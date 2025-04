https://www.caitlinjohnst.one/p/opposing-the-gaza-holocaust-is-just?utm_source=post-email-title&publication_id=82124&post_id=160572666&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Sich dem Holocaust in Gaza entgegenzustellen, ist nur die grundlegende Mindestanforderung, um kein schlechter Mensch zu sein

Caitlin Johnstone

04. April 2025

Sich dem Holocaust in Gaza entgegenzustellen, macht Sie nicht zu einem guten Menschen. Sich dem Holocaust in Gaza nicht entgegenzustellen, macht Sie zu einem schlechten Menschen.

Es ist nicht etwas, das man tut, um sich gut zu fühlen, sondern um mit sich selbst leben zu können. Denn die Alternative ist für jeden, der auch nur über die grundlegendsten Bausteine eines Gewissens verfügt, inakzeptabel.

Manchmal sehe ich, wie Menschen den Widerstand gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen als „Tugendzeichen“ bezeichnen, aber es ist nichts Tugendhaftes daran, sich Israels Vorgehen im Gazastreifen zu widersetzen. „Tugend“ wird definiert als „Verhalten, das hohe moralische Standards demonstriert“. Das ist es hier nicht. Sich einem aktiven Völkermord zu widersetzen, ist nur die Mindestanforderung, um kein schlechter Mensch zu sein. Es ist nicht „tugendhafter“, als ein ertrinkendes Kleinkind aus dem Pool zu ziehen; es ist einfach das, was man tut, wenn man kein kompletter Psychopath ist.

Diejenigen, die dies als „Tugend-Signalisierung“ bezeichnen oder Anti-Völkermord-Demonstranten vorwerfen, sich an einer Art modischem Social-Media-Trend zu beteiligen, geben etwas sehr Aufschlussreiches über sich selbst preis. Sie geben zu, dass sie sich keinen Grund vorstellen können, warum jemand energisch gegen einen andauernden Völkermord Stellung beziehen sollte, es sei denn, es würde ihnen sozialen Einfluss verschaffen. Sie geben zu, dass sie schlechte Menschen sind.

Diejenigen von uns, die ihre Zeit dem Kampf gegen den Völkermord in Gaza gewidmet haben, tun nichts Besonderes, Edles oder Vorbildliches. Wir werden nicht mit Stolz auf unsere Aktion zurückblicken, wir werden nur die Fähigkeit haben, zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte ohne Scham auf unser Leben zurückzublicken. Wenn unsere Enkel uns fragen, was wir gegen den Gaza-Holocaust unternommen haben, werden wir nicht das Bedürfnis verspüren, zu lügen oder den Kopf hängen zu lassen. Das ist alles.

Die Tatsache, dass diejenigen von uns, die sich diesem Völkermord aggressiv widersetzen, nur einen so geringen Prozentsatz unserer Gesellschaft ausmachen, sagt nichts Gutes über uns aus, sondern nur etwas Schreckliches über unsere Gesellschaft. Wie tiefgreifend sind unsere Herzen und Gedanken von Propaganda und der Selbstbezogenheit des Kapitalismus vergiftet worden. Wie verzerrt und verdreht ist unser Gewissen geworden. Wie viele von uns haben es versäumt, während ihrer Zeit auf diesem Planeten als Individuen zu reifen.

Es sagt viel über unsere Zivilisation aus, dass dieser Albtraum weitergehen darf. Dass unsere Regierenden in der Lage sind, diese unerbittlichen Massengräueltaten Monat für Monat zu ermöglichen, während sie immer noch an der Macht sind. Dass heute Kinder auf eine der schrecklichsten Arten, die man sich vorstellen kann, ermordet werden, und zwar mit Unterstützung der westlichen Machtstrukturen, unter denen wir leben, und dass sich dennoch so wenige dagegen wehren, weil es unangenehm ist, darüber nachzudenken, oder weil wir lieber fernsehen, oder weil wir eine der westlichen politischen Parteien unterstützen, die dazu beigetragen haben, dass dies möglich wurde, oder weil wir uns Sorgen machen, was ein öffentlicher Widerstand gegen Israel für unsere Karriereaussichten oder unser soziales Ansehen bedeuten könnte, oder weil wir befürchten, dass die kognitive Dissonanz, die wir erleben würden, wenn wir die Realität dieser Sache wirklich auf uns wirken lassen würden, uns unter ihrem Gewicht erdrücken könnte.

Und alles, was wir tun können, ist, uns zu weigern, an diesem Wahnsinn teilzunehmen. Nicht weil wir rechtschaffen sind, sondern weil wir nachts ruhig schlafen wollen. Weil wir nicht zu der Art von Mensch werden wollen, die sich zwar am Rande bewusst ist, dass sie Zeuge des ersten live übertragenen Völkermords der Geschichte ist, aber nicht alles in ihrer Macht Stehende tut, um ihn zu stoppen. Weil wir zurückblicken und wissen wollen, dass wir alles getan haben, was wir konnten.

Bevor er sich letztes Jahr aus Protest gegen den Holocaust in Gaza vor der israelischen Botschaft selbst verbrannte, schrieb ein aktiver US-Luftwaffenangehöriger namens Aaron Bushnell auf Facebook Folgendes:

„Viele von uns fragen sich gerne: ‚Was würde ich tun, wenn ich während der Sklaverei gelebt hätte? Oder im Jim-Crow-Süden? Oder während der Apartheid? Was würde ich tun, wenn mein Land einen Völkermord begehen würde?‘ Die Antwort lautet: Du tust es. Genau jetzt.“

Bushnell hat mit diesen Worten niemanden im Besonderen verurteilt. Er hat uns nur den Spiegel vorgehalten. Was wir sehen, wenn wir in diesen Spiegel schauen, ist niemandes Schuld außer unserer eigenen.

________________

