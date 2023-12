Hamas denies its battalions are significantly degraded after commanders killed Sources say most of Qassam Brigades‘ fighting forces are still intact and engaging in guerrilla-style fighting reminiscent of battle of Fallujah

Palästinensische Kämpfer des bewaffneten Flügels der Hamas nehmen an einer Militärparade im zentralen Gazastreifen am 19. Juli 2023 teil (Reuters)

Quellen zufolge sind die meisten Kampftruppen der Qassam-Brigaden noch intakt und führen guerillaähnliche Kämpfe, die an die Schlacht von Falludscha erinnern

Israelisch-palästinensischer Krieg: Hamas bestreitet, dass ihre Bataillone erheblich geschwächt wurden

Von Levent Kemal

12. Dezember 2023

Hochrangige Hamas-Mitglieder haben Berichte dementiert, wonach die Bataillone der Gruppe im Gazastreifen erheblich geschwächt worden seien, nachdem das israelische Militär erklärt hatte, fünf einflussreiche Hamas-Kommandeure seien getötet worden.

Letzte Woche veröffentlichte das israelische Militär ein kommentiertes Foto, auf dem die Namen und Gesichter der kürzlich getöteten Hamas-Kommandeure zu sehen waren, die Bataillone und Brigaden im nördlichen Gazastreifen anführten.

Die Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas, bestätigten, dass mindestens drei der Männer getötet wurden, darunter Ahmed al-Ghandour, der Leiter ihrer nördlichen Brigade.

Israel hat seitdem behauptet, dass bis zu 5.000 der insgesamt 30.000 Kämpfer der Qassam-Brigaden in den vergangenen zwei Monaten der Kämpfe getötet wurden.

Eine palästinensische Quelle, die der politischen Führung der Hamas im Exil nahe steht, wies die jüngsten Zahlen des israelischen Militärs zurück und erklärte gegenüber Middle East Eye, dass die Zahl der Opfer unter den Qassam-Kämpfern „sehr gering“ sei.

Auf die Frage nach einer Zahl sagte die Quelle, die Gesamtzahl der Opfer liege unter 10 Prozent“.

In einem Gefecht mit Kleinwaffen kann die Hamas Verluste verursachen… aber Kämpfe auf kurze Distanz reichen der Hamas nicht aus, um einen Sieg zu erringen“.

– Murat Aslan, SETA

„Qassam ist eine militärische Bewegung mit einer zentralisierten Struktur und einem losen Organisationsring. Wir haben nicht gehört, dass die zentralen Kräfte ernsthafte Verluste erlitten haben, mit Ausnahme einiger Kommandeure, die wegen der Kämpfe außerhalb der Tunnel waren“, sagte er.

Die Äußerungen der Quelle kamen Tage, nachdem die israelischen Streitkräfte zahlreiche palästinensische Zivilisten festgenommen hatten, die sich in der Nähe zweier von den Vereinten Nationen betriebener Schulen in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen verschanzt hatten.

Die israelische Armee hat wiederholt behauptet, ohne Beweise zu liefern, dass zwischen 10 und 15 Prozent der verhafteten Männer der Hamas angehörten.

MEE hat eine Liste mit den Namen, dem Alter und den Berufen vieler der Festgenommenen erhalten. Einige von ihnen sind Akademiker, Journalisten, Lehrer an von den Vereinten Nationen betriebenen Schulen, Schüler, Arbeiter und Angestellte der Palästinensischen Behörde.

Murat Aslan, Assistenzprofessor an der Hasan-Kalyoncu-Universität und Analyst bei der in Ankara ansässigen Denkfabrik SETA, sagte, es sei zwar unklar, ob Qassam bisher größere Verluste erlitten habe, aber die Chancen stünden eindeutig gegen die palästinensische Gruppe.

„Israel hat den Luxus, die Unterstützung der USA und seine eigenen Ressourcen zu mobilisieren und die Zeit als Kraftmultiplikator zu nutzen“, so Aslan gegenüber MEE.

„Israel hat effektiv Luft-, Drohnen- und Feuerunterstützung eingesetzt, und die Hamas verfügt nicht über die Luftabwehr, um diese abzufangen.

„In einem Gefecht mit Kleinwaffen kann die Hamas natürlich Verluste verursachen – vor allem im Nahkampf. Aber Nahkämpfe reichen der Hamas nicht aus, um einen Sieg zu erringen. Auf der anderen Seite hat Israel den Vorteil, dass es sich zurückziehen, den Boden aufweichen und eine weitere Bodenoperation starten kann“, fügte er hinzu.

