Wie aus Gerüchten Wirklichkeit wird – besichtigen Sie eine (aktuelle) perfekte Manipulation von Albrecht Müller

Wie aus Gerüchten Wirklichkeit wird – besichtigen Sie eine (aktuelle) perfekte Manipulation Ein Artikel von: Albrecht Müller



Wenn ich Ihnen wie im konkreten Fall die Schritte einer perfekten Manipulation am Beispiel meiner Tageszeitung zeige, dann hat das nur den Zweck, an einem konkreten Beispiel zu demonstrieren, wie wir vermeiden können, auch bei der wichtigen Frage von Krieg oder Frieden manipuliert zu werden. Dies vorweg. Zum Vorgang selbst: Am Samstag, den 13. Juli, erschien Die Rheinpfalz auf der Frontseite mit der Schlagzeile: „Plante Kreml Mord an Rheinmetall-Chef?“. Albrecht Müller.



Im dreizeiligen Vorspann zum Text wird gemeldet, Moskau plane einen Anschlag auf den Chef von Rheinmetall. Die zum Beleg dieser Behauptung wichtige Zeile lautet:

„Laut dem TV-Sender CNN haben US-Geheimdienste dafür Beweise.“

Im darunter stehenden Text wird aber kein Beleg dafür angeführt. Es wird berichtet, dass Rheinmetall Rüstungsgüter an die Ukraine liefert und es wird ein Foto des Rheinmetall-Chefs mit dem ukrainischen „Minister für strategische Industrien“ abgebildet. Kein einziger Beleg also für die Behauptung, der Kreml plane den Mord am Rheinmetall-Chef. Weiterlesen in den nachdenkseiten.de

