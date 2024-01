How the ICJ ruling could finally break Israel’s siege of Gaza If Israel continues to delay aid and target Palestinian civilians, pressure will mount on the UK and US to start air dropping food into the territory

Wie das ICJ-Urteil Israels Belagerung des Gazastreifens endlich beenden könnte

David Hearst

26. Januar 2024

Wenn Israel weiterhin Hilfslieferungen verzögert und palästinensische Zivilisten ins Visier nimmt, wird der Druck auf Großbritannien und die USA zunehmen, Lebensmittel aus der Luft in das Gebiet abzuwerfen

Das Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH) vom Freitag ist ein Schlag gegen die westliche Position, die den seit fast vier Monaten andauernden israelischen Blitzkrieg gegen den Gazastreifen unterstützt, der größer und mächtiger ist als ein D9-Bulldozer.

Das Urteil stellt fest, dass es sich bei den Vorgängen in Gaza nicht um einen Krieg zur Ausschaltung einer feindlichen militanten Gruppe handelt, sondern um eine Operation zur Ausschaltung eines Volkes und einer Nation. Es kann kein bedeutsameres juristisches Urteil in der Geschichte des Konflikts geben, erst recht nicht in diesem Jahrhundert.

Dieses Urteil stellt die Moral, die Unparteilichkeit und das Ansehen des internationalen Rechts wieder her und wird die Straffreiheit, die Israel von seinen wichtigsten Waffenlieferanten und Unterstützern gewährt wurde, als das entlarven, was sie ist: eine Lizenz zum Töten.

Es kann kein größeres Loch in die Position einer US-Regierung geschlagen werden, die fälschlicherweise behauptet hat, „die Diplomatie sei zurück“, und dann die mörderischsten Bombardierungen in der jüngeren Geschichte dieses Konflikts verteidigt und unterstützt hat.

Israel sitzt nun wegen Völkermordes auf der Anklagebank und muss dem Gericht in einem Monat zur Überprüfung durch Südafrika Bericht erstatten, welche Maßnahmen es ergriffen hat, um die Aufstachelung zum Völkermord und den Völkermord selbst zu verhindern und mehr Hilfsgüter nach Gaza zu lassen.

Ja, es wird Enttäuschung darüber geben, dass der IGH es versäumt hat, einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern. Das Gericht hat dies mit der rechtlichen Begründung getan, dass nur eine Seite in diesem Krieg als Staat anerkannt ist.

Die Palästinenser brauchen kein Gerichtsurteil, das ihr Leid bestätigt. Sie erwarteten eine Maßnahme, die diesen Völkermord beenden würde, anstatt Israel den Ball zuzuspielen, damit es auf eine Weise handelt, von der jeder weiß, dass es das nicht tun wird. Israel hatte jedoch bereits seine Absicht bekundet, jede Entscheidung des IGH zu ignorieren, so dass niemand auf Israel schauen sollte, um diese Situation zu ändern.

Das IGH-Urteil hat lediglich die Macht, die westliche Politik zu ändern, was es US-Außenminister Antony Blinken ermöglicht, die Hände zu ringen, als ob Washington machtlos wäre, das tägliche Gemetzel zu stoppen. Das ist eindeutig nicht der Fall.

Klare Dringlichkeit

Ein Urteil wie dieses verleiht auch mehreren Gerichtsverfahren in der ganzen Welt, bei denen es um weniger schwerwiegende, aber ebenso wichtige Anklagen wegen Kriegsverbrechen geht, die dringend benötigte Kraft. Wenn schon die Bezeichnung als Apartheid ein schwerer Schlag für Israels Versuche war, sich als normale westliche Demokratie zu etablieren, so macht die Bezeichnung als Völkermord den Deckel auf den Sarg.

Das Gericht hat Israels Verteidigung eindeutig nicht geglaubt, und bei der Urteilsverkündung machte IGH-Präsidentin Joan Donoghue ausgiebig Gebrauch von den südafrikanischen Beweisen. Das südafrikanische Team kann sich zu Recht als Sieger fühlen.

Die Dringlichkeit dieses Urteils ist für alle offensichtlich. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mehr als 750 000 Menschen im Gazastreifen von „katastrophalem Hunger“ betroffen. Der Mangel an sauberem Wasser führt zu einem sprunghaften Anstieg der durch Wasser übertragenen Krankheiten, wie z. B. Durchfall, der eine der häufigsten Todesursachen bei Kindern ist.

Es gibt bereits 158.000 Fälle, und die UNO hat gewarnt, dass viele Tausende von Kindern an Durchfall sterben könnten, bevor sie verhungern.

Nach dreieinhalb Monaten israelischen Bombardements funktionieren in Gaza nur noch 15 von 97 Bäckereien. Im Zentrum des Gazastreifens ist der Mangel an Weizen so groß, dass die Menschen Vogelfutter und Tierfutter in den Teig mischen.

In der Zwischenzeit sind Bulldozer der Armee schwer damit beschäftigt, die fruchtbarsten Obstgärten und Felder des Gazastreifens umzupflügen. Das unmittelbare Ziel ist die Einrichtung einer Sicherheitszone, doch das strategische Ziel besteht darin, sicherzustellen, dass das Gebiet nie wieder in der Lage sein wird, sich selbst zu ernähren.

Während David Cameron, der britische Außenminister, sich dabei filmt, wie er in Doha Paletten mit britischen Hilfsgütern in ein Flugzeug nach Ägypten schiebt, setzen die Israelis am anderen Ende der Lieferkette alles daran, die Flut an Hilfsgütern in ein Rinnsal zu verwandeln.

Die Belagerung, die es Israel erlaubt, das Ausmaß des Schmerzes, den es jeder lebenden Seele in Gaza zufügt, zu regulieren, ist die wertvollste und teuflischste Waffe in seinem Arsenal

Lastwagen müssen mehrere Wochen warten, um nach Gaza zu gelangen. Lastwagen können mehrfach ent- und beladen werden. Wenn verbotene Gegenstände in der Ladung gefunden werden, wird der Lastwagen ans Ende der Warteschlange gestellt, und das ganze Verfahren beginnt von vorne. Israel hat Berichten zufolge Artikel wie Damenhygieneprodukte, Wassertestkits und Handdesinfektionsmittel zurückgewiesen.

Dort, wo Nothilfe ankommt, werden die hungernden Menschen von Panzern und Scharfschützen angegriffen. Die Zahl der registrierten Vorfälle ist inzwischen so groß, dass sie nicht mehr als Zufall angesehen werden können.

„Die Menschen stehen in dem Gebiet Schlange, um die Hilfsgüter zu bekommen, da es keine Teams gibt, die bei der Verteilung helfen. Wenn die israelischen Streitkräfte das Gebiet angreifen, kommt es zu Dutzenden von Toten“, sagte ein Korrespondent von Middle East Eye in Gaza.

Vor kurzem wurden Schlangen von Zivilisten in Dawaar al-Kuwait in der Nähe des Gebiets Salah al-Din von israelischen Streitkräften angegriffen, wobei acht Menschen getötet und Dutzende verletzt wurden. Am Donnerstag töteten israelische Streitkräfte mindestens 20 Palästinenser und verwundeten 180 weitere, die in Gaza-Stadt auf humanitäre Hilfe warteten.

Lachen und Schießen

Wenig von dem, was hier geschieht, ist zufällig oder das Ergebnis des Nebels des Krieges. Es ist kalkuliert und durchdacht. Es geschieht mit Absicht.

Angesichts der Weigerung Ägyptens, einen Massenexodus von Palästinensern in den Sinai zuzulassen, beauftragte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu seinen Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, mit der Ausarbeitung eines Plans zur „Ausdünnung“ der Bevölkerung des Gazastreifens, indem er eine „Massenflucht“ von Palästinensern auf dem Seeweg nach Europa und Afrika ermöglicht.

Der Plan, der zuerst von Israel Hayom enthüllt wurde, wurde wegen seiner offensichtlichen Brisanz“ unter Verschluss gehalten. Der Plan argumentiert, dass, wenn Millionen Syrer, Libyer und Tunesier in Booten vor Bürgerkrieg und Armut fliehen können, warum sollte das nicht auch für Palästinenser gelten?