Guerillakrieg

Die israelische Führung hat geschworen, die Hamas zu zerschlagen, nachdem die Palästinensergruppe am 7. Oktober den Süden Israels angegriffen und dabei 1.200 Menschen getötet hat. Die meisten der Toten waren Zivilisten, darunter Kinder und ältere Israelis sowie Dutzende von ausländischen Arbeitern.

Seitdem hat eine israelische Offensive massive Zerstörungen im gesamten Gazastreifen angerichtet und die meisten der 2,3 Millionen Einwohner des umkämpften Gebiets vertrieben. Mindestens 18.000 Palästinenser wurden getötet, darunter etwa 70 Prozent Frauen und Kinder.

Israel hat nach eigenen Angaben für jeden Hamas-Kämpfer zwei palästinensische Zivilisten getötet, ein Verhältnis, das ein Sprecher der israelischen Armee als „äußerst positiv“ bezeichnete. Dennoch sind in diesem Krieg mehr Zivilisten ums Leben gekommen als in allen früheren Konflikten Israels mit der Hamas.

Während Israels 50-tägigem Angriff auf den Gazastreifen im Jahr 2014 wurden nach Angaben der Vereinten Nationen 2.251 Palästinenser getötet, von denen 1.462 vermutlich Zivilisten waren.

Seit dem Beginn der israelischen Bodeninvasion im Gazastreifen am 28. Oktober hat die Hamas oberirdische Hinterhalte und Schnellangriffe auf israelische Panzer, Militärfahrzeuge und Patrouillen durchgeführt und dabei mindestens 105 israelische Soldaten getötet.

Israelische Soldaten im Viertel Shijaiyah in Gaza-Stadt am 8. Dezember 2023 (AP)

Abu Obeida, ein Sprecher der Qassam-Brigaden, sagte am Sonntag, dass die Kämpfer der Gruppe in den ersten zehn Tagen nach dem Ende des Waffenstillstands mit Israel am 1. Dezember 180 israelische Militärfahrzeuge vollständig zerstört oder beschädigt hätten. MEE konnte diese Zahl nicht unabhängig verifizieren.

Eine andere palästinensische Quelle, die der Hamas nahesteht und bis 2021 in der Gruppe kämpfte, als er eine Verletzung erlitt, erklärte gegenüber MEE, dass die Qassam-Kämpfer in den Städten Kämpfe führten, die an die Haus-zu-Haus-Kämpfe in der irakischen Stadt Falludscha im Jahr 2004 nach der US-geführten Invasion erinnerten.

„Was jetzt in Gaza geschieht, ist eine Art Guerillakrieg“, sagte die Quelle.

„Es ist unnötig und riskant, eine Truppe von Tausenden für diesen Krieg zu mobilisieren. Für „Hit-and-Run“-Operationen genügen schnelle Teams mit wenigen Männern. Diese Teams sind auch in Bezug auf die Ziele sehr klein und minimieren die Verluste“, so die Quelle weiter.

Analysten zufolge ist die Hamas seit 2008, als sie zum ersten Mal mit einem israelischen Bodenangriff konfrontiert wurde, stärker geworden. Damals verfügten die Qassam-Brigaden über 16.000 Kämpfer und 2.000 engagierte Kampftruppen. Nach Angaben der israelischen Armee hat sie inzwischen bis zu 30.000 Kämpfer und verfügt über ein Arsenal an Drohnen und Raketen.

Die Hamas hat Bauteile eingeschmuggelt, um stumme Raketen in lenkbare Präzisionswaffen umzuwandeln, und sogar eine Unterwasserdrohne gebaut.

Die Gruppe stellt auch eigene schultergestützte Flugabwehrraketen her, mit denen sie nach eigenen Angaben israelische Hubschrauber ausschalten kann, sowie Panzerabwehrraketen.

Rich Outzen, ein pensionierter US-Colonel und Non-Resident Senior Fellow beim Atlantic Council, erklärte gegenüber MEE, dass die Bekämpfung des unterirdischen Tunnellabyrinths der Hamas Teil der nächsten Aktionsphase Israels sein könnte.

Seit Anfang der 2000er Jahre nutzt die Hamas ein ausgedehntes Netz von befestigten Tunneln, um Kämpfern nach Militärparaden oder Angriffen auf Israel die Flucht zu ermöglichen.

„Israel kann die Nutzung der Tunnel erschweren, indem es Razzien durchführt, die Öffnungen und Ausgänge sprengt und vielleicht Teile davon flutet – aber es hat wahrscheinlich nicht die Lust, jeden einzelnen Tunnel zu räumen“, sagte er.

„Aber indem sie die Tunnel degradieren, belästigen und teilweise zerstören, können sie deren Nutzung sehr erschweren und so die Gesamteffektivität des Tunnelnetzes verringern.“

Ohne politische oder territoriale Kontrolle

Seit dem Auslaufen des letzten Waffenstillstands am 1. Dezember richten die israelischen Behörden ihre Aufmerksamkeit auf Khan Younis und das dortige Flüchtlingslager, das gegründet wurde, um die 1948 nach der Gründung Israels vertriebenen Palästinenser aufzunehmen.

