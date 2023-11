How Ursula von der Leyen’s pro-Israel stance divided European Commission The 27-nation bloc president’s leadership failure has driven a deep wedge among members on the Palestine issue. It is now time for her to go.

Die Führungsschwäche der Präsidentin des 27-Nationen-Blocks hat in der Palästina-Frage einen tiefen Keil zwischen die Mitglieder getrieben. Es ist nun an der Zeit, dass sie geht.

Wie Ursula von der Leyens Pro-Israel-Haltung die Europäische Kommission spaltete

Von Sal Ahmed

22. November 2023

Von der Leyens Ignoranz hat bewiesen, dass sie für das Amt ungeeignet ist, und ihre unverfrorene einseitige Haltung hat sie in einen tiefen Konflikt mit der europäischen Öffentlichkeit gebracht. Bild: Reuters-Archiv

Gleich zu Beginn der jüngsten israelisch-palästinensischen Feindseligkeiten beging die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, den schrecklichen Fehler, ihre persönlichen Ansichten mit denen der 27 Mitgliedsstaaten gleichzusetzen.

Kurz nachdem die Hamas am 7. Oktober den beispiellosen Angriff auf Israel gestartet hatte, verkündete von der Leyen einseitig, dass „Europa an der Seite Israels steht“.

Bald darauf wurde sie von vielen Mitgliedsstaaten darauf hingewiesen, dass sie nicht nur nicht gewählt wurde und nicht für sie sprach, sondern auch, dass sie keinen Bezug zu den sich verändernden Realitäten in Europa hatte.

Unter den abweichenden Stimmen der EU-Mitglieder war die Irlands die lauteste.

Die irische Abgeordnete des Europäischen Parlaments Clare Daly forderte von der Leyen nachdrücklich auf, zu gehen.

„Sie spricht nicht für mich, sie spricht nicht für Irland, sie spricht nicht für die Menschen in Europa“, schrieb Daly auf der Mikroblogging-Seite X, früher bekannt als Twitter. „Wir stehen für Frieden, internationales Recht und Gerechtigkeit für die Menschen in Palästina. Es ist an der Zeit, dass sie geht.“

Ione Belarra, Spaniens Ministerin für soziale Rechte, sagte, der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sollte vor den Internationalen Strafgerichtshof gebracht werden, um als Kriegsverbrecher angeklagt zu werden.

Unter ihrer Führung fror die Kommission auch die Mittel für Palästina unmittelbar nach den Hamas-Anschlägen ein, stellte die Hilfe aber nach heftigen Gegenreaktionen und öffentlicher Schelte wieder ein.

In einer seltenen Protestaktion schrieben fast 800 EU-Bedienstete einen Brief an von der Leyen, in dem sie sich über die „ungerechtfertigte Voreingenommenheit“ gegenüber Israel und das Versäumnis beschwerten, die Notwendigkeit der palästinensischen Staatlichkeit, die die offizielle EU-Politik darstellt, auch nur zu erwähnen.

Und nun fordern immer mehr Länder in der EU einen Waffenstillstand, der schließlich unter Vermittlung von Katar und Ägypten zustande kam.

Der französische Präsident äußerte offen seine Abscheu über das israelische Militär, das Krankenhäuser und UN-Einrichtungen angreift. Der spanische Ministerpräsident erklärte, dass sein Land den Staat Palästina anerkennen werde – dies sind Begriffe und Ideen, die bisher nur selten zur Sprache kamen.

Öffentliche Erklärungen von EU-Politikern und -Mitgliedsländern haben die Spaltung innerhalb des Blocks offengelegt und deutlich gezeigt, dass die Kommissare des Blocks in dieser Frage nicht miteinander kommunizieren und stattdessen einseitige Erklärungen abgeben, die auf persönlichen Überzeugungen und Rechtfertigungen basieren.

Während der Block bereits unter der Wirtschafts- und Sicherheitspolitik und den aufkeimenden Meinungsverschiedenheiten über den Umgang mit Migranten und Asylsuchenden leidet, hat von der Leyen eine weitere Kluft zwischen den Mitgliedern der EU aufgerissen.

Ziel Türkiye

Präsident Erdogan hat sich besonders lautstark für einen Waffenstillstand im besetzten Gazastreifen eingesetzt, wo mehr als 14.000 Menschen – die meisten von ihnen Frauen und Kinder – durch wahllose israelische Bombardierungen getötet worden sind.

„Wir entlarven Israel und bauen erheblichen internationalen Druck gegen sie auf… Es gibt genügend Beweise, um die israelische Regierung vor den Internationalen Strafgerichtshof zu stellen. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass diese Verbrechen unparteiisch geahndet werden“, hatte Erdogan kürzlich gesagt.

Zum Abschied beschloss von der Leyen, die Türkei für ihre prinzipielle Haltung gegenüber der palästinensischen Sache zu kritisieren.

In ihrem Bericht über Türkiye vom November 2023 versuchte von der Leyen, Ankara wegen seiner Haltung gegenüber Palästina unter Druck zu setzen, indem sie sagte, dass es „mit dem EU-Ansatz völlig unvereinbar“ sei.

Dem Bericht zufolge macht sich die Türkei der „Kritik am Vorgehen Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten“ schuldig.

Die Behauptung ist so absurd und verblüffend, wie sie sich liest. Wenn die Haltung der Türkei „in völligem Widerspruch zum Ansatz der EU steht“, dann sollte die Europäische Kommission unter von der Leyen vielleicht Berichte herausgeben, in denen sie andere europäische Mitgliedsstaaten, andere Länder und fast alle Teile der UNO verurteilt, die sich für einen Waffenstillstand ausgesprochen und die israelischen Gräueltaten in Gaza verurteilt haben.

Türkiye wies die Anschuldigungen kategorisch zurück. „Es ist beschämend, dass dieser Bericht die Haltung der Türkei gegen das israelische Massaker in Palästina als unvereinbar mit der EU darstellt“, sagte der Sprecher der AK-Partei, Omer Celik.

Celik stellte fest, dass die EU-Kommission sowie führende EU-Staaten mit ihrer Haltung angesichts der Katastrophe in Gaza „ihre Autorität, im Namen humanitärer und universeller Werte zu sprechen, völlig verloren haben“.

„Wir sind Zeugen einer starken Divergenz zwischen den europäischen Straßen und den europäischen Staaten“.

Der letzte Teil von Celiks Aussage ist besser informiert als von der Leyens Finger am europäischen Puls.

Europa ist Zeuge eines Generationskonflikts, bei dem die jüngere Generation nicht zulässt, dass in ihrem Namen ein Völkermord verübt wird, um die Verbrechen der Vergangenheit zu sühnen – diese Verbrechen sind mindestens drei Generationen alt und für die europäische Generation Z nicht mehr nachvollziehbar.

In allen europäischen Hauptstädten sind in den letzten Wochen Hunderttausende auf die Straße gegangen, um die palästinensische Sache zu unterstützen und einen Waffenstillstand zu fordern.

Von der Leyens Ignoranz hat bewiesen, dass sie für das Amt nicht geeignet ist, und ihre unverfrorene einseitige Haltung hat sie in einen schweren Konflikt mit der europäischen Öffentlichkeit gebracht.

Obwohl sie sich insgeheim für eine zweite Amtszeit eingesetzt hat, scheinen sich ihre Chancen auf eine solche in Luft aufzulösen.

QUELLE: TRT Welt

Sal Ahmed ist freiberuflicher Journalist in Berlin.

@Salahm3d

