Palästinenser suchen nach Leichen und Überlebenden nach israelischen Luftangriffen auf Al Falouja in der Stadt Jabalia im nördlichen Gazastreifen, 01. November 2023. Mehr als 8.500 Palästinenser und mindestens 1.400 Israelis wurden nach Angaben der IDF und der palästinensischen Gesundheitsbehörde getötet, seit militante Hamas-Kämpfer am 07. Oktober vom Gazastreifen aus einen Angriff auf Israel starteten und die israelischen Operationen im Gazastreifen und im Westjordanland folgten. (Mohammed Saber/EPA-EFE)

Manilas blinde Unterstützung Israels und seines Krieges gegen den Gazastreifen ist nicht nur unmoralisch, sondern widerspricht auch seinen langfristigen Interessen.

Wenn es um Palästina geht, stehen die Philippinen auf der falschen Seite der Geschichte

Von Susan Reyes Kurdli

Assistenzprofessorin am Fachbereich für Politikwissenschaft und Entwicklungsstudien an der De La Salle University, Manila, Philippinen.

17. November 2023

Am 27. Oktober verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen mit überwältigender Mehrheit eine nicht bindende Resolution, in der ein sofortiger humanitärer Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas gefordert und der Zugang von Hilfsgütern nach Gaza verlangt wird.

Einhundertzwanzig Länder stimmten für die Resolution und brachten damit deutlich ihre Ablehnung gegenüber der Fortsetzung der israelischen Belagerung und Bombardierung des Gazastreifens zum Ausdruck, die bereits Tausende von Zivilistenleben gefordert hat.

Die Philippinen gehörten nicht zu diesen Ländern. Zusammen mit 45 anderen Ländern enthielten sie sich bei der Abstimmung über die Resolution. Stattdessen erkannten sie Israels „Recht auf Selbstverteidigung“ an, schwiegen aber zu den Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen, denen die Palästinenser in Gaza ausgesetzt sind.

Obwohl dies enttäuschend ist, war es nicht wirklich überraschend. Die philippinische Regierung unterstützt Israel seit vielen Jahrzehnten bedingungslos und verschließt die Augen vor den zahlreichen Verstößen gegen das Völkerrecht und den schweren Verbrechen gegen die unter seiner Besatzung lebenden Palästinenser.

Die Bindungen zwischen den Philippinen und Israel sind so alt wie Israel selbst. Die Philippinen gehörten zu den 33 Ländern, die 1947 für die UN-Resolution 181 stimmten, die eine Teilung Palästinas in zwei Staaten vorsah, einen arabischen und einen jüdischen, wobei Jerusalem unter eine internationale Sonderregelung gestellt werden sollte. Dieser Plan wurde, wie wir alle wissen, nie verwirklicht. Aber die Philippinen unterstützten weiterhin den israelischen Staat und seine unrechtmäßige Expansion in palästinensische Gebiete.

Israel und die Philippinen nahmen 1957 volle diplomatische Beziehungen auf und unterzeichneten 1958 einen Freundschaftsvertrag. Manilas Unterstützung für Israel ist seither ungebrochen. Es hat Israel nicht nur nie unter Druck gesetzt, die besetzten palästinensischen Gebiete abzutreten, sondern war auch immer aktiv darum bemüht, es vor internationaler Kritik zu schützen. So enthielten sich die Philippinen 2017 – in offenem Widerspruch zu ihrer Position von 1947 – bei der Abstimmung über eine Resolution, die den Versuch des damaligen US-Präsidenten Donald Trump kritisierte, Jerusalem einseitig zur Hauptstadt Israels zu erklären.

Ein Jahr später besuchte Rodrigo Duterte als erster philippinischer Präsident in der Geschichte Israel. Duterte hatte zu Beginn seiner Amtszeit versprochen, eine unabhängige Außenpolitik zu betreiben, die sich nicht automatisch an die Politik der USA anlehnt. Doch unter seiner Regierung setzten die Philippinen ihre bedingungslose diplomatische und politische Unterstützung Israels an allen Fronten fort, wie sein Besuch in Israel 2018 zeigte.

Heute, unter der Regierung von Ferdinand Marcos Jr., befinden sich die Philippinen wieder fest im Einflussbereich der USA, und die Unterstützung des Landes für Israel ist so stark wie eh und je.