Zwei der führenden Köpfe der Hamas, Yahya Sinwar und Mohammed Deif, wurden in diesem Lager geboren, und seit Wochen behauptet Israel, dass sich die Männer dort verstecken könnten.

In den letzten Tagen haben israelische Streitkräfte Berichten zufolge Sinwars Haus in Khan Younis umstellt. Zuvor hatte Israel behauptet, er halte sich in Gaza-Stadt versteckt.

Während die Hamas-Führung in normalen Zeiten Entscheidungen im Konsens trifft, glauben israelische Beamte, dass Sinwar den Verlauf des Krieges steuert.

Eine geschwächte oder geschrumpfte Hamas sieht dem geschwächten und geschrumpften ISIL sehr ähnlich“.

– Rich Outzen, US-Oberst im Ruhestand

Obwohl die Kämpfe noch lange nicht vorbei sind, hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bereits mit der Planung für den Tag nach dem Ende des Krieges begonnen und geschworen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde den Streifen nicht regieren dürfe.

Der palästinensische Premierminister Mohammad Shtayyeh erklärte letzte Woche gegenüber Bloomberg, dass der bevorzugte Ausgang des Konflikts darin bestünde, dass die Hamas ein Juniorpartner unter der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) wird und beim Aufbau eines neuen unabhängigen Staates hilft, der das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem umfasst.

„Wenn sie [die Hamas] bereit sind, sich zu einigen und die politische Plattform der PLO zu akzeptieren, dann wird es Raum für Gespräche geben. Die Palästinenser sollten nicht gespalten werden“, sagte Shtayyeh und fügte hinzu, dass das Ziel Israels, die Hamas vollständig zu besiegen, unrealistisch sei.

Die Regierung Biden unterstützt Israels Ziel, die Hamas auszuschalten, besteht jedoch darauf, dass die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) das entstandene Vakuum füllen kann, um das Westjordanland und den Gazastreifen unter einer einzigen politischen Einheit zu vereinen.

Die USA haben jedoch eingeräumt, dass die PA „wiederbelebt“ werden muss, bevor sie die Verantwortung für den Gazastreifen übernehmen kann.

Auf die Frage, ob dies bedeute, dass der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, zurücktreten müsse, antwortete der stellvertretende nationale Sicherheitsberater der USA, Jon Finer, auf dem Aspen Security Forum: „Nicht unbedingt“.

Netanjahu hat die Vorstellung, dass die Palästinensische Autonomiebehörde nach Beendigung des Krieges die Verwaltung des Gazastreifens übernimmt, mehrfach zurückgewiesen und wies am Freitag die Äußerungen Shtayyehs zurück.

Wir lehnen die Beteiligung internationaler oder arabischer Kräfte an der Verwaltung des Gazastreifens ab“.

– Khaled Meshaal, ehemaliger Hamas-Führer

„Es wird keine Hamas geben – wir werden sie zerstören“, sagte er und fügte hinzu: „Die Tatsache, dass dies ein Vorschlag der Palästinensischen Autonomiebehörde ist, bestärkt mich nur in meiner Politik, dass die Autonomiebehörde keine Lösung ist“.

Unterdessen hat der ehemalige Hamas-Führer Khaled Meshaal bereits ausgeschlossen, dass internationale oder arabische Streitkräfte den Gazastreifen verwalten könnten.

„Wir lehnen die Beteiligung internationaler oder arabischer Kräfte an der Verwaltung des Gazastreifens ab“, sagte er Ende letzten Monats vor Hamas-Mitgliedern.

„All diese Pläne werden von unseren Helden des Widerstands, angeführt von unseren siegreichen Brigaden, den Qassam-Brigaden, mit Füßen getreten werden“, fügte er hinzu, nachdem er die Gespräche zwischen den USA und Israel über eine Welt nach der Hamas abgewiesen hatte.

Für Outzen ist eine Niederlage der Hamas unvermeidlich, und der pensionierte Oberst deutete an, dass die Gruppe ein ähnliches Schicksal erleiden könnte wie die militante Gruppe Islamischer Staat, die durch eine unerbittliche Militärkampagne aus weiten Teilen Syriens und des Irak vertrieben wurde, wo sie die Kontrolle übernommen hatte.

Die Hamas wäre „geschwächt und geschrumpft“, sagte er, immer noch in der Lage, isolierte Anschläge zu verüben, aber „als Marke beschädigt, der politischen oder territorialen Kontrolle beraubt und in ihrer kinetischen Bedrohung marginal“.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …