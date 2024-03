Who’s Running the EU? Big Global Corporations Which Aren’t Even European! When Borrell speaks of „our own interest“ he literally means his own interest and a few of his cronies on the elitist payroll. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK….

Wer regiert die EU? Globale Großkonzerne, die nicht einmal Europäer sind!

Von Martin Jay

28. März 2024

Wenn Borrell von „unserem eigenen Interesse“ spricht, meint er wörtlich sein eigenes Interesse und das einiger seiner Kumpane auf der Gehaltsliste der Eliten.

Wenn Sie die Moskauer Anschläge oder den jüngsten Videomonolog des britischen Außenministers, in dem er erklärt, wie das Vereinigte Königreich eine Reihe chinesischer Beamter sanktioniert, verkraften können, denken Sie einmal über die Europäische Union nach, einen Zauberwürfel, bei dem alle Gesichter einfarbig sind, weil seine wahre Identität so undurchsichtig ist.

Nur noch wenige Wochen bis zu ihren eigenen Wahlen – ja, die undemokratischste Organisation der Welt organisiert sogar Wahlen für ihr eigenes Pseudoparlament – und die EU selbst ist dabei, sich neu zu definieren. Schon jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass selbst die EU-Führer ihrer Schwächen und ihrer wahnhaften Träume von ihrer Identität als geopolitischer Konkurrent auf der internationalen Bühne überdrüssig sind, aber die Menschen, die bescheidenen Wähler, werden den Eliten, die die EU leiten, bald eine Botschaft übermitteln: Reform oder Zerfall.

Erst kürzlich haben EU-Nerds in Brüssel bemerkt, dass, wenn alle Staats- und Regierungschefs der EU in die graue, deprimierende belgische Hauptstadt kommen – eine Stadt, die viele mit Pädophilie im industriellen Maßstab, Bestechung, Schokolade und einem pissenden Seeigel assoziieren -, sie jedem, der aufpasst, zeigen, wer die EU letztendlich leitet: die Mitgliedsstaaten.

Zumindest ist das die Theorie. In den letzten Tagen nahmen die Staats- und Regierungschefs der EU an einem Treffen im Gebäude des Europäischen Ministerrats teil und stimmten dafür, die illegalen Siedler im Westjordanland in Israel zu „verurteilen“. Die meisten Redakteure britischer Zeitungen haben nicht einmal verstanden, was da passierte. In einer Reihe von exklusiven europäischen Fachzeitschriften wurde darüber berichtet: „EU verurteilt Israels Siedler im Westjordanland“ oder „EU erwägt Sanktionen gegen gewalttätige Siedler“, aber im Vereinigten Königreich und in den USA wurde darüber überhaupt nicht berichtet.

Vielleicht hat die britische Presse nicht verstanden, wie wichtig es ist, dass die Staats- und Regierungschefs der EU – und nicht die Europäische Kommission oder das Parlament – diese Initiative ergreifen?

Theoretisch haben die Staats- und Regierungschefs der EU selbst die Macht. Sie haben die Trümpfe in der Hand. Und wenn sie sich für eine Linie oder eine bestimmte Politik entscheiden, hat die Europäische Kommission keine andere Wahl, als sich dem anzuschließen – und damit das alte Stammtischgeschwätz zu bestätigen, dass „der EU-Ministerrat die mächtigste Institution in Brüssel ist“. Vielleicht ist er das. Oder war es. Aber was wollten die Staats- und Regierungschefs der EU mit dieser Aktion wirklich sagen?

Ganz einfach, dass sie Ursula von der Leyens abstoßende, kompromisslose Unterstützung für den Völkermord in Gaza ablehnen und ein Signal aussenden, dass die Gewalt jüdischer Siedler, wenn sie Palästinensern ihr Land stehlen, inakzeptabel ist. Stehlt und plündert weiter, so viel ihr könnt, aber bitte friedlich, scheint die Botschaft zu sein.

Dies ist eine klare Botschaft, wer die so genannte EU-Außenpolitik“ wirklich leitet und nicht der spanische Krüppel in Brüssel, bekannt als Josep Borrell. Die EU-Mitgliedsstaaten sind Eigentümer dieser Domäne und müssen die Elite in Brüssel von Zeit zu Zeit daran erinnern, dass sie, die Mitgliedsstaaten, die EU-Hierarchie mit ihrer Fantasie, ein geopolitischer Schwanzwedler mit eigener Hegemonie zu sein, beglücken.

Aber selbst als Hüterin eines solchen Dossiers, was bringt es der EU oder ihren „Mitgliedern“, wenn beide auf der internationalen Bühne so impotent, zögerlich und letztlich feige sind? Letztlich kann die EU nur Erklärungen abgeben. Das war’s. Sie hat immer wieder bewiesen, dass sie gegen alles, was Israel tut, machtlos ist, ungeachtet der alten Leier, die oft als „Völkerrecht“ bezeichnet wird.

Und der Aufruf von EU-Führern, die Gewalt im Westjordanland zu beenden, ist auch ein Indikator dafür, wer die Supereliten auf der ganzen Welt sind, die David Cameron wirklich kontrollieren oder Boris Johnson dafür bezahlen, dass er kürzlich nach Kiew geflogen ist und auf die „Geben wir dem Frieden niemals eine Chance“-Trommel geschlagen hat: jüdisches Geld und Macht.

Und dieses jüdische Geld – amerikanisch-jüdisches Geld -, das das UN-Bankensystem, die Bundesbörse, die Weltbank, den IWF, Hollywood, beide Häuser in der US-Politik und den größten Teil des Großkapitals in Amerika kontrolliert, ist besorgt über den wachsenden Antisemitismus im Westen. Und so weisen sie ihre Diener an, in den Garten zu gehen und die verlorenen Juwelen der Dame des Hauses zu suchen, während der Rest der Welt brennt. Prioritäten.

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich nicht in Brüssel getroffen, um einen Friedensplan auszuarbeiten, weil sie keine Anweisungen dazu haben. Der Hass auf die Juden im Westen ist das wichtigste Thema, denn er könnte das Zünglein an der Waage sein, das den Eliten, die Sunak, Scholz, Macron und Co. besitzen, die Macht entzieht, ganz zu schweigen von dem Projekt Europäische Union, das ihren globalen Interessen auf bewundernswerte Weise dient.

Und man kann immer erkennen, wenn diese mächtigen versteckten Eliten sich darüber aufregen, dass ihre Machtbasis ein wenig erschüttert wird. Ihre Surfer fangen an zu jammern. Hören Sie nur, was Josep Borrell kürzlich über den Ukraine-Krieg und Russland sagte.

„Wir können es uns nicht leisten, dass Russland diesen Krieg gewinnt. Sonst werden die Interessen der USA und Europas sehr geschädigt“, schwärmte er. „Es ist nicht nur eine Frage der Großzügigkeit … die Ukraine zu unterstützen, weil wir das ukrainische Volk lieben. Es ist in unserem eigenen Interesse“. Als er von „unserem eigenen Interesse“ sprach, meinte er natürlich buchstäblich sein eigenes Interesse und das einiger seiner Kumpane auf der elitären Gehaltsliste, von der man annehmen könnte, dass es sich um die EU selbst handelt. Oh, Sie dachten, er hätte den Westen im Allgemeinen und seine Bevölkerung gemeint? Haben wir schon den 1. April?

Übersetzt mit deepl.com

