifen einen Völkermord begeht und als Quelle notorisch unzuverlässig ist.

Israel hat sich geweigert, mit einer internationalen Untersuchung seiner Behauptungen zusammenzuarbeiten, die nach etablierten Methoden zur Dokumentation von Vergewaltigungsvorwürfen in bewaffneten Konflikten durchgeführt werden soll.

Israels Behauptungen über Massenvergewaltigungen stehen in einer langen kolonialen Tradition der Gräuelpropaganda, die kolonisierte indigene oder versklavte Männer als von Natur aus brutal, gewalttätig und lüstern verteufelt, insbesondere gegenüber weißen oder Siedlerfrauen.

Die Geschichte fällt auseinander

Seit unserem Livestream sind noch mehr Informationen ans Licht gekommen, die das Ausmaß des Betrugs aufdecken, den die Times unter dem Deckmantel ihres Ansehens als weltweite „Zeitung der Rekorde“ verübt.

Dazu gehört das wichtige Eingeständnis der israelischen Polizei, dass sie nicht in der Lage war, Überlebende der angeblichen Massenvergewaltigungskampagne ausfindig zu machen.

Und, wie die israelische Zeitung Haaretz am 4. Januar berichtete, „in den wenigen Fällen, in denen die Polizei bereits Zeugenaussagen über die sexuellen Übergriffe der Hamas während ihres Massakers im Süden Israels gesammelt hat, war sie noch nicht in der Lage, die konkreten Opfer der Taten zu identifizieren, zu denen die Zeugen ausgesagt haben.“

Und hier einige weitere Quellen und Beobachtungen zu einigen der Themen, Ungereimtheiten und sogenannten Zeugen, die wir in der Sendung besprochen haben:

