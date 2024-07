https://www.middleeastmonitor.com/20240716-when-support-for-israel-is-a-liability-is-gaza-changing-the-west/



Wenn Unterstützung für Israel eine Belastung ist: Verändert Gaza den Westen?

von Ramzy Baroud

16. Juli 2024

Aktivisten von Youth Demand legen am 15. Juli 2024 Blumen und eine palästinensische Flagge auf dem Cenotaph in London, England, ab [Guy Smallman/Getty Images].

Über die politischen Erdbeben in Großbritannien und Frankreich ist viel geschrieben worden. Ersteres führte zu einer vernichtenden Niederlage der Konservativen Partei, letzteres zur Überwältigung der extremen Rechten durch eine weitgehend linke Koalition. Dies waren jedoch nicht die einzigen wichtigen Ergebnisse der Parlamentswahlen vom 4. Juli und 7. Juli in zwei der einflussreichsten Länder Europas.

Ein weiteres wichtiges, wenn auch nicht beispielloses Ergebnis war die zentrale Stellung der palästinensischen Sache in den politischen Diskursen in London und Paris, die in Wahrheit nur ein Spiegelbild der größeren Veränderungen sind, die sich auf dem gesamten europäischen Kontinent und in der Politik vollziehen.

Lange Zeit wurde uns gesagt, dass das Eintreten für die Rechte der Palästinenser in Europa eine verlorene politische Sache sei, da Israel aufgrund der historischen Rolle des Westens bei der Schaffung, Aufrechterhaltung und Verteidigung des Besatzungsstaates einen Sonderstatus genießt. Diese Affinität wurde jedoch durch mehr als nur politische Traditionen zementiert. In Ländern wie den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich diente die Pro-Israel-Lobby als mächtige Wählerschaft.

Mit Hilfe von Geld, Medieneinfluss und Bündnissen mit anderen einflussreichen politischen und religiösen Kreisen bestimmten die Lobbyisten oft die Zukunft der Politiker.

Das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) ist ein Beispiel für die Macht der pro-israelischen Lobby. Jeder Zyklus von US-Wahlen ist in der Regel mit Geschichten verbunden, die die unverhältnismäßige politische Macht des AIPAC demonstrieren. Das jüngste Beispiel war die Niederlage des progressiven Abgeordneten Jamaal Bowman, eines New Yorker Demokraten, der von einem israelfreundlichen Kandidaten abgewählt wurde. Es wird vermutet, dass die AIPAC satte 15 Millionen Dollar ausgegeben hat, um Bowman zu ersetzen.

Die Unterstützung der Lobby ist jedoch nicht länger ein Garant für politischen Erfolg oder Misserfolg. Das liegt an dem wachsenden Bewusstsein der Amerikaner für den palästinensischen Freiheitskampf, an den erfolgreichen Gegenstrategien einiger Progressiver und an der sich verändernden politischen Demografie der Demokratischen Partei.

Der israelische „Vernichtungskrieg“ im Gazastreifen – so die Worte des Anklägers des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan – hat die Freiheit der Palästinenser zu einem globalen Anliegen gemacht. Keine noch so große Desinformation in den Medien und kein Geld der Lobby kann Israel helfen, sein angeschlagenes Image wiederherzustellen. Das haben auch viele Israelis begriffen.

Der schreckliche Krieg, die Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes und die weltweiten Solidaritätsbemühungen haben als Katalysator für viele Regierungen in der ganzen Welt gedient, um eine stärkere Haltung zur Unterstützung Palästinas einzunehmen.

Die jüngsten Anerkennungen eines palästinensischen Staates sind ein Beweis dafür.

Darüber hinaus hat die wachsende Macht der palästinensischen politischen Marke es Ländern wie Spanien, Irland, Norwegen und Slowenien ermöglicht, sich über die Position der USA hinwegzusetzen, die von der Anerkennung Palästinas außerhalb des sogenannten „Friedensprozesses“ abrieten.

Der politische Diskurs im Zusammenhang mit den jüngsten Entscheidungen ist ebenso wichtig wie die Anerkennungen selbst. Spaniens sozialistischer Ministerpräsident Pedro Sanchez verband die Entscheidung Madrids mit der „historischen Gerechtigkeit für die legitimen Bestrebungen des palästinensischen Volkes“.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes, Yolanda Diaz, ging am 23. Mai noch weiter, als sie erklärte, dass Madrid „weiterhin Druck ausüben wird, um die Menschenrechte zu verteidigen und dem Völkermord am palästinensischen Volk ein Ende zu setzen.“ Diaz schloss ihre Erklärung mit den Worten ab: „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“.

Wäre eine solche Haltung auf ein einziges Land beschränkt, so würde dieses Land als „radikale“ Ausnahme angesehen werden. Aber Spanien ist nur ein Beispiel.

Noch bevor das offizielle Wahlergebnis in Frankreich verkündet wurde, erklärte die Vorsitzende des parlamentarischen Blocks France Insoumise – „Frankreich ungebeugt“ – Mathilde Panot am 7. Juli, dass der Block den Staat Palästina innerhalb von zwei Wochen anerkennen werde. Besonders interessant an Panots Erklärung ist, dass sie die Anerkennung Palästinas nicht als symbolische Geste betrachtet, sondern als „eines der Mittel, die uns zur Verfügung stehen, um Druck [auf Israel] auszuüben“.

Für die Linke in Frankreich war die Unterstützung der palästinensischen Sache keine Belastung in einem hart umkämpften Wahlkampf. Sie war eines der Geheimnisse ihres Erfolgs. Obwohl die rechten und rechtsextremen Parteien unermüdlich versuchten, die Linke wegen ihrer Haltung zum Gaza-Krieg zu beschmutzen, scheiterten sie kläglich.

Ein ähnliches Szenario wiederholte sich in Großbritannien. Die Hardcore-Unterstützung der Konservativen für Israel erwies sich als wertlos, wenn nicht sogar als Nachteil. Selbst einige israelfreundliche Mitglieder der siegreichen Labour-Partei wurden von unabhängigen Kandidaten geschlagen oder mussten wegen ihrer Haltung zum Gaza-Krieg ihre „sicheren“ Mehrheiten erheblich einbüßen.

Diese Behauptung wurde in einer Erklärung von Adnan Hussain geäußert, einem unabhängigen Kandidaten, der Kate Hollern von der Labour Party in Blackburn besiegte. „Ich verspreche, dass ich Ihre Bedenken gegen das Unrecht, das den Menschen in Gaza angetan wird, dort zu Gehör bringen werde, wo unsere sogenannten Vertreter versagt haben“, schrieb er.

Der politische Wandel in Europa hin zu einer pro-palästinensischen oder zumindest weniger betont pro-israelischen Position vollzieht sich viel schneller, als irgendjemand gehofft oder erwartet hatte.

Obwohl der Krieg dabei eine große Rolle gespielt hat, wird erwartet, dass sich der Wandel in den kommenden Jahren noch verstärken wird, da die europäischen Wähler die blinde Unterstützung ihrer Regierungen für Israel eindeutig satt haben. Sie nutzen ihre demokratischen Systeme, um echte Veränderungen in der Regierung herbeizuführen, für eine Politik, die darauf abzielt, die israelische Besetzung Palästinas zu beenden.

Verantwortungsbewusste Regierungen wie die spanische, norwegische und irische reagieren entsprechend auf die Wünsche ihrer Bevölkerung. Andere, darunter auch die USA, sollten diesem Beispiel folgen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …