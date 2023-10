Who is killing foreign mercenaries in Ukraine? It is a compelling explanation for why so many are dying far from the frontline, and why authorities seem keen to deceive even families of the fallen about their loved ones‘ deaths.

Wer tötet ausländische Söldner in der Ukraine?

Von Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

28. Oktober 2023

Es ist eine überzeugende Erklärung dafür, warum so viele Menschen weit weg von der Frontlinie sterben und warum die Behörden offenbar darauf bedacht sind, sogar die Familien der Gefallenen über den Tod ihrer Angehörigen zu täuschen.

Am 16. September wurde die Leiche von Daniel Burke, einem 36-jährigen britischen Söldner, der in der Ukraine aktiv war, gefunden, etwas mehr als einen Monat nachdem er spurlos verschwunden war.

In einem Interview für eine britische Lokalzeitung gab seine Mutter an, dass die ukrainische Polizei seine Wohnung in Saporischschja, in der er zuletzt gesehen wurde, leer vorfand, ohne Anzeichen eines Einbruchs, und dass die Eingangstür dreifach verschlossen war. Die Bemühungen, seine Bewegungen mit Hilfe von Überwachungskameras zu verfolgen, blieben offenbar erfolglos.

Burke, ein ehemaliger Fallschirmjäger der britischen Armee, war Berichten zufolge „erfahren im Kampf an vorderster Front, in der Aufklärung und im Rettungswesen – Fähigkeiten, die er in der Ukraine einsetzte“. Nach der russischen Operation reiste er sofort nach Kiew und war seitdem immer wieder im Land unterwegs. Er gehörte einer ausländischen Freiwilligengruppe an, die unter dem Namen Dark Angels bekannt ist, über die in den letzten Monaten viel in den Medien berichtet wurde und die mehrere Opfer zu beklagen hatte. Er soll nur „eine sehr kurze Zeit an der Frontlinie gekämpft“ haben, bevor er sich auf die Rettung und Evakuierung konzentrierte.

Burkes Leiche wurde eine Woche, nachdem die Familie von Jordan Chadwick, einem anderen in der Ukraine aktiven Veteranen der britischen Armee, bekannt gegeben hatte, dass dieser Ende Juni tot aufgefunden worden war, entdeckt. Chadwicks Leiche wurde im Wasser gefunden, mit auf dem Rücken gefesselten Armen. Ein australischer YouTuber, der früher in dem Land gekämpft hat, behauptet, Chadwick sei ertrunken, nachdem er bei einer schief gelaufenen Initiationszeremonie mit einem Waterboarding behandelt wurde. Die Zeremonie wurde offenbar von einem anderen Freiwilligen ausgedacht, der einst der britischen SAS-Elite angehörte.

Es gibt Hinweise darauf, dass Chadwicks Leiche nach seinem Tod bewegt wurde. Forensische Untersuchungen haben ergeben, dass sich in seinen Lungen Flüssigkeit befand, die nicht mit dem Wasser übereinstimmt, in dem er gefunden wurde. Seine sterblichen Überreste wurden, ebenso wie die von Burke, nach Großbritannien überführt. Die Gerichtsmediziner werden nun versuchen, die Wahrheit darüber herauszufinden, wie die beiden gestorben sind – und warum.

Diese Untersuchungen werden wahrscheinlich äußerst unangenehme Ergebnisse für staatliche und nichtstaatliche Parteien, die in den Stellvertreterkonflikt in der Ukraine verwickelt sind, ans Licht bringen. Wie wir noch sehen werden, gab es in letzter Zeit eine Reihe mysteriöser Morde an einheimischen und freiwilligen Soldaten, die Kiew anscheinend gerne vertuschen oder zumindest verschleiern möchte. Die Frage nach dem Warum ist offen und dringend.

Rette mich

Der Daily Telegraph spekulierte, dass Burke und Chadwick möglicherweise deshalb ums Leben kamen, weil „die Überprüfung für den Dienst in der Ukraine [fast] nicht existent ist, was einer Minderheit von schlechten Akteuren den Zugang ermöglicht“. Die Fremdenlegion habe daher „ihren Anteil an Außenseitern und Hitzköpfen“, von denen einige sie wegen „unbedeutender“ Streitigkeiten ermordet haben könnten. Ein Freiwilliger sagte dem Magazin:

„Es gibt Typen, die nicht hier sein sollten – einige mit Vorstrafen, einige mit PTBS und einige mit Drogen- und Alkoholproblemen oder Steroiden.“

Ein konservativer Abgeordneter, selbst ehemaliger Grenadiergardist, der Burke 2022 in der Ukraine traf und seinen Fall im Parlament zur Sprache brachte, schloss sich dieser Analyse an. Er sagte dem Telegraph: „Jeder Krieg kann … Menschen mit psychischen Problemen und Menschen, die einfach nur töten wollen, anziehen“, was „eine raue, harte Kultur schaffen kann.“

Zweifellos ist der Stellvertreterkrieg in der Ukraine ein Magnet für gewalttätige, gestörte Menschen. Die Untersuchungen von Alex Rubinstein von The Grayzone über einige dieser Personen haben gezeigt, dass sie häufig Zeugen, wenn nicht sogar persönlich verantwortlich sind für abscheuliche Folterungen und Morde an Zivilisten und russischen Kriegsgefangenen. Es würde nicht überraschen, wenn dieses sadistische Klima von Zeit zu Zeit auf sie zurückfallen würde. Es gibt Berichte über missliebige ausländische Freiwillige, die von lokalen Kommandeuren unwissentlich über Minenfelder geschickt wurden, neben anderen tödlichen Bestrafungen.

Nach der Entdeckung von Burkes Leiche erklärte Richard Woodruff, der sich selbst als „britischer Kosak, der seit Juni 2022 als Freiwilliger in der Ukraine tätig ist“ bezeichnet, dass er nicht mehr „an die Front gehen“ werde. Seine Kontakte in Kiew hatten ihn gewarnt, er sei eine „Zielscheibe“, die „tot auftauchen“ würde, wenn er zurückkäme:

„Ein Teil von mir möchte ungeachtet der Bedrohung weitermachen, aber ich muss in dieser Sache auf die Experten hören und darf keine [ukrainischen] Soldaten / ausländischen Soldaten in Gefahr bringen, die meinen Arsch retten müssen.“

Woodruff nannte weder die Art dieser Drohungen noch wer oder was sie aussprach. Im Laufe des Jahres 2023 gab es jedoch zahlreiche Berichte, die von den westlichen Medien allgemein ignoriert wurden, wonach ukrainische Soldaten, die sich im Urlaub befanden, ebenfalls unter fragwürdigen Umständen starben. Im April meldeten lokale Nachrichtenagenturen, dass ein 22-Jähriger aus Rivne im Kampf gefallen sei. Vier Monate später enthüllte seine Familie, dass er in Wirklichkeit nach einem 10-tägigen Urlaub auf dem Weg nach Saporischschja, wo er stationiert war, tot auf den Bahngleisen gefunden wurde.

Seine Familie brachte ihre Frustration darüber zum Ausdruck, dass die Behörden seit seiner Beerdigung offenbar keine Spuren oder Beweise gefunden hatten. Ihnen wurde lediglich gesagt, er sei in den frühen Morgenstunden aus einem fahrenden Zug gefallen, was auf einen vorsätzlichen Mord hindeutet. Verdächtigerweise wurden sie angewiesen, seinen Sarg nicht zu öffnen, als er in seinem Heimatdorf ankam. Sie taten es dennoch und fanden heraus, dass er am ganzen Körper brutal zusammengeschlagen worden war und viele Knochen gebrochen waren. Diese Verletzungen sind offenbar nicht mit einem Sturz aus einem Zug bei Bewusstsein vereinbar.

Im Juni wurde im Kiewer Kyoto-Park die Leiche eines 40-jährigen Mannes gefunden, der schwere Kopfverletzungen aufwies. Zum Zeitpunkt des Todes trug er eine ukrainische Militäruniform. Die Polizei weigerte sich, Informationen herauszugeben, versicherte aber merkwürdigerweise wiederholt, dass es sich trotz seiner Kleidung keinesfalls um einen Soldaten handelte.

Zwei Monate später wurde Vasyl Stetso vom Rekrutierungszentrum Uzhgorod auf einem Truppenübungsplatz außerhalb der Stadt gefunden, ebenfalls mit tödlichen Kopfverletzungen. Die Behörden haben sich bisher über ihre Ermittlungen bedeckt gehalten, obwohl auch sein Tod als vorsätzlicher Mord eingestuft wird.

Geheime Partisanenarmeen?

Durchgesickerte Dokumente, über die The Grayzone berichtet, deuten darauf hin, dass die örtlichen Sicherheitsdienste seit der russischen Operation in der Ukraine die öffentlichen und privaten Bewegungen und Äußerungen des „pro-russischen Kontingents“ des Landes als „oberste Priorität“ betrachten. Die Agentur hatte in dieser Hinsicht jedoch wenig Erfolg, bis britische Geheimdienstmitarbeiter ihr die geeignete Technologie zur Verfügung stellten. Durchgesickerte Protokolle eines Geheimtreffens zwischen dem stellvertretenden Direktor des SBU in Odessa und diesen Aussteigern zeigen:

„Das Aufspüren und Überwachen von Geräten spielte eine Schlüsselrolle in dem Gespräch. [Der SBU] verfügt über Methoden und Möglichkeiten, Telefone zu verfolgen, betonte aber, dass er keine Möglichkeit hat, die Nutzer zu identifizieren. Sie erwähnten, dass ihre Fähigkeit oft russische Telefone aufspürt, die sie zu legitimen Zivilisten führen. Dies ist ein Bereich, den wir unterstützen können. Wir diskutierten … alternative Methoden zur Verfolgung und Überwachung, wie z. B. App-basierte Technologie, und sie waren sichtlich beeindruckt und begeistert von dieser Aussicht.“

Die Existenz eines „pro-russischen Kontingents“ in der Ukraine stellt für Kiew und seine ausländischen Unterstützer in jeder Hinsicht ein großes Problem dar. Solche Sympathien sind so weit verbreitet, dass sogar die Mainstream-Medien die Realität gelegentlich anerkannt haben. Im Januar berichtete The Economist, dass die Bewohner der „prorussischen“ ukrainischen Gebiete, die im Rahmen der viel gepriesenen Gegenoffensive im September von der Kontrolle Moskaus befreit wurden, „die Russen immer noch vermissen“. Das Blatt sagte voraus, dass es für Zelenskys Regierung schwierig sein werde, „die Herzen und Köpfe“ in diesen Gebieten zurückzugewinnen.

Es gibt zahlreiche Berichte über Zivilisten in umkämpften Gebieten, die sich weigern, vor dem Eintreffen der russischen Truppen zu fliehen, und die Evakuierungsprogramme der ukrainischen Regierung ablehnen. Im August sprach eine italienische Zeitung mit Einheimischen in Kupiansk. Als Moskaus Streitkräfte 2022 in die Region einmarschierten, erklärte einer von ihnen:

„Mehr als die Hälfte der 25.000 Einwohner [von Kupiansk] ist nach Russland gegangen oder zumindest in die von der russischen Armee beherrschten Gebiete des Donbass… Die Wahrheit ist, dass niemand hier die Absicht hat, zu gehen. Diejenigen, die es wollten, haben es bereits getan… Es bleiben die Alten, die Armen, die Kranken und diejenigen, die die Russen nicht als Besatzer, sondern als Befreier sehen.“

Die Söldner berichten auch von Begegnungen mit pro-russischen Zivilisten in der Ukraine. Ein Kämpfer sagte, deren Überfluss sei „ein wirklich ernstes Problem“, da sie oft den russischen Streitkräften helfen, „Informationen an den Feind weitergeben“ und die Kriegsanstrengungen Kiews erheblich erschweren. Ob sich diese Unterstützung nun auch auf Partisanenoperationen erstreckt, bei denen u.a. ukrainische Soldaten und ausländische Kämpfer ermordet werden, wissen wir nicht.

Nichtsdestotrotz ist dies eine überzeugende Erklärung dafür, warum so viele Menschen fernab der Frontlinie sterben und warum die Behörden offenbar darauf bedacht sind, sogar die Familien der Gefallenen über den Tod ihrer Angehörigen zu täuschen. Es mag noch viele weitere Beispiele für dieses Phänomen geben, die aktiv vertuscht werden. Zelenskys Regierung übt immer mehr Druck und Kontrolle auf die lokalen Medien aus. Währenddessen ignorieren westliche Journalisten diese seltsamen Entwicklungen, obwohl ihre monomanische Besessenheit vom Krieg weitgehend ungebremst anhält, was nur als verdächtig angesehen werden kann.Übersetzt mit Deepl.com

Kit Klarenberg

Investigativer Journalist.



