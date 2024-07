https://www.aljazeera.com/opinions/2024/7/15/israel-seeks-to-rewrite-the-laws-of-war



Israel versucht, das Kriegsrecht neu zu schreiben

Von Neve Gordon

15 Jul 2024

Wenn die Welt die Art und Weise akzeptiert, wie Israel den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auslegt, dann wird Völkermord gerechtfertigt.

Neve Gordon ist Professor für internationales Recht an der Queen Mary University of London.

Palästinenser begutachten die Trümmer von Zelten nach einem israelischen Bombenangriff auf das Lager al-Mawasi, bei dem mehr als 90 Menschen getötet wurden, im Gazastreifen am 13. Juli 2024 [Bashar Taleb/AFP]

Die meisten Menschen wissen das wahrscheinlich nicht, aber Wikipedia hat eine Seite mit dem Titel „Liste der israelischen Attentate“. Sie beginnt im Juli 1956 und erstreckt sich über 68 Jahre bis heute. Die meisten auf der Liste sind Palästinenser, darunter berühmte palästinensische Führer wie Ghassan Kanafani von der Volksfront zur Befreiung Palästinas, Khalil Ibrahim al-Wazir von der Fatah – auch bekannt als Abu Jihad -, Scheich Ahmed Jassin von der Hamas und Fathi Shaqaqi vom Palästinensischen Islamischen Dschihad.

Beim Blick auf die lange Liste fällt auf, dass die Zahl der Attentate und Attentatsversuche, die Israel im Laufe der Jahre verübt hat, exponentiell gestiegen ist: von 14 in den 1970er Jahren auf weit über 150 im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends und 24 seit Januar 2020.

Ich wurde an diese Liste erinnert, als der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am 13. Juli eine Pressekonferenz einberief, um den Versuch Israels zu feiern, den militärischen Befehlshaber der Hamas, Mohammed Deif, in Gaza zu töten. Israelische Kampfjets und Drohnen hatten gerade das Lager al-Mawasi bombardiert, in dem heute schätzungsweise 80 000 vertriebene Palästinenser in dicht bevölkerten Zelten leben.

Innerhalb weniger Minuten nach dem Beschuss hatten die Piloten mindestens 90 Palästinenser, darunter zahlreiche Frauen und Kinder, massakriert und weitere 300 Menschen verletzt. All dies geschah in einem Gebiet, das Israel zuvor zur „sicheren Zone“ erklärt hatte. Während grausige Bilder von verkohlten und zerfetzten Leichen die sozialen Medien füllten, tauchten Berichte auf, dass Israel mehrere in den USA hergestellte gelenkte Halbtonnenbomben eingesetzt hatte.

In seiner Pressekonferenz im Hauptquartier des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv nur wenige Stunden nach diesem Blutbad gab Netanjahu zu, dass er „nicht absolut sicher“ sei, dass Deif getötet worden sei, behauptete aber, dass „allein der Versuch, Hamas-Kommandeure zu ermorden, eine Botschaft an die Welt übermittelt, eine Botschaft, dass die Tage der Hamas gezählt sind“.

Doch schon ein kurzer Blick auf die „Liste der israelischen Attentate“ macht deutlich, dass Netanjahu mit gespaltener Zunge spricht. Er weiß nur zu gut, dass die israelische Ermordung der politischen Führer der Hamas, Scheich Jassin und Abdel Aziz al-Rantisi, oder der militärischen Führer Yahya Ayyash und Salah Shehade die Bewegung kaum geschwächt und ihre Anhängerschaft möglicherweise sogar vergrößert hat.

Wenn überhaupt, dann zeigen die jahrelangen israelischen Attentate, dass sie von den israelischen Führern in erster Linie dazu benutzt werden, ihre Wählerschaft anzusprechen und zu mobilisieren. Netanjahus jüngste Pressekonferenz ist da keine Ausnahme.

Aber so makaber die Wikipedia-Liste auch ist, die Namen darauf erzählen nur einen Teil der Geschichte. Denn sie enthält nicht die Zahl der Zivilisten, die bei jedem einzelnen erfolgreichen oder gescheiterten Attentat getötet wurden.

So war beispielsweise der Anschlag vom 13. Juli der achte bekannte Versuch, Deif zu töten, und es ist schwierig, die Gesamtzahl der Zivilisten zu ermitteln, die Israel bei seinem Versuch, ihn zu ermorden, getötet hat. Die Wikipedia-Liste gibt nicht wieder, wie die Zunahme der Attentate zu einem exponentiellen Anstieg der zivilen Todesopfer geführt hat.

Dies wird deutlich, wenn wir Israels derzeitige Attentatspolitik mit seiner Politik während der zweiten palästinensischen Intifada vergleichen. Als Israel im Jahr 2002 den Chef der Qassam-Brigaden der Hamas, Salah Shehade, ermordete, wurden 15 Menschen getötet, darunter Shehade, seine Frau, seine 15-jährige Tochter und acht weitere Kinder.

Nach dem Angriff gab es in Israel einen öffentlichen Aufschrei angesichts des Verlusts von Zivilistenleben. 27 israelische Piloten unterzeichneten einen Brief, in dem sie sich weigerten, Attentatsflüge über Gaza zu fliegen. Fast ein Jahrzehnt später stellte eine israelische Untersuchungskommission fest, dass die Befehlshaber aufgrund eines „Versagens bei der Informationsbeschaffung“ nicht gewusst hatten, dass sich in den angrenzenden Gebäuden Zivilisten aufhielten; hätten sie es gewusst, hätten sie den Angriff abgebrochen.

Die Feststellungen der Kommission stehen im Einklang mit den Gesetzen für bewaffnete Konflikte, die die Tötung von Zivilisten, die nicht direkt an den Feindseligkeiten beteiligt sind, erlauben oder zumindest tolerieren, solange diese Tötungen nicht „exzessiv“ im Verhältnis zu dem „konkreten und direkten“ militärischen Vorteil sind, den sich der Krieg führende Akteur von dem Angriff verspricht.

Diese als Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bekannte Regel soll sicherstellen, dass der Zweck einer Militäroperation die Mittel heiligt, indem der erwartete militärische Vorteil gegen den zu erwartenden Schaden für die Zivilbevölkerung abgewogen wird.

Heute sind wir jedoch Lichtjahre von den Schlussfolgerungen der Kommission entfernt, sowohl was das Gewaltrepertoire Israels als auch die rechtlichen Rechtfertigungen betrifft, die es jetzt liefert.

Erstens haben sich Israels Formen der Kriegsführung seit 2002 dramatisch verändert. Nach Angaben der israelischen Organisation Breaking the Silence, die sich aus Militärveteranen zusammensetzt, sind die israelischen Angriffe auf Gaza seit 2008 von zwei Doktrinen geleitet. Die erste ist die „No casualties doctrine“, die besagt, dass zum Schutz der israelischen Soldaten palästinensische Zivilisten ungestraft getötet werden dürfen; die zweite Doktrin empfiehlt, absichtlich zivile Einrichtungen anzugreifen, um die Hamas abzuschrecken.

Es überrascht nicht, dass diese Doktrinen zu Angriffen mit vielen Opfern geführt haben, die nach dem Recht der bewaffneten Konflikte Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen. Infolgedessen mussten die israelischen Militärjuristen ihre Auslegung der Gesetze über bewaffnete Konflikte ändern, um sie mit den neuen Strategien der Kriegsführung in Einklang zu bringen.

Wurde vor zwei Jahrzehnten die Tötung von 14 Zivilisten bei der Ermordung eines Hamas-Führers von der israelischen Untersuchungskommission als unverhältnismäßig und damit als Kriegsverbrechen eingestuft, entschied das Militär in den ersten Wochen nach dem 7. Oktober, dass für jeden jüngeren Hamas-Aktivisten bis zu 15 oder 20 Zivilisten getötet werden dürfen. Handelte es sich bei dem Ziel um einen hochrangigen Hamas-Funktionär, genehmigte das Militär „die Tötung von mehr als 100 Zivilisten bei der Ermordung eines einzigen Kommandanten“.

Dies mag ungeheuerlich erscheinen, aber ein Offizier der Abteilung für internationales Recht der israelischen Armee äußerte sich 2009 in einem Interview mit der Zeitung Haaretz sehr offen über solche Änderungen: „Unser militärisches Ziel ist es nicht, die Armee zu fesseln, sondern ihr die Mittel an die Hand zu geben, um auf legale Weise zu gewinnen.“

Der ehemalige Leiter der Abteilung, Oberst Daniel Reisner, erklärte ebenfalls öffentlich, dass diese Strategie durch „eine Revision des Völkerrechts“ verfolgt werde.

„Wenn man etwas lange genug macht, wird die Welt es akzeptieren“, sagte er. „Das gesamte Völkerrecht basiert jetzt auf der Vorstellung, dass eine Handlung, die heute verboten ist, zulässig wird, wenn sie von genügend Ländern ausgeführt wird.“

Mit anderen Worten: Die Art und Weise, wie wir die Verhältnismäßigkeit berechnen, wird nicht durch einen moralischen Erlass a priori bestimmt, sondern vielmehr durch die Normen und Gepflogenheiten, die von den Streitkräften geschaffen werden, wenn sie neue und meist tödlichere Formen der Kriegsführung annehmen.

Auch dies weiß Netanjahu nur zu gut. Er hat erklärt, dass er den Angriff auf al-Mawasi persönlich genehmigt hat, nachdem er zufriedenstellende Informationen über die möglichen „Kollateralschäden“ und die Art der zu verwendenden Munition erhalten hatte.

Es ist klar, dass Israel mit der Dezimierung des Gazastreifens und der Tötung von Zehntausenden von Menschen auch versucht, die Normen der Kriegsführung neu zu gestalten und die Auslegung der Gesetze des bewaffneten Konflikts erheblich zu verändern.

Wenn es Netanjahu und seiner Regierung gelingt, Israels Version der Verhältnismäßigkeit für andere staatliche Akteure akzeptabel zu machen, dann werden die Gesetze für bewaffnete Konflikte am Ende völkermörderische Gewalt eher rechtfertigen als verhindern. In der Tat steht die Architektur der gesamten internationalen Rechtsordnung auf dem Spiel.