Seit den Hamas-Angriffen auf Israel am 7. Oktober, bei denen etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 200 gefangen genommen wurden, haben die Philippinen wiederholt ihre Solidarität mit Israel bekundet und das Leid der israelischen Zivilbevölkerung verurteilt. Aber das war noch nicht alles.

Im Einklang mit ihrer seit langem vertretenen israelfreundlichen Position gingen die Philippinen über das Eintreten für die Menschenrechte der Israelis hinaus und boten der israelischen Regierung und ihren rachsüchtigen und objektiv unverhältnismäßigen Angriffen auf palästinensische Zivilisten im Gazastreifen blinde Unterstützung an.

Mit ihrer bedingungslosen und bedingungslosen Unterstützung für die israelische Regierung und ihren Krieg gegen den Gazastreifen haben sich die Philippinen auf die falsche Seite der Geschichte gestellt und damit gegen ihre eigenen Interessen gearbeitet.

Israels Belagerung und Bombardierung des Gazastreifens hat bereits immense menschliche Kosten verursacht und in nur wenigen Wochen mehr als 11.000 Menschenleben, darunter viele Kinder, gefordert. Wie alle Länder haben die Philippinen die moralische Verpflichtung, sich nicht an staatlichen Maßnahmen und Aktionen zu beteiligen, diese zu unterstützen oder in irgendeiner Weise zu dulden, die zu Tausenden von Toten, zur weitgehenden Zerstörung der zivilen Infrastruktur und zu Massenvertreibungen führen. Sie haben auch die Pflicht, alle Staaten, einschließlich ihrer Verbündeten, zur Rechenschaft zu ziehen, wenn sie eklatant gegen das Völkerrecht verstoßen. Eine Außenpolitik, die nicht aktiv ein Ende der Gewalt in Gaza fordert, untergräbt diese Verpflichtungen und setzt die Philippinen dem Vorwurf aus, sich an Israels Menschenrechtsverletzungen und angeblichen Kriegsverbrechen in Gaza zu beteiligen.

Eine blinde Unterstützung Israels widerspricht auch den eigenen langfristigen Interessen der philippinischen Regierung.

Die Philippinen wissen aus erster Hand, welche Gefahren es birgt, einen militärisch und wirtschaftlich mächtigen Nachbarn zu haben, der routinemäßig das Völkerrecht missachtet und versucht, in die Gebiete der umliegenden kleineren Staaten einzudringen. Die Philippinen sind seit langem in territoriale Streitigkeiten mit China verwickelt und hatten erst in dieser Woche Konfrontationen mit chinesischen Schiffen wegen solcher Fragen.

Die Unterstützung von Verstößen gegen internationale Gesetze und Normen schwächt die moralische Haltung der Philippinen auf der internationalen Bühne und ihre Forderungen nach einer Verurteilung der territorialen Aggression Chinas im Südchinesischen/Westphilippinischen Meer. Die Philippinen können nicht erwarten, dass die internationale Gemeinschaft ihnen bei der Bekämpfung von Völkerrechtsverletzungen durch einen Nachbarstaat hilft, während sie ähnliche Verstöße durch eine andere Nation aktiv unterstützen.

Aus Gründen, die von der moralischen Verpflichtung bis zum Eigeninteresse reichen, sollten die Philippinen daher ihre Politik gegenüber Israel revidieren, ihre unerschütterliche Unterstützung für die israelische Regierung beenden und vor allem eine Außenpolitik betreiben, die die Menschenrechte aller Völker, einschließlich der Palästinenser, anerkennt und respektiert. Die Philippinen müssen anerkennen, dass es falsch ist, Zivilisten zu töten, egal ob es sich um Israelis oder Palästinenser handelt, ohne Wenn und Aber.

Susan Reyes Kurdli ist Assistenzprofessorin an der Fakultät für Politikwissenschaft und Entwicklungsstudien der De La Salle University in Manila, Philippinen.

Susan Reyes Kurdlis Forschungsinteressen umfassen viele Bereiche, darunter die Beziehungen zwischen dem Nahen Osten und Nordafrika sowie Südostasien. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind ausschließlich die der Autorin und spiegeln nicht die Ansichten der De La Salle University, Philippinen, wider.