Trotz des monatelangen Drängens von US-Präsident Joe Biden hinter den Kulissen gibt es keine Anzeichen dafür, dass Netanjahu oder die Armee von dem Plan abrücken, den Gazastreifen dauerhaft unbewohnbar zu machen.

Die beiden haben unterschiedliche Ziele. Netanjahu will einen Dauerkrieg, weil er weiß, dass seine rechtsextreme Koalition zerbricht, sobald er aufhört, und er in große Schwierigkeiten gerät, weil er die massiven Sicherheitslücken verantworten muss, die es der Hamas ermöglichten, im Oktober im Süden Israels zu wüten. Nur ein erheblicher Exodus der Palästinenser aus dem Gazastreifen wird die extreme Rechte zufrieden stellen.

Das Oberkommando der Armee hält wenig von einer dauerhaften Besetzung des Gazastreifens und widersetzt sich dem Befehl, den Philadelphi-Korridor rund um den Grenzübergang Rafah zu Ägypten wieder zu besetzen. Sie will die verlorene Ehre wiederherstellen und die Abschreckung gegenüber der Hamas wiederherstellen.

Im Moment arbeiten die beiden jedoch noch zusammen. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Israel seinen strategischen Plan aufgibt, den Gazastreifen von einem großen Teil seiner Bevölkerung zu befreien. Soldaten filmen sich selbst dabei, wie sie ganze Landstriche verwüsten.

Das ist die Stimmung in Israel. Die Soldaten haben schon lange aufgehört, zu weinen und zu schießen; heute lachen und schießen sie.

Die Aussicht auf weitere Zehntausende Tote in Gaza durch Hunger und Krankheiten wirft ein grelles Licht auf die Weigerung der internationalen Gemeinschaft, irgendetwas zu unternehmen, um dieses massenhafte, von Menschen verursachte Leid zu lindern, das ganz offen gegen die Genfer Konventionen und alle Kriegsregeln verstößt und einem Völkermord gleichkommt – ob der IGH nun letztendlich als solcher urteilt oder nicht.

Netanjahu setzt sich offen über die Forderungen der USA, des Vereinigten Königreichs und der EU hinweg, dass es keine Wiederbesetzung des Gazastreifens, keine Sicherheitskorridore entlang der bestehenden Grenze zu Israel und keine kollektive Bestrafung der Zivilbevölkerung geben darf, und dass Lebensmittel und Wasser durchgelassen werden müssen. Israel hat für dieses Verhalten weiterhin keine Sanktionen zu befürchten.

Eine Politik der Illusionen

Camerons Versuch, die Lieferung von US-Artilleriegeschossen und intelligenten Bomben an Israel über den RAF-Stützpunkt Akrotiri auf Zypern als fürsorgliches, gemeinsames und menschenfreundliches Projekt darzustellen, hat einen deutlichen Hauch von Nostalgie.

Niemand sollte seinen persönlichen Beitrag zum Desaster der militärischen Intervention im Nahen Osten vergessen, nämlich den Sturz von Muammar Gaddafi in Libyen und den Bürgerkrieg, zu dem dies führte. Aber selbst wenn seine Zuhörer einen plötzlichen Anfall von Amnesie hatten, ist seine Politik in Bezug auf Gaza eine Illusion.

In einer Rede, die von den aufheulenden Düsentriebwerken auf dem Luftwaffenstützpunkt al-Udeid in Katar begleitet wurde, sagte Cameron, dass die für den Gazastreifen bestimmten Hilfsgüter nur dann richtig funktionieren würden, wenn „die Kämpfe sofort eingestellt werden“.

Erinnern Sie mich daran, wie viele Wochen lang sich Großbritannien nach dem 7. Oktober den Forderungen nach einer sofortigen Waffenruhe mit der Begründung widersetzte, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen?

Cameron sagte dann, dass eine Pause der Kämpfe in einen dauerhaften Waffenstillstand umgewandelt werden müsse. Hat er zugehört, was Netanjahu gesagt hat? „Niemand wird uns aufhalten – nicht Den Haag, nicht die [vom Iran angeführte] Achse des Bösen und auch sonst niemand“, schrieb das Büro des Premierministers Anfang des Monats auf Twitter/X.

Versteht Cameron nicht, dass Netanjahu in dem Moment, in dem er von dieser Linie abweicht, seine Regierung und möglicherweise auch seine Freiheit wegen drohender Gerichtsverfahren wegen Korruption verliert?

Cameron schreibt weiter vor, was die Hamas, die im Vereinigten Königreich als terroristische Organisation eingestuft ist, tun sollte: „Wir müssten sehen, dass die Hamas-Führung aus dem Gazastreifen herauskommt.“ Das wird sie niemals tun.

„Wir müssten dafür sorgen, dass die Mechanismen der Hamas, die es ihr ermöglichen, Raketen und Terroranschläge auf Israel zu verüben, abgeschafft werden.“ Hat sich die Irisch-Republikanische Armee vor oder nach der Aushandlung des Karfreitagsabkommens aufgelöst? Wann hat jemals ein Aufständischer seine Waffen aufgegeben, bevor ein Friedensabkommen ausgehandelt wurde?

Was auch immer geschieht, Israel wird sein Monopol auf die Durchsetzung der Belagerung des Gazastreifens, die es seit mehr als 16 Jahren aufrechterhält, nicht verlieren wollen

„Wir brauchen eine neue Palästinensische Autonomiebehörde, die in der Lage ist, nicht nur im Westjordanland, sondern auch im Gazastreifen die Regierung zu stellen und Dienstleistungen anzubieten. Die Palästinensische Autonomiebehörde ist derzeit nicht in der Lage, Nablus und Dschenin zu verwalten, ganz zu schweigen von Gaza.

„Und vor allem bräuchten wir einen politischen Horizont, damit das palästinensische Volk und die arabischen Staaten in dieser Region sehen können, dass es einen Weg von der jetzigen Situation zu einem palästinensischen Staat gibt.“ Das ist es, was Netanjahu jetzt rühmt, dass seine Lebensaufgabe darin bestand, dies zu verhindern.

Cameron hätte auf dem belebten Rollfeld von al-Udeid sagen sollen, dass für die Verwirklichung eines solchen Plans nichts Geringeres als ein Regimewechsel in Tel Aviv erforderlich ist. Und er sollte sich zu seiner Verantwortung für dieses Blutbad bekennen.

Es war die fortgesetzte Untätigkeit von Cameron und seinen Vorgängern und Nachfolgern in Bezug auf einen palästinensischen Staat – wobei die Regierung, der er jetzt angehört, Palästina immer noch nicht als Staat anerkennt -, die den politischen Stillstand herbeigeführt hat, der zu dem erneuten Aufstand führte, den wir heute nicht nur im Gazastreifen, sondern im gesamten besetzten Westjordanland erleben.

Das Argument für Luftabwürfe

Wenn Israel sich nicht an das Urteil des IGH hält und weiterhin Hilfslieferungen an der Grenze verzögert und Zivilisten, die für Lebensmittel anstehen, ins Visier nimmt, wovon ich fest ausgehe, wird der Druck auf das Vereinigte Königreich und die USA zunehmen, Lebensmittel aus der Luft in den Gazastreifen zu bringen.

Krieg ist kein Hindernis dafür. Es wurde im Südsudan, in der Demokratischen Republik Kongo und in Bosnien getan; warum sollte es nicht auch in Gaza möglich sein? Jordanien und Frankreich haben mit begrenzten Luftabwürfen zur Unterstützung eines jordanischen Feldlazaretts den Weg geebnet. Was hält Großbritannien und die USA davon ab, das Gleiche zu tun?

Die Antwort liegt auf der Hand: Israel. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, was hier auf dem Spiel steht. Was auch immer geschieht, Israel wird sein Monopol auf die Durchsetzung der Belagerung des Gazastreifens, die es seit mehr als 16 Jahren aufrechterhält, nicht verlieren wollen.

Die Belagerung, die es Israel ermöglicht, den Grad des Schmerzes, den es jeder lebenden Seele in Gaza zufügt, zu regulieren, ist die wertvollste und teuflischste Waffe in seinem Arsenal. Wenn es diese verliert, verliert es den Krieg.

Das ist es, was bei dem Urteil des IGH auf dem Spiel steht – und warum dies ein so entscheidender Moment ist.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.



